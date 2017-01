La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

jeudi, 26.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les stocks des grossistes, les PMI des Services et Composite américain et les indices avancés.

John F. Plassard*



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en hausse dans ce qui pourrait bien s’avérer être le début de la deuxième « jambe de hausse » pour les indices américains.



En effet l’accélération des mesures concrètes (mais controversées pour certaines) annoncées par le nouveau président américain (on songe notamment aux projets de Keystone XL et de Dakota Access mais aussi à la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique) pourraient pousser les investisseurs à ne pas attendre les annonces concernant les baisses d’impôt pour couper leurs positions vendeuses (short) et racheter des secteurs tels que les bancaires, les industriels ou l’énergie.



Au niveau des statistiques économiques dans l’Union européenne (UE), très bonnes nouvelles en provenance de l’Espagne puisque l’on a appris ce matin que le chômage était tombé au plus bas de 7 ans. Alors oui, nous sommes toujours à des niveaux (trop) élevés puisque que le taux de chômage est de 18.6% au 4ème trimestre, mais le momentum continue de s’améliorer fortement puisque le nombre de chômeurs a chuté de plus de 11% sur un an (principalement grâce aux services avec une fin d’année record au niveau du tourisme).



En Grande-Bretagne, les statistiques économiques continuent de prendre les investisseurs de court. En effet, on a appris ce matin que le PIB britannique avait progressé de 0,6% sur les trois derniers mois de l'année passée alors que le consensus prévoyait une hausse de 0,5%. Sur un an, la croissance atteint 2,2% contre un consensus de 2.1%. Si comparaison n’est pas raison il faut signaler que sur l’ensemble de l’année 2016, la croissance en Grande-Bretagne (+2%) aura été plus importante que celle de … l’Allemagne (+1.9%) !



Finalement, selon le baromètre GfK, on a appris que le moral des consommateurs allemands devrait de nouveau connaître une amélioration en février prochain. En détail, cet indicateur devrait grimper à 10,2 points en février après 9,9 points en janvier. C’est bien évidemment une excellente nouvelle car il faut rappeler que le baromètre se base sur 2'000 consommateurs (moteur de la croissance allemande).



Autre information intéressante, les attentes d'évolution des revenus ont progressé en janvier, à 58,3 points contre 55,6 points en décembre.



Les indices américains ont fini en hausse et marqués 3 nouveaux records historiques. Élément intéressant, le Dow Jones (qui a connu sa meilleure séance depuis 7 semaines) a clôturé au-dessus de la barre psychologique des 20'000 points après près d’un mois d’attente. Après avoir franchi la barre des 19’000 points le 22 novembre, l'indice Dow Jones aura eu besoin de 42 séances pour dépasser le seuil symbolique des 20.000 points.

La relance de la construction des deux oléoducs controversés (Keystone XL et Dakota Access) la veille (voir notre Morning EU d’hier) comme l'avait promis Donald Trump au cours de sa campagne a alimenté la progression du jour. Les nouvelles promesses (voir point 1) du jour ont aussi largement aidé. Les résultats d'entreprises du quatrième trimestre, largement positifs, ont aussi regonflé le moral des investisseurs.

Au niveau des valeurs individuelles Boeing a annoncé qu'il allait livrer plus d'appareils en 2017 qu'en 2016 et a fait part de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. Son titre a grimpé de 4,24%. United Technologies a en revanche concédé 0,58%. Le fabricant des ascenseurs Otis et des moteurs d'avions Pratt and Whitney a confirmé ses prévisions pour l'année en cours mais a vu son bénéfice net reculer d'un tiers en 2016.

Notons aussi qu’Apple a apporté sa contribution en gagnant 1,57%, sa plus forte progression sur une séance depuis le 13 décembre 2016.

Élément intéressant, la moitié de la hausse du Dow Jones a été à mettre sur le compte de seulement 3 valeurs : IBM, Goldman Sachs et Boeing.

À signaler que l'indice du CBOE qui mesure la volatilité a touché son plus bas niveau depuis juillet 2014 (-2,3% à 10,81).

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,516%, contre 2,463% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,100%, contre 3,048% précédemment.

Finalement pour revenir sur un sujet qui fait de plus en plus polémique après les déclarations de Donald Trump, les prévisions budgétaires aux Etats-Unis publiés hier soir tablent sur un gonflement drastique du déficit à moyen terme du fait du vieillissement de la population, une perspective difficile à concilier avec les projets de Donald Trump de réduire les impôts et de dépenser massivement dans les infrastructures. En détail, selon les chiffres du Congressionnal Budget Office (CBO) le déficit budgétaire fédéral devrait atteindre les 1.000 milliards de dollars dès 2023, un an plus tôt que ne l'estimaient les prévisions de l'année dernière. L'endettement national qui représente aujourd'hui 77% du PIB devrait grimper à 89% du PIB d'ici 2027.

Quand y’en a plus y’en a encore

L’une de nos théories pour justifier une potentielle poursuite de la hausse des marchés était basée sur le fait qu’après les espoirs (économiques) suscités par l’élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, il fallait absolument que le nouveau gouvernement américain applique plusieurs mesures (économiques) rapidement (he should deliver).

Les choses n’ont pas tardé à se concrétiser.

Si nous relevions hier que nous n’étions pas en « phase éthique » avec Donald Trump sur ses décisions écologiques notamment, force est de constater que cela a été du goût des investisseurs et que cela pourrait durer un certain moment. En effet, de sources sûres, on a appris que le président américain pourrait rapidement annoncer d’autres projets d’envergures.

Au nombre de ceux-ci, on songe à 50 projets d’infrastructures qui devraient être signés dans les prochaines semaines et qui pourraient redynamiser l’économie et la confiance américaines :

La Russie souffre mais pourrait se relever

Nous analysons depuis plusieurs années la région de l’Europe de l’Est et en particulier la Russie car nous sommes persuadés (au-delà de la question des droits de l’Homme) que de mettre de côté ce grand pays est une erreur fondamentale au niveau économique, politique et géopolitique. Les sanctions imposées ces dernières années et la baisse du prix du baril de pétrole ont cependant mis l’économie du pays à mal et les premiers à en subir les conséquences ont (malheureusement) été les habitants russes.

Selon des statistiques officielles, on apprend que la crise économique qui frappe la Russie depuis deux ans a provoqué une chute de près de 9% du pouvoir d'achat des ménages, plombant leur consommation. En détail, selon le rapport mensuel de conjoncture de l'agence Rosstat, les revenus réels, principal indicateur du pouvoir d'achat, auraient reculé de 5,9% en 2016 après une baisse de 3,2% en 2015, soit un plongeon total de 8,9% au cours de la plus longue récession traversée par le pays depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine (2000). De leur côté les ventes de détail auraient enregistré un recul de 15% sur les deux dernières années (-5,2% en 2016 et -10% en 2015).

Si la production industrielle a enregistré un bond de 3,2% sur un an en décembre, les éléments économiques restent difficiles avec des baisses constatées des revenus des ménages et des ventes de détail en fin d’année.

2017 devrait cependant avoir un autre profil comme nous nous efforçons de le répéter. D’une part grâce à une potentielle détente des sanctions occidentales (le président Trump pourrait y veiller), mais aussi grâce à un rebond notoire du prix du baril de pétrole par rapport à 2016. Le gouvernement russe table d’ailleurs aussi sur une reprise qui s'annonce plus dynamique que prévue en 2017 avec une croissance qui pourrait atteindre entre 1% et 2% (contre -0.5% du PIB en 2016 et de 3% en 2015).

Rappelons finalement (que l’on croit ou non à la démocratie russe) que Vladimir Poutine briguera un nouveau mandat début 2018 et devrait tout faire pour accélérer la croissance du pays.

ETF

Si nous vous parlons quasiment chaque semaine de l’analyse des flux hebdomadaires de la banque Merrill Lynch BoA, il n’est pas inintéressant non plus d’observer les mouvements sur les ETF. En ce sens, la société Lyxor vient de publier son Baromètre des tendances sur le marché des ETF Smart Beta européens pour le quatrième trimestre 2016.

Sur cette période, les flux vers les ETF ont ralenti au quatrième trimestre 2016, et se sont élevés à 546 millions d’euros. Sur les trois derniers mois de 2016, les flux sur les ETF adoptant une approche d'allocation factorielle ont enregistré une accélération marquée à 1,7 milliard d'euros, contre une moyenne trimestrielle de 872 millions d'euros sur 2016.

La société Lyxor note que le facteur Value est arrivé en première position en termes de flux au quatrième trimestre 2016, porté par la confiance renforcée des investisseurs à la suite de l'élection de Donald Trump.

La collecte s'est aussi accélérée sur le facteur Low Volatility, à 428 millions d'euros au quatrième 2016. À signaler que celles-ci se sont essentiellement concentrées sur les sous-jacents du monde développé,

Par ailleurs, la collecte sur les ETF adoptant une approche fondamentale a été modeste au quatrième trimestre, à 251 millions d'euros, contre une moyenne trimestrielle de 560 millions d'euros pour 2016.

Même constat pour les stratégies Income Generation, avec des flux à 18 millions d'euros dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, résultant en sorties de capitaux sur les ETF actions américaines et européennes (249 millions d'euros) et d'entrées de capitaux sur les ETF actions monde (223 millions d'euros).

Enfin les ETF axés sur le risque ont enregistré des sorties de capitaux conséquentes au quatrième trimestre, à 1,5 milliard d'euros, contre une moyenne trimestrielle de 318 millions d'euros depuis le début de l'année.

Pour l'ensemble de 2016, l'encours total sous gestion sur les ETF Smart Beta européens est en hausse de 50% par rapport à la fin de l'année 2015 et se monte à 27,4 milliards d'euros, avec un effet marché important (12%). Le niveau des nouveaux actifs au sein des ETF Smart Beta est plus d'une fois et demie supérieure au niveau enregistré pour l'ensemble de l'année 2015.

La société Lyxor résume en constatant qu’en 2016, les flux sur les ETF sont restés significatifs, en particulier au sein des stratégies Income Generation et Value, reflétant la demande d'investisseurs en quête de rendement et d'autres sources de performance, dans un contexte de taux bas et d'amélioration de l'environnement économique.

Un indicateur avancé aussi ?

Il est souvent intéressant de regarder les volumes d’achats sur certains métaux pour anticiper les reprises économiques. Si le cuivre est l’un de ceux-ci, l’acier pourrait aussi en faire partie.

Si tel devait être le cas, 2017 pourrait être une année probante. On vient en effet d’apprendre que la production mondiale d'acier brut avait augmenté de 0,8% en 2016 avec une hausse notable en Chine, le premier producteur mondial. En détail, la production a atteint 1.629 millions de tonnes contre 1.615 millions en 2015 avec une production chinoise qui à elle seule s'est montée à 808 millions de tonnes (en hausse de 1,2%).

Rappelons que la Chine représente environ la moitié de la production mondiale mais aussi la moitié des capacités excédentaires du marché mondial, estimées à 350 millions de tonnes.

C’est cependant sur ce point qui faut quelque peu faire attention. En effet, on sait que le gouvernement chinois a récemment tenté par tous les moyens de réduire les capacités excédentaires en supprimant notamment en 2016 45 millions de tonnes de capacités excédentaires.

De ce fait la production du pays a continué d'augmenter, les aciéries en activité profitant de la hausse de quelque 60% des prix sur l'année - une augmentation bienvenue pour le secteur et due en grande partie à la rhétorique chinoise sur les réductions de capacité. Pour éviter cet « effet de base » Pékin a prévu de supprimer jusqu’à 150 millions de tonnes de capacités sur la période 2016-2020 et s'est engagée à éliminer d'ici la fin juin 2017 toute sa production d'acier de basse qualité. Le résultat devrait se traduire par une réduction de l'offre d'environ 4%.

La production du Japon, le deuxième producteur mondial, a diminué de 0,3% à 105 millions de tonnes alors que celle de l'Inde, troisième pays producteur, a augmenté de 7,4% à 96 millions.

Par région, la production asiatique a augmenté de 1,6% à 1.125 millions de tonnes, celle de l'Union européenne a reculé de 2,3% à 162 millions de tonnes et celle d'Amérique du Nord est restée stable à 111 millions.

Finalement, en Amérique latine, la production a baissé de 10,6% à 39,2 millions de tonnes, avec notamment un recul de 9,2% à 30,2 millions au Brésil.

Aujourd’hui

Aujourd’hui nous surveillerons avec intérêt les stocks des grossistes, les PMI des Services et Composite américain et les indices avancés.

Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage des records historiques des 3 principaux indices américains.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent dans l’euphorie ce matin dans le sillage des nouveaux records pour les 3 principaux indices américains. L’accalmie sur le dollar est aussi l’une des raisons de la progression du jour.

Information économique intéressante, on a appris que les autorités chinoises prévoiaient de maintenir un objectif de déficit budgétaire 2017 au même niveau que celui de 2016 afin de souligner l'accent mis sur la réduction de la dette, même s'il restera des marges de manœuvre pour, si nécessaire, des mesures de soutien à l'activité. Un objectif d'un déficit budgétaire représentant 3% du PIB a ainsi été retenu pour cette année par les hauts dirigeants du pays lors d'une réunion de la Conférence centrale de travail économique mi-décembre, selon des sources informées des conclusions de cette réunion

Actualité

L'administration Trump prépare deux décrets qui prévoient la réduction, voire la suppression, de la contribution financière des Etats-Unis à plusieurs agences des Nations unies et organisations internationales, et la révision d'une série de traités, rapporte le New York Times

Energie / Utilities

► EDF a reconnu un "dysfonctionnement" après avoir prélevé deux fois certains clients, environ un million selon Europe 1, la plupart des opérations bancaires ayant été rapidement annulées selon l'électricien.

► Meyer Burger a décroché des contrats pour la livraison, l'installation et la mise en service de systèmes de plateformes MAiA 2.1 pour la production de masse de cellules solaires MB PERC et des systèmes de revêtement de cellules SiNA. Le volume global des commandes passées par deux clients asiatiques représente un montant d'environ 18 mio CHF. La livraison et la mise en service des systèmes débutera au 2e trimestre 2017, a précisé l'entreprise jeudi dans un communiqué.

► AltaGas a annoncé qu'il allait racheter WGL Holdings, groupe basé aux Etats-Unis, pour 8,4 milliards de dollars canadiens (5,98 milliards d'euros), l'entreprise voulant ainsi se renforcer dans la distribution de gaz naturel. AltaGas proposera aux actionnaires 88,25 dollars américains par titre détenu, soit une prime de 12% par rapport au cours de clôture de mercredi.

► La vague de froid actuelle a entraîné pour RTE une situation de tension inédite en matière d'approvisionnement électrique de la France, la journée de mercredi ayant été la plus à risque, a déclaré le président du gestionnaire du réseau français à haute tension.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en hausse ce matin en Asie dans le sillage de la baisse du dollar face à un panier de devises.

Industrie / Minières / Automobile

► Dufry et son partenaire DFASS ont remporté la concession des boutiques hors taxes à l'aéroport international El Dorado de Bogota pour une durée de dix ans, a annoncé jeudi le groupe bâlois. Le contrat, signé avec l'opérateur de l'infrastructure Opain, comprend la gestion de 2200 m2 de magasins.

► Kia Motors a publié un bénéfice net en franche baisse au quatrième trimestre, en raison des grèves qui ont paralysé la production. La filiale de Hyundai a fait état dans un communiqué d'un bénéfice net de 320 milliards de wons (256 millions d'euros), en baisse de 25,7% par rapport au quatrième trimestre 2015. Kia avait affirmé que les grèves avaient entamé la production de plus de 100.000 voitures. Sur l'ensemble de l'année 2016, Kia a réalisé en revanche un bénéfice net de 2.750 milliards de wons, en hausse de 4,7%. Les ventes ont progressé de 1% au quatrième trimestre à 12.910 milliards de wons, et de 6,4% en 2016 à 52.710 milliards de wons, bien que le nombre de véhicules vendus ait diminué de 1%.

► Ryanair envisage d'aider Alitalia en acheminant les passagers européens vers les aéroports de départ des vols long-courrier de la compagnie italienne en difficulté, déclare son directeur général, Michael O'Leary, dans un entretien accordé à Reuters

► La production automobile britannique a atteint un pic de 17 ans en 2016 mais le vote en faveur d'une sortie du pays de l'Union européenne a contribué à faire chuter d'un tiers les investissements dans le secteur, a annoncé la principale fédération automobile du royaume. Au total, 1,72 million de véhicules ont été produits dans les usines automobiles britanniques l'an dernier, un chiffre en hausse de 8,5% par rapport à 2015, a précisé la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Il s'agit de la plus forte production annuelle depuis 1999 et de la troisième plus forte depuis 1es années 1970.

Financières

► Alors que de nombreuses rumeurs circulent sur le sort de Generali en Italie, Axa n'a pas l'intention de se lancer dans la bagarre. Le président allemand de l'assureur français, Thomas Buberl, a expliqué à l'agence de presse DPA en marge d'une conférence que la stratégie d'Axa n'est pas de jouer un grand rôle dans la consolidation sectorielle. Intesa Sanpaolo a confirmé envisager de racheter son compatriote. Des informations laissent penser que la banque transalpine pourrait être aidée dans ce projet par Allianz, qui récupérerait certains actifs. Mais le nom d'Axa était aussi fréquemment cité, ne serait-ce que parce que Philippe Donnet, le nouvel administrateur délégué de Generali, est un ancien Axa.

► Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé avoir émis pour 7 milliards d'euros d'obligations garanties par l'Etat qu'elle conservera pour servir de collatéral

► La Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) porte devant la Cour suprême du canton de Zurich sa plainte civile dans laquelle elle réclame plus de 200 mio CHF à la banque Julius Bär. C'est ce que révèle le journal "Handelszeitung". "Nous avons déposé un recours auprès de la Cour suprême zurichoise", a indiqué un porte-parole de l'autorité allemande à l'hebdomadaire alémanique.

Informations et Technologies

► Sunrise envisage de vendre ses relais de diffusion (antennes). Le groupe réagit ainsi à des spéculations colportées par la presse. On en est au stade initial des études pour savoir s'il faut se séparer d'une grande partie de l'infrastructure passive des antennes, a indiqué Sunrise jeudi dans un communiqué. Le cas échéant, un tel geste permettrait de réduire rapidement l'endettement de l'entreprise.

► Qualcomm a fait état d'une hausse moins prononcée que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel au moment où le groupe est confronté à de nombreuses procédures pour des pratiques jugées anticoncurrentielles. L'action perd près de 3% à 55,20 dollars dans les transactions d'après-Bourse à Wall Street. Le bénéfice net a fondu de plus de moitié, à 682 millions de dollars, ou 46 cents par action, au premier trimestre de son exercice, clos le 25 décembre. Hors exceptionnels, le bénéfice s'affiche à 1,19 dollar par action, contre un consensus de 1,18 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,9% à 6 milliards de dollars. Les analystes l'attendaient à 6,12 milliards de dollars. Qualcomm a dit prévoir pour le trimestre en cours un bénéfice ajusté de 1,15-1,25 dollar par action et un CA dans une fourchette de 5,5-6,3 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à une prévision de bénéfice à 1,20 dollar et de CA à 5,9 milliards de dollars

► EBay a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 3,1% sur le quatrième trimestre, qui comprend la période des fêtes. La valeur globale des transactions réalisées sur les différents sites du groupe a quant à elle augmenté de 2,2% à 22,34 milliards de dollars sur les trois mois au 31 décembre. L'action eBay prend 7,5% à 32,49 dollars dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street. Le bénéfice net a augmenté à 5,94 milliards de dollars, soit 5,30 dollars par action, contre 477 millions de dollars (39 cents par action) un an plus tôt. Hors exceptionnels, le bénéfice s'affiche à 54 cents par action, conformément au consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,32 à 2,40 milliards de dollars, un chiffre lui aussi conforme au consensus. EBay, qui a scindé en 2015 sa filiale de paiement électronique PayPal, s'est attaqué au ralentissement de ses ventes en ciblant les PME et en élargissant la gamme des produits proposés sur ses plates-formes.

► AT&T a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes dans un contexte de concurrence féroce. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a baissé à 2,44 milliards de dollars, ou 39 cents par action, au quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre 4,01 milliard de dollars (65 cents par action) un an plus tôt. En excluant une perte avant impôts d'environ un milliard de dollars et d'autres éléments exceptionnels, le bénéfice s'établit à 66 cents par action, conformément aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires a reculé légèrement, à 41,84 milliards de dollars, sous le consensus de 42,04 milliards de dollars. AT&T a racheté DirecTV pour 48,5 milliards de dollars en 2015, devenant ainsi le numéro un de la télévision payante aux Etats-Unis, dans le but de se diversifier dans les médias et le divertissement. L'opérateur a annoncé en octobre dernier le rachat du groupe de médias Time Warner pour un montant de 85,4 milliards de dollars, une transaction à laquelle Donald Trump a fait savoir qu'il était opposé. L'action AT&T progressait très légèrement à 41,66 dollars dans les transactions d'après-Bourse.

► STMicroelectronics a bien terminé l'année 2016, ce qui lui a permis de dépasser légèrement le point médian de sa prévision. De bon augure avant un millésime 2017 qui démarre avec une saisonnalité un peu plus positive que la normale. La croissance du début d'année sera vive en glissement annuel, aidée de surcroît par une base de comparaison très faible. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,86 milliard de dollars au quatrième trimestre 2016, en progression séquentielle de 3,5% et en hausse de 11,5% en glissement annuel. La marge brute s'est établie à 37,5%, et le bénéfice net à 112 millions de dollars. Ces résultats sont supérieurs au point médian des prévisions de la société, soit respectivement 3,2% pour la croissance et 37% pour la marge brute. Plusieurs analystes espéraient que ce serait le cas. La société franco-italienne est montée en puissance en cours d'année, après un démarrage poussif. Sur la totalité de l'exercice, la croissance reste modeste à 1%, mais le second semestre s'achève sur une progression de 6,5%. Le chiffre d'affaires 2016 atteint ainsi 6,973 Mds$ pour une marge brute de 35,2% (33,8% un an avant), un résultat d'exploitation de 214 M$, quasiment doublé, et un bénéfice net part du groupe de 165 M$. La trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation est passée de 842 M$ en 2015 à 1,04 Md$ en 2016. Le cash-flow libre est ressorti à 312 M$. ST affichait une situation financière nette de 513 M$ au 31 décembre dernier, soit 1,96 Md$ de ressources et 1,45 Md$ de dette.

► Ascom anticipe une perte d'exploitation de 146 mio CHF sur l'exercice 2016, en raison notamment de la contre-performance de la division Network Testing, cédée en octobre au français Infovista. L'unité risque d'afficher un déficit de 20 mio CHF, en plus de l'écart comptable d'acquisition de 145 mio CHF déjà annoncé en novembre, précise un communiqué du fournisseur d'outils de communication en milieu hospitalier. Les frais de restructuration et autres facteurs non récurrents pèseront par ailleurs à hauteur de 13 mio CHF sur le résultat du groupe, selon les résultats provisoires présentés. L'excédent d'exploitation (Ebit) de 34 mio CHF dégagé par l'unité Wireless Solution permettra de limiter les pertes.

Consommation

► Mattel a annoncé des résultats très décevants pour l'importante période des fêtes de fin d'année, disant avoir souffert d'un ralentissement général du marché aux Etats-Unis et d'effets de change défavorables. L'annonce a jeté un froid sur l'ensemble du secteur des jouets à Wall Street: Mattel a perdu plus de 10% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York, entraînant dans sa chute le concurrent Hasbro (-3% environ vers 23H30 GMT). Mattel a vu son chiffre d'affaires reculer de 8% au quatrième trimestre pour ressortir à seulement 1,83 milliard de dollars quand les analystes espéraient en moyenne 1,96 milliard. Son bénéfice net s'est effondré pour sa part de 19% à 174 millions de dollars, et le résultat ajusté par action, qui sert de référence à Wall Street, a atteint seulement 52 cents quand le marché en escomptait 71.

Pharmaceutique

► Alcon, filiale ophtalmologique de Novartis, a lancé une nouvelle lentille destinée aux patients astigmates subissant une opération de la cataracte, a annoncé jeudi le groupe pharmaceutique bâlois. La lentille AcrySof IQ PanOptix a obtenu le marquage CE en novembre 2016 et a été récemment lancée en Espagne, au Portugal et au Chili, selon un communiqué.

► Actelion et le mastodonte américain Johnson & Johnson se sont accordés sur les contours de l'offre de reprise du troisième mousquetaire de l'industrie pharmaceutique rhénane, comprenant notamment une émancipation des activités de recherche et de développement préclinique de ce dernier. Les actionnaires d'Actelion se verront offrir 280 USD (280,80 CHF au cours de mercredi) en liquide par titre, valorisant ces activités à 30 mrd USD, ainsi qu'une action de la future entité de recherche. Celle-ci poursuivra ses activités de manière indépendante et devra être cotée en Suisse. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'opération à l'unanimité. Les produits d'Actelion déjà commercialisés, ainsi que les traitements expérimentaux prometteurs bien avancés, seront pour leur par intégrés au sein du portefeuille de Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP