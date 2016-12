La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

vendredi, 16.12.2016

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention plusieurs statistiques économiques américaines concernant l’immobilier américain mais aussi et surtout les chiffres de l’inflation (version finale) en zone euro.

John F. Plassard



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains évoluent en légère hausse au lendemain d’une nouvelle progression des 3 principaux indices.

Potentiellement à la clé ce soir : Une 6ème semaine de hausse consécutive pour le Dow Jones et une clôture au-dessus des 20'000 points, c’est dire si la séance sera intéressante et importante.

Cependant, la question est bien de savoir quel pourrait être le moteur de la poursuite de la hausse qui a déjà fait progresser le Dow Jones de plus de 8% depuis l’élection de Donald Trump.

La réponse pourrait bien se trouver dans la baisse des impôts que va entreprendre le gouvernement américain au tout début de l’année 2017.

Rappelons que le président républicain s’est prononcé lors de sa campagne pour une baisse massive d’impôts pour les particuliers, avec un taux maximal ramené de 39,6 % à 33 %, et une réduction drastique de l’impôt sur les sociétés qui passerait de 35 % à 15 %.

Cette « révolution fiscale » si elle devait avoir lieu s’inscrirait dans l’esprit de Ronald Reagan voire même de John Kennedy. Leurs programmes de baisses d’impôts avaient contribué à l’augmentation rapide et durable de la croissance économique américaine et à la réduction du chômage. Ils avaient également eu pour effet paradoxal d’augmenter les rentrées fiscales américaines à moyen et long terme.

Rappelons aussi que les réformes fiscales de Donald Trump visent à relancer les incitations productives des contribuables américains pour recréer un cercle économique vertueux qui se traduirait (théoriquement toujours) par un redémarrage notoire de la croissance, une baisse du chômage et des rentrées fiscales.

Deux questions restent en suspens cependant :

Le Congrès va-t-il laisser en l’état le programme fiscal de Donald Trump ou sera-t-il tenté de « l’alléger » ?

Le déficit public américain ne va pas encore gonfler et mettre la dette américaine à risque ?

Selon les dernières estimations, si Donald Trump adoptait toutes les mesures annoncées, le déficit grimperait de 10’000 milliards de dollars sur dix ans et le ratio de la dette sur le PIB augmenterait de 80 %....

Autre sujet mais cette fois-ci en zone euro, on a appris ce matin que l'inflation dans la zone euro avait continué d'accélérer en novembre, les prix ayant progressé de 0,6% sur un an, son taux le plus élevé depuis 31 mois. Cela confirme la première estimation d’Eurostat. Les plus forts impacts à la hausse sur le taux d'inflation proviennent des restaurants et cafés (+0,07 point de pourcentage), des loyers ainsi que du tabac (+0,04). Le gaz (-0,11), les combustibles liquides (-0,05) et les voyages à forfait (-0,04) ont eu les plus forts impacts à la baisse.

Les indices américains ont fini en hausse hier soir suite à une digestion de la réunion de la Fed de la part des investisseurs plus rapide que prévue.

Le cycle de normalisation « global » (voir Point 3) qui semble enclenché est aussi l’un des arguments de la hausse d’hier soir tout comme la bonne tenue du secteur bancaire (l'indice S&P 500 de la finance a progressé de 1% et de 25% depuis l’élection de Donald Trump…) qui a propulser le titre de l’action Bank of America à son plus haut historique.

La bonne tendance a aussi été alimentée par une série de statistiques supérieures aux attentes, attestant à leur tour de la bonne santé économique du pays.

Presque tous les secteurs du S&P 500 ont terminé dans le vert, à l'exception du compartiment immobilier (-0,71%) et celui des biens de consommation courante (-0,25%).

Le dollar a atteint un sommet de 14 ans face à un panier de devises.

L’Or a poursuivi sa descente aux enfers en terminant à un plus bas de 10 mois. Les raisons étant à mettre sur le compte de la hausse du dollar et de la hausse des taux longs. Le métal jaune devient effectivement de moins en moins rémunérateur….

Les cours du pétrole n'ont guère dégagé de tendance après avoir hésité toute la séance entre l'influence négative d'un fort renforcement du dollar et les spéculations persistantes sur une diminution conséquente de l'offre, à la suite des accords de l'Opep.

Quelque 8,18 milliards d'actions ont été échangées hier, un chiffre supérieur à la moyenne quotidienne observée au cours des 30 dernières séances.

Finalement, pour les férus de statistiques, nous notons que Donald Trump vient de battre le record du président Coolidge de 1924. En effet, 36 jours après le 8 novembre, le nouveau président républicain est le nouveau champion toutes catégories en terme de progression du Dow Jones (+8%) !

La hausse des taux peut-elle alimenter le rallye boursier ?

La question est évidemment sur toutes les lèvres : Le processus de hausse des taux enclenché par la Réserve fédérale américaine (Fed) peut-elle mettre fin au rallye boursier que nous connaissons depuis l’élection de Donald Trump ?

Dans un environnement de marché « normal », la corrélation entre obligations et actions est théoriquement négative.

En effet, une hausse des taux est une mauvaise nouvelle pour les actions et une baisse des taux est à l’inverse un élément positif.

On se souvient notamment que début 1994 la Réserve Fédérale avait entamé un cycle de remontée de son taux directeur qui allait porter celui-ci de 3% à 6% fin 1994 et faire baisser parallèlement le S&P 500 (notamment entre février et mars 1994).

Cependant, depuis la dernière crise financière, ce rapport s’est quelque peu inversé. La chute des taux a été plutôt un signal défavorable pour les actions car elle reflétait une révision en baisse des prévisions de croissance et des craintes de déflation.

A l’inverse, une hausse de taux signifiait un raffermissement de la croissance économique, perçu comme un élément favorable pour les actions.

Il y a cependant certain bémol à cette nouvelle relation. En effet, la progression des rendements obligataires doit se faire de manière graduelle et lente pour permettre aux actions de digérer une remontée des taux et aux profits à continuer de progresser.

Le problème est que jusqu’ici, les mouvements de taux ont été relativement brutaux, avec le 10 ans américain qui est passé de 1.80 à 2.60 en un peu plus d’un mois et le 10 ans allemand qui a quasi doublé en trois semaines….

La question est bien évidemment de savoir vers quelles actions se positionner à ce stade du rallye. S’il apparait toujours opportun de privilégier les valeurs qui profiteront le plus du rebond (ou des espoirs de rebond) de l’activité économique, celles-ci ont néanmoins alimenté la hausse des marchés depuis le 9 novembre dernier.

Il serait donc plus opportun de se diversifier en allant aussi vers des sociétés de consommation cyclique qui n’ont guère été entourées ce dernier mois.

La réunion de la BoE

Sans surprise, la banque d’Angleterre (BoE) a, à l'unanimité des membres de son conseil de politique monétaire, observé le statu quo laissant son taux d'intervention à un plus bas record de 0,25% et n'a rien changé à son programme d'achats obligataires,

La banque centrale britannique constate, au regard des statistiques publiées depuis sa réunion de novembre, que l'économie continue de croître à un rythme modéré, notamment grâce à la bonne tenue de la consommation.

La BoE continue cependant d'anticiper un net ralentissement de l'activité pour 2017 au Royaume-Uni du fait des incertitudes entourant le Brexit. La banque centrale évoque le risque que l'accès des entreprises établies au Royaume-Uni aux marchés européens pourrait être sensiblement réduit ce qui pourrait restreindre leur activité pour une période prolongée.

Pour la BoE, tout va dépendre de la résistance du pouvoir d'achat des ménages qui risque d'être sous pression l'an prochain en raison de la faiblesse de la livre consécutive aux craintes quant au Brexit.

L'inflation dépasse déjà les 1% et devrait se diriger vers les 3% d'ici fin 2017, selon la banque centrale, qui note toutefois que la devise britannique vient de regagner un peu de terrain ce qui devrait permettre à la hausse des prix attendue d'être un peu moins forte que prévu.

Pour satisfaire les plus dubitatifs, la BoE rappelle finalement qu'elle se tient prête à répondre, dans un sens ou dans l'autre, à d'éventuels changements dans les perspectives économiques.

La normalisation se précise

Hier matin nous vous parlions de la normalisation qui se précisait non seulement aux Etats-Unis mais aussi dans plusieurs autres pays développés.

Nous vous indiquions que sans que personne n’en parle, le phénomène ne pouvait être nié mais était minimisé par la consensus.

Aujourd’hui, on ne peut plus se voiler la face. Coup sur coup deux banques centrales d’importance ont signalé envisager un prochain resserrement de leur politique monétaire en 2017 :

La BoJ

Selon plusieurs sources bien informées relayées par l’Agence Reuters, pour la première fois depuis près de dix ans, la Banque du Japon (BoJ) pourrait envisager de durcir sa politique monétaire l'an prochain face à la remontée des rendements obligataires déclenchée par la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

En effet la remontée des taux long pourrait forcer les membres de l’institution japonaise à normaliser leur politique monétaire malgré une inflation toujours moribonde et bien en-dessous de l’objectif de 2%.

Selon ces sources, la priorité de la BoJ l'an prochain pourrait être de savoir non pas s'il faut baisser mais s'il faut relever son objectif de rendement…. Pour mémoire, la Banque du Japon n'a pas durci sa politique monétaire depuis 2007. Elle avait à l'époque porté son objectif de taux à court terme à 0,5%, décision faisant suite à la fin d'une période d'assouplissement quantitatif.

La BoE (voir plus haut aussi)

Dans un élan d’optimisme (ou d’euphorie c’est selon), la banque d’Angleterre (BoE) a fait part de ses prévisions inflationniste pour 2017 en prévoyant que l’inflation pourrait atteindre l’objectif de 2% dans .. 6 mois !

Si tel devait être le cas, on imagine donc mal comment on pourrait reparler d’un accroissement des rachats d’actifs et bien évidemment d’une baisse des taux. Gageons aussi ici que si le Brexit n’était pas passé par là, l’institution britannique aurait sans aucun doute relevé ses taux en même temps que son homologue américain….

Statistiques économiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé :

Hausse de la confiance des promoteurs

La confiance des professionnels du marché de la construction immobilière a fortement progressé en décembre pour revenir à son meilleur niveau depuis 11 ans et demi selon l'enquête mensuelle de la fédération professionnelle NAHB. En détail, l’indice de confiance a atteint 70, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis juillet 2005, contre 63 en novembre. Le consensus prévoyait un chiffre stable à 63. Le sous-indice mesurant l'opinion des professionnels interrogés sur les ventes de logements individuels a progressé à 76 contre 69 et celui mesurant leur opinion sur les ventes à un horizon de six mois a atteint 78 contre 69.

Hausse de l’indice PMI manufacturier

La croissance du secteur manufacturier des Etats-Unis accélère un peu au mois de décembre selon l'indice PMI Markit qui s'établit à 54,2 en décembre, contre 54,1 en novembre et atteint ainsi son plus haut niveau de 21 mois. Markit fait part de progressions robustes pour la production, les nouvelles commandes et l'emploi dans le secteur, ainsi que de la plus forte progression des stocks pré-production depuis le début de l'enquête en 2007.

Hausse des prix à la consommation, mais

La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti en novembre mais la tendance de fond reste à l'augmentation des pressions inflationnistes. En détail on a appris que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 0,2% le mois dernier, une progression deux fois moins forte qu'en octobre, conséquence du ralentissement de la hausse des prix de l’énergie et de ceux de l'alimentation.

En rythme annuel, l'inflation ressort à 1,7% en novembre, son plus haut niveau depuis octobre 2014, après 1,6% en octobre. Le consensus prévoyait une hausse de 0,2% sur un mois et de 1,7% sur un an.

L'indice d'inflation de base ("core CPI"), qui exclut l'alimentation et l'énergie et qui est le plus surveillé par la Fed, a lui aussi augmenté de 0,2% le mois dernier après une hausse de 0,1% en octobre, une accélération qui s'explique principalement par la revalorisation des loyers. En rythme annuel, il est resté inchangé d'un mois sur l'autre à 2,1%.

Cela fait maintenant 13 mois que l’indice est au-dessus de l’objectif d’inflation de 2% de la Fed….

Plus forte baisse des inscriptions au chômage

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis se sont repliées davantage que prévu. En données corrigées des variations saisonnières, le ministère a recensé le dépôt de 254'000 demandes d'allocations chômage pour la semaine close le 10 décembre, marquant un recul de 4000. Le consensus s'attendait à un léger déclin de 2’000. Pour les férus de statistiques les inscriptions au chômage se maintiennent sous la barre symbolique des 300'000 pour la 93e semaine consécutive, soit la plus longue période sous ce seuil depuis 1970.

Aujourd’hui

Aujourd'hui

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin après une semaine marquée par plusieurs réunions de banques centrales et sans chocs notoires. La volatilité devrait être de mise ce matin dans une séance qui sera marquée par une importante échéance pour les options (les 4 sorcières).

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent de manière disparate ce matin clôturant ainsi la semaine sans encombre après une réunion de la Fed considérée comme risquée. Si le Yen est en légère hausse ce matin face au dollar, la devise japonais aura cependant perdu plus de 2.6% sur la semaine. Les investisseurs seront maintenant attentifs à la réunion de la BoJ de la semaine prochaine.

Actualité

Les dirigeants de l'Union européenne se sont entendus pour prolonger de six mois les sanctions économiques contre la Russie en raison de son rôle dans le conflit en Ukraine, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk.

La Maison-Blanche a mis en cause Vladimir Poutine dans les piratages informatiques ayant perturbé l'élection présidentielle et le président Obama lui même a annoncé des représailles

La croissance des salaires dans le monde a fortement ralenti depuis quatre ans, avec un taux de 1,7% en 2015, à comparer avec 2,5% en 2012, selon le rapport mondial sur les salaires 2016/2017 de l'OIT (Organisation internationale du travail), une agence de l'ONU. Si l'on exclut la Chine, où la croissance salariale a été plus rapide qu'ailleurs avec un taux de 6,9% en 2015, "la croissance des salaires mondiaux est passée de 1,6% en 2012 à 0,9% en 2015", selon les experts de l'OIT. Concernant les pays émergents ou en développement du G20, la croissance des salaires réels a aussi beaucoup ralenti, passant de 6,6% en 2012 à 2,5% en 2015. A titre indicatif, dans les pays développés, les salaires ont augmenté de 2,2% aux Etats-Unis en 2015, de 1,5% en Europe du Nord, du Sud et de l'Ouest, et de 1,9% dans les pays de l'UE. Ces tendances salariales "sont une grande source d'inquiétude", a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève Deborah Greenfield, directrice générale adjointe de l'OIT.

Le Parlement grec a voté une aide aux petits retraités, l'un des deux volets d'aides annoncées par le Premier ministre Alexis Tsipras, sans tenir compte de l'inquiétude exprimée par les créanciers d'Athènes.

Energie / Utilities

► Areva a annoncé avoir reçu des offres fermes d'investisseurs qui proposent 500 millions d'euros pour acquérir 10% du capital de NewCo, le 'nouvel Areva' recentré sur le combustible nucléaire, précisant qu'il continuait de discuter avec d'autres partenaires potentiels. Le plan de sauvetage du groupe public passe par deux augmentations de capital de 5 milliards d'euros au total, dont une de 3 milliards pour NewCo, pour lesquelles l'Etat envisageait de limiter sa participation à 4 milliards selon un dossier transmis l'été dernier à Bruxelles.

► La division énergies renouvelables d’EDF poursuit son développement rapide en Amérique du Nord. Aux Etats-Unis, EDF Renewable Energy a annoncé hier soir la signature d'un accord de vente d'électricité d'une durée de 20 ans avec MCE pour son projet solaire de Desert Haverst, dans le sud de la Californie. La ferme solaire disposera d'une puissance installée de 150 MWc à partir de 2020. Au Canada, EDF Energies Nouvelles Canada a reçu les autorisations nécessaires à la construction du projet solaire Vulcan, d'une puissance de 77,5 MWc, qui sera implanté dans l'Alberta. L'énergie produite sera revendue à un pool de clients. Le chantier devrait démarrer au printemps 2017

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole tente un léger rebond ce matin en Asie dans le sillage de l’affaiblissement du dollar.

Industrie / Minières / Automobile

► Mary Barra, directrice générale de General Motors, a dit que le constructeur automobile américain allait étendre ses tests en matière de voiture autonome à l'Etat du Michigan, ajoutant que la prochaine génération de véhicules de ce type y serait fabriquée.

► SOGET et Thales s’associent afin de proposer les systèmes portuaires sécurisés de nouvelle génération

► Dow Chemical a finalement obtenu la possibilité de convertir 4 milliards de dollars d'actions préférentielles en actions ordinaires, ce qui soulagera le groupe de chimie d'un fardeau financier et privera le financier Warren Buffett d'un nouvel investissement lucratif qui avait été effectué en pleine crise financière.

► Michelin a fait état d'un bond du marché des pneumatiques de remplacement en Europe grâce à un rattrapage de la demande en pneus hiver en novembre, mois marqué par une chute des températures après un octobre particulièrement doux. Dans son point mensuel sur le marché, le groupe clermontois fait état d'une forte hausse de 10% du marché du remplacement pour les voitures et les camionnettes le mois dernier en Europe et en Russie, qui atteint 13% si l'on exclut le marché russe. Le marché première monte - celui des pneus qui équipent les véhicules dès leur sortie d'usine - a progressé quant à lui de 3% sur le mois hors Russie - après avoir stagné en septembre et augmenté de 2% en octobre.

► DKSH a nommé Martina Ludescher au poste de directrice opérationnelle (COO) à compter du 1er janvier. La future COO remplacera le titulaire du poste Bruno Sidler. Ce changement s'inscrit dans la réorganisation de la direction, qui verra le directeur général (CEO) désigné Stefan Butz s'occuper également de la stratégie, des affaires numériques et de la communication-marketing

► L'agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA) a déposé une plainte contre Syngenta pour violation de la réglementation sur les pesticides à Hawaï. Elle réclame une amende de plus de 4,8 mio USD.

► Eiffage a transféré la totalité des parts d'Eiffigen à la Compagnie Financière du Lion sur la base d'une valorisation de 125 millions d'euros

Financières

► La Réserve fédérale américaine (Fed) a adopté une mesure phare de règlementation bancaire obligeant les grands établissements américains et étrangers à conserver un nouveau matelas de fonds, sous forme de dette à long terme convertible en capital. Cette mesure, baptisée TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) est censée permettre aux banques d'absorber des pertes financières en cas de crise grave en exigeant qu'elles conservent, outre un coussin de fonds propres, des instruments assimilés, c'est-à-dire des dettes à long terme mobilisables rapidement.

► L'Allemagne a une nouvelle fois empêché le déblocage du projet d'union bancaire censé permettre à la zone euro d'améliorer la stabilité de son système financier faisant amender un communiqué des dirigeants européens, a-t-on appris de responsables européens.

► L'Etat italien est prêt à injecter 15 milliards d'euros dans Banca Monte dei Paschi di Siena et dans d'autres établissements en difficulté, ont déclaré des sources, alors même que la troisième banque de la péninsule a lancé un plan de recapitalisation privé auquel peu croient.

► Le parquet financier de New York a infligé une amende de 235 millions de dollars à Intesa Sanpaolo, laquelle a dit qu'elle incorporerait cette charge dans ses comptes du quatrième trimestre.

► Helvetia a racheté, à compter d’aujourd’hui, les 70% de MoneyPark, le plus grand fournisseur suisse de prêts hypothécaires. Le prix de la transaction s'est élevé à 107 millions de francs.

► Allianz serait sur les rangs pour racheter la division française de Generali, a appris l'Agence Bloomberg de plusieurs sources. Le groupe transalpin est engagé dans un processus de recentrage qui passe par la vente des branches et filiales les moins rentables ou les moins stratégiques.

Informations et Technologies

► Adobe Systems a fait état d'une hausse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires, à la faveur surtout d'une demande soutenue pour ses produits d'informatique dématérialisée tels que Photoshop, Illustrator et InDesign. Dans des échanges d'après-Bourse, le titre Adobe progressait de 2%. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 23,1% sur les trois mois au 2 décembre, dernier trimestre de l'exercice 2015-2016, à 1,61 milliard de dollars. Le bénéfice net d'Adobe s'est établi à 399,6 millions de dollars sur la période, soit 0,80 dollar par action, contre 222,7 millions (0,44 dollar/action) il y a un an. Hors éléments exceptionnels, le résultat par action est ressorti à 0,90 dollar alors que les analystes financiers avaient anticipé 0,86 dollar selon le consensus. Pour le chiffre d'affaires, le consensus était de 1,59 milliard de dollars.

► Oracle a fait état d'une hausse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel, les ventes réalisées en dehors des Etats-Unis par le géant américains des logiciels pour entreprises ayant été affectées par la vigueur du dollar. Dans des échanges d'après-Bourse, le titre Oracle reculait de 2%. L'action avait terminé la session régulière sur une baisse infime (-0,05%) après qu'une porte-parole du groupe a déclaré que sa directrice générale Safra Catz allait rejoindre l'équipe de transition du président élu Donald Trump sans pour autant quitter Oracle. Sur les trois au 30 novembre, deuxième trimestre de l'exercice 2016-2017, le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 0,8%, à 9,07 milliards de dollars. Les analystes financiers avaient anticipé 9,12 milliards, selon le consensus. Le bénéfice net est revenu à 2,03 milliards de dollars, soit 0,48 dollar par action, sur la période, contre 2,20 milliards (0,51 dollar/action) il y a un an.

► Facebook a annoncé qu'elle allait se doter de nouveaux outils pour limiter la propagation de fausses informations sur son réseau. La compagnie précise qu'elle facilitera les procédures permettant à ses utilisateurs de signaler des articles fabriqués apparaissant sur leur fil d'actualité (News Feed).

► Trivago a fixé un prix inférieur aux attentes pour son introduction en Bourse. Trivago, qui est basé en Allemagne mais sera coté sur le Nasdaq, offre 26,1 millions d'actions libellées en dollars (ADS) au lieu des 28,5 millions prévues, à 11 dollars pièce, sous la fourchette indicative de 13-15 dollars

Pharmaceutique

► St Jude Medical a annoncé avoir obtenu l'approbation de la FDA pour son système de cartographie cardiaque Ensite Precision

► Les négociations entre Actelion et Sanofi, en prévision d'un éventuel rachat du laboratoire bâlois par le groupe français, se trouvent "à un stade avancé" et une acquisition pourrait être annoncée la semaine prochaine, a affirmé Bloomberg

► Gilead a été condamné par un tribunal à verser 2,5 milliards de dollars à son concurrent Merck dans une affaire de brevet portant sur un de ses médicaments destiné à traiter l'hépatite C. Un tribunal du Delaware (est des Etats-Unis) a donné raison à Idenix, une filiale de Merck qui affirmait que le Sofosbuvir et ses dérivés, commercialisés par Gilead notamment sous les marques Solvadi et Harvoni violait l'un de ses brevets, ont indiqué les deux groupes.

► Cellectis annonce l'approbation unanime du comité consultatif sur l'ADN Recombinant (RAC) du National Institute of Health (NIH) pour les deux protocoles d'étude de Phase 1 pour UCART123. UCART123 est un produit candidat exclusivement détenu par Cellectis, ingénieré grâce à la technologie d'édition du génome TALEN, ciblant la leucémie aiguë myeloblastique (LAM) et de leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes (LpDC).

La statistique du jour

Mirabaud Securities LLP