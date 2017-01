La Morning note de Mirabaud Securities

mardi, 24.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les statistiques concernant les services manufacturiers/services en Allemagne et en zone euro, tout comme les statistiques concernant l’immobilier américain.

Les indices américains ont fini en légère baisse en début de semaine, les investisseurs se montrant quelque peu frustrés suites aux « vagues » annonces de Donald Trump. La suspension par décret du traité commercial de libre échange transpacifique (TTP) et le gel des embauches par l'administration américaine n’a pas été de goût de tous.

Les secteurs considérés comme défensifs, ont logiquement figuré parmi les rares terminant la journée dans le vert: celui de l'immobilier a pris 0,59%, celui des télécoms 0,48%. La baisse du pétrole a par ailleurs fait reculer de 1,12% l'indice sectoriel S&P de l'énergie, revenu au plus bas depuis le 30 novembre.

Sur le Dow Jones, la plus forte baisse de l'indice (-2,56%) revient à General Electric, plusieurs analystes ayant réduit leur objectif de cours suite aux résultats publiés vendredi.

Globalement, sur la base des chiffres publiés par 64 entreprises du S&P-500 et des estimations pour les autres, les bénéfices du quatrième trimestre sont prévus en hausse de 6,6% sur un an, contre +6,1% attendu au début du mois, selon les données Thomson Reuters.

Le dollar a abandonné 0,7% face à un panier de devises, revenant brièvement sous le seuil de 100, un recul qui a profité en premier lieu au yen tandis que l'euro remontait à plus de 1,0750 dollar. Signalons que la livre britannique a atteint un pic de cinq semaines face au dollar hier, les cambistes pariant sur un rejet de l'appel du gouvernement contre un arrêt de justice qui l'oblige à consulter le Parlement avant d'activer officiellement les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

Les rendements des Treasuries ont subi leur baisse la plus marquée depuis le 5 janvier, le 10 ans revenant sous 2,40% et le 30 ans à 2,985%.

Des mesures encore trop floues

On attendait des annonces concrètes concernant les premières mesures prises par l’administration Trump. Elles tardent encore et cela a pour effet de déplaire aux investisseurs.

Les baisses d’impôts

Recevant des dirigeants d'entreprises à la Maison-Blanche Donald Trump leur a promis des baisses massives d'impôts et a affiché sa volonté de réduire la réglementation de 75% « peut-être plus » sans donner la moindre précision sur la nature exacte des réformes envisagées.

Le gel des embauches

Oui, le président américain Donald Trump a ordonné par décret le gel des embauches au niveau fédéral. Non, les secteurs ciblés sont encore flous et vastes, puisque les secteurs de la santé, de la sécurité publique et l'armée seraient épargnés.

Le TPP est mort, mais

Donald Trump a effectivement signé une ordonnance retirant les Etats-Unis du Partenariat transpacifique (TPP) et a menacé de faire de même avec l'Accord de libre-échange nord-américain (Nafta) faute d'un accord équitable avec le Mexique et le Canada. Rappelons cependant que ces déclarations n’ont pour l’instant pas d’impacts réels que des accords antérieurs subsistes toujours. Comment concrètement va-t-il opérer en la matière ? Le mystère reste entier….

La réglementation

Le président a affirmé que le problème de la réglementation qu’il y avait aujourd'hui aux Etats-Unis était que l’on ne pouvait rien faire. C’est cependant à travers par une phrase ambigüe qu’il a décrit son action future « J'ai reçu beaucoup de récompenses pour l'environnement mais certains de ces trucs rendent impossible de construire quoi que ce soit »….

Bref, les investisseurs semblent attendre des réponses plus claires de la part du gouvernement américain et la mise en place des premiers décrets. Plus l’attente sera longue et plus les marchés pourraient commencer à douter. La frustration n’est plus très loin d’autant plus que les investisseurs n’ont jamais aussi peu sanctionné un nouveau président…. (ci-dessous)

La mort de l’ordre établi n’a plus d’influence sur les marchés

Le résultat du premier tour de la primaire du parti socialiste en France a réservé une surprise de taille et confirmé que « l’ordre établi » n’avait plus aucune raison d’être.

On se souvient que cet « ordre établi » avait déjà été récemment mis à mal lors d’élections interne en France (on songe au fait que l’ancien président français Nicolas Sarkozy avait été éliminé dès le premier tour de la primaire de droite), de référendum national (on pense au référendum italien qui a fait tomber Matteo Renzi) d’élection nationale aux Etats-Unis (victoire de Donald Trump) ou même de référendum concernant l’appartenance d’un pays à une Union (décision de la Grande-Brexit).

Toutes ces surprises ont un point commun : La réaction des marchés. En effet, les chocs annoncés n’ont pas eu (pour l’instant ?) d’influences négatives sur les indices.

Si on prend le cas du référendum italien la réaction des marchés avait été extrêmement modérée.

Aucune panique, des marchés actions en hausse et un écart entre taux italien et allemand finalement presque stable sur la journée.

Si les raisons sont bien évidemment propres à chaque situation (la faiblesse de la devise pour la Grande-Bretagne, l’espoir pour les Etats-Unis, l’habitude pour l’Italie et le ras-le-bol pour la France) force est de constater qu’il y a lieu de s’interroger. S’interroger notamment sur les prochains évènements qui en définitive pourraient ne pas réellement impacter les indices. On songe notamment à :

L’Election législative aux Pays-Bas du 15 septembre 2017

L’Election présidentielle française du 7 mai 2017

L’Election fédérale allemande du 24 septembre 2017

Nous ne manquerons pas ces prochaines semaines d’essayer de comprendre si les prochains rendez-vous politiques auxquels nous seront confrontés en 2017 pourraient en définitive ne pas prendre les investisseurs (un nouvelle fois) de court….

La thématique d’investissement est toujours vivante

Le 24 octobre 2016 nous proposions une thématique d’investissement (n’hésitez pas à nous la redemander) concernant la cybersécurité suite à une nouvelle attaque sur des sites internet américains qui avait perturbé plusieurs millions d’utilisateurs.

Rappel des coûts

Nous écrivions, entre autre, que la défense s’organisait mais qu’elle prendrait du temps. Et que plus les gouvernements attendraient plus la facture serait salée.

L’étude « The Global State of Information Security® Survey 2016 » réalisée par le cabinet d’audit et de conseil PwC avait notamment étudié la façon dont plus de 10’000 dirigeants dans 127 pays géraient et amélioraient la cybersécurité dans leurs organisations. Au niveau mondial, le nombre de cyber-attaques recensées avait progressé de 38% en 2015 ; les budgets Sécurité des entreprises avaient, eux, augmenté de 24%, renversant la tendance baissière de 2014 (nombre total de 42,8 millions, soit l'équivalent de 117’339 attaques par jour).

En France, le nombre de cyber-attaques avait progressé à hauteur de 51% au cours de l’année 2015 et les budgets de Sécurité des entreprises françaises avaient augmenté en moyenne de 29%, soit autant que les pertes financières estimées imputables à ces incidents (+ 28%).

En 2015, l’Office britannique des statistiques avait quant à lui, pour la première fois, intégré les chiffres de la cybercriminalité dans les statistiques nationales de la criminalité. Plus de 2,5 millions d’incidents de cybercriminalité avaient été recensés en Angleterre et au pays de Galles.

Les banques tremblent

Des représentants de l'Union européenne (UE) viennent de déclarer que les autorités européennes envisageaient de soumettre à des tests de résistance les dispositifs des banques pour se défendre contre les cyberattaques en raison des inquiétudes croissantes sur leur vulnérabilité au piratage informatique.

On se souvient par exemple qu’il y a près d’un an 81 millions de dollars avaient été dérobés à la banque centrale du Bangladesh après que des pirates aient réussi à pénétrer les systèmes internes à la banque et à accéder au réseau Swift.

Le mois dernier, c’est l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui avait prévenu que les banques peinaient à démontrer leur capacité à faire face à la menace croissante représentée par des intrus parvenant à obtenir un accès non autorisé à leurs systèmes et à leurs données essentiels.

La Commission européenne étudierait actuellement des mesures complémentaires qui pourraient être mises en œuvre afin de contrer les cyberattaques, selon les déclarations de l'un de ses représentants à l’agence Reuters. Cela inclurait le partage d'informations sur les cybermenaces ou des contrôles sur la résistance des systèmes et leur capacité à déjouer les tentatives d'intrusion.

L'ABE, chargée de l'organisation des tests de résistance auxquels sont soumises les banques européennes, devrait détailler cet été les contrôles qu'elle entend réaliser lors de la prochaine vague de stress tests prévue pour le mi-2018.

La thématique est donc on ne peut plus d’actualité.

Scandale à prévoir ?

L’année passée nous vous évoquions les relations dangereuses entre certaines banques centrales et décideurs politiques, économistes, banquiers et gérants. La présidente de la réserve fédérale américaine (Fed), avait notamment été accusée d’avoir fourni des informations privilégiées avant le lancement du deuxième assouplissement quantitatif (QE2).

Si la plainte est restée sans suite (Janet Yellen a été auditionnée sur le sujet), cela laissait tout de même planer un doute concernant le traitement des informations émanant de l’institution américaine.

Aujourd’hui, c’est vers la banque centrale européenne (BCE) que se tournent les doutes. La médiatrice de l'Union européenne (UE), Emily O'Reilly, a effectivement ouvert une enquête sur la participation du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, et d'autres hauts responsables de la BCE aux travaux d'un cercle de réflexion dont sont membres des banquiers et des gestionnaires de fonds.

Les investigations de la médiatrice portent sur les liens entre plusieurs responsables de la BCE et le Groupe des Trente (G30), qui organise des réunions à huis clos. Là où le bât blesse, c’est que figure parmi ce groupe plusieurs personnalités dont le Président de la banque entrale européenne, Mario Draghi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda mais aussi des dirigeants de banques privées, tels qu'Axel Weber pour UBS ou Jacob Frenkel pour JPMorgan,

Si un porte-parole de la BCE s’est justifié en affirmant que le Traité requérait de l’institution de Frankfurt qu'elle entretienne un dialogue avec des parties extérieures. Le G30 serait donc, toujours selon lui un forum pertinent avec lequel débattre, en gardant en permanence à l'esprit le fait qu’ils (les membres de la BCE) disposent d'une série de règles et d'instruments pour éviter des conflits d'intérêts apparents ou potentiels.

On imagine que ce (nouveau) scandale pourrait éclabousser la BCE et faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines. Affaire à suivre.

Aujourd’hui

Aujourd’hui ce sont les statistiques concernant les services manufacturiers/services en Allemagne et en zone euro qui retiendront notre attention, tout comme des statistiques concernant l’immobilier américain.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans l’attente d’annonces plus concrètes de Donald Trump concernant les baisses d’impôts.

Les investisseurs seront aussi attentifs à la décision de la Cour suprême britannique qui doit trancher aujourd’hui sur la nécessité ou non pour le gouvernement de consulter le parlement avant de lancer les négociations de sortie de l'Union Européenne (UE).

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent de manière mitigée de matin dans l’attente d’annonces choc du nouveau président américain qui pourraient potentiellement faire évoluer le dollar.

Au niveau des statistiques économiques on a appris une bonne nouvelle en provenance du Japon. En effet, le secteur manufacturier nippon a connu en janvier sa plus forte croissance en près de trois ans, à la faveur notamment d'un bond des commandes à l'exportation. L'indice PMI Markit/Nikkei des directeurs d'achat "flash" s'est ainsi établi, en données corrigées des variations saisonnières, à 52,8 le mois dernier contre 52,4 en décembre.

Actualité

Le président de la Commission européenne s'est prononcé pour l'instauration d'un salaire minimum dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Cette mesure qu'il présente comme une riposte au "dumping social" doit faire partie de la politique sociale européenne, a estimé Jean-Claude Juncker, tout en soulignant que le montant devait relever des gouvernements eux-mêmes.

Le président de la Réserve fédérale (Fed) de Richmond Jeffrey Lacker a réaffirmé qu'il était favorable à une remontée des taux aux Etats-Unis. "Actuellement, je pense que nous risquons de nous retrouver en retard par rapport à la courbe des taux, donc je reste partisan de les relever de manière un peu plus offensive que certains de mes collègues le préconisent", a indiqué ce membre de la banque centrale, dans un entretien à une radio locale de Richmond en Virginie. Jeffrey Lacker, qui ne participe pas au vote sur les taux au sein du comité de politique monétaire de la Fed cette année, ne n'est cependant pas prononcé sur le nombre de hausses qu'il estimerait nécessaire, ni sur la date éventuelle d'un prochain relèvement.

Energie / Utilities

► EDF et l'Etat ont trouvé un compromis sur le dossier de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) promise à la fermeture par le président François Hollande, rapportent Les Echos sur leur site internet. Le conseil d'administration de l'électricien public étudiera ce matin la convention négociée avec l'Etat pour indemniser EDF à hauteur d'environ 450 millions d'euros d'ici 2021 pour la fermeture des deux réacteurs nucléaires à l'horizon fin 2018, au moment de la mise en service de l'EPR de Flamanville (Manche), écrit le quotidien.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère hausse ce matin en Asie mais évolue, une fois n’est pas coutume, en fonction des aléas du dollar.

Industrie / Minières / Automobile

► Alitalia a annoncé vouloir réduire ses coûts non salariaux d'au moins 160 millions d'euros cette année, la compagnie aérienne italienne cherchant à renouer avec les bénéfices. Alitalia, dont Eithad Airways détient 49%, est engagée dans une lourde restructuration. Selon certaines sources, jusqu'à 2.000 emplois pourraient être supprimés, la flotte réduite et des liaisons non rentables fermées.

► Wanda, via sa filiale nord-américaine AMC Theatres, va racheter la plus grande chaîne de salles de cinéma d'Europe du nord et des Etats baltes, consolidant sa domination dans le secteur après le rachat du britannique Odeon & UCI.

► Un juge américain a définitivement approuvé l'accord amiable d'un montant maximal de 1,21 milliard de dollars conclu par Volkswagen avec 652 concessionnaires aux Etats-Unis sur le scandale du trucage des tests anti-pollution. Les concessionnaires concernées recevront en moyenne 1,85 million de dollars chacun sur 18 mois. Volkswagen a en outre accepté de continuer à leur verser des commissions indexées sur les volumes et de leur permettre de reporter de deux ans certains investissements.

► Berkshire Hathaway (BRKB), a réalisé, sa deuxième acquisition en deux ans en Allemagne, le conglomérat industriel Precision Castpart ayant conclu le rachat du fabricant de composants de tuyauterie Wilhelm Schulz. Berkshire Hathaway avait déjà racheté dans le pays le fabricant d'accessoires et d'équipements moto Detlev Louis Motorradvertriebs en 2015.

► BTP Abertis a conclu un accord en vue de racheter, avec d'autres actionnaires, la participation de la Caisse des dépôts (CDC) dans le capital de HIT, la holding de contrôle de la société d'autoroutes Sanef. La CDC cèdera sa participation de 15% à Abertis et à d'autres actionnaires de HIT pour un montant de 700 millions d'euros, a précisé la Caisse des dépôts dans un communiqué. Dans le détail, Abertis rachètera 10,52% de HIT auprès de la CDC, dont le solde de la participation, soit 4,48%, sera acquis par les autres actionnaires.

► Fairmont Hotels & Resorts, l'opérateur d'hôtellerie de luxe racheté par AccorHotels, va poser son enseigne sur l'hôtel Century Plaza de Los Angeles,

► Tornos a enregistré un chiffre d'affaires net en repli de 16,9% à 136,2 mio CHF l'année dernière, notamment en raison de la faiblesse de la demande dans le segment haut de gamme. Les entrées de commande ont quant à elle reculé de 16,9% à 133,5 mio, a indiqué le groupe. La direction table sur une rentabilité négative en 2016. En volumes, les entrées de commande ont progressé de près d'un tiers au deuxième semestre, mais leur valeur a malgré tout diminué. La modification du mélange de produits, le nombre accru d'achats de machines de milieu de gamme et la baisse des achats de machines haut de gamme expliquent le repli

► Huber+Suhner a enregistré en 2016 une hausse du chiffre d'affaires net de 4,4% sur un an à 737 mio CHF. Corrigée des effets de portefeuille, des monnaies et des variations du cuivre, la croissance a atteint un "niveau à peu près semblable", a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. L'année précédente, elle avait été négative en raison du "choc du franc". Les entrées de commandes ont progressé de 6,2% à 747 mio. Ces résultats sont en conséquence plus ou moins conformes aux prévisions des analystes. Le consensus avait tablé sur un chiffre d'affaires de 739,7 mio CHF et des entrées de commandes à 744,9 mio. L'entreprise qualifie la progression de "solide". "La croissance réjouissante a été portée par le marché de la communication", a-t-elle commenté. Des parts de marché ont été gagnées parmi les grands équipementiers en communication et des résultats ont également été atteints dans l'application Fiber-to-the Antenna.

► Eurotunnel a redressé la barre dans le fret en fin d'année, mais le chiffre d'affaires du groupe est un peu court par rapport aux attentes. La direction s'emploie toujours à rassurer sur les conséquences du Brexit. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1,023 milliard d'euros, en hausse de 4% par rapport à 2015 après retraitement de périmètre, qui concerne MyFerryLink et GBRf et effet de change. Sur le seul 4ème trimestre, l'activité a progressé de 5%, tirée par les navettes, alors qu'Europorte confirme son ralentissement.

► Etihad Airways annonce le prochain départ de son patron James Hogan

Financières

► La justice américaine a bloqué le projet de fusion à 37 milliards de dollars entre les groupes d'assurance santé américains Aetna et Humana en raison de craintes sur une possible réduction de la concurrence. La transaction, qui devait redessiner le paysage de l'assurance santé aux Etats-Unis si elle était allée au bout, porterait un gros coup à la concurrence, a estimé un juge de Washington.

► Assicurazioni Generali, a annoncé détenir 3,01% des droits de vote d'Intesa Sanpaolo, une manoeuvre qui empêche de fait la banque de se renforcer elle-même dans son capital. Cette initiative est intervenue après que le journal La Stampa a rapporté ce week-end qu'Intesa, l'une des principales banques d'Italie, envisageait un investissement dans Generali, éventuellement dans le cadre d'un accord avec l'assureur allemand Allianz.

Informations et Technologies

► Yahoo a publié un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires trimestriel supérieurs aux attentes et dit que la vente à Verizon Communications du coeur de ses activités devrait être achevée au deuxième trimestre. L'action du groupe internet gagnait 1,2% à 42,90 dollars dans d'importants volumes dans les transactions hors séance. Yahoo a déclaré qu'il continuait de travailler avec Verizon à la mise en oeuvre de cet accord tout en précisant que la finalisation, prévue jusqu'à présent au premier trimestre, n'aurait lieu qu'au deuxième en raison du temps nécessaire pour en respecter toutes les conditions. En décembre, le groupe a annoncé avoir découvert qu'une cyberattaque massive subie en 2013 avait affecté plus d'un milliard de comptes d'utilisateurs, soit deux fois plus que lors d'une attaque qui a eu lieu en 2014 mais n'a été révélée qu'en septembre. Des dirigeants de Verizon ont par la suite réaffirmé l'intérêt stratégique de l'accord avec Yahoo tout en expliquant vouloir évaluer l'impact des vols de données, et des sources ont déclaré à Reuters que les modalités de l'accord pourraient être renégociées. Sur le trimestre octobre-décembre, le chiffre d'affaires de Yahoo a atteint 1,47 milliard de dollars, contre 1,27 milliard un an plus tôt. Le consensus e donnait à 1,38 milliard. Après déduction des redevances versées à des sites partenaires, le chiffre d'affaires est toutefois en recul à 960,1 millions de dollars, contre 1,0 milliard au quatrième trimestre 2015.

► Samsung Electronics a annoncé un énorme bond de ses bénéfices au quatrième trimestre. Samsung Electronics a publié un résultat opérationnel de 9.220 milliards de wons (7,4 milliards d'euros), entre octobre et décembre, en hausse de 50,2% sur un an. Le bénéfice net s'élève à 7.090 milliards de wons, soit un saut de 120%. Ces résultats "ont été portés par le secteur des composants, en particulier les puces mémoire et le segment des écrans", explique le groupe dans un communiqué. Le renforcement du dollar lui a également été favorable. Le chiffre d'affaires du premier fabricant mondial de smartphones est ressorti à 53.300 milliards de wons, quasiment inchangé par rapport à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année écoulée, Samsung a "réalisé une performance solide malgré l'arrêt de la production du Note 7 au deuxième semestre", dit le groupe, sa seule référence au fiasco.

► LG Display a annoncé une multiplication par près de 15 de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2015, la remontée des prix des dalles pour téléviseurs lui ayant permis d'enregistrer le meilleur résultat trimestriel de son histoire. Le groupe sud-coréen a précisé que ce résultat sans précédent avait été rendu possible par la hausse des prix des dalles et des taux de change favorables. "La tendance à la hausse des prix des écrans devrait se maintenir grâce à un niveau de stocks bas dans le secteur et à l'évolution vers des écrans de grande taille", a déclaré le directeur financier, Don Kim, dans un communiqué. LG Display a réalisé sur la période octobre-décembre un bénéfice d'exploitation de 904,3 milliards de wons (722,6 millions d'euros), contre 61 milliards il y a un an, alors que le consensus le donnait à 845 milliards sur la base des estimations de 27 analystes.

► Atos a remporté un contrat de cinq ans, renouvelable pour cinq années supplémentaires, avec le gouvernement d'Australie-Occidentale. Ce contrat d'un montant pouvant aller jusqu'à 3,16 milliards de dollars australiens (2,2 milliards d'euros), le contrat sera réparti entre Atos et deux autres prestataires sur les 10 prochaines années

► SAP a publié des chiffres trimestriels dans le bas des attentes des analystes et a fait preuve d'un optimisme mesuré en relevant légèrement ses prévisions de résultats pour 2017. Le bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, hors éléments exceptionnels, s'affiche en hausse de 4%, à 2,37 milliards d'euros. Le directeur financier de SAP, Luka Mucic, avait dit le mois dernier que son groupe atteindrait ses objectifs 2016. SAP dit viser un chiffre d'affaires 2017 de 23,2 à 23,6 milliards d'euros, contre 23,0-23,5 précédemment. L'estimation actuelle des analystes est de 23,65 milliards d'euros. SAP a également relevé sa prévision de chiffres d'affaires 2020, de 26-28 milliards d'euros à 28-29 milliards. "Notre important arriéré de commande et la solidité de notre gamme nous mettent en bonne position pour une autre année de croissance rentable en 2017", a déclaré Luka Mucic dans un communiqué.

Consommation

► Jose Cuervo, le premier producteur mondial de tequila, se prépare à fixer le 8 février le prix de son introduction en Bourse, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. Le groupe mexicain, qui avait gelé son projet de mise sur le marché l'an dernier après la chute du peso provoquée par l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, cherche à lever jusqu'à un milliard de dollars, ont précisé les sources.

► Aryzta a vu son bénéfice net par action chuter de 20% sur les cinq premiers mois de l'exercice décalé 2016/2017 et la performance devrait être tout aussi faible sur l'ensemble de l'année, a indiqué le groupe. Ces mauvais résultats sont à mettre sur le compte de la faiblesse de l'activité en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe a expliqué dans un communiqué les difficultés en Amérique du Nord par une baisse des recettes et des coûts de main d'œuvre plus élevés qu'attendus. Des difficultés sur le site de Cloverhill ont conduit à des pertes de chiffre d'affaires, a précisé Aryzta dans un communiqué. La direction table en conséquence sur une fourchette de marge opérationnelle ramenée à 9%-10% pour l'ensemble de l'exercice, contre 11,5% à 12,5% anticipés en septembre dernier. Le chiffre d'affaires devrait évoluer entre -2% et +1%, contre +1% à +2% initialement prévus.

Pharmaceutique

► Roche a reçu de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) le statut d'examen prioritaire pour son médicament Actemra/RoActemra (tocilizumab) pour le traitement de la maladie de Horton (artérite giganto-cellulaire)

► DKSH acquiert le distributeur cambodgien de dispositifs médicaux, outils de diagnostic in vitro et équipements de laboratoires Europ Continents Cambodia, pour un montant non précisé. Fondée en 1993 à Phnom Penh, la société emploie 90 collaborateurs et offre à ses clients une palette de services de distribution, de logistique ou encore après-vente, précise le communiqué du groupe.

La statistique du jour

