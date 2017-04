La Morning note de Mirabaud Securities

mercredi, 05.04.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention l'évolution de l'économie espagnole.

Avant de finir en hausse symbolique, les principaux indices américains ont dansé autour de l'équilibre pendant toute la séance, ne trouvant pas de franche direction dans les indicateurs économiques du jour avec une augmentation des commandes industrielles en février et une réduction du déficit commercial des Etats-Unis au même mois.

Le momentum haussier a tout de même permis aux indices de ne toujours pas décrocher et le Dow Jones a une nouvelle fois rebondi sur sa moyenne mobile des 50 jours.

Les investisseurs demeurent cependant attentistes avant les chiffres de l’emploi américain de vendredi et le début de la saison des résultats d’entreprises américaines la semaine prochaine.

Au niveau des secteurs, l'indice S&P 500 de l'énergie a signé la plus forte hausse sectorielle, avec un gain de 0,71%, grâce au renchérissement du cours du pétrole, les investisseurs regagnant de l'optimisme face à des éléments jugés encourageants quant à une diminution prochaine des réserves mondiales. Le WTI fini à son plus haut depuis 1 mois.

Les valeurs industrielles et de matériaux de construction ont grimpé en séance peu après la nouvelle annonce par le président Donald Trump que son programme de dépenses d'infrastructures pourrait porter sur plus de 1’000 milliards de dollars.

A l'opposé, l'indice S&P 500 des valeurs financières a accusé le plus fort repli (-0,20%).

Siganlons que les valeurs de la distribution ont également souffert dans le sillage de Ralph Lauren qui a perdu près de 4.5% à la suite de l'annonce de la fermeture de son magasin emblématique de la Cinquième avenue à New York, Polo Store, dans le cadre de son plan de restructuration annoncé en juin dernier.

Dans le secteur, le titre Nordstrom a cédé 5,51%, L Brands 4,43% et Macys 2,53% ont connu la même tendance.

Au niveau des valeurs individuelles, signalons que la capitalisation boursière de Tesla s’est approchée de celle General Motors après que l'action du fabricant de véhicules électriques a franchi pour la première fois la barre des 300 dollars. Le poids boursier de Tesla avait déjà dépassé la veille celui du numéro deux américain de l'automobile, Ford.

La volatilité (VIX) une fois n’est pas coutume a poursuivi son repli et permis aux indices de sortir la tête de l’eau.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,357%, contre 2,327% la veille, et celui des bons à 30 ans à 2,995%, contre 2,959% précédemment.

1. Statistiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques importantes, voici ce que nous avons relevé :

a. Baisse du déficit commercial

Le déficit commercial des Etats-Unis a décru plus fortement que prévu en février, à la suite d'un recul des importations, mais le déficit avec la Chine a lui augmenté.

En détail, le solde, chroniquement déficitaire des échanges des Etats-Unis avec le reste du monde, s'est établi à 43,6 milliards de dollars, en recul de 9,6% par rapport au mois précédent.

Le consensus s'attendait à une baisse de 7,8%.

Le déficit des biens avec la Chine a augmenté de 5,2% à 31,7 milliards de dollars, du fait d'une hausse des importations en provenance de ce pays de 1,3 milliard à 42,2 milliards.

Le déficit américain s'est creusé aussi avec le Mexique à 6,1 milliards de dollars contre 5,5 mds. Globalement en février, le déficit des biens et des services aux Etats-Unis est tombé au plus bas depuis quatre mois après avoir atteint un sommet en presque deux ans en janvier. Les importations ont totalisé 236,4 milliards de dollars, en retrait de 1,8%, tandis que les exportations ont légèrement augmenté (+0,8%) à 192,9 milliards de dollars. Les exportations automobiles et de pièces détachées étaient au plus haut depuis deux ans à 13,8 milliards de dollars. Les importations de produits alimentaires n'ont jamais été aussi importantes, atteignant un record historique (11,5 milliards). En termes géographiques, le déficit a reculé avec de nombreux pays comme le Japon (4,9 milliards), l'Union européenne (11,9 mds), l'Allemagne (5,4 mds), la France (1,3 md) et la Corée du sud (1,9 md).

b. Nouvelle hausse des commandes à l’industrie

Les commandes industrielles aux Etats-Unis ont augmenté en février. En détail, les commandes industrielles ont avancé de 1% en février après avoir déjà grimpé de 1,5% en janvier. Elles se sont établies à 476,5 milliards de dollars. Le consensus s'attendait à une hausse des commandes à +0,9%.

Ce sont les transports qui ont principalement tiré l'indice à la hausse, les commandes dans ce secteur ayant grimpé de 4,4%. Sans le secteur volatil des transports, les commandes industrielles sont en hausse seulement de 0,4%. Sans celui de la défense, elles ont progressé de 1,2%.

Les commandes de biens durables, qui pèsent pour la moitié des commandes industrielles, ont progressé de 1,8%. Celles des biens non durables sont restées quasiment stables (+0,2%). Sur un an, les commandes industrielles sont en augmentation de 4,6%. Les stocks des enterprises ont progressé de 0,2% en février.

2. L’exemple à suivre ?

Peu d’investisseurs auraient parié un jour que l’économie espagnole deviendrait une sorte de modèle pour les autres pays de la zone euro. C’est pourtant ce qui est potentiellement en train d’arriver…. Analyse.

a. Une économie moribonde

Dans une analyse publiée le lendemain de la crise de 2008/2009, le Fonds monétaire international (FMI) établissait son diagnostic : “L’économie espagnole a besoin de réformes exhaustives et de grande ampleur. Les défis sont sérieux : un marché du travail dysfonctionnel, l’éclatement de la bulle immobilière, un énorme déficit budgétaire, un secteur privé et une dette externe qui pèsent lourd, une croissance anémique de la productivité, une faible compétitivité et un secteur bancaire présentant des poches de faiblesse.” Le pays a besoin d’une “stratégie intégrale, poursuivait le rapport, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais”.

A la fin de 2009, la dette externe totale de l’Espagne était de 1'735 milliards d’euros, soit 170 % du PIB. Le secteur bancaire privé, qui a évité les pires excès de la crise financière de 2008, possède actuellement près de la moitié des logements vacants espagnols. Parallèlement, le gouvernement a augmenté les dépenses publiques de 7,7 % par an à partir de 2005. Ce phénomène, allié à la baisse des revenus, a transformé l’excédent budgétaire de 2007 en un déficit de 11 %. Plus de 4 millions de salariés ont perdu leur emploi ; le taux de chômage espagnol, à 20 %, est plus du double de la moyenne européenne.

b. Une austérité sans précédent

Depuis 2009, le gouvernement espagnol a pris le taureau par les cornes en instaurant une cure d’austérité sans précédent : Réforme du marché du travail, réduction des coûts de production, redressement de la profitabilité des entreprises, modernisation des entreprises, soutien à l’accumulation du travail, amélioration du secteur du tourisme et regain de compétitivité (fruit d’une plus grande flexibilité sur le marché du travail et de la modération salariale) qui profite à l’exportation.

En détail voici la liste des mesures :

Coût de la vie :

· Augmentation de la TVA de 16 à 18 %.

Fonction publique:

· Gel des embauches dans la fonction publique.

· Diminution à hauteur de 6 milliards d’euros de l’investissement public pour le budget 2010.

· Diminution de 1,2 milliard d’euros de la dotation aux régions et aux municipalités.

· Réduction des lits d’hôpitaux d’environ 25%.

Salaires : (Directs mais aussi indirects : chômage, retraites, sécurité sociale…)

Dans la fonction publique :

· A partir de juin 2010 : réduction des salaires des fonctionnaires d’en moyenne de 5% et gel en 2011.

Privé & général :

· Baisse des indemnités chômage

· Suppression de l’allocation pour les chômeurs de longue durée.

· Augmentation de l’âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans.

· Augmentation de 35 à 37 annuités pour avoir la retraite à taux plein.

· Gel de la revalorisation des retraites en 2011 et 2012.

· Fin de l’aide à la naissance de 2500 euros (mis en place en 2007)

Privatisations:

· Le contrôle aérien de 17 aéroport a été privatisé (suite au grèves ces secteurs ont été mis sous tutelle militaire pendant 1 mois).

· Les aéroports de Madrid-Barajas et de Barcelone-El Prat ont vu leur privatisation repoussées mais auront certainement lieu d’ici peu…

· Annonce de la privatisation d’une partie de la loterie nationale (entrée de capitaux privés pour 6 à 9 M d’euros, c’est la plus grosse mise en bourse espagnol jamais réalisé), cette mesure a été reportée en attendant que le marché soit plus favorable.

Conditions d’exploitation:

· Création d’un nouveau contrat d’apprentissage

Divers :

· Réduction de 600 millions d’euros de l’aide au développement en 2010-11.

Et en prime :

· Révision de la constitution pour y inclure la « règle d’or ».

c. La sueur paie

Selon le projet de loi de finances soumis au Parlement, l'Espagne prévoit de ramener sa dette publique à 97,7% de son produit intérieur brut en 2018 puis à 95,4% en 2019, contre 99,4% en 2016. Pour 2017, l'objectif est de 98,8%.

Le projet de budget chiffre aussi le programme d'émission de dette, net de remboursements et rachats, à 45 milliards d'euros cette année au lieu de l'estimation de 35 milliards annoncée en janvier, le programme total passant de 220 à 230 milliards.

Enfin, élément des plus intéressant, le gouvernement prévoit d'allouer 10,19 milliards de dollars au système de sécurité sociale, en déficit chronique ces dernières années, et aussi d'augmenter les fonctionnaires après des années d'austérité.

d. Est-ce le miracle économique ?

Alors oui, tout n’est pas parfait. Tout d’abord on sait que la situation politique n’est pas des plus stable (preuve en est le pays n’a pas eu de gouvernement pendant près de 12 mois entre 2015 et 2016). Ensuite le chômage est toujours l’un de plus important de la zone euro (après la Grèce). Cependant gouvernement espère ramener ce taux à 16,6% à la fin de l'année, ce qui supposerait la création d'environ un demi-million de postes de travail. Le chef du gouvernement lors de sa campagne pour les législatives s'était engagé à créer deux millions d'emplois en quatre ans l'objectif étant d'atteindre les 20 millions de personnes employées à la fin 2019.

Il est difficile de nier que la cure d'austérité n’a pas porté ses fruits. L'industrie (l’Espagne est redevenu le 8ème producteur automobile mondial) et l'immobilier (En 2015, l'investissement dans l'immobilier a atteint 13 milliards d'euros. C'est plus qu'en 2007) repartent, tandis que les investisseurs étrangers affluent, n’en déplaise aux gouvernements français italiens et français.

La forte hausse de la précarité étant la face sombre de ce nouveau miracle économique.

3. Encore un long chemin à parcourir

C’est l’un des sujets que nous aimons aborder car il est, quoi qu’on en pense, un thème d’avenir que l’on ne peut nier : L’imminence d’un monde sans (ou avec beaucoup moins) d’argent liquide. Aller contre la tendance serait une grave erreur. Nous rappelons, entre autre, qu’un monde sans liquidité s’est de plus en plus développé ces dernières années, mais tient une bonne partie de son origine aux Etats-Unis il y a plus de 45 ans de cela.

La mise en place du Bank Secrecy Act aux Etats-Unis en 1970 marquait les prémisses de ce que nous connaissons aujourd’hui. Le BAS demandait aux institutions financières des Etats-Unis d’aider les organismes gouvernementaux à détecter et prévenir de tout soupçon de blanchiment d’argent dans les transactions bancaires en obligeant les institutions financières à tenir des registres de paiements en espèces et à déposer des rapports d’achats en espèces ou d’instruments négociables de plus de 10’000 dollars au total par jour.

Il semble cependant que les européens (avec une distinction évidente entre le nord et le sud) soient toujours timide dans l’abandon du « cash ». En effet, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, vient d’affirmer que les trois quarts des paiements dans la zone euro étaient effectués en espèces en ajoutant que les pièces et billets demeuraient essentiels à l'économie malgré le développement des autres modes de règlement.

Il semble que les exceptions culturelles soient toujours belles et bien présentes. En effet dans les pays du nord de l’Europe, on a constaté ces dernières années une baisse de la demande pour les paiements en espèces. En Norvège par exemple, seul un paiement sur 20 est effectué en liquide. En Suède, on estime que 95% de toutes les transactions se font sans argent liquide. Au Danemark, si 80% des citoyens danois utilisaient l’argent liquide lors de leurs achats à la fin des années 90, aujourd’hui, ce pourcentage a considérablement chuté et atteint dorénavant moins de 25%.

Si on revient vers un pays comme la France, plus de 85% des habitants de l’hexagone souhaitent conserver la monnaie «physique»....

Cette affirmation intervient à l'occasion de la mise en circulation du nouveau billet de 50 euros. En valeur cependant, les paiements en liquide représentent un peu plus de la moitié du total selon une enquête commandée par la BCE.

Ces affirmations interviennent alors que les billets de 500 euros avaient été retirés l’année passée de la circulation.

4. Aujourd’hui

Aujourd’hui, il ne faudra surtout pas manquer les PMI composite/services en zone euro pour le mois de mars 2017. L’ADP de l’emploi aux Etats-Unis nous donnera un avant-goût des chiffres de l’emploi de vendredi. Il ne faudra cependant pas négliger l’ISM non-manufacturier américain et les Minute de la Fed.

Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la bonne tenue des 3 principaux indices américains et d’un nouvel effondrement de la volatilité (VIX). Gageons que le momentum haussier pourrait propulser une nouvelle fois le Nasdaq vers de nouveau sommet historique cet après-midi.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en légère hausse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains qui ont une nouvelle fois clôturé au plus haut de la séance. La tendance est aussi alimentée par la publication d’une statistique positive au Japon. On a en effet appris que le secteur des services avait enregistré en mars son rythme de croissance le plus élevé en 19 mois. En détail, l'indice Markit/Nikkei des directeurs d'achats (PMI) corrigé des variations saisonnières a atteint le mois dernier 52,9 contre 51,3 en février. La tendance n’est pas impactée par les tensions avec la Corée du Nord. Pyongyang a en effet tiré ce matin un missile balistique en mer du Japon, à la veille du sommet entre Xi Jinping et Donald Trump. Le ministère sud-coréen de la Défense a précisé que le missile avait parcouru une soixantaine de kilomètres.

Actualité

Lenin Moreno, dauphin du président socialiste sortant Rafael Correa, a remporté l'élection présidentielle de dimanche en Equateur, a annoncé le conseil électoral, à l'issue d'une compétition serrée avec son adversaire de droite qui avait contesté les résultats.

L'agence de notation américaine Standard and Poor's a relevé la note de l'Argentine de B- à B, tablant sur une croissance de 3% en 2017 pour la 3e économie d'Amérique latine, actuellement en récession. "L'Argentine fait des progrès dans la résolution de divers déséquilibres macroéconomiques tout en reconstruisant la crédibilité du pays", dit le communiqué de l'agence de notation, qui prévoit un net ralentissement de l'inflation cette année.

Energie / Utilities

► Fessenheim fermera-t-elle ? Le sort de la doyenne des centrales nucléaires françaises est au menu d'un conseil d'administration d'EDF demain, qui devra se prononcer lors d'un vote au résultat incertain sur cette promesse de François Hollande, attendue par les écologistes mais conspuée par les syndicats. L'approbation de la demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter l'installation alsacienne (Haut-Rhin) requiert un vote du conseil d'administration d'EDF à la majorité simple.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en hausse ce matin en Asie avant la publication des stocks de brut américain. La tendance est aussi alimentée par les informations de la fédération privée American Petroleum Institute (API) qui a estimé que les réserves américaines de brut avaient diminué la semaine dernière de 1,83 millions de barils, alors que le marché s'attendait à une baisse de 150.000 barils.

Industrie / Minières / Automobile

► ChemChina a remporté le feu vert des autorités antitrust américaines au rachat de Syngenta à condition qu'il cède trois pesticides, a annoncé la Federal Trade Commission.

► China Aircraft Leasing a annoncé l'achat de deux avions à Airbus pour un prix catalogue de 216,8 millions de dollars

► Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise à la présidentielle a réclamé "une décision exemplaire" contre LafargeHolcim, qui est l'objet d'une enquête sur ses activités en Syrie en pleine guerre.

Financières

► A l'occasion de l'assemblée générale, Vontobel a donné des informations sur le début de l'exercice 2017. Au vu du vent contraire qui souffle dans l'environnement politique, la banque zurichoise estime avoir dans l'ensemble "bien débuté" l'année, a déclaré le directeur général Zeno Staub devant les actionnaires, selon le communiqué. Fin février la masse sous gestion a atteint le niveau record de 157,8 mrd CHF et la rentabilité est "solide", selon le patron. Pour ce qui est de l'ensemble de l'année, on est conscient que des effets non récurrents qui avaient marqué l'exercice 2016 ne se reproduiront pas. La performance de placement globalement très prometteuse du 1er trimestre permet de se montrer confiant et M. Staub a en particulier mis en avant la "Quality Growth Boutique". Il a cependant relevé que les préférences des investisseurs globaux se sont quelque peu déplacées. Cela a pour conséquence que les placements sur des titres à taux fixe comme ceux sur des stratégies en actions dans les régions émergentes ne sont actuellement plus à la mode pour de nombreux investisseurs. En revanche, d'importantes sommes se déplacent vers des véhicules de placement gérés passivement. Par ailleurs, malgré la progression des marchés des actions depuis le début de l'année, la prudence reste de mise pour les investisseurs. Le recul général des chiffres d'affaires boursiers n'a cependant pas empêché le domaine des produits financiers d'évoluer de manière "très réjouissante". Vontobel a ainsi encore gagné des parts de marché sur les Bourses européennes.

► Jamie Dimon, le patron de JPMorgan, a formulé ses voeux en matière de déréglementation financière, dans la lettre annuelle adressée aux actionnaires de la banque américaine. Sans pour autant militer en faveur d'un "retrait de la totalité de (la loi) Dodd-Frank et d'autres règles", le dirigeant juge "pertinent d'ouvrir le livre des réglementations" à une révision. Selon lui, les banques sont contraintes de garder trop de fonds propres en réserve alors que ceux-ci pourraient être utilisés pour le financement de l'économie. Jamie Dimon suggère de modifier le ratio de levier supplémentaire auquel les banques américaines doivent se plier, ainsi que les exigences de capitaux destinées à couvrir les risques opérationnels. Le patron de JPMorgan estime également que "les surcouches réglementaires" liées aux standards internationaux devraient être supprimées.

► Commerzbank a informé son comité d'entreprise que 7.800 postes seront supprimés en Allemagne dans le cadre d'une restructuration annoncée en 2016, écrit le Handelsblatt. Citant un document du comité d'entreprise, le quotidien financier ajoute que les coupes toucheront la quasi-totalité des fonctions de la deuxième banque allemande et observe que le comité d'entreprise veut davantage d'informations avant d'engager la négociation.

► L'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) a annoncé avoir clôturé "récemment" la procédure contre UBS dans l'affaire 1MBD avec un blâme écrit. Le gendarme de la place financière suisse n'a pas constaté de "violations répétées et systématiques" par UBS dans le cas de 1MBD, précise le communiqué.

► Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca ont besoin de 6,4 milliards d'euros pour étoffer leurs fonds propres, estime la Banque centrale européenne (BCE), selon deux sources proches du dossier.

Informations et Technologies

► Xavier Niel, via sa holding NJJ holding, a cédé 1.015.400 actions Iliad au prix de 207,32 euros via un placement privé représentant un total de 210,5 millions d'euros, fait savoir Société Générale CIB, seul teneur de livre de l'opération.

► Spotify a annoncé avoir signé avec la maison de disque Universal Music Group (UMG), filiale de Vivendi, un accord de licence de long terme au niveau mondial. Cet accord, dont les modalités financières n'ont pas été communiquées, prévoit notamment que les artistes du numéro un mondial de la musique puissent réserver aux abonnés payants de Spotify leurs nouveaux albums pour une durée de deux semaines.

► Qualcomm a annoncé avoir obtenu le feu vert des autorités antitrust américaines pour le rachat de son compatriote NXP Semiconductors, le numéro un mondial des puces pour le secteur automobile.Qualcomm ajoute avoir prolongé son offre en numéraire sur la totalité des actions NXP. L'offre sera désormais close le 2 mai.

Consommation

► Ralph Lauren a annoncé des suppressions de postes et la fermeture de Polo Store, son magasin emblématique de la Cinquième avenue à New York, dans le cadre de son plan de restructuration annoncé en juin dernier. L'enseigne de prêt-à-porter haut de gamme a également indiqué que ses ventes en ligne seraient transférées sur la plate-forme Commerce Cloud de Salesforce.com. L'année dernière Ralph Lauren avait développé en interne une plate-forme de commerce en ligne. Ralph Lauren prévoit d'inscrire une charge afférente de 370 millions de dollars et estime que ces mesures devraient générer des économies de 140 millions de dollars. Le groupe n'a pas précisé le nombre d'emplois qu'il comptait supprimer. Il avait dit en juin qu'il supprimerait un millier d'emplois et fermerait 50 boutiques.

► Des organisations de protection du consommateur en France, en Allemagne et en Italie ont saisi leurs autorités de la concurrence respectives pour qu'elles enquêtent sur McDonald's, soupçonnant le géant américain de la restauration rapide de pratiques anticoncurrentielles.

Pharmaceutique

► Addex Therapeutics a essuyé l'an dernier une nouvelle perte nette de 3,1 mio CHF, moins sévère toutefois que les 4,2 mio inscrits dans les comptes 2015. Les liquidités du laboratoire plan-les-ouatien ont fondu de près de moitié pour s'établir à 1,4 mio CHF, détaille le compte-rendu d'activités. Les revenus ont atteint quelque 400'000 CHF, dont 300'000 accordés par la Fondation Michael J. Fox pour la recherche contre la maladie de Parkinson et destinés à financer le développement du dipraglurant. Pierre Fabre Pharmaceuticals a déboursé 81'000 CHF pour des services de recherches. En 2015, les recettes s'étaient élevées à environ 800'000 CHF. Les dépenses de recherche et développement ont pris l'ascenseur, à 2,4 mio contre 1,8 mio CHF, notamment pour les préparatifs relatifs à des essais cliniques sur le dipraglurant. Les frais généraux et administratifs en revanche ont fondu d'un bon tiers à 1,1 mio CHF. L'entreprise signale par ailleurs avoir mis sur le marché 1'623'427 actions qu'elle détenait en propre entre début janvier et fin février, permettant de faire remonter le niveau des liquidités à 3,9 mio CHF.

► Roche a décroché auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) le feu vert pour la commercialisation de son test histologique Cintec, destiné au diagnostic des lésions cervicales pré-cancéreuse. Le groupe souligne que son outil de dépistage est le seul de ce type à être validé cliniquement et disponible partout dans le monde.

► GSK a rappelé plus de 593’000 inhalateurs Ventolin contre l'asthme des hôpitaux, des pharmacies, des grossistes et des détaillants américains, en raison d'un défaut qui pourrait les amener à administrer des doses du médicament moins importantes qu'indiqué