La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

vendredi, 20.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump et Trump. Il n’y aura rien d’autre à observer aujourd’hui que l’intronisation de Donald Trump.

John F. Plassard*



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en hausse à quelques heures de l’investiture du 45ème président des Etats-Unis. Si la nervosité devrait atteindre son paroxysme sur les indices américains à partir de 18.00 heure (heure de Paris) soit le début de l’intronisation de Donald Trump, il va falloir patienter jusqu’à là. Patienter notamment avec quelques statistiques dans l’Union européenne (UE).

Commençons tout d’abord par un sondage intéressant publié par la banque centrale européenne (BCE) concernant l’inflation. On y apprend que les sondés ont relevé leurs estimations d’inflation pour 2017 et 2018 en raison principalement de la hausse des prix du pétrole. Ils tablent désormais sur une progression des prix à la consommation de 1,4% cette année puis de 1,5% l'année suivante. Il y a trois mois, ils misaient sur une inflation de 1,2% en 2017 et 1,4% en 2018. Ce sondage est important car il fait partie des nombreux éléments pris en compte par l'équipe des économistes de la BCE pour établir ses propres prévisions d’inflation.

Notons aussi que les sondés ont revu en légère hausse leur attente pour la croissance en 2017, désormais évaluée à 1,5% (+0,1 point), niveau auquel elle devrait rester en 2018 et 2019.

Il y avait ce matin une statistique intéressante concernant la Grande-Bretagne qui tombe assez mal en période de Brexit. On a en effet appris que le pays avait connu son plus fort recul des ventes de détail depuis près de 5 ans…. Les ménages britanniques ont contre toute attente délaissé les magasins en décembre 2016. En détail, les ventes de détail au Royaume-Uni ont reculé de 1,9% en décembre par rapport au mois précédent, soit la plus forte contraction depuis avril 2012, alors que le consensus n'attendait qu'une baisse de -0,2%. Les ventes dans le commerce non alimentaire ont particulièrement reculé, notamment dans l'équipement de la maison et le textile. En rythme annuel, le chiffre de décembre sont aussi inférieur aux attentes, avec une hausse de 4,3% des ventes de détail par rapport à décembre 2015, contre une progression de … 7% attendue par le consensus.

Cette (mauvaise) statistique a eu pour effet de peser sur la livre sterling qui a une nouvelle fois perdu des plumes face au dollar.

Mais ces informations ne sont (aujourd’hui) que des broutilles au regard de ce qui nous attend dans maintenant 4 heures….

Les indices américains ont fini en légère baisse hier soir impactés par un très grand programme de vente (selon Bloomberg).

La nervosité (le VIX est repassé au-dessus des 13 en séance) était aussi de mise à la veille de l’intronisation du président élu Donald Trump. Le Dow Jones (qui passe dans le rouge depuis le début de l’année après son 5ème jour de baisse consécutif et est maintenant à près de 300 points des 20'000 points) a été plombé par Exxon (-2%), Merck (-1,5%) et Goldman Sachs (-1.4%).

Les groupes pharmaceutiques Merck et Pfizer, en repli de plus de 1%, ont aussi pesé sur l’indice dont 22 des 30 valeurs ont fini dans le rouge.

Le Nasdaq a subi la baisse de Micron (-2,7%), Seagate (-2,4%), Amgen et Celgen (-1,3%).

Au niveau macroéconomique, les investisseurs ont pris connaissance d'une chute inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, d'un bond des mises en chantier en décembre ainsi que d'une progression de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie.

Sur le plan international, les indices n'ont pas vraiment réagi à l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d'un maintien en l'état de son soutien à l'économie par des taux bas et des rachats d'actifs.

Les cours du pétrole ont terminé en très légère hausse à New York, les investisseurs préférant retenir les aspects positifs du rapport hebdomadaire sur l'offre et la demande de pétrole aux Etats-Unis, malgré une petite hausse inattendue des réserves de brut.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,467% contre 2,421% la veille et celui des bons à 30 ans à 3,041%, contre 3,004% précédemment.

Mario Draghi prudemment optimiste

La Banque centrale européenne tenait hier sa première réunion de l’année. Alors que la majeure partie des investisseurs pensaient s’ennuyer, nous avons trouvé plusieurs éléments extrêmement intéressants qui nous ont interpelés. Analyse

Les faits

Sans surprise, la Banque centrale européenne n’a pas modifié sa politique monétaire, malgré une accélération de l'inflation observée en fin d'année 2016. L'établissement a maintenu comme prévu sa politique de taux au terme de sa réunion du 19 janvier. 0,00% pour le taux de refinancement, 0,25% pour le taux de facilité marginal et -0,4% pour le taux de dépôt

Quid de l’inflation

C’est certainement le point le plus important de la conférence de presse. Le président considère que l'inflation a augmenté de manière significative et que les perspectives pour le prochain trimestre, voire peut-être les deux prochains trimestres, sont plus élevées que dans leurs projections antérieures. Le point clé est celui des effets de second tour (impact de la hausse de l’énergie dans le comportement des entreprises). Le risque de déflation a, selon toutes les mesures, largement disparu.

Le dirigeant note cependant qu'il n'y a pas encore de signe d'une tendance haussière convaincante de l'inflation sous-jacente. Il a confirmé qu’un degré très important d'accommodation monétaire était nécessaire pour que les pressions inflationnistes au sein de la zone euro augmentent et soutiennent l'inflation publiée sur le moyen terme.

Enfin, Mario Draghi considère qu’un accroissement des divergences de l’inflation au sein de la zone euro est peu probable.

L’emploi

Selon le président de la BCE, la reprise de l’emploi s'est progressivement affermie depuis 4 ans tirée par la consommation et l'investissement grâce aux conditions de financement extraordinaires que la politique monétaire de la BCE a créée ainsi que d’autres facteurs à déterminer.

Que penser de la croissance

Le président de la BCE a souligné que les risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro avaient baissé en raison de facteurs mondiaux.

La croissance économique au sein de la zone euro devrait être freinée par la lenteur du rythme des réformes structurelles.

Il a répété que si les perspectives devaient devenir moins favorables la BCE serait prête à augmenter son programme d'achats d'actifs dans son montant et/ou sa durée.

La BCE va se limiter aux achats des emprunts d’Etat en dessous des taux de dépôt

La BCE a annoncé qu'elle n'achèterait des actifs au taux d'intérêt inférieur à son taux de dépôt que dans le cadre de son programme d'achats d'actifs du secteur public (PSPP), qui porte sur les obligations émises par les Etats et les institutions de la zone euro. La BCE a aussi indiqué qu'elle n'achèterait pas d'obligations sécurisées, de titres adossés à des actifs ou d'obligations d'entreprises à un taux inférieur au taux de dépôt. Elle a ajouté qu'en ce qui concerne ses achats d'obligations du secteur public, la priorité serait donnée aux titres dont le taux d'intérêt est supérieur au taux de dépôt

Y’aurait-il des dissensions au sein des membres ?

On a constaté selon la publication des dernières Minutes de la BCE qu’il y avait quelques dissensions au sein des membres. Mario Draghi a tenté de calmer les critiques en affirmant que la BCE ne pratiquait pas l'autocritique publique à la mode de la Chine maoïste. Il a cependant confirmé qu’il y avait eu une discussion et qu’il y avait eu une satisfaction générale sur le fait que la politique fonctionnait….

Que répondre aux critiques allemandes ?

Mario Draghi a affirmé que les avantages de la politique monétaire avaient bénéficié à tous les citoyens de la zone euro, y compris aux citoyens allemands en sous-entendant donc que les critiques étaient infondées à l’heure actuelle.

Les sujets qui n’auraient pas été abordés au sein des membres de la BCE

Dans l’ordre : Tapering, impact des propos de Donald Trump sur la vigueur du dollar ou sur le protectionnisme et conséquence du Brexit. Ces sujets clés n’auraient selon Mario Draghi pas été abordés au sein des membres de la BCE.

Réactions de marchés

Eurostoxx 50 : Hausse

Bund : Extrêmement volatil

Euro/Dollar : Baisse

Les mouvements ont cependant été biaisés par la proximité de l’intronisation de Donald Trump.

Conclusion

Si Mario Draghi a répété que le Comité de la BCE n’avait toujours pas parlé de Tapering, son optimisme concernant l’inflation à moyen terme (deuxième tour) peut laisser penser que le ton devrait progressivement évoluer ces prochains mois et qu’une normalisation pourrait rapidement intervenir après que les interrogations politiques en zone euro se soient (quelque peu) dissipées.

SPECIAL DAY 1 – TOUT SAVOIR SUR UNE JOURNÉE HISTORIQUE

À quelques heures de l’intronisation du 45ème président des Etats-Unis, Donald Trump, il nous a semblé important de passer en revue tous les sujets qu’il faudra observer (économiques, politiques, géopolitiques, tactique et les mouvements sur l’Or).

Si tout devait se passer comme l’élu républicain l’a annoncé, voici théoriquement ce qui se passera dans exactement une semaine :

LE PREMIER JOUR

Le président désigné des États-Unis, Donald Trump, prend officiellement le pouvoir cet après-midi à Washington, comme le veut la tradition.

Plusieurs rituels marquent la passation du pouvoir, le jour de l’assermentation. Le président sortant et le président désigné se rencontrent brièvement à la Maison-Blanche en matinée. Ensuite, ils se rendent ensemble au Capitole pour la prestation de serment. Tout de suite après l’assermentation, le président sortant et sa femme quittent les lieux en hélicoptère, si le temps le permet.

Comme le veut la tradition, les anciens présidents encore en vie assistent à la cérémonie d’investiture de celui qui vient d'être élu. Ainsi, le 20 janvier, Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton et, bien sûr, Barack Obama seront au Capitole. Seul George H. W. Bush père, âgé de 92 ans, ne participera pas à l’assermentation, en raison de problèmes de santé.

Le défilé se déroule sur 3 km, avenue Pennsylvania, du Capitole à la Maison-Blanche. Habituellement, le président et le vice-président prennent la tête de la procession. Ils se rendent devant la Maison-Blanche, où est installée la tribune présidentielle

Les annonces économiques

Le 1er jour, Trump promet « six mesures pour nettoyer Washington »: limitation des mandats au Congrès, gel des embauches dans l'administration (sauf l'armée, la police et les services de santé), réduction des réglementations fédérales, durcissement des conditions de passage du public au privé et tout particulièrement du lobbying des puissances étrangères.

Les 7 actions

Dans la foulée, il s'est engagé à lancer «sept actions pour protéger les travailleurs»: renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain, se retirer du Partenariat Trans-Pacifique, désigner la Chine comme «manipulateur de monnaie», faire la chasse aux abus dans les échanges commerciaux internationaux (on songe à Nafta, voir point 3), lever les restrictions à l'exploitation des réserves énergétiques, relancer le pipeline Keystone et d'autres projets bloqués par Barack Obama, annuler «les millions de dollars promis au plan de l'ONU sur le climat».

L’Etat de droit

S'y ajoutent cinq mesures supplémentaires «pour rétablir la sécurité et l'état de droit»: l'annulation des décrets présidentiels d'Obama, la nomination d'un juge au fauteuil vacant de la Cour suprême, la suppression des fonds fédéraux aux «villes sanctuaires» (qui refusent de contrôler les immigrants illégaux), le début des expulsions de 2 millions de clandestins coupables de crimes et la suspension des visas pour «les régions touchées par le terrorisme» où un contrôle efficace est impossible. Tout visiteur fera l'objet d'un «contrôle extrême».

Devant le Congrès

Enfin, le président Trump devrait se présenter devant le Congrès pour faire adopter ses autres réformes: baisse d’impôts généralisée (cf. graphique ci-dessous), pénalisation des entreprises qui délocalisent les emplois, lancement d'un plan de rénovation des infrastructures de 1000 milliards de dollars, instauration du libre choix scolaire, remplacement de l’Obamacare (déjà amorcé), construction du mur sur la frontière avec le Mexique...

QUELS SECTEURS AMÉRICAINS DEVRAIENT ÊTRE AFFECTÉS ?

Nous rappelons depuis un certain temps qu’il n’y aura qu’un thème à observer après l’investiture de Donald Trump: Ses annonces concernant les réductions d’impôts. En effet, si le nouveau président américain devait confirmer ses promesses de campagne, les indices pourraient alors connaître une deuxième période de hausse. Cependant, pas toutes les entreprises ne devraient en profiter de la même manière. Passage en revue.

Les promesses

Parmi les mesures phares de Donald Trump figure son intention de ramener de 35 % à 15 % l’impôt sur les sociétés (IS), dans l’espoir que les entreprises américaines arrêtent de stocker leurs profits à l’étranger. Les États-Unis se distinguent en effet par le fait qu’ils taxent l’ensemble des bénéfices de leurs entreprises, même si ceux-ci sont réalisés ailleurs qu’aux États-Unis. D’un autre côté, on se souvient aussi de menaces à peine voilées du président élu envers les entreprises américaines qui délocalisent leurs emplois. Il a en effet promis qu’elles allaient payer une lourde taxe frontalière.

Quelles entreprises américaines vont le plus souffrir des (potentielles) annonces de Donald Trump ?

Ce n’est un secret pour personne, les entreprises américaines qui seront le plus impactées négativement par une hausse des taxes douanières sont celles qui affichent des niveaux élevés de recettes à l’étranger et qui affichent un taux d’imposition très bas au-delà des frontières américaines.

En résumé :

Les entreprises qui devraient le plus souffrir sont :

Les constructeurs automobiles (quel avenir pour les constructeurs qui produisent à l’étranger ?)

Les détaillants (qui importent leur fourniture)

Les industries renouvelables (annulation de subventions et des congés fiscaux pour les énergies de remplacement et renouvelables ?)

L’industrie pétrolière et gazières (qui importent)

Les sociétés pharmaceutiques et les organismes de soin de santé intégrés (négociation des prix des médicaments sur ordonnance et l’abrogation de l’Affordable Care Act (ACA))

Le logement (les réformes fiscales pourraient réduire les avantages fiscaux consentis au logement et accroître les taux hypothécaires)

Quelles entreprises américaines devraient bénéficier des (potentielles) annonces de Donald Trump ?

C’est sans surprise les entreprises avec une majeure partie de coûts « domestiques » et les sociétés exportatrices qui devraient le plus bénéficier des (potentielles) baisses de taxes.

En résumé :

Les entreprises qui devraient le plus bénéficier des (potentielles) annonces sont :

Les dépenses de consommation discrétionnaire (les travailleurs à revenu faible et moyen dépenseront plus, puisqu’ils paieront moins d’impôts)

La santé (Donald Trump s’est engagé à abolir l’Affordable Care Act (ACA) et à la remplacer par des régimes privés)

Les sociétés de construction d’infrastructure (la réindustrialisation est l’un des piliers de la future politique économique de l’administration de Donald Trump)

Les câbles opérateurs

La défense (les activités de renseignement, les dépenses militaires, la cyber sécurité et les contrôles aux frontières devraient augmenter)

Les raffineurs (de pétrole) qui produisent aux Etats-Unis.

Les interrogations

Des interrogations demeurent sur plusieurs secteurs dont :

L’aéronautique (la libéralisation sur secteur aéronautique (Open Skies) peut-elle être remise en question)

Les banques (comment va évoluer la régulation bancaire ?)

L’assurance (le cours des actions des assureurs est historiquement corrélé avec l’évolution des taux d’intérêt à long terme)

Les télécoms & Media (qu’en sera-t-il des futures opérations de fusions/acquisitions comme le deal AT&T et Time Warner par exemple ?)

LES RELATIONS INTERNATIONALES

Nafta

Donald Trump l’a répété : Quelques jours après son intronisation, il renégociera l’accord de libre-échange appelé NAFTA (Etats-Unis, Canada (60'000 emplois) et Mexique). Cet accord couvre 480 millions d’habitants.

N’oublions pas que la fin du NAFTA ne veut pas dire la fin des relations entre Etats-Unis et Canada car il reste toujours l’accord de libre-échange de 1989.

Rappelons pour l’anecdote que la dernière fois que les Etats-Unis ont déchiré un traité de coopération, c’était en 1866 avec le … Canada !

La Chine

Imposition d’un tarif douanier de 45 % sur les biens provenant de la Chine. Telle pourrait être l’une des premières initiatives de Donald Trump.

Cependant, contrairement à ce que l’on pouvait penser, c’est la Chine qui tente de calmer les ardeurs du nouveau président américain. Le président chinois, Xi Jinping a en effet déclaré que la Chine allait instaurer un nouveau mode de relations avec les Etats-Unis dans le cadre de la mise en place d'un « cercle d'amis » du monde entier.

« Nous allons nous efforcer d'instaurer un nouveau mode de relations avec les Etats-Unis, un partenariat stratégique global de coordination avec la Russie, un partenariat pour la paix, la croissance, les réformes, entre les différentes civilisations ».

La Russie

La potentielle normalisation des relations avec la Russie, l’allégement des sanctions internationales et la hausse du prix du baril de pétrole pourraient faire revenir économiquement la Russie sur le premier plan.

Aussi bizarre qu’il n’y paraît, la potentielle normalisation des relations internationales avec la Russie pourraient bénéficier à la zone euro et à l’Allemagne en particulier.

Exports - partners

Netherlands 11.9%, China 8.3%, Germany 7.4%, Italy 6.5%, Turkey 5.6%, Belarus 4.4%, Japan 4.2%

Imports – partners

China 19.2%, Germany 11.2%, US 6.4%, Belarus 4.8%, Italy 4.6%

La zone euro

L'élection de Donald Trump a changé la donne pour la croissance économique de la zone euro. En plus de la montée inexorable du populisme sur notre continent, les effets de la politique isolationniste du nouveau président des Etats-Unis risquent de mettre encore plus à mal la cohésion de l'euro. Ces dernières années, la zone euro a profité d'un contexte économique international extrêmement favorable au niveau des taux d'intérêt, du taux de change et du prix des matières premières.

Cependant c’est plus un problème de fond que simplement l’arrivée au pouvoir du républicain. Alors que les Etats-Unis usaient de stimuli fiscaux, notamment via des baisses d'impôts, la zone euro s'évertuait à mettre en œuvre des programmes budgétaires restrictifs non coordonnés ayant un impact négatif sur l'économie. L'Europe a fait le choix de la faible croissance et du chômage élevé au nom d'une orthodoxie économique sans coordination.

Pourquoi ne pas relancer l'idée de l'émission de dette européenne, avec une première injection de 1000 milliards d'euros, qui aurait pour avantage de renforcer l'intégration économique et financière de la région et d'attirer massivement les capitaux des investisseurs? Une autre idée serait de relancer la réindustrialisation de la zone euro comme nous le préconisons depuis plusieurs mois. Ce sont des solutions qui nous permettrait de renouer avec la croissance

Résumé

Gagnant : Russie, Israël, Egypte, Turquie

Perdants : Mexique, Canada, Japon, Chine

L’OR

Plusieurs investisseurs ont récemment été pris à revers par les mouvements erratiques du prix du métal jaune qui n’a pas évolué de manière « logique ».

Les tensions politiques et les interrogations économiques de 2016 (Grèce, Brexit, Donald Trump) n’ont effectivement pas propulsé les cours de l’Or vers les sommets espérés.

Oublions les facteurs fondamentaux

Si traditionnellement le prix du métal jaune ne dépend pas seulement d’un facteur, mais de plusieurs, comme :

L’offre et la demande

La production

Les achats des banques centrales

L’évolution du dollar

L’inflation (ou les anticipations d’inflation)

Les taux d’intérêt

Le stress (l’or comme valeur refuge)

La volatilité que nous connaissons depuis plusieurs mois nous force donc à nous appuyer sur des statistiques historiques pour tenter de comprendre les mouvements futurs.

L’Or et les cycles présidentiels (américains)

Donal Trump prendra officiellement le pouvoir aujourd’hui 20 janvier. 2017 sera donc ce que l’on appelle une année de transition.

Depuis que le président Nixon a annoncé en 1971 la convertibilité du dollar en or il y a eu 7 transitions présidentielles (1974, 1977, 1981, 1993, 2001 et 2009).

Durant ces périodes, l’Or a largement surperformé le S&P 500 : +14.8% contre -0.9%.

Intéressant de noter que si on ne se focalise pas sur les années présidentielles, depuis 1974, en moyenne, c’est le S&P 500 (+9%) qui surperforme légèrement le métal jaune (+8.4%).

Signalons que depuis 1971 le cours de l’or a affiché un retour positif durant tous les marchés baissiers des actions (à une exception cependant).

Les corrélations

Depuis 1971, le cours de l’or affiche une corrélation moyenne nulle par rapport à l’indice S&P 500. Cependant on constate que depuis fin 2013, cette corrélation tend à devenir de plus en plus négative.

Si on examine maintenant la corrélation entre l’or et les Treasuries, depuis 1971, cette corrélation est très faible (0,024).

Cependant, on peut observer que cette corrélation (par rapport aux Treasuries) s’est trouvée récemment à des plus hauts historiques et pourrait donc se retourner assez rapidement.

Conclusion

Si on essaie de mettre de côté les aspects fondamentaux expliquant le mouvement du prix de l’Or en se focalisant sur les statistiques historiques, on peut affirmer ici qu’étant entendu que le métal jaune surperforme le S&P 500 et que la corrélation avec les Treasuries ou le S&P500 est quasi nulle, 2017 pourrait bien être une année ou il ne faudra pas négliger d’avoir du métal jaune dans ses portefeuilles.

COMMENT JOUER LE PREMIER JOUR BOURSIÈREMENT PARLANT ?

Pour répondre à cette question il convient une nouvelle fois de se plonger dans les méandres des statistiques historiques.

En remontant jusqu’à 1937, en apprend que le jour de l’inauguration, le S&P 500 a baissé dans 2/3 des cas. En d’autres mots, seulement 1/3 des nouveaux présidents ont vu le S&P 500 monter lors de leur prise de fonction.

La moyenne de la performance lors de la première journée a été de -0.9%. Il faudrait donc attendre lundi que le calme soit retombé….

Aujourd’hui

Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump et Trump. Il n’y aura rien d’autre à observer aujourd’hui que l’intronisation de Donald Trump.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage de la clôture de New-York. La journée devrait être assez calme avant de potentielles annonces du 45ème président des Etats-Unis. En terme de volume, la journée pourrait être soutenue par l’ (petite) échéance des options.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent sans tendance marquée ce matin avant l’investiture de Donald Trump qui potentiellement pourrait signifier un changement radical dans les relations politiques et économiques entre les Etats-Unis et l’Asie. Avant cet évènement, nous avons pris connaissance ce matin des chiffres de la croissance en Chine pour 2016. Le verdict est en ligne avec le consensus et les prévisions du gouvernement puisque la croissance est ressortie à +6.7% sur l’ensemble de la l’année passée. Si les investisseurs pessimistes argumenteront que la croissance est au plus bas de 26 ans, nous observons plutôt le fit qu’après les 3 premiers trimestres (de 2016) où la croissance a été de 6.7%, le dernier trimestre 2016 est ressorti à +6.8%, soit en légère accélération….

Actualité

La banque centrale américaine doit continuer à relever lentement les taux d'intérêt pour maintenir l'emploi et garder une inflation basse dans un contexte de politique monétaire modérément conciliante, a dit la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen. "Je pense que laisser l'économie s'échauffer de manière sensible et persistante serait risqué et imprudent", a dit Janet Yellen dans un discours à l'Institute for Economic Policy Research de l'université de Stanford. "Je considère qu'il est prudent d'ajuster graduellement la position de la politique monétaire au cours du temps", a déclaré la présidente de la Fed, ajoutant toutefois qu'il n'y avait aucun signe d'un risque d'accélération de l'inflation.

Energie / Utilities

► Engie devrait prochainement faire des annonces en matière de cession d'actifs, selon sa directrice générale, Isabelle Kocher, alors que le groupe français est engagé dans un vaste plan de transformation. "On pourrait annoncer quelques petites choses bientôt" en terme "de cession", a avancé Isabelle Kocher, interrogée par BFM Business. "Je ne sais pas si ça va être février ou mars, mais c'est très bientôt", a-t-elle poursuivi, sans donner plus de précisions.

► La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fait savoir qu'elle rejetait une demande de la ministre de l'Environnement et de l'Énergie Ségolène Royal de réviser les tarifs des réseaux de distribution d'électricité fixés par le régulateur fin 2016. Ces tarifs, dits "Turpe distribution", déterminent la rémunération d'Enedis (ex-ERDF), filiale d'EDF en charge du réseau français de distribution d'électricité (lignes moyenne et basse tension). "Estimant avoir pris en compte les orientations de politique énergétique qui lui ont été communiquées par la ministre, (la CRE) décide qu'il n'y a pas lieu de modifier sa décision", a fait savoir le régulateur dans un communiqué.

► Séché Environnement a annoncé la conclusion d'un accord pour le rachat, auprès du groupe familial Charier, de trois sociétés spécialisées dans la gestion de déchets dans le Grand Ouest, représentant une cinquantaine de collaborateurs.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère hausse ce matin en Asie dans le sillage de la baisse du dollar.

Industrie / Minières / Automobile

► Un projet de loi autorisant l'usage thérapeutique du cannabis a été adoptée à la chambre basse du parlement allemand. La mesure concerne notamment les patients atteints de maladies chroniques telles que la sclérose en plaques, de douleurs persistantes ou d'anorexie, mais il doit s'agir de cas "exceptionnels" et "limités" et les bénéficiaires ne pourront en cultiver, soulignent les auteurs du texte.

► A la suite d'une plainte de Bercy, LafargeHolcim fait l'objet d'une enquête à Paris sur ses activités en Syrie en pleine guerre, en dépit d'interdictions dans ce pays édictées par l'Union européenne. La cimenterie de Jalabiya, dans le nord de la Syrie, sous la responsabilité d'une filiale locale de Lafarge, avait déjà fait polémique quand Le Monde avait révélé en juin de possibles arrangements sur place avec l'organisation État islamique (EI) en 2013 et 2014 pour faire fonctionner ce site, un investissement phare du groupe dans la région. Le quotidien citait des responsables de la filiale, Lafarge Cement Syria, eux-mêmes en contact avec la maison-mère à Paris.

► Les autorités américaines ont classé sans suite une enquête de six mois sur le système de pilotage automatique, Autopilot, de Tesla, faute d'avoir détecté un défaut du logiciel à la suite d'un accident mortel.

► FFP, holding de la famille Peugeot, s'est félicitée de la réussite du rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace, dont elle est l'un des principaux actionnaires, six ans après l'échec d'un projet similaire.

► Même si Ford a récemment annulé un investissement de 1,6 milliard de dollars pour la construction d'une usine au Mexique, sa production de véhicules de l'autre côté du Rio Grande va nettement augmenter dans les années qui viennent. Selon le cabinet de prévisions LMC Automotive, le constructeur automobile américain va quasiment doubler sa production annuelle au Mexique lors des trois prochaines années, pour la porter à près de 750.000 véhicules, ce qui correspondrait à la capacité de production d'une usine supplémentaire.

► L'action de l'équipementier automobile japonais Takata a encore accusé à la Bourse de Tokyo la perte maximale autorisée pour la journée, dévissant de 21% sur des craintes de dépôt de bilan.

► Dätwyler a confirmé les attentes des analystes en matière de chiffre d'affaires annuel. Le groupe d'Altdorf a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à 1,2 mrd CHF, grâce à une progression dans ses deux divisions, a-t-il annoncé. Hors effets positifs de change et d'acquisitions, les recettes de Dätwyler ont crû de 1,4%, a détaillé la société dans un communiqué. La division Sealing Solutions a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,7% à 753,3 mio, soit +2,9% en croissance organique. L'unité Technical Components a quant à elle amélioré ses recettes de seulement 0,7% à 462,6 mio. Ajusté des effet monétaires et d'acquisition, la croissance a été négative de 0,8%.

Financières

► Western Union a admis avoir fermé les yeux sur des utilisations frauduleuses de son service de transfert d'argent et va payer 586 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes le visant, ont annoncé le département américain de la Justice (DoJ) et la Commission fédérale du Commerce (FTC, Federal Trade Commission).

► Steven Mnuchin, désigné par Donald Trump pour le poste de secrétaire au Trésor des Etats-Unis, a dit qu'il n'était pas favorable à une privatisation de Fannie Mae et Freddie Mac

► La Première ministre britannique Theresa May a rencontré les patrons de plusieurs grandes banques de Wall Street, après que certains établissements bancaires ont prévenu qu'ils transfèreraient une partie de leurs équipes londoniennes en Europe continentale, en raison de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

► Les suppressions de postes se poursuivent chez l'assureur Zurich. Le groupe veut biffer 240 postes en Grande-Bretagne, indique-t-il dans un communiqué. Cette réduction concerne avant tout les services de bureau.

Informations et Technologies

► IBM a vu son chiffre d'affaires baisser pour le 19ème trimestre d'affilée, ses relais de croissance tels que l'intelligence artificielle, l'informatique dématérialisée, le mobile et la sécurité ne parvenant pas à contrebalancer la faiblesse de l'activité de ses métiers historiques. IBM a publié une hausse de 0,9% de son bénéfice net, au titre du quatrième trimestre 2016, pour un chiffre d'affaires de 21,77 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué est ressorti à 4,72 dollars, ou 5,01 dollars en excluant certains éléments exceptionnels. Les analystes misaient sur un bénéfice par action ajusté de 4,88 dollars, et sur un chiffre d'affaires de 21,64 milliards de dollars, d'après le consensus. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe a dégagé un bénéfice par action ajusté de 13,59 dollars, en ligne avec son objectif d'un minimum de 13,50 dollars, pour un chiffre d'affaires de 79,92 milliards de dollars. Pour 2017, IBM vise un bénéfice par action ajusté de 13,80 dollars au moins, supérieur à la moyenne de 13,74 dollars attendue par les analystes. L'action cédait 2.55%, dans les échanges après la clôture de Wall Street.

► LVMH est sur le point de prendre une participation susceptible d'atteindre 10% au capital du lunetier italien non coté Marcolin dans le but de s'assurer un meilleur contrôle sur la production pour ses propres marques, a-t-on appris de source proche du dossier.

► Si les entreprises font preuve de prudence en matière d'investissements, en raison des incertitudes concernant le prochain gouvernement américain et le Brexit, elles ne montrent en revanche aucune hésitation vis-à-vis de leurs dépenses en logiciels, a affirmé le patron de SAP en marge du Forum économique mondial de Davos. "La conjoncture n'est pas difficile pour les logiciels d'entreprises. C'est un environnement robuste", a assuré Bill McDermott. Les entreprises qui se retrouvent à devoir en faire "plus avec moins" investissent dans les technologies qui peuvent justement les y aider, a-t-il expliqué. "Pour du pessimisme, il faudra se tourner un autre secteur que celui des logiciels d'entreprises".

► La division dédiée au paiement mobile et au commerce en ligne d’Ingenico a signé un accord avec Booking.com, la plateforme de réservation hôtelière bien connue, pour fournir des services de paiement et d'optimisation de la conversion des prospects en clients. Booking est en train de faire croître les paiements directs via sa plateforme, alors que le groupe était essentiellement à l'origine une centrale de réservation. Ingenico travaille déjà avec d'autres sites de la maison-mère de Booking, Priceline.com.

Consommation

► Colday E, détenteur de la participation de 11,2% du fonds Colony Capital au capital d'Edenred, a annoncé son désengagement du groupe. La société a précisé dans un communiqué qu'elle céderait une participation résiduelle de 5,68% dans le cadre d'un placement par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels après avoir transféré 5,53% du capital d'Edenred hors marché "à une contrepartie financière".

► Edenred annonce l'exercice de l'option d'achat lui permettant d'acquérir auprès des deux familles fondatrices[1] 17% du capital de Union Tank Eckstein (UTA), deuxième acteur pan-européen spécialisé dans les cartes-carburant multi-enseignes, les solutions de péage et les solutions de maintenance, dont Edenred détient déjà 34%.

► Hilcona, une entreprise du groupe Bell, acquiert la société Frostag spécialisée dans la fabrication de pâtes et de produits végétariens sise à Landquart. Frostag constituera une unité indépendante au sein de Hilcona, a indiqué Bell dans un communiqué. La consolidation dans le groupe s'effectuera rétroactivement au 1er janvier. Tout le personnel ainsi que la direction seront repris. Les parties ont décidé de ne pas dévoiler le montant de la transaction.

► Kirin Holdings a confirmé être en discussions avec Heineken en vue de lui céder tout ou partie de sa filiale au Brésil, où il connaît des difficultés sur un marché instable.

Pharmaceutique

► Roche a obtenu de l'autorité américaine des médicaments FDA l'homologation pour son nouveau test Troponin (Elecsys Troponin T Gen 5 STAT). Ce test sanguin permet de diagnostiquer l'infarctus du myocarde plus rapidement et plus précisément qu'auparavant, un atout d'autant plus important qu'en cas d'infarctus chaque minute compte, a indiqué le groupe dans un communiqué.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP