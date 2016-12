La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

lundi, 19.12.2016

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention l’Ifo allemand, la croissance des salaires en zone euro ainsi que les indices PMI aux Etats-Unis. Janet Yellen donnera un discours sur la situation de l’emploi.

John F. Plassard*



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en légère hausse dans une semaine qui ne devrait pas être affectée par des statistiques économiques cruciales. Comme nous le rappelions ce matin, la séance sera marquée par l’officialisation de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis par les grands électeurs, système qui date de la constitution de 1787.

S’il n’y a aucune chance pour que le nouveau président ne soit pas le républicain (malgré une pétition sur change.org qui a recueilli plus de 4,7 millions de signatures et qui exhorte le Collège électoral à élire Hillary Clinton présidente) il pourrait cependant y avoir quelques dissidents.

On songe notamment au républicain Chris Suprun du Texas qui a déjà déclaré qu’il ne voterait plus en faveur de Donald Trump. Le passé de Christopher Suprun (de son vrai prénom) est un peu flou. S’il se considère comme un héros de la démocratie en ayant été l’un des premiers pompiers (il est maintenant à la retraite) à être intervenus au Pentagone le 11 septembre 2001, d’autres pensent qu’il n’y jamais quitté son bureau lors des attaques terroristes. Il estime malgré tout que Trump n’est pas qualifié pour le « poste » car il n’a pas d’expérience en politique étrangère, serait démagogue et aurait trop de conflits d’intérêts qui le guetteraient. Il dénonce aussi la relation ambiguë qu’entretient le Président avec Vladimir Poutine notamment.

Signalons que les grands électeurs n’ont pas l’occasion de se concerter et votent dans leur État respectif sans pouvoir se mettre d’accord….

Pour revenir en zone euro, il y avait ce matin deux statistiques économiques particulièrement intéressantes. La première concernant le coût du travail au troisième trimestre. Cet indicateur, surveillé de très près par la banque centrale européenne (BCE) pour son lien avec l’inflation, s'est accélérée dans la zone euro au troisième trimestre. Cette hausse a été de 1,5% en variation annuelle après +1,0% au deuxième trimestre. Les seuls salaires ont augmenté de 1,6% en variation annuelle au troisième trimestre, après une croissance de 0,9% le trimestre précédent.

Ensuite, en Allemagne, le moral des entrepreneurs allemands a terminé l'année 2016 sur les chapeaux de roue, avec un regain inattendu en décembre. Le baromètre Ifo a en effet enregistré en décembre une hausse surprise à 111 points. Le consensus tablait pour décembre sur 110,4 points, comme en novembre, soit un niveau presque inchangé par rapport à octobre (110,5 points) en dépit de l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis.

Les indices américains ont fini en légère baisse vendredi soir après une semaine marquée par la hausse des taux d’intérêt directeur d’un quart de point. Des prises de bénéfices ont été remarquées sur des valeurs qui avaient fortement progressé ces dernières semaines. On songe notamment au secteur financier. Le Dow Jones n’a toujours pas réussi à passer la barre de 20'000 points, mais ce n’est qu’une question de jour(s) ....

La semaine se conclu sur la moins bonne performance depuis l’élection de Donald Trump (pour le NYSE Composite).

Au niveau des statistiques économiques on a pris connaissance d’une forte baisse des mises en chantier de logements (voir ci-dessous).

La séance a été marquée par des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine. On a en effet appris que la Chine avait intercepté une sonde sous-marine appartenant à la marine américaine qui évoluait en Chine méridionale.

Si l’or a finalement progressé vendredi, c’est cependant sa 6ème semaine de baisse consécutive.

Le dollar et les rendements obligataires, qui avaient fortement progressé après la réunion de la banque centrale américaine ont marqué une pause logique.

Les volumes de la séance ont été logiquement plus élevés que la moyenne des ces 30 derniers jours du fait de la grosse échéance d’options (4 sorcières).

La séance a aussi été marquée par les commentaires du président de la Fed de Saint Louis James Bullard (membre participant au vote en … 2016). Ce dernier a déclaré que l'évolution du marché obligataire depuis l'élection présidentielle américaine l'avait poussé à envisager des relèvements de taux supérieurs à ce qu'il imaginait auparavant (une seule hausse du loyer de l'argent pour les deux prochaines années).

Il a en revanche prévenu que la récente envolée des marchés d'actions constituait un risque potentiel pour ses prévisions notamment si les investisseurs surestimaient l'ampleur du resserrement monétaire attendu.

Statistiques économiques américaines

Il y avait vendredi des statistiques économiques intéressantes concernant l’immobilier, voici ce que nous avons relevé :

Forte baisse des mises en chantier

Les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont fortement chuté en novembre, après leur vive hausse le mois d'avant, retombant à leur niveau de septembre 2017.

En détail, elles se sont élevées à 1,090 million en rythme annualisé, en données corrigées des variations saisonnières, marquant une baisse de 18,7% alors que le consensus attendait 1,225 million.

Sur douze mois, les mises en chantier sont en repli de 6,9%. La baisse mensuelle s'explique surtout par un coup de frein dans la construction des immeubles collectifs, qui a chuté de façon spectaculaire de 43,9%, alors que les départs de chantiers de maisons individuelles sont en retrait de 4,1%. Au niveau régional, le recul était visible dans toutes les régions, particulièrement dans le nord-est (-52,1%).

Donnant une idée des perspectives du marché de la construction, les demandes de permis de construire sont en retrait de 4,7% sur le mois d'avant, à 1,201 million. Sur un an, elles sont en repli de 6,6%.

La situation sur le marché obligataire en Chine est-elle sous contrôle ?

Comme vous le savez, nous sommes très constructifs concernant la vigueur économique chinoise. La situation actuelle n’est cependant pas sans risque.

Risque de l’éclatement d’une bulle immobilière, d’un emballement du shadow banking et d’une pénurie de liquidité. Sur ce dernier point, la situation semble de plus en plus tendue.

La banque centrale de Chine vient en effet d’accorder des prêts d'urgence de plusieurs centaines de milliards de yuans aux institutions financières du pays et a ordonné à de grandes banques d'octroyer à leur tour des crédits, afin de lutter contre une pénurie de liquidités et d'enrayer un mouvement de vente sur le marché des emprunts d'Etat chinois….

En détail, 19 banques ont reçu des prêts à six mois et un an d'un montant total de 394 milliards de yuans. Cette opération porte le montant net des prêts octroyés via ce dispositif depuis début décembre à 721,5 milliards de yuans, un record mensuel.

La banque centrale chinoise a aussi ordonné à de grandes banques d'accorder des prêts à plus long terme à des sociétés financières non bancaires. Elle a également injecté vendredi un montant net de 45 milliards de yuans sur le marché monétaire, ce qui s'est ajouté au montant net de 145 milliards de yuans injecté jeudi.

La crainte concernant le marché obligataire chinois devient de plus en plus évidente. Le jour après la décision de la Fed, certains contrats à terme sur les obligations ont même dû être suspendus. Et le mouvement pourrait encore s’accroître.

En effet, la hausse des taux au niveau mondial et les pressions inflationnistes pourraient déstabiliser le marché obligataire chinois estimé à … 9’000 milliards de dollars. Les rendements pourraient alors atteindre de nouveaux bas niveaux.

Les flux de la semaine

Quasiment chaque semaine nous vous faisons part de l’excellente étude de la Bank of America Merrill Lynch concernant les flux hebdomadaires. Les dernières données sont particulièrement intéressantes.

En effet, elles confirment la grande rotation. Phénomène qui se traduit par un arbitrage des investisseurs en faveur des actions dans la perspective d'une accélération de la croissance et de l'inflation au détriment des obligations pénalisées par la remontée des taux.

Les fonds investis en actions ont bénéficié d'entrées nettes à hauteur de 20,7 milliards de dollars, le neuvième montant le plus élevé enregistré depuis que ces données sont collectées !

Sur la période sous revue, les fonds dédiés aux actions américaines ont capté l'essentiel des flux avec 18,5 milliards de dollars de collecte nette. Les fonds investis en actions émergentes ont affiché leurs plus fortes entrées en sept semaines, à un milliard de dollars.

Les fonds spécialisés sur les actions européennes ont bénéficié de 700 millions de dollars d'entrées, un montant équivalent à celui qui s'est porté sur les fonds en actions japonaises.

Depuis l'élection de Donald Trump le 8 novembre, les fonds actions ont donc engrangé 63 milliards de dollars alors qu’ils avaient subi des sorties à hauteur de 151 milliards de dollars de janvier à octobre.

Les fonds obligataires ont en revanche accusé une septième semaine consécutive de décollecte, à hauteur de 4,4 milliards.

Parmi les fonds obligataires, ceux dédiés aux titres à haut rendement ont profité du regain d'appétit pour le risque et enregistré des entrées nettes de 4,7 milliards de dollars, les plus importantes en neuf mois. Les fonds en obligations indexées sur l'inflation, qui ont enregistré des entrées nettes au cours de 25 des 27 dernières semaines, ont collecté 300 millions de dollars.

Les fonds dédiés aux obligations en catégorie d'investissement ont subi les rachats les plus importants en 21 semaines avec 4,7 milliards de dollars de sorties nettes.

Finalement, les fonds en dettes émergentes, pénalisés par la hausse des coûts de financement en dollar, ont enregistré une sixième semaine consécutive de dégagements, à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Les fonds investis en métaux précieux, principalement l'or, ont subi une cinquième semaine consécutive de rachats, à hauteur de 700 millions de dollars.

Les raisons de la baisse

On vous le répète souvent, mais il est toujours intéressant d’écouter les paroles éclairées du chef économiste de la banque centrale européenne (BCE) Peter Praet.

Ce dernier vient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’institution de Frankfurt avait décidé de ralentir le rythme de son programme de rachats d’actifs (pour mémoire, la BCE a surpris les investisseurs il y a 10 jours en déclarant qu'elle ramènerait le montant de ses rachats à 60 milliards d'euros par mois à partir d'avril, au lieu de 80 milliards actuellement).

La raison principale serait d'être sûre de demeurer présente sur le marché obligataire pendant toute l'année prochaine. En effet, les responsables de la banque centrale se seraient trouvés confrontés à deux options soit ils prolongeaient le programme de rachats d'actifs de six mois en gardant le rythme de 80 milliards d'euros de rachats par mois, soit ils l'allongeaient de neuf mois en ramenant les rachats mensuels à 60 milliards d'euros.

Les responsables de la banque centrale auraient choisi la seconde option afin que la BCE reste présente sur le marché pendant toute l'année prochaine.

La BCE aurait tiré la leçon de ces dernières années (on songe notamment au Brexit et aux élections américaines) et serait donc prête pour les échéances électorales dans certaines de ses plus importantes économies en 2017.

Grèce : La tension monte

Nous vous en parlions la semaine passée, la tension entre la Grèce et ses créanciers était en train de remonter assez fortement. Ce week-end un nouveau pas a été franchi.

En effet, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a affirmé qu'il était temps que les créanciers de la Grèce comprennent que son pays avait consenti suffisamment de sacrifices pour résoudre la crise de sa dette souveraine. Il a rajouté qu'Athènes ne se soumettrait pas à ceux qui souhaitaient maintenir des politiques d'austérité permanentes.

Les termes utilisés par le premier ministre ont été d’une rare violence qu’on ne lui connaissait pas lorsqu’il a affirmé que le peuple ne se soumettrait pas aux « béni-oui-oui » de ceux qui veulent enfermer la Grèce dans un corset d'austérité pour les nombreuses années à venir.

Le gouvernement grec pense avoir respecté ses obligations et que c’est maintenant aux créanciers de faire de même.

Pour mémoire, comme nous le rappelions, le fonds d'aide financière de la zone euro a suspendu la semaine passée la mise en œuvre des mesures à court terme d'allègement du fardeau de la dette de la Grèce après l'annonce par le gouvernement grec de son intention de distribuer une prime aux retraités en décembre (coût estimé à 617 millions d'euros).

Les ministres des Finances de la zone euro avaient en effet entériné au début décembre des mesures à court terme proposées par le Mécanisme européen de stabilité (MES), qui pourr(v)aient réduire le poids de la dette grecque de jusqu'à 20 points de pourcentage du PIB d'ici … 2060.

Cette semaine

Cette semaine est la dernière avant les fêtes de noël, les volumes devraient donc s’en ressentir. Cependant plusieurs statistiques économiques importantes pourraient apporter de la volatilité aux indices.

Aujourd’hui nous surveillerons avec attention l’Ifo allemand, la croissance des salaires en zone euro ainsi que les indices PMI aux Etats-Unis. Janet Yellen donnera un discours sur la situation de l’emploi. Signalons finalement que les grands électeurs se réuniront pour confirmer le choix des américains du 8 novembre.

Demain, c’est la décision de la BoJ qui sera surtout au menu du jour tout comme les PPI allemand. Ce sera aussi l’investiture officielle de Donald Trump.

Mercredi, nous nous focaliserons sur la confiance du consommateur en zone euro ainsi que des statistiques sur l’immobilier américain.

Jeudi la publication du bulletin économique de la BCE pourrait être intéressant à lire tout comme l’estimation finale de la croissance américaine pour le 3ème trimestre ainsi que des données sur l’inflation.

Vendredi finalement, nous surveillerons les statistiques sur la croissance du 3ème trimestre en France ainsi qu’en Grande-Bretagne. Aux Etats-Unis c’est le sentiment du consommateur au Michigan qui pourrait nous apporter de nouvelles surprises positives.

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans une journée qui sera marquée par la réunion des grands électeurs pour élire le nouveau président des Etats-Unis. Pour ceux qui espèrent un nouveau coup de théâtre de dernière minute, ils déchanteront rapidement même si théoriquement c’est possible.

En effet, d’une part depuis le début du 20ème siècle seul 9 grands électeurs n’ont pas voté comme ils avaient promis de le faire (ce qui n’a jamais changer le cours d’une élection). Ensuite, rappelons que Donald Trump a 74 électeurs d’avance sur Hillary Clinton… (306 contre 232) et qu’il faudrait donc 37 « révoltés » pour changer la donne.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent sans grande tendance ce matin dans l’attente de la décision sur les taux d’intérêt de la banque centrale du Japon (BoJ) demain. Signalons que le Nikkei interrompt de justesse une série de 9 séances de hausses consécutives. Avant cela, on a pris connaissance d’assez bonnes statistiques japonaises ce matin. On a en effet appris que les exportations avaient reculé en novembre mais à un rythme moins élevé qu'attendu, favorisées par la baisse du yen et la reprise de la demande extérieure. En détail, les exportations ont baissé en novembre de 0,4% sur un an, nettement moins que les 10,3% de recul enregistrés en octobre et que les 2% anticipés pour novembre par les économistes interrogés par Reuters. Les importations ont reculé de 8,8%. La balance commerciale dégage en novembre un excédent de 152,5 milliards de yens (1,24 milliard d'euros environ). Les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial du Japon, se sont relevées de 4,4% sur un an. Cela fait neuf mois que le Japon n'avait pas enregistré un accroissement de ses ventes vers la deuxième puissance économique mondiale. En volumes, les exportations ont progressé en novembre de 7,4% sur un an contre un recul de 1,4% en octobre.

Actualité

L'ambassadeur de Russie à l'Onu, Vitali Tchourkine, a annoncé que Moscou opposerait ce dimanche son veto au projet de résolution "humanitaire" préparé par la France sur Alep. Le texte, consulté samedi par Reuters, vise à garantir la présence d'observateurs de l'Onu chargés de superviser l'évacuation de l'enclave encore tenue par les rebelles dans la grande ville du nord de la Syrie, et la protection des civils qui y vivent toujours.

Le gouvernement écossais a annoncé dimanche qu'il exposerait dans la semaine à venir ses propositions visant à maintenir l'Ecosse dans le marché unique européen une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne. L'exécutif régional écossais veut éviter ce qu'il anticipe comme une "catastrophe nationale" en cas de "hard Brexit", soit un divorce dur avec l'UE.

Près de la moitié (44%) des longues heures supplémentaires qu'endurent les salariés japonais ne leur sont pas payées, selon une étude de la Confédération des syndicats japonais dont les résultats suggèrent que les données gouvernementales minorent le problème. D'après cette étude menée auprès de 2.000 salariés, les Japonais travaillent en moyenne 40,3 heures supplémentaires par mois, dont 22,7 seulement sont rémunérées.

L'Union européenne a annoncé samedi être proche de la conclusion d'un accord de libre-échange avec le Japon, une mesure d'importance pour les deux partenaires après l'élection de Donald Trump qui a promis de retirer les Etats-Unis de l'accord de partenariat transpacifique (TPP).

L'agence de notation SP Global Ratings (ex-Standard and Poor's) a confirmé le triple A de l'Allemagne pour son endettement à long terme, la meilleure note possible, assortie d'une perspective stable, au vu de la solidité de l'économie allemande et de sa balance commerciale. "La perspective stable reflète notre opinion qu'au cours des deux prochaines années, les comptes publics de l'Allemagne et sa solide balance commerciale vont continuer à soutenir d'éventuels chocs financiers ou économiques", écrit l'agence dans un communiqué. Selon elle, l'Allemagne continue de bénéficier d'une économie diversifiée et compétitive qui soutient sa croissance actuelle, appuyée sur une forte demande intérieure et des exportations solides dans un contexte international de plus en plus tendu.

Energie / Utilities

► BP a obtenu 10% des parts d'une concession pétrolière onshore dans le riche émirat d'Abou Dhabi samedi, un accord de 2,2 milliards de dollars, ont annoncé les compagnies. BP a signé un accord avec la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (ADNOC) pour obtenir une part dans la compagnie d'opérations pétrolières onshore (ADCO) qui exploite la concession pour une durée de 40 ans.

► La facture de gaz des quelques 5,8 millions de consommateurs soumis aux tarifs réglementés d'Engie augmentera de plus de 5% au 1er janvier, en raison de la hausse d'une taxe et des coûts d'approvisionnement du fournisseur.

► Les deux investisseurs qui ont proposé de prendre 10% de la nouvelle entreprise issue d’Areva, provisoirement baptisée "NewCo", sont japonais, révèle le grand quotidien local 'Yomiuri'. Il s'agirait de Mitsubishi Heavy Industries et Japan Nuclear Fuel, à hauteur de 500 millions d'euros au total.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère hausse ce matin en Asie dans le sillage de la baisse du dollar après les fortes poussées de fièvre de la semaine passée.

Industrie / Minières / Automobile

► IranAir a ramené à 100 avions la commande qu'elle entend passer à Airbus, notamment parce qu'elle a renoncé à acquérir le très gros porteur A380, a annoncé dimanche le PDG de la compagnie aérienne iranienne. "Bien que la valeur nominale du contrat pour 118 Airbus ait été annoncée à 25 milliards de dollars, les avions A380 ont été écartés de ce contrat. Aussi la valeur de notre contrat Airbus ne sera pas supérieure à dix milliards de dollars", a déclaré Farhad Parvaresh, cité par l'agence de presse iranienne Irna.

► Air Berlin a annoncé dimanche le départ de son président du directoire Stefan Pichler au 1er février et son remplacement par un ancien cadre dirigeant de Lufthansa, Thomas Winkelmann. Stefan Pichler avait pris ses fonctions il y a moins de 18 mois avec pour mission de renouer avec les bénéfices après avoir redressé avec succès la compagnie Fiji Airways.

► Daimler ne s'attend pas à ce que Donald Trump cherche à favoriser les constructeurs automobiles américains aux dépens de leurs concurrents européens, déclare Dieter Zetsche, le président du directoire du groupe allemand, dans un entretien accordé au Bild am Sonntag. "J'ai du mal à croire qu'on en vienne à des tarifs (douaniers) punitifs", dit-il en ajoutant ne pas craindre d'impact négatif pour l'usine de Daimler en Alabama.

► Volkswagen a accepté de verser un peu plus de 200 millions de dollars pour compenser les dépassements des seuils autorisés d'émissions polluantes de 80.000 véhicules diesel 3,0 litres aux Etats-Unis, a dit à Reuters une source au fait du dossier.

► Nissan, Renault et Mitsubishi vont utiliser une plate-forme commune pour leurs modèles électriques dans l'objectif d'en réduire significativement le prix, rapporte dimanche le quotidien japonais Nikkei.

► ABB attend des opportunités avec l'entrée prochaine dans l'ère Donald Trump aux Etats-Unis. Le groupe fait référence aux grands projets d'infrastructures promis par le président américain élu. "Nous partons du principe que Donald Trump va concrétiser ses plans", explique Peter Voser, président du conseil d'administration d'ABB, interviewé dimanche dans les colonnes de la NZZ am Sonntag. "Cela ouvre des perspectives pour nous." "Les Etats-Unis souffrent d'un réseau électrique vétuste et le pays se trouve dans une phase de réindustrialisation", précise Peter Voser. Ces deux domaines offrent en conséquence de réelles opportunités pour le géant industriel. Ces opportunités sont toutefois un peu ternies par l'incertitude qui a régné ces derniers mois avant l'élection présidentielle américaine et le oui britannique à une sortie de l'Union européenne (Brexit). Le double phénomène a pesé sur les affaires au troisième trimestre 2016.

► SGS a pris une participation majoritaire dans la start-up tessinoise C-Labs. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

► Clariant a obtenu un crédit renouvelable syndiqué de 500 mio CHF sur une durée de cinq ans, a annoncé le groupe. L'emprunt peut être prolongé deux fois d'un an et relevé à 600 mio.

► La France et l'Australie signeront demain un accord intergouvernemental scellant un mégacontrat pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque à la marine australienne, a annoncé lundi la ministre australienne de la Défense, Marise Payne. DCNS, détenu à 62% par l'Etat français, a été choisi en avril pour ce contrat, estimé au total à 34 milliards d'euros, pour la partie design, fabrication, maintenance et formation des personnels.

Financières

► Banca Monte dei Paschi di Siena va lancer aujourd’hui une augmentation de capital dans le cadre de ses efforts pour lever cinq milliards d'euros avant la fin de l'année et éviter ainsi un plan de sauvetage de l'Etat. La Banque centrale européenne a donné jusqu'à fin 2016 à Monte dei Paschi pour trouver des capitaux frais et s'alléger de 28 milliards d'euros de créances douteuses mais la troisième banque du pays peine à trouver le soutien d'investisseurs, surtout après le changement de gouvernement consécutif à la victoire du "non" au référendum constitutionnel du 4 décembre.

► Veneto Banca a déclaré que la Banque centrale européenne (BCE) lui avait fait savoir qu'elle devait conserver un ratio de liquidité à court terme d'au moins 10 points au-dessus du minimum requis de 80%

► Avalara, spécialiste des logiciels de comptabilité fiscale, est en contact avec des banques en vue d'une introduction en Bourse qui pourrait intervenir l'an prochain et valoriser la société américaine un milliard de dollars à peu près, ont déclaré des sources proches du dossier.

► Le directeur général (CEO) d'UBS Sergio Ermotti veut développer les activités de la banque en Chine et aux Etats-Unis. En Europe, le patron de la banque se dit inquiet de la stagnation économique. "Au cours de ces trois à cinq prochaines années, les Etats-Unis et la Chine demeureront notre principal marché de croissance", explique samedi le patron de l'établissement financier dans une interview au journal alémanique Neue Zürcher Zeitung. Aux Etats-Unis, la banque réalise un bénéfice annuel avant impôts de plus d'un milliard de francs. Mais le CEO veut encore aller plus loin. "La coopération entre la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et la banque d'investissement commence seulement à porter ses fruits", poursuit-il.

► L'agence de notation A.M. Best a confirmé le rating de capacité financière de Swiss Re et de ses filiales à "A+" et le rating d'émetteur long terme "aa-". La perspective des notes reste "stable",

► Une filiale de Deutsche Bank a accepté de payer plus de 40 millions de dollars dans le cadre du règlement amiable d'un litige portant sur des soupçons de tromperie de certains clients au sujet de l'exécution de leurs ordres sur des "dark pools", des plates-formes de transactions anonymes, ont annoncé vendredi les autorités concernées. La banque versera 37 millions de dollars aux autorités fédérales et de l'Etat de New York ainsi que 3,25 millions supplémentaires à la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA),

Informations et Technologies

► "Rogue One : A Star Wars Story", long-métrage inspiré de la saga de la Guerre des Etoiles, a réussi ses débuts au box-office avec 290,5 millions de dollars de recettes dans le monde dont 155 millions aux Etats-Unis, selon un décompte annoncé dimanche. Le film produit par Walt Disney, qui a coûté 200 millions de dollars et se veut un "spin-off" entre les épisodes III et IV de Star Wars, est sorti ces derniers jours dans la plupart des pays à l'exception notable de la Chine et de la Corée du Sud.

► AMS s'est retiré d'un projet de finition de wafers avec son partenaire de projet, l'Etat de New York. Des retards hors de l'influence d’AMS expliquent cette décision, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La décision de retrait a été prise après une évaluation approfondie du projet et de son statut actuel, a précisé le directeur général Alexander Everke, cité dans le communiqué. Le retrait du projet n'aura aucune influence sur les objectifs financiers publiés par l'entreprise et qui tablent sur une croissance annuelle moyenne de 30% dans les trois prochaines années, avec une profitabilité de 30% au niveau de la marge d'exploitation (Ebit) à partir de 2019.

► L'acquisition par Vivendi d'une participation de 20% dans Mediaset n'est pas un acte hostile et le but est de construire une société européenne de portée mondiale, déclare le patron du groupe français dans une interview au Corriere della Sera. "Nous avons un intérêt à long terme, nous voulons être un partenaire industriel", déclare Arnaud de Puyfontaine au quotidien italien.

► Publicis a déclaré à son tour qu'une de ses filiales était concernée par une enquête de la division anti-trust du département de la Justice américaine portant sur la production vidéo dans la publicité. Les groupes américains Omnicom et Interpublic ont déjà reconnu avoir reçu des citations à comparaître dans le même dossier.

► La société Apple va faire appel cette semaine de sa condamnation par la Commission européenne à verser 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande, ont annoncé à Reuters plusieurs dirigeants du géant américain. Apple reproche aux régulateurs européens de ne pas avoir pris en compte l'avis des experts en fiscalité irlandaise et d'avoir ignoré le droit. Le groupe américain affirme aussi que la Commission européenne a délibérément choisi une méthode permettant de maximaliser l'amende.

► Les dirigeants de trois grands opérateurs télécoms français, Orange, SFR et Bouygues Telecom, exhortent le parlement à revoir les orientations d'un projet de loi visant notamment à supprimer les zones sans réseau en téléphonie mobile, l'estimant contre-productif dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche.

Consommation

► Le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a rendu sa décision, favorable au Groupe, dans le cadre de la requête qui opposait Edenred à l'Etat hongrois. À la suite de la modification du cadre réglementaire et fiscal hongrois relatif aux conditions d'émission des titres-restaurant et titres-alimentation, Edenred avait déposé, en août 2013, une requête aux fins d'arbitrage à l'encontre de l'Etat hongrois devant le CIRDI. La décision rendue suite à cette procédure est favorable à Edenred, et la sentence prévoit le versement par l'Etat hongrois d'une indemnité d'environ 23 millions d'euros1, hors intérêts, au bénéfice d'Edenred.

► La Chine a bloqué une demande des Etats-Unis pour un arbitrage au sein de l'OMC afin de régler un litige portant sur les soutiens accordés par Pékin aux producteurs de blé et de maïs notamment. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la procédure lancée le 13 septembre dernier devant l'Organisation mondiale du commerce par les Etats-Unis contre la Chine. Washington a demandé l'ouverture de consultations au sujet de certaines mesures chinoises en faveur de producteurs agricoles, en particulier les producteurs de blé, de riz Indica, de riz Japonica et de maïs. Selon les États-Unis, ces mesures ne sont pas conformes aux règles de l'OMC.

Pharmaceutique

► L'agence Fitch Ratings a révisé de "stable" à "négative" la perspective de la note de crédit de Sanofi (SAN.FR), tout en maintenant cette dernière à "AA-". Cette révision de la perspective s'explique par les projets du groupe visant à mieux rémunérer ses actionnaires et à réaliser des acquisitions, qui pèseront sur son effet de levier financier et sur ses liquidités. Par aileurs, les marges et le chiffre d'affaires du laboratoire se trouvent sous pression en raison de la concurrence exercée par plusieurs médicaments génériques, ajoute Fitch.

► Adocia et Eli Lilly and Company ont annoncé les résultats principaux positifs d’une étude clinique de Phase 1b, réalisée dans le cadre de leur partenariat, évaluant BioChaperone Lispro, une formulation ultra-rapide d’insuline lispro licenciée à Lilly. Cette formulation utilise BioChaperone, la technologie propriétaire d’Adocia conçue pour accélérer l’absorption de l’insuline.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP