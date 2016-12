La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

mardi, 13.12.2016

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention l’inflation en Grande-Bretagne, qui pourrait amener de la volatilité aux indices. Aux Etats-Unis, les investisseurs regarderont les chiffres des importations et des exportations. Mais tous les yeux ne seront-ils pas braqués sur le discours de la Fed?

John F. Plassard*



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en hausse à la veille de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et au lendemain d’un nouveau record historique pour le Dow Jones.

Les raisons de la progression du jour sont à mettre sur le compte de l’optimisme dégagé par les très encourageantes ventes de détail en Chine et de la poursuite de la hausse du prix du baril de pétrole.

Si les investisseurs sont bien évidemment focalisés sur la dernière conférence de presse de l’année de Janet Yellen, il y a un autre élément qu’il ne faudra pas non plus minimiser. En effet, vendredi il y a aura la dernière échéance de l’année pour les options : Les fameuses 4 sorcières. Ce rendez-vous pourrait apporter une forte volatilité aux indices et amplifier les mouvements après la réunion du FOMC de demain soir. Historiquement c’est en tout cas ce qu’il arrive. Depuis 26 ans, durant la semaine des 4 sorcière de décembre, l’écart moyen entre le haut et le bas du S&P 500 est de 2.98% (ce qui est deux fois plus qu’une semaine « ordinaire »). Si historiquement la tendance sur le court et le moyen terme pour les indices est positive après cette échéance pour les options, le fait que le marché soit suracheté pourrait cependant conduire les investisseurs à prendre un peu de profit.

Il y avait ce matin plusieurs statistiques économiques intéressantes dans l’Union européenne. La première concernait le moral des investisseurs allemands (le fameux ZEW). S’il est resté inchangé en décembre, c’est cependant une bonne nouvelle. En effet, on pouvait avoir des craintes quant à la réaction des investisseurs face aux tensions politiques en zone euro et à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Mieux encore, l'appréciation de la situation actuelle de l'économie allemande par les investisseurs, autre composante du baromètre, a grimpé à 63,5 points en décembre, contre 58,8 points le mois précédent. Largement au-dessus du consensus qui tablait sur un chiffre de 58.7….

Du côté de la Grande-Bretagne, l'inflation a atteint un pic de deux ans en novembre, en raison notamment d'une hausse du prix des vêtements et de l'impact du Brexit sur les prix payés par les consommateurs pour des produits technologiques. En détail, les prix à la consommation ont augmenté de 1,2% le mois dernier sur un an, soit leur progression la plus marquée depuis octobre 2014. Le consensus attendait une hausse de 1.1%. Rappelons que l’inflation était tombée à zéro l'an dernier, du jamais vu depuis le début du recueil de données en la matière dans les années 1950.

Les indices américains ont fini en ordre dispersé hier soir ce qui n’a cependant pas empêché le Dow Jones de finir sur un nouveau record historique. Le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu un peu de momentum après six séances consécutives de gains.

Le marché a subi des prises de bénéfice sur les valeurs technologiques et les bancaires ont reflué avant la réunion de la Réserve fédérale. Le segment des petites et moyennes valorisations a baissé de la manière la plus forte depuis le 3 novembre dernier.

Le S&P des valeurs technologiques a par exemple rétrocédé près de 0.5% après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un an.

Le secteur de la défense a souffert des déboires de Lockheed Martin : le titre a cédé 2,5% après le tweet de Donald Trump dans lequel il a affirmé que le budget du programme d'avions de chasse F-35 était hors de contrôle.

Le prix du baril a gagné jusqu'à 6,5% sur le marché pétrolier Nymex et atteint son plus haut niveau depuis 18 mois après l'accord conclu par les pays de l'Opep et des pays extérieurs à l'organisation pour réduire l'offre mondiale, une première depuis 2001. Mais sa hausse s'est atténuée en fin de séance pour revenir à un peu plus de 2,5%.

Le dollar a baissé face à un panier de devise pour la première fois depuis 1 semaine.

Finalement, nous noterons deux éléments qui s’additionnent à l’actuelle exubérance des indices :

Les traders sur les options n’ont jamais été aussi positifs sur les marchés

En montant 22 fois sur les 26 dernières séances, le Dow Jones n’a jamais été aussi suracheté depuis … 20 ans !

Demain la Fed confirmera ou cassera la tendance

Nous affirmons depuis toujours que le plus grand risque pour la stabilité économique est une erreur de politique monétaire.

Si le président de la banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi a (plus ou moins) réussi à éviter le faux pas en ménageant la chèvre et le chou il y a une semaine, la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de demain est une autre histoire. Plus importante….

Les investisseurs l’ont bien compris, la question n’est pas de savoir si les taux d’intérêt directeurs américains vont remonter de 0.25 point mais bien de savoir de combien ils vont remonter en 2017.

Les risques

Un message ambigu de la présidente Janet Yellen pourrait couper les ailes du rallye boursier que nous connaissons depuis le 9 novembre dernier et laisser planer des doutes quant à l’efficacité du programme économique du nouveau président Donald Trump.

En effet, si théoriquement les promesses de réductions d’impôts, d’assouplissement réglementaire et d'augmentation des dépenses d'infrastructures pourraient alimenter l'inflation, un message contradictoire des membres de la Fed pourrait semer le trouble. Ce qui historiquement n’est pas bon pour les marchés boursiers.

Pour que la hausse se poursuive

Pour que la hausse se poursuive ces prochaines semaines, Janet Yellen et Donald Trump devront absolument marcher main dans la main. Impensable il y a moins de 2 mois…. L’histoire est cocasse mais pas impossible.

On se souvient en effet que la Fed (tout comme la majorité des autres banques centrales) souhaite depuis longtemps voir la politique budgétaire prendre le relais de sa politique monétaire accommodante dont l'efficacité s'est atténuée avec le temps. Ce que pense aussi Donald Trump.

Que disent les dot plot

Selon les fameux dot plot (projections du niveau futur des taux de chacun des membres du FOMC) dont nous vous parlons souvent, la probabilité médiane des responsables de la Fed était de deux hausses d'intérêt l'an prochain et la moyenne se situait à 2,6.

Des prévisions économiques aussi

La Fed publiera aussi de nouvelles prévisions économiques pour les 3 prochaines années qui seront scrutées par les marchés pour évaluer si la banque centrale intègre déjà les conséquences économiques potentielles des promesses de relance budgétaire faites par Donald Trump.

Qu’a dit Janet Yellen lors de sa dernière allocution ?

La présidente de la Réserve fédérale a affirmé lors de sa première allocution après l’élection de Donald Trump qu'une hausse des taux américains pourrait intervenir relativement rapidement. Et ce, même si l'économie américaine et le marché du travail avaient encore une marge d'amélioration.

Elle a aussi répété qu'un resserrement du crédit pourrait bien être approprié relativement rapidement si les données économiques continuaient de montrer des progrès, la présidente est apparue prudente, insistant plusieurs fois sur le fait que l'économie américaine avait encore une marge d'appréciation.

La relative stabilité du taux de chômage à 4,9% et le fait que le taux de participation à l'emploi n'augmentait guère lui avait fait dire qu'il y a encore des progrès à faire.

Elle avait conclu en affirmant qu’attendre davantage de preuves d'amélioration de l'activité ne reflétait pas un manque de confiance dans l'économie, tout en ajoutant qu'il ne fallait pas non plus attendre trop longtemps avant de relever les taux sous peine de devoir les augmenter plus brutalement ensuite….

Conclusion

L’euphorie initiée par l’arrivée de Donal Trump à la tête de la première puissance mondiale pourrait potentiellement se heurter au pragmatisme (data dependence) de la présidente Janet Yellen. Cette dernière va certainement affirmer qu’au vue des actuelles données économiques le FOMC va devoir attendre de nouvelles preuves (entendre la mise en place du programme économique de la future administration républicaine) avant d’enclencher une nouvelle hausse des taux.

Cette relative prudence pourrait potentiellement déplaire aux investisseurs et doucher leurs attentes à quelques jours de la fin de l’année.

Vladimir Poutine : Homme de l’année 2017 ?

Vous n’êtes pas sans savoir que nous mettons en avant depuis plusieurs années le fait que la Russie a un rôle crucial à jouer au niveau politique, géopolitique et économique. L’ignorer ou le minorer pourrait avoir des conséquences désastreuses. Malgré les sanctions économiques internationales qui frappent le pays, la Russie pourrait faire son grand retour sur la scène internationale en 2017. Explications :

La politique internationale pourrait lui être favorable

Par hasard ( ?) la « constellation politique » internationale devrait logiquement être favorable à Vladimir Poutine en 2017.

France

Archi favori de l’élection présidentielle française de 2017, François Fillon est depuis longtemps considéré comme un « pro-russe ». Il a toujours milité pour un rapprochement avec la Russie au Moyen-Orient et en Europe.

Très officiellement, François Fillon rencontre régulièrement le président russe depuis 2008, à titre officiel ou privé. Le porte-parole de Vladimir Poutine a dernièrement déclaré que le leader russe entretenait plutôt de bonnes relations avec François Fillon et indiqué que Moscou suivait de près le processus de désignation du candidat de la droite à l'élection présidentielle française….

Le potentiel prochain président français a récemment rappelé qu’il entendait unir ses efforts à ceux de la Russie pour protéger les chrétiens d’Orient sur les théâtres syriens et au-delà.

Dans cette perspective, l’ennemi commun est le terrorisme d’inspiration sunnite ainsi que leurs soutiens dans la région.

Certain dirait qu’il y a du général de Gaulle dans François Fillon puisqu’il pourrait aussi chercher à développer les liens entre la France et l’URSS avec un retrait des structures de commandement de l’Otan, un développement d’une force de dissuasion nucléaire indépendante ainsi qu’un accroissement des échanges culturels et commerciaux.

On comprend mieux pourquoi dans une allocution officielle le président russe Vladimir Poutine s'est félicité de l'intention de François Fillon, arrivé en tête du premier tour de la primaire de la droite française, d'améliorer les relations entre Paris et Moscou.

Etats-Unis

Le président Donald Trump prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier 2017 prochain. Sans entrer dans la théorie du complot qui voudrait que ce soit Vladimir Poutine qui ait aidé à l’élection du Républicain en diffusant de fausses informations sur Hillary Clinton et en piratant plusieurs sites internet américains, force est de constater que les deux hommes forts ont un respect mutuel.

Le président russe et son futur homologue américain se sont d’ailleurs déjà officiellement téléphonés depuis la victoire à l'élection présidentielle de Donald Trump.

Le Kremlin a annoncé qu'ils avaient le même objectif, celui de « normaliser » les relations entre Moscou et Washington. Vladimir Poutine avait déclaré publiquement être «prêt à faire sa part du chemin» pour restaurer ses relations avec Washington, qualifiant ce chemin de «difficile». L'équipe proche du président élu a parlé du souhait de Donald Trump de nouer des «relations fortes et durables avec la Russie et avec le peuple russe».

IIs ont discuté d'un «éventail de questions, notamment les menaces et les défis auxquels font face les États-Unis et la Russie, les problèmes économiques stratégiques et les relations historiques entre les États-Unis et la Russie qui ont débuté il y a 200 ans».

Signalons par ailleurs que le patron du géant pétrolier ExxonMobil Rex Tillerson, qui entretient d'étroites relations d'affaires avec Vladimir Poutine, va diriger la diplomatie américaine dans le prochain gouvernement. Ce dernier a reçu des mains de Vladimir Poutine la décoration russe de l'ordre de l'Amitié.

Selon des médias américains, les contrats conclus avec la Russie par ExxonMobil pourraient potentiellement générer 500 milliards de dollars. Le choix de M. Tillerson irait dans le sens de la volonté affichée par M. Trump durant sa campagne, d'améliorer les relations entre les Etats-Unis et la Russie, mises à l'épreuve ces dernières années, notamment au sujet de la guerre en Syrie.

L’Allemagne

Angela Merkel briguera un quatrième mandat en 2017 et pourrait bien tout faire pour se rapprocher officiellement de la Russie. La commission parlementaire allemande exprime depuis longtemps son opposition aux sanctions européennes à l’encontre de la Russie et soutient l’initiative de Vladimir Poutine qui veut créer une zone économique s’étendant « de Lisbonne à Vladivostok ».

Le Petersburger Dialogs, un forum né en 2001 pour renforcer les liens entre les deux pays s’est par ailleurs récemment réuni à Sotchi pour un débat portant principalement sur la sécurité. Avant même le début de la rencontre, son président russe, Viktor Subkov, s’est félicité que l’Allemagne compte des personnes partageant ses objectifs et dont l’attitude repose sur un « sain pragmatisme ».

Plus anecdotique mais qui a son poids, entre Vladimir Poutine et Angela Merkel, tout se dit en russe ou en allemand.

La géopolitique

On se souvient fort bien qu’avant l’annexion de la Crimée, le président Russe était revenu par la grande porte car il avait évité de justesse un assaut de la coalition internationale en Syrie en proposant de stocker les armes chimiques du gouvernement Bachar El Assad. La « victoire » du président russe avait cependant été de courte durée…. Cependant, de l’eau a coulé sous les ponts depuis.

Depuis l’intervention russe en Syrie, la donne a changé. Les djihadistes sont en déroute et l’armée syrienne fidèle à Bachar Al Assad gagne depuis du terrain, y compris dans la ville d’Alep. Galvanisée par ces « succès », la Russie de Vladimir Poutine montre depuis ses muscles. Bon nombre d’observateurs ont été frappés par le matériel russe, et plusieurs pays surfent depuis sur la vague de rapprochement d’avec Poutine.

L’Iran, l’Egypte, les Philippines puis plus tardivement la Turquie se sont aussi rapprochés de la Russie pour chercher des appuis contre les occidentaux mais aussi pour acheter des armes.

Dans ce processus, la Libye n’échappe pas à une tentative de rapprochement. Ou du moins, le camp du maréchal Haftar, l’un des hommes forts de la Libye. Ce dernier contrôle une bonne partie du pays et certains puits pétroliers. Il vient d’effectuer sa deuxième visite en Russie, la première officielle.

Il a rencontré deux ministres clés, celui de la défense et celui des affaires étrangères.

Économie

L’économie Russe a été frappée de plein fouet par les sanctions occidentales et la baisse du prix du baril de pétrole. 2017 pourrait cependant être l’année de la reprise économique.

Pour la Russie, avec une estimation du prix moyen du baril à 50 dollars, les pertes sur les exportations de produits bruts (produit pétrolier et gaz naturel) sont évaluées à 150 milliards de dollars soit une baisse équivalente à 7 % de leur PIB national.

Alors que sur l’année 2015, la production n’a jamais été aussi élevée pour atteindre 10,7 millions barils par jour, les recettes sont une nouvelle fois en baisse. Rappelons que la Russie tire 50 % de ses recettes budgétaires de la vente de pétrole.

Pour l’année 2015, le président Poutine avait évalué à 3 % la chute du PIB, et si le prix du pétrole continuait à baisser le PIB pourrait à nouveau chuter pour l’année 2016 selon la banque centrale russe.

En début d’année, le chef économiste pour la Russie estimait que si le prix du pétrole tombait autour de 30 dollars le baril, l’économie russe accuserait une récession considérable pour la deuxième année consécutive.

Nous n’y sommes plus aujourd’hui puisque le prix du baril de pétrole a presque doublé depuis 11 mois. Une récession devrait donc logiquement être évitée en 2017 et le PIB pourrait se chiffrer à 1,1 %. Selon les dernières estimations.

À cela on peut ajouter que la dette extérieure des entreprises privées russes tend de plus en plus à se réduire. La fuite des capitaux quant à elle s'est également ralentie et les réserves de change se montent toujours à 400 milliards de dollars.

Finalement, comme nous le relevions depuis un certain temps, les relations économiques avec les Chine sont de plus en plus importantes. En effet, le montant des échanges commerciaux russo-chinois devrait être porté à 400 milliards de dollars par an.

Le Rouble se stabilise

Le rouble qui avait atteint son niveau le plus bas en janvier 2016 (baisse du pétrole, arrêt de livraison de denrées alimentaires de l'Europe, fort déficit budgétaire et faiblesse du PIB) avait perdu 50% de sa valeur depuis début 2013.

Cependant depuis mai 2016 le rouble n'a plus reculé et s'est stabilisé par rapport au dollar. La hausse du prix du baril de pétrole et la reprise éventuelle des échanges commerciaux en étant bien évidemment les raisons principales.

Si la Russie n’a pu réellement bénéficier de la dévaluation du Rouble, le pays pourrait cependant bénéficier de son rebond face au dollar et d’un différentiel de taux évident.

Tout le monde serait gagner

Principaux partenaires pour les Exportations :

Pays-Bas 11.9%, Chine 8.3%, Allemagne 7.4%, Italie 6.5%, Turquie 5.6%, Biélorussie 4.4%, Japon 4.2% (2015)

Principaux partenaires pour les Importations :

Chine 19.2%, Allemagne 11.2%, Etats-Unis 6.4%, Biélorussie 4.8%, Italie 4.6% (2015)

Conclusion

Le chemin est encore long mais le retour sur le devant de la scène de la Russie se précise de plus en plus et pourrait prendre de cours le consensus.

Si la hausse ou la baisse d’un indice est censé anticiper une évolution économique à 6 ou 9 mois, on ne peut être que satisfait de notre analyse puisque le Micex vient d’atteindre son record historique…

Aujourd’hui

Aujourd’hui nous surveillerons avec attention en Allemagne les chiffres de l’inflation et le ZEW. En Grande-Bretagne c’est l’inflation aussi qui pourrait amener de la volatilité aux indices. Aux Etats-Unis finalement, les investisseurs regarderont les chiffres des importations et des exportations. Mais tous les yeux ne seront-ils pas braqués sur le discours de la Fed ?

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse dans un mode de prise de bénéfice et dans l’attente de la conférence de presse de Janet Yellen de demain soir qui devrait nous réserver quelques surprises….

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en légère hausse ce matin dans le sillage du nouveau record du Dow Jones et dans l’attente du rendez-vous de la banque centrale de demain soir. Deux statistiques étaient à signaler ce matin en Chine. Et elles avaient leur importance.

Tout d’abord on a appris que les ventes de détail avaient grimpé de 10,8% sur un an le mois dernier, en redressement par rapport à octobre (+10%) et septembre (+10,7%). Un résultat meilleur qu'attendu par le consensus qui tablait sur une progression de 10,2% seulement.

Ensuite la production industrielle chinoise a quant à elle progressé de 6,2% sur un an en novembre, soit une très légère accélération par rapport à octobre (+6,1%) et aux prédictions du consensus qui tablait sur le même chiffre que le mois précédent. L’économie chinoise finit donc l’année en trombe et laisse présager d’une vigueur économique soutenue pour 2017.

Actualité

Le Fonds monétaire international (FMI) s'est déclaré opposé à tout durcissement de la politique d'austérité imposée à la Grèce et il a appelé à la mise en place d'un nouveau modèle de protection sociale financé par le rééquilibrage de la fiscalité et du système de retraites, qu'il juge trop généreux.

Le budget des Etats-Unis a accusé en novembre un déficit budgétaire qui a plus que doublé en un an, principalement à cause de variations calendaires, a affirmé le Trésor américain. Le déficit au cours du 2e mois de l'exercice budgétaire 2017, qui commence en octobre, s'est établi à 137 milliards de dollars, en hausse de 112% sur celui de novembre 2015. Les analystes tablaient sur un déficit de 135 milliards de dollars. En données ajustées des variations de calendrier, il est en progression de 21%.

Au lendemain de sa nomination à la présidence du Conseil italien, Paolo Gentiloni a dévoilé la composition de son gouvernement dans lequel la plupart des ministres sortants sont reconduits aux mêmes postes, ce qui devrait rassurer les marchés financiers.

Energie / Utilities

► EDF a estimé qu'il serait en mesure de faire face à la demande d'électricité de ses clients en France cet hiver malgré les contrôles que le groupe doit encore effectuer sur certains réacteurs nucléaires. L'électricien public a confirmé parallèlement le redémarrage d'ici au 31 décembre de sept réacteurs arrêtés pour des contrôles liés à la teneur en carbone de leurs générateurs de vapeur, dont trois seront relancés dès la semaine prochaine, donc plus tôt que prévu.

► Sept réacteurs nucléaires parmi les huit actuellement à l'arrêt pour des contrôles sur leurs générateurs de vapeur pourront redémarrer d'ici à la fin du mois de décembre, a assuré Dominique Minière, directeur exécutif en charge du parc nucléaire et thermique d'EDF.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole baisse légèrement en Asie après des nouveaux plus hauts annuel hier soir. La prise de bénéfice est à l’ordre du jour ce matin.

Industrie / Minières / Automobile

► Le conseil d'administration de Boeing a augmenté de 30% le dividende trimestriel du constructeur aéronautique américain, à 1,42 dollar par action, a annoncé le groupe dans un communiqué publié après la clôture de la Bourse de New York. Le conseil a également autorisé un nouveau programme de rachats d'actions de 14 milliards de dollars. Le dividende trimestriel sera payable le 3 mars aux actionnaires enregistrés jusqu'au 10 février. Cette année, Boeing a racheté pour 7 milliards de dollars de ses propres actions, soit la moitié du précédent programme de 14 milliards de dollars qui avait été autorisé par le conseil d'administration en décembre 2015. Le constructeur aéronautique projette de débuter son nouveau programme de rachats d'actions en janvier, sur une durée de 24 à 30 mois. L'action Boeing gagnait 1,1% lundi dans les échanges après la clôture de Wall Street.

► Safran Helicopter Engines a signé un contrat d'une durée de 10 ans avec NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency). Il porte sur le soutien des moteurs RTM322 des NH90 en service dans l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT) et la Marine Nationale française. Ce contrat inclut également le soutien des moteurs des NH90 de l'armée et de la marine belges, et des forces armées néerlandaises. Il couvrira plus de 130 hélicoptères au cours des années à venir et permettra de générer un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros.

► CFM International, l'entreprise commune à General Electric et Safran, pourrait engranger de nouvelles commandes si Qatar Airways met sa menace à exécution. Le patron du transporteur a en effet déclaré lors d'une conférence de presse tenue hier à Doha qu'il était prêt à tourner, le dos à son fournisseur initial, Pratt & Whitney, pour lui préférer son rival, après les déboires du réacteur PW1000G. Akbar Al Baker a aussi indiqué négocier avec Airbus pour la transformation de sa commande d'A320neo en A321neo. La discussion sur la motorisation interviendrait dans ce cadre.

► Technip à étendu son alliance exclusive avec BP dans le domaine du PTA à l’acide acétique. Portant sur l’acide acétique, cet accord s’inscrit dans la lignée de l’alliance entre Technip et BP dans le domaine du PTA. Cette nouvelle alliance correspond aux phases 1 et 2 d’avant-projet détaillé de projets, propriétaires et en joint-venture, développés par BP dans le monde.

► Europcar Groupe annonce l'acquisition d’Europcar Irlande, l’un de ses franchisés les plus importants en termes de chiffre d'affaires. A travers cette acquisition, le Groupe étend non seulement son réseau de filiales en passant de 9 à 10 pays mais bénéficie également d’un important flux de clients loisirs provenant de l’ensemble de ses filiales et renforce sa présence sur le secteur de la mobilité avec l’acquisition d’activités de locations de véhicules mais également d’autopartage.

► Adecco a fusionné sa filiale Beeline, qui propose une plateforme de gestion des fournisseurs, avec le développeur de logiciels IQNavigator, contrôlé majoritairement par le groupe américain GTCR. Ce mariage doit donner naissance au leader mondial de gestion de la main d'oeuvre externe, indique groupe. Les deux entreprises continueront d'exister sous leur nom actuel mais auront accès à des services et une expertise complémentaires

Financières

► La Commission européenne est prête à discuter avec l'Italie de différentes solutions possibles pour résoudre les problèmes du secteur bancaire de la péninsule, a déclaré son vice-président. Le gouvernement italien se prépare à venir en aide à Banca Monte dei Paschi di Siena si cette dernière ne parvient pas à lever seule les cinq milliards d'euros dont elle a besoin d'ici la fin de l'année pour renforcer son bilan, a-t-on appris de source proche du Trésor.

► JPMorgan Chase a franchi la barre de 1 billion USD en volume de traitement pour ses clients d'affaires depuis le début de l'année, ce qui représente une première dans l'histoire de la firme. Le volume de traitement pour clients d'affaires de la firme a augmenté tous les ans, passant de 750 milliards USD en 2013 à près de 950 milliards USD en 2015. Le Black Friday 2016 a vu une augmentation de 12 % du volume total des transactions en dollars, et le Cyber Monday a enregistré une hausse de 30 % par rapport à l'an dernier.

► La Réserve fédérale a précisé les conditions dans lesquelles les banques américaines pourraient obtenir jusqu'à cinq ans supplémentaires pour se conformer à la "règle Volcker"

Informations et Technologies

► Vivendi a annoncé qu'il détenait plus de 3% du capital de Mediaset et qu'il envisageait de procéder à de nouveaux achats d'actions de son rival italien pour appuyer sa stratégie de développment en Europe du Sud. Vivendi a franchi "ce jour le seuil de 3 % du capital dans Mediaset et (détient) 3,01 % de son capital", a indiqué le groupe français dans un communiqué en soulignant qu'il avait "l'intention de poursuivre ses achats d'actions Mediaset en fonction des conditions de marché, (ce qui), dans un premier temps, pourrait représenter entre 10 % et 20 % du capital" de l'opérateur italien.

► Apple discute d'un investissement dans le fonds de 100 milliards de dollars que le géant japonais de l'Internet et des télécommunications Softbank est en train de lever, selon des personnes proches du dossier. D'après ces sources, Apple, première capitalisation boursière mondiale avec un poids de près de 600 milliards de dollars, pourrait injecter jusqu'à 1 milliard de dollars dans ce qui serait le plus grand fonds d'investissement dans les technologies au monde. Mais aucun accord n'a encore été finalisé.

Consommation

► Asahi Group, s'apprête à mettre la main sur des actifs de SABMiller dans cinq pays d'Europe de l'Est, a rapporté le quotidien économique "Nikkei". Le montant de la transaction, qui devrait être officiellement annoncée dans la journée, s'élève à 900 milliards de yens (7,3 milliards d'euros), selon le journal, qui ne cite pas de sources. Les actifs situés en Hongrie, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Pologne, comprennent notamment la populaire marque tchèque Pilsner Urquell.

Pharmaceutique

► Pfizer a relevé son dividende lundi, le ramenant à son niveau d'avant la crise financière après l'avoir nettement réduit en 2009 pour financer le rachat de son rival Wyeth. Pfizer va verser un dividende trimestriel en hausse de 2 cents, soit 6,7%, à 32 cents par action. Sur la base du cours de l'action lundi en début d'après-midi, de 32,51 dollars, le rendement du nouveau dividende s'inscrit à 3,9%. Le dividende du groupe n'avait pas atteint ce niveau depuis février 2009

► Sanofi va supprimer 20% des emplois dans ses divisions américaines spécialisées dans le traitement des diabètes et des maladies cardiovasculaires, a-t-il indiqué à l'AFP. Le groupe, qui emploie 17'000 personnes aux Etats-Unis s'est refusé à dire combien de postes allaient disparaître, expliquant que les employés les "plus qualifiés" pourront être reclassés dans d'autres divisions.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP