La Morning note de Mirabaud Securities

lundi, 06.02.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention l'impact de la modification de la Règle Volcker sur les banques européennes présentes sur le sol américain. L'essor des voitures électriques sera aussi dans le viseur.

Les indices américains ont fini en nette hausse vendredi soir dans le sillage des bons chiffres de l’emploi américain et des prémisses de l’assouplissement de la régulation bancaire (Dodd-Frank et Volcker Rule). C’est la meilleure séance enregistrée depuis le début de l’année pour les 3 indices principaux.

Sur l'ensemble de la semaine, les indices ont fait du surplace puisque le Dow a perdu 0,1%, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq Composite ont gagné chacun 0,1%. Le Dow Jones a retrouvé sa place au-dessus des 20’000 points.

L'indice S&P des financières a enregistré le gain sectoriel le plus fort de la journée, avec 1,99%. Il reste l'indice sectoriel le plus performant depuis l'élection de Donald Trump le 8 novembre dernier. Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont gagné de 2,5% à 4,6%. L'indice S&P spécifique des bancaires finit sur un gain de 2,6%.

Ceci confirme notre message du 1er décembre 2016 concernant la mutation de la régulation bancaire américaine (voir point 2) et de ses répercussions positives sur les valeurs du secteur.

Du côté des baisses, Amazon.com a perdu 3,5% après avoir annoncé un chiffre d'affaire trimestriel sous le consensus et livré une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours jugée décevante.

Sur le marché des changes, le dollar a fléchi dans des échanges nerveux, réagissant surtout à la composante salariale de la statistique de l'emploi. Il a perdu 2,3% contre le yen cette semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet. Rappelons que le dollar n'a jamais aussi mal démarré une année depuis une trentaine d'années. L'indice du dollar a perdu 2,6% en janvier, alors qu'il avait gagné 7,1% au dernier trimestre 2016.

L'indice du dollar est dans le rouge pour la sixième semaine d'affilée, terminant la journée de vendredi sur une note stable cependant.

Signalons que le Bitcoin est revenu au-dessus des 1'000 dollars….

Au niveau des métaux, si le cuivre a connu sa pire semaine de l’année, l’or quant à lui a connu sa meilleure semaine depuis avril 2016….

Les cours du pétrole remontaient vendredi, les marchés continuant de réagir avec enthousiasme aux informations sur la limitation de la production de l'Opep et de ses partenaires.

Sur le marché des Treasuries, la courbe des rendements est la plus raide depuis un mois et demi, là encore une réaction à l'élément salarial des données de l'emploi. Le spread entre le papier à 5 ans et celui à 30 ans a atteint 120 points de base, au plus haut depuis le 14 décembre.

Statistiques américaines

Si nous avons eu l’opportunité d’analyser les chiffres de l’emploi américain vendredi (n’hésitez pas à nous demander notre note) il nous semblait intéressant d’apporter encore quelques précisions :

Forte hausse des employés à plein temps

De manière très surprenante on a pris connaissance vendredi d’une inversion (momentanée ?) de tendance concernant la nature même de l’emploi américain.

On a en effet appris que les emplois à plein temps avaient progressé de 457'000 unités pour atteindre un niveau record de plus de 124 millions.

En même temps, les emplois à temps partiel se sont effondrés de 490'000 pour atteindre près de 27.5 millions d’employés.

Encourageant pour la future administration Trump si la tendance devait se poursuivre….

Où exactement les emplois ont-ils été créés ?

Le regain de dynamisme du marché du travail s'est reflété surtout dans les secteurs du commerce de détail, du bâtiment (qui a été favorisé par un hiver clément jusqu'ici) et des services financiers. Le secteur des services, dominant dans l'économie américaine, tire toujours les embauches avec 192’000 nouveaux postes à lui seul. L'emploi manufacturier sorti du rouge en décembre est resté positif. Les emplois du secteur public en revanche ont nettement reculé pour le quatrième mois d'affilée.

Une autre statistique nous a aussi intéressé vendredi et elle concernait les commandes à l’industrie aux Etats-Unis.

Hausse des commandes à l’industrie

Les commandes à l'industrie ont progressé de 1,3% en décembre aux Etats-Unis. Cette hausse est très supérieure à celle de 0,5% qui était attendue par le consensus. Le chiffre du mois de novembre, qui avait fait état d'une chute de 2,4% des commandes à l'industrie, a par ailleurs été légèrement révisé à la baisse, pour ressortir à -2,3%. Mais, sur l'ensemble de l'année 2016, les commandes à l'industrie accusent une baisse de 1,4% par rapport à 2015. Hors transport, un secteur particulièrement volatil, les commandes à l'industrie affichent une hausse de 2,1% en décembre.

La mutation est en cours

Le 1er décembre 2016 dans un papier intitulé : La régulation bancaire américaine est-elle en mutation ? nous écrivions que si le nouveau président américain mettait en application ses promesses en terme de dérégulation bancaire (notamment concernant la Loi Volker et la loi Dodd Frank) cela aurait une implication majeure sur les acteurs du secteur aux Etats-Unis mais aussi en Europe. Aujourd’hui nous y sommes et nous réitérons notre message. Décryptage :

a. Les faits

Donald Trump a signé un décret ordonnant une révision de la régulation du secteur financier aux Etats-Unis adoptée après la crise de 2007-2008. La Maison blanche a parallèlement annoncé que le travail se poursuivrait avec le Congrès, à majorité républicaine, sur un texte législatif censé répondre à la loi Dodd-Frank de régulation financière.

L'ordre exécutif signé par le nouveau président américain donne 120 jours au secrétaire au Trésor pour préparer ses recommandations en vue d'une réforme.

b. De quoi parle-t-on ?

Pour bien comprendre de quoi on parle, voici les définitions de ces deux lois :

La loi Dodd-Frank

L’administration Obama a fait voter la loi Dodd-Frank en 2010. Elle est censée constituer le socle de réglementation de la finance qui avait été mis en place au lendemain de la crise de 2008 pour en rectifier les excès.

Cette loi stipule notamment que les banques commerciales ainsi que les établissements financiers supervisés par la Fed ne pourront plus spéculer pour leur compte à moins d’investir aux côtés d'un client. Par ailleurs, les banques devront conserver 5 % des crédits titrisé à leur bilan et respecter une définition plus stricte de leurs fonds propres.

Les reproches à cette loi concernent notamment le fait que rien n’a été réellement entrepris pour réduire les méga banques, que le rôle des agences de notation sur les décisions des régulateurs n’a pas été supprimé et que les progrès dans la régulation des marchés des dérivés sont limités.

Il est aussi surtout reproché à cette loi d’avoir fait évoluer le comportement des banques qui sont aujourd’hui incapables de prêter et ralentissent ainsi la croissance et la compétitivité des Etats-Unis.

La loi Volker

La réglementation Volcker est l'un des dispositifs les plus controversés de la loi de réforme de Wall Street, promulguée en juillet 2010.

Ne parvenant pas à limiter la taille des banques, les autorités américaines ont dû se concentrer sur les activités de trading des banques et sur les relations de ces dernières avec le « Shadow Banking » (soit l’ensemble des acteurs contribuant au financement non bancaire de l’économie). La règle Volcker correspond à la section 619 de la loi Dodd-Franck.

La règle Volcker repose sur deux points principaux :

Une entité bancaire américaine ne devra pas s’impliquer dans une activité de spéculation pour compte propre (Proprietary trading)

Une entité bancaire ne pourra conserver aucun lien en capital, intérêt ou sponsoriser un Hedge Fund et fonds de Capital-Investissement

Conformément aux exigences de la règle Volcker, les banques ont aujourd’hui créé des systèmes de vérification pour que leurs transactions respectent les nouveaux critères.

Cela a obligé les banques américaines à vendre rapidement certains titres tels que les CLOs (Collateralized Loan Obligations). Des banques ont aussi fermé des divisions entières.

L’un des reproches fait à cette loi est que le trading se déplace de plus en plus vers des entreprises non régulées du secteur du “Shadow Banking”, et donc au lieu de disparaître, les risques financiers ne feraient que se déplacer…

c. Une aubaine pour le secteur bancaire américain

Selon le président Trump : « Sous Dodd-Frank, les régulateurs dirigaient les banques ». Une suppression, ou au moins un allégement de cette loi rendrait soudain Wall Street plus compétitif. En face, la City et même Frankfurt ont elles-mêmes connues une période de durcissement des règles financières. Les grandes banques pourraient alors être tentées de procéder à un arbitrage réglementaire en faveur des Etats-Unis.

Rappelons que dans les années 1990 et 2000, le contraire s’était produit. Londres avait attiré beaucoup d’établissements américains grâce à sa régulation « light touch ».

Aujourd'hui les banques ayant plus de 50 milliards d'actifs entrent dans la catégorie des institutions financières dites d'importance systémique, soumises à une réglementation draconienne. Si l’administration Trump devait rehausser ce seuil à 250 milliards de dollars cela pourrait permettre à nombre d'établissements de bénéficier d'une flexibilité accrue qui ferait remonter leur valorisation boursière.

d. Quel impact pour les banques européennes ?

Compte tenu de leur présence sur le sol américain, les principales banques européennes sont actuellement soumises à la Règle Volcker.

Elle exige des établissements de crédits qu’ils établissent un dispositif de conformité reposant sur 6 piliers : politiques & procédures écrites, contrôle interne, gouvernance d’entreprise, audit indépendant, formation et conservation de données.

Concrètement, cela implique pour les banques la classification de l’ensemble de leurs métiers (trading et non trading) en Unités Volcker, qui doivent se prévaloir d’exemption/exclusion pour légitimer l’exercice de leurs activités sous Volcker. Chacune de ses unités se voit détaillées par le biais d’un manuel Volcker et monitorées via le respect de certaines limites et indicateurs quantitatifs.

La Règle Volcker nécessite également la mise en place d’une gouvernance, afin de veiller au respect de la règle en son sein.

Certaines procédures et politiques internes ayant été impactées doivent être revues, tandis que d’autres doivent être définies (notamment concernant les Covered Funds), une formation spécifique dispensée et un dispositif de contrôle permanent adapté. L’implémentation d’un tel dispositif est un prérequis au process de certification annuelle.

Un allégement de cette loi pourrait donc être « bénéfique » pour les grands établissements bancaires européens qui sont aujourd’hui obligés de se conformer, simultanément, à deux régimes différents.

e. Conclusion

Une re-régulation (ou dé-régulation) du système bancaire américain pourrait avoir deux effets concrets. Tout d’abord permettre à celui-ci sur le court terme de « rêver » aux excès du début des années 2000 et ensuite d’espérer que les banques recommenceront à prêter d’avantage ce qui en définitive ferait aussi repartir la croissance aux Etats-Unis. Le secteur bancaire américain devrait bien évidemment poursuivre sa progression ces prochaines semaines.

Et si le risque ne venait pas d’où on l’imaginait ?

Gaz de schiste, guerre des prix, surproduction, baisse de la croissance mondiale, il y a plusieurs facteurs qui peuvent laisser croire que le prix du pétrole pourrait être à risque ces prochaines années. Cependant, la crainte pourrait venir de tout autre part. Analyse :

La voiture électrique !

Dans un rapport totalement minimisé coécrit par l'ONG Carbon Tracker et le Grantham Institute que nous avons découvert ce week-end, on y apprend que l'essor des voitures électriques pourrait prendre au dépourvu les compagnies pétrolières qui ont jusqu'à présent sous-estimé ce marché mondial susceptible d'entraîner une baisse de la demande de brut dans la prochaine décennie.

L’étude note que les véhicules électriques et l'énergie solaire sont des éléments capables de changer la donne que l'industrie des combustibles fossiles a toujours sous-estimés.

À partir de 2020

Selon cet excellent rapport, l'essor du marché des véhicules électriques pourrait conduire à une baisse de la demande de deux millions de barils par jour (mbj) d'ici à 2025. Ce qui correspondrait à une baisse similaire qui avait précédé l'effondrement des prix du pétrole en 2014.

D'ici à 2035, ce chiffre pourrait même être multiplié par cinq, avec des véhicules électriques représentant un tiers du marché des transports routiers.

Les avis divergent

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les véhicules électriques devraient représenter 8% du marché d'ici à 2040 et entraîner une baisse de la demande de pétrole d'1,3 mbj seulement.

Mais pour l'organisme de prévision privé Bloomberg New Energy Finance, ils devraient représenter 22% du marché d'ici à 2035, une estimation cohérente avec celle de l'étude., British Petroleum (BP) quant à lui a estimé il y a quelques jours que la demande de pétrole pour les voitures allait continuer à augmenter au moins jusqu'au milieu des années 2030. Selon lui, en 2035, les véhicules électriques ne représenteront que 6% du marché.

Finalement, et cela n’étonnera personne, le constructeur de voiture électrique Tesla est en phase avec les prévisions de Carbon Tracker….

Un manque d’intérêt certain

Les analystes de Carbon Tracker notent que très peu d'entreprises ou d'institutions de l'industrie énergétique se penchent vraiment sur le bouleversement que provoquerait un développement exponentiel de ces technologies.

Et si l’essor venait de … Chine !

En Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde, plus d'un demi-million de véhicules électriques ont été vendus en 2016. Une croissance totalement exponentielle qui pourrait bouleverser les habitudes et le parc des voitures au niveau mondial.

Les flux de la semaine

Quasiment chaque semaine nous vous faisons part de l’excellent rapport hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch concernant l’évolution des flux de la semaine.

La semaine passée on a appris que les flux de collecte sur les fonds d'investissement collectifs montraient que les investisseurs continuaient de parier sur la reflation avec l'arrivée de Donal Trump à la Maison blanche sans pour autant se détourner des placements obligataires en dépit des perspectives de remontée des taux d'intérêt.

Les fonds obligataires ont ainsi bénéficié de 11,5 milliards de dollars de souscriptions nettes sur la semaine au 1er février, les entrées les plus élevées enregistrées en sept mois.

Les entrées sur les fonds actions ont totalisé 12,7 milliards de dollars, le montant le plus élevé en sept semaines.

Les fonds dédiés aux actions émergentes ont enregistré leurs plus fortes souscriptions nettes depuis le mois d'octobre avec 1,4 milliard de dollars sur la période. Les fonds investis en actions américaines ont collecté 7,8 milliards de dollars, le montant le plus élevé en sept semaines.

Les entrées sur les fonds spécialisés sur les actions japonaises ont atteint 600 millions de dollars et celles sur les fonds en actions européennes 700 millions de dollars.

Finalement, les fonds dédiés aux métaux précieux, l'or principalement, ont bénéficié de 600 millions de dollars d'entrées nettes et de leur deuxième semaine de souscriptions nettes en près de trois mois.

Cette semaine

Cette semaine nous surveillerons avec attention plusieurs statistiques économiques importantes:

Aujourd’hui, c’est surtout les commandes d’usine qu’il faudra suivre en Allemagne.

Demain nous surveillerons la décision sur les taux en Australie, la confiance du consommateur en Suisse, la production industrielle en Allemagne et la balance commerciale aux Etats-Unis.

Mercredi, nous analyserons la décision sur les taux en Inde, tout comme l’inflation au Brésil ou l’état des stocks de brut américain.

Jeudi, c’est la balance des comptes courants en Allemagne qui pourrait animer les indices tout comme des chiffres sur l’emploi américain.

Vendredi finalement, la volatilité pourrait venir des chiffres de l’import/export en Chine, de la production industrielle en Grande-Bretagne ou de la confiance du consommateur de l’Université du Michigan.

Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture des 3 principaux indices américains. Le secteur bancaire qui avait déjà bien fini la semaine devrait notamment être bien entouré.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en hausse ce matin dans le sillage de la clôture des indices américains et de l’accalmie sur les devises. La tendance est aussi soutenue par la publication d’une bonne statistique économique en Chine.

On a en effet appris que la croissance des services avait conservé un rythme élevé en janvier en Chine, malgré un léger tassement par rapport à décembre. L'indice PMI des services (Markit) s'établit à 53,1 en janvier sur une base ajustée des variations saisonnières, contre 53,4 en décembre. Le dynamisme des services a incité les sociétés du secteur à embaucher en janvier au rythme le plus élevé depuis 20 mois.

Actualité

Le décret de Donald Trump interdisant aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane l'accès au territoire américain est inapplicable en l'état, a jugé une cour d'appel dans la nuit de samedi à dimanche, rejetant les arguments du gouvernement. Saisie par le département d'Etat, la cour d'appel pour le 9e circuit, basée à San Francisco, a maintenu la décision du juge de Seattle James Robart, qui a ordonné vendredi la suspension du décret au niveau national dans l'attente d'un jugement sur le fond.

Le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, s'est déclaré dimanche rassuré, après les rencontres qu'il a eus ces derniers jours à Washington, quant à l'engagement des Etats-Unis en faveur d'une Europe unie et de l'Otan.

François Fillon va prendre la parole aujourd’hui pour s'expliquer sur les accusations dont il fait l'objet à propos des emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants et réaffirmer sa volonté de ne pas renoncer à la présidentielle, rapporte le quotidien Les Echos.

Fitch Ratings a annoncé confirmer les notes de crédit du Portugal et de l'Autriche, soit "BB+" et "AA+" respectivement, ces dernières étant toutes deux assorties d'une perspective stable. Pour le Portugal, l'agence de notation met en avant de solides institutions, un environnement d'affaires dynamique et l'un des revenus par habitant les plus élevés des pays de la catégorie "BB". Ces éléments positifs sont contrebalancés par des dettes publique et privée élevées, une croissance dont la performance est médiocre et un système financier qui n'a pas encore réglé ses problèmes du passé, ajoute-t-elle.

Le président de la Banque nationale suisse (BNS), Thomas Jordan, a défendu la politique monétaire de l'institut d'émission, estimant que "sans les taux négatifs de 0,75%, le cours du franc suisse pourrait encore progresser", selon un entretien dans le journal allemand "Süddeutsche Zeitung". "Pour nous, les taux négatifs sont actuellement inévitables, au moins pour conserver en partie la différence de taux historique avec l'euro et les autres monnaies", assure-t-il. Les banques suisses ont d'ailleurs mieux supporté les taux négatifs de 0,75% qu'escompté.

Energie / Utilities

► EDF pourra bien redémarrer un réacteur de la centrale de Paluel à l'arrêt depuis près de 18 mois, selon un arrêté publié samedi au Journal officiel, une des garanties demandées par l'électricien dans le cadre de la procédure de fermeture de la centrale de Fessenheim. Le réacteur n°2 de la centrale de Paluel (Seine-Maritime) est à l'arrêt depuis mai 2015, et EDF ne prévoit pas de redémarrer la centrale avant la fin novembre 2017.

► Areva a annoncé que Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) entreraient chacun à hauteur de 5% dans le capital de NewCo, la nouvelle société recentrée sur le combustible nucléaire créée dans le cadre du renflouement de la filière nucléaire française.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en hausse ce matin en Asie dans le sillage de la poursuite de la baisse du prix du billet vert.

Industrie / Minières / Automobile

► AccorHotels est entré en négociations exclusives en vue du rachat de l'intégralité de Travel Keys, spécialiste américain de la location de résidences privées de luxe, selon un communiqué publié dimanche. Le montant de l'opération, dont la finalisation devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre, n'a pas été divulgué.

► Takata a choisi Key Safety Systems (KSS), un équipementier automobile américain, comme partenaire chargé de lui apporter un soutien financier, selon trois sources proches du dossier. KSS, propriété du groupe chinois Ningbo Joyson, s'est refusé à tout commentaire tout comme le fabricant d'airbags japonais.

► La Chine a accusé samedi les Etats-Unis de violer les règles de l'Organisation mondiale du commerce, à la suite de l'imposition par Washington de taxes anti-dumping sur certaines importations d'acier chinois. Le département du commerce américain a annoncé jeudi des taxes anti-dumping comprises entre 63% et 190% sur des importations chinoises de feuilles et de bandes d'acier inoxydable, estimant que ces produits étaient vendus en dessous de leur juste valeur.

► PSA assemblera des véhicules de la marque Peugeot au Kenya à partir de juin 2017 au rythme annuel de plus de 1.000 véhicules, afin de couvrir les besoins du marché kényan, a annoncé samedi l'entreprise. PSA a signé samedi matin un contrat en ce sens avec Urysia, importateur et distributeur de la marque Peugeot au Kenya depuis 2010, précise le groupe français, selon lequel la production commencera avec la Peugeot 508, suivie par la Peugeot 3008.

► Moody's a relevé la note de long-terme qu'elle attribue à Daimler de "A3" à "A2", accompagnée d'une perspective stable, l'agence d'évaluation financière saluant les "robustes performances opérationnelles" du constructeur automobile allemand au cours des dernières années. Dans un communiqué, Moody's a souligné que cette performance était soutenue par la "réussite" du programme de renouvellement des produits de l'industriel, l'expansion en cours de son portefeuille de véhicules et sa présence internationale

► Deutsche See poursuit Volkswagen qu'il accuse de l'avoir trompé en lui présentant les véhicules qu'il lui a loués comme étant prétendument conformes aux normes environnementales. C'est la première entreprise allemande à attaquer en justice le plus important constructeur automobile européen dans le cadre du "Dieselgate". Deutsche See, qui loue 500 véhicules à Volkswagen, a dit qu'il n'avait pu parvenir à un accord amiable. Les discussions ont été rompues lorsque VW a remplacé les managers concernés par des avocats et des experts en relations publiques.

► Les prétendants à l'activité de défense du groupe Volvo seraient nombreux. Le groupe a mis en vente à l'automne sa division, qui représente environ 1,5% de ses revenus globaux, soit environ 500 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards d'euros en 2015. La filiale dispose actuellement d'un carnet de commandes bien garni, le plus élevé qu'elle eut connu. Forte d'environ 1.300 salariés, essentiellement présents en France, cette branche baptisée en interne "Volvo Group Governmental Sales" (VGGS) a été bâtie sur l'ancien Renault Trucks. BAE Systems, General Dynamics et le belge CMI Group seraient sur les rangs, selon les informations obtenues par Bloomberg.

► DKSH a dégagé en 2016 un bénéfice net en hausse de 6,7% à 213 mio CHF. L'Ebit a augmenté de 8,4% à 293 mio. Il s'agit des meilleurs résultats que la société ait réalisé, tous les chiffres clés importants ont progressé, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le conseil d'administration propose d'augmenter le dividende de 15,4% à 1,50 CHF par action et de verser un dividende spécial de 3,00 CHF par titre. Le chiffre d'affaires net est monté de 4,5% à 10,51 mrd CHF. La croissance organique s'est élevée à 4,4% et 0,2% proviennent des activités de fusions et acquisitions. Les changes ont eu une influence "légèrement négative", soit de 0,1%. Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes, en particulier pour le bénéfice. Le consensus avait tablé sur un chiffre d'affaires de 10,47 mrd CHF, un Ebit de 280,5 mio et un bénéfice net de 191,4 mio.

Financières

► Barclays et sur le point de refondre ses opérations administratives (back office) afin de se conformer à de nouvelles règles qui obligent les banques britanniques à séparer leur activité de banque de dépôt de celles qui sont plus risquées. La banque a précisé dimanche qu'elle avait créé une nouvelle société, baptisée ServCo, qui sera prestataire de services pour ses segments banque de dépôt et banque d'investissement une fois qu'ils auront été officiellement séparés.

► Le comité des investissements d'Assicurazioni Generali se réunira aujourd’hui pour discuter de la participation de 3% dans Intesa Sanpaolo acquise en janvier afin de couper court aux ambitions de la banque, a déclaré dimanche une personne proche du dossier. Il s'agira d'étudier les moyens de conserver cet actif mais à des conditions plus intéressantes, a ajouté la source, confirmant une information du quotidien Il Sole 24 Ore.

► UniCredit a annoncé samedi la signature d'un accord avec les syndicats portant sur la suppression de 3.900 emplois en Italie, avant le lancement aujourd’hui d'une augmentation de capital d'un montant record de 13 milliards d'euros. La suppression de 14.000 emplois d'ici 2019 figure dans un plan dévoilé en décembre par l'administrateur délégué Jean-Pierre Mustier, plan qui prévoit également la cession de 17,7 milliards d'euros de créances douteuses.

► Malgré l'environnement difficile en matière de taux d'intérêt, UBS Suisse ne prévoit pas de suppressions d'emplois massives, a déclaré son patron Martin Blessing. Ce dernier ajoute que l'unité suisse du groupe bancaire UBS ne va pas être cotée en Bourse séparément. S'il ne prévoit pas de suppressions massives de postes, le nouveau chef d'UBS Suisse, Martin Blessing, estime que le nombre de collaborateurs va légèrement baisser ces prochaines années, a-t-il déclaré dans une interview à la SonntagsZeitung et au Matin Dimanche. La numérisation va améliorer l'efficacité.

► Deutsche Börse et London Stock Exchange (LSE) vont soumettre à la Commission européenne quelques petites concessions dans leur activité de compensation de produits dérivés afin d'obtenir l'aval de l'exécutif européen sur leur projet de fusion, ont rapporté deux sources proches du dossier. On ignore à ce stade quels ajustements seront proposés. La vente de LCH Clearnet ou de Borsa Italiana, actifs de l'opérateur britannique, n'en fait pas partie, selon ces sources.

► Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) a appelé à la création de structures de défaisance ("bad banks") pour contribuer à absorber les quelque 1.000 milliards d'euros de créances douteuses issues de la crise financière. Face aux difficultés des banques en Italie et dans d'autres économies plus fragiles de la zone euro, Vitor Constancio a appelé à la mise d'un plan européen de création de sociétés de gestion d'actifs (asset-management companies-AMC) dans le respect de la réglementation sur le sauvetage des banques.

► Banca Monte dei Paschi di Siena a conclu un accord en vue de céder son activité de traitement de cartes bancaires à l'Institut central des banques populaires italiennes (ICBPI), pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de redressement de la banque italienne en difficultés, plan qui comprend des cessions d'actifs.

Informations et Technologies

► Un juge américain a ordonné à Google de remettre les courriels étrangers stockés en dehors des Etats-Unis, divergeant ainsi d'une cour d'appel fédérale qui avait rendu le jugement inverse dans un dossier similaire impliquant Microsoft. Le juge de Philadelphie Thomas Rueter a estimé que transférer des courriels à partir d'un serveur étranger, permettant ainsi au FBI de les examiner localement dans le cadre d'une enquête sur des malversations aux Etats-Unis, ne revenait pas à une saisie. Selon le juge, cette recherche de données n'implique pas dans ce cas-là "d'ingérence significative" dans le droit de propriété du titulaire du compte de messagerie.

► Alphabet s'apprête à céder ses minis satellites d'imagerie à la start-up Planet Labs, afin de rationaliser ses activités devenues tentaculaires. Dans le cadre de la transaction, Planet rachètera la filiale Terra Bella de Google et ses sept satellites. En échange, Google prendra une participation dans le capital de Planet Labs. Le groupe s'est également engagé à acheter des images satellites à Planet Labs durant cinq ans. Les deux entreprises ont refusé de donner davantage de détails sur l'opération, qui doit encore être approuvée par les autorités réglementaires.

► Le président du directoire de Publicis Maurice Lévy, exclut un mariage entre son groupe et Havas, dans une interview publiée par le Journal du Dimanche. "C’est un schéma que nous avions examiné, avant que Vincent Bolloré ne prenne le contrôle d’Havas", dit-il. "Mais il y a de telles oppositions, de telles différences culturelles entre les deux groupes que je ne vois pas le sens d’un tel mariage."

► Telecom Italia a annoncé un excédent brut d'exploitation supérieur aux attentes en 2016 grâce à des réductions de coûts et aux solides résultats de ses opérations intérieures. Le premier opérateur télécoms italien a dit qu'il investirait autour de 11 milliards d'euros en Italie de 2017 à 2019, dont cinq milliards dans un futur réseau à ultra-haut débit. Il compte que le réseau de fibres optiques couvre 95% du territoire italien d'ici la fin 2019 et que le réseau mobile 4G soit accessible à plus de 99% de la population d'ici là. Il vise enfin 1,9 milliards d'euros d'économies dans le cadre de ce plan triennal 2017-2019. L'EBE (Ebitda) a augmenté de 14,4% à 8,02 milliards d'euros, dépassant le consensus d'analystes fourni par l'opérateur télécoms, contrôlé par Vivendi avec une participation de 24%, qui donnait 7,98 milliards. L'Ebitda dégagé en Italie a renoué avec la croissance l'an passé, à un taux de 4,5%, en excluant les éléments exceptionnels, dépassant le consensus de la société. Sur une base publiée, l'Ebitda a augmenté de 20,6%. En revanche, le chiffre d'affaires a diminué de 3,5% à 19,04 milliards d'euros mais il dépasse là encore le consensus qui était de 18,91 milliards. Telecom Italia anticipe une hausse du chiffre d'affaires annuel et de l'Ebitda en Italie durant les trois prochaines années, la croissance de ce dernier étant projetée dans le bas d'une fourchette à un chiffre

Consommation

► Compromis depuis plusieurs mois, le projet d'introduction en Bourse de la chaîne de magasins d'optique Alain Afflelou est suspendu sine die, a déclaré une porte-parole, confirmant une information de l'Agefi. La société, valorisée environ un milliard d'euros et contrôlée par le groupe de capital-investissement Lion Capital, avait déclaré début janvier que l'opération, reportée en novembre dernier, restait d'actualité.

Pharmaceutique

► Innate Pharma SA annonce les résultats principaux de l'étude de Phase II randomisée contre placebo testant l'efficacité de lirilumab en monothérapie en traitement de maintenance chez des patients âgés atteints de leucémie aigüe myéloïde (LAM) en première rémission complète (l'essai EffiKIR). L'étude n'a pas atteint le critère primaire d'efficacité, la survie sans leucémie.

► Une formulation sous-cutanée du médicament oncologique Herceptin a été homologuée en Suisse par Swissmedic pour le cancer du sein accompagné d'un statut HER2 positif. Le traitement sera pris en charge par les caisses d'assurances maladies, a précisé Roche. Le traitement est indiqué dans la phase précoce de la maladie. La formulation sous-cutanée réduit la durée d'administration entre 2 et 5 minutes, contre 30 à 90 minutes pour le traitement par voie intraveineuse, précise le communiqué.