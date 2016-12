La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

mardi, 20.12.2016

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les PPI allemand et l’évolution du dollar qui est repassé en dessous des 1.04 face à l’euro. Le franc suisse sera aussi dans leviseur puisqu’il est revenu à ses plus haut niveau de l’année (face à l’euro) et à ses niveaux d’août 2015.

Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains évoluent légèrement dans le vert dans une semaine qui ne devrait être marquée que par la baisse des volumes et la crainte d’avoir une accumulation des attentats après ceux d’Ankara, de Zurich et de Berlin (à confirmer encore). Sur ce dernier point, si les indices ne réagissent pas vraiment à l’horreur d’attaques gratuites cela aura pourtant un impact économique évident à court-moyen terme.

À l’échelle de l’ensemble du pays concerné, la confiance des ménages et des entreprises sera gravement ébranlée, de même que la crédibilité de l’aptitude du gouvernement à protéger le pays. Si comparaison n’est pas raison, on peut cependant prendre l’exemple des États-Unis qui ont été ébranlés par plusieurs événements tragiques entre 1950 et 2002.

La perte de la confiance devrait aussi se traduire par une remise en question des accords de Schengen et de la politique d’immigration dans l’Union européenne. Cet état de fait pourrait potentiellement aussi avec une incidence sur les prochaines élections en France, au Pays-Bas et en … Allemagne.

En terme sectoriel, c’est bien évidemment le secteur des assurances qui va se trouver confronté à ces catastrophes. La demande va aussi fortement baisser dans l’hôtellerie-restauration, les agences de voyages et les autres entreprises du secteur touristique, aussi bien en Allemagne que dans les pays officiellement visés par l’État islamique autoproclamé (entendre le Royaume-Uni, Belgique, France, Danemark et autres pays de la coalition).

Le secteur du luxe devrait lui aussi être directement touché compte tenu du poids de la clientèle touristique dans les ventes de produits de luxe. Les achats touristiques pèsent pour environ la moitié des ventes du secteur en Europe. Plus globalement, la consommation (surtout juste avant les fêtes de Noël) devrait être mise à mal. Potentiellement, les constructeurs d’avions dans la crainte d’un attentat pourraient immédiatement enregistrer une diminution des commandes.

D’un autre côté, la demande comme lors des derniers attentats va néanmoins très certainement augmenter pour certains secteurs ou certaines entreprises, surtout dans le domaine de la sécurité et de la technologie de l’information.

S’il est encore très tôt pour évaluer les conséquences, il a cependant été démontré aux États-Unis en 2001, en Espagne en 2004, et au Royaume-Uni en 2005, que la croissance du trimestre durant lequel a eu lieu les attentats a toujours été inférieure à celle du précédent et du suivant. On se souvient qu’au lendemain des attentats du 13 novembre, théâtres, restaurants, et grands magasins avaient fermé leurs portes. La fréquentation de ces derniers avait fortement chuté : une baisse de près de 50 % aux magasins Galeries Lafayette et de 30 % à la boutique Le Printemps, avait été observée dans la semaine qui avait suivi les événements.

Concernant un autre sujet mais moins dramatique cette fois-ci, on a appris ce matin que les exportations horlogères suisse avaient connu leur 17ème mois de baisse consécutive avec notamment un nouvel effondrement constaté vers les Etats-Unis (-18% !) et un regain de vigueur à destination de la Chine (+7.9%) et de la Grande-Bretagne (+6.5%). L’Europe est toujours à la peine avec notamment l’Allemagne et l’Italie. Malgré ces chiffres de piètre qualité, les valeurs horlogères sont orientées à la hausse ce matin, les investisseurs ayant préférés constater que la statistique du jour était au-dessus du consensus et que les ventes en direction de Hong-Kong s’étaient stabilisées….

Les indices américains ont fini en timide hausse hier soir après les drames (terroristes ?) de Berlin, de Zurich et d’Ankara. Si les trois attentats ( ?) visaient clairement à faire des morts, la tentative d’assassinat en Turquie avait des relents politiques alors que ceux en Allemagne et en Suisse étaient totalement gratuit.

Le Dow Jones n’a pas atteint les 20'000 points mais l’indice n’a toujours pas connu deux séances de baisse consécutive depuis maintenant 7 semaines !

Les indices ont été alimentés par le discours « euphorique » de la présidente de la Fed concernant l’emploi américain.

Au niveau des statistiques économiques, la tendance n’a pas réellement été perturbée par des chiffres en-dessous des attentes (décélération des indices PMI des Services).

L’or a finalement tiré son épingle du jeu (deuxième jour de hausse consécutive) après les deux drames de Berlin et d’Ankara.

Si le dollar a poursuivi sa folle progression, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait fortement à 2,534%, contre 2,596% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,121%, contre 3,184% précédemment. Ce sont les plus fortes baisses enregistrées depuis 3 mois !

Les volumes furent relativement faibles mais en ligne avec cette période de l’année.

Statistiques économiques américaines

Il y avait hier une statistique économique intéressante, voici ce que nous avons relevé :

Décélération des indices PMI des services

La croissance du secteur des services des Etats-Unis décélère au mois de décembre, à en croire l'indice PMI Markit qui s'établit à 53,4 en estimation 'flash' ce mois-ci, contre 54,6 en novembre. En incluant le secteur manufacturier, l'indice PMI composite s'est tassé de 54,9 en novembre à 53,7 en décembre en estimation 'flash', traduisant donc un ralentissement de l'expansion du secteur privé américain. Selon le chef économiste de l’institut Markit, les enquêtes suggèrent une croissance de 2% en rythme annualisé au quatrième trimestre, soutenue surtout principalement par l'amélioration de la demande intérieure.

Janet Yellen en pleine euphorie !

Nous vous le rappelions hier matin, la présidente de la réserve fédérale américaine (Fed) devait s’exprimer dans le Maryland concernant l’emploi américain. N’y allons pas par quatre chemins, Janet Yellen pense que le marché du travail aux Etats-Unis est le plus solide en près d'une décennie (ce qui correspond à peu de chose près aux deux mandats de … Barack Obama) !

La responsable de l’institution américaine a relevé qu'avec un taux de chômage de 4,6%, le marché de l'emploi américain était proche de son niveau d'avant la récession (de 2009).

Par ailleurs concernant le deuxième mandat de la Fed (la stabilité des prix) Janet Yellen a aussi souligné qu'il y avait des signes que les hausses de salaires s'accéléraient, un des indicateurs que la banque centrale suit de près pour évaluer l'inflation.

Elle a aussi relevé que le niveau de vie pour une majorité d'Américains commençait enfin à s'améliorer après les gains économiques de ces dernières années, faisant référence à la première hausse depuis huit ans du revenu médian des ménages, enregistrée en 2015. Nous doutons cependant de ce point.

Finalement, une bonne partie de son discours a tourné autour de l’évolution de la mondialisation et de la technologie en notant que la délocalisation et le commerce avaient profondément affecté l'économie des Etats-Unis rejoignant ainsi la politique de rejet de Donald Trump du libre-échange.

La croissance allemande devrait repartir

Il est toujours intéressant de lire le rapport mensuel de la banque centrale allemande car il est souvent assez proche de la réalité contrairement aux prévisions économiques du gouvernement qui tendent à varier très (trop) souvent.

Dans cette dernière synthèse, la Bundesbank signale que la croissance économique de l'Allemagne se serait sans doute sensiblement accélérée au quatrième trimestre et que l'inflation, pourrait dépasser 1% ce mois-ci à la faveur de la remontée des cours pétroliers.

Si tel devait être le cas, l'inflation atteindrait ainsi son niveau le plus élevé depuis avril 2014 et dépasserait largement le taux de 0,7% enregistré en novembre dernier. L’amélioration de la croissance serait à mettre sur le compte d’une meilleure production industrielle, à une solide production dans le BTP et à une consommation des ménages dynamique, soutenue par un sentiment optimiste.

Rappelons que les statistiques de l’IFO publiées hier matin ont indiqué que le climat des affaires s'était amélioré en décembre en Allemagne pour atteindre un pic depuis février 2014, attestant l'hypothèse d'un rebond de la vigueur économique du pays au quatrième trimestre.

Il semble d’ailleurs que la baisse de l’euro n’y soit pas étrangère. En effet la banque centrale allemande note une augmentation exceptionnellement importante des commandes nouvelles. Si on additionne à cela un sentiment des entreprises favorable, le cocktail devrait stimuler l'activité industrielle tout au long du trimestre.

Finalement, mais ce n’est pas une surprise, la Buba signale que la consommation des ménages est aussi un pilier important de l'économie, ce qui s’est d’ailleurs reflété dans la forte hausse des ventes au détail en octobre.

Alors que la croissance chinoise…

Comme vous le savez, nous sommes constructifs sur la vigueur économique chinoise tout en pointant certains risques (cf Morning & Synthèses du 19 décembre 2016). Nous affirmons depuis près de 4 ans qu’il n’y aura pas de hard lending pour l’économie du pays du milieu mais plutôt une gestion maitrisée de la normalisation économique. 2017 ne devrait pas déroger à la règle.

En effet, selon l'Académie chinoise des sciences sociales, un institut proche du gouvernement et très souvent bien informé (elle avait prédit le chiffre exact pour 2015) la croissance de l'économie chinoise devrait ralentir l'an prochain pour tomber à 6,5%, contre 6,7% attendus cette année.

Le cabinet d’étude s’attend aussi à un nouvel affaiblissement du yuan face au dollar (de 3% à 5%).

Pour cette année, la croissance chinoise devrait s'inscrire à 6,7%. Rappelons que le gouvernement chinois mise sur une croissance moyenne d'au moins 6,5% par an pour la période 2016-2020.

L'Académie admet que l'économie chinoise reste confrontée à des pressions croissantes à la baisse malgré une stabilisation constatée ces derniers mois.

Selon les prévisions, la croissance des importations devrait ralentir à 9,5% en 2016 et celle des exportations à 7,2%. La consommation quant à elle devrait progresser de 10%.

La pollution sera bien présente en 2017

On parle beaucoup de la pollution ces derniers jours en Europe et en Asie. La situation n’est pas nouvelle et tend à s’aggraver de plus en plus au fil des année. Il semble cependant que nous soyons arrivés à un point de non-retour qui aura (a) des conséquences dramatiques pour la santé, mais aussi économiques. Synthèse et analyse.

Des nouveaux pics de pollution

Paris a connu un nouvel épisode de circulation alternée ce week-end suite à un pic de pollution hivernal inédit depuis 10 ans par sa longueur et son intensité. A l'origine de ce nouveau pic se trouveraient les particules émises par le trafic et certains systèmes de chauffage (cheminées ouvertes).

Ces poussières microscopiques stagnent sur la ville du fait des conditions anticycloniques (absence de vent, inversion de températures créant un "couvercle" sur l'agglomération).

En Chine la situation est bien plus dramatique puisque la concentration en particules fines dans l'atmosphère à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei a atteint un niveau 100 fois supérieur au seuil de tolérance fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans cette grande ville du nord de la Chine le niveau de concentration en particules fines PM2,5 (dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres) a atteint les 1’000 microgrammes par mètre cube alors que l'OMS recommande un niveau de tolérance moyen qui ne doit pas excéder les 10 microgrammes.

A Tianjin, non loin de là, la situation n’est pas réellement meilleure puisque les autorités ont cloué au sol, pour la deuxième journée consécutive, plusieurs dizaines d'avions de ligne et fermé la totalité des voies express, en raison de l'épais smog de pollution qui recouvre la ville portuaire, l'une des quelque 40 métropoles de la Chine du Nord-Est à avoir lancé des alertes à la pollution.

Globalement 22 métropoles chinoises ont décrété l'alerte rouge.

Le niveau rouge est le niveau le plus élevé d'alerte à la pollution.

Un coût économique évident

Les conséquences économiques de la pollution sont multiples et se divisent en 2 catégories distinctes : Les coûts non marchands et les coûts marchands.

Les coûts non marchands

Les coûts non marchands comprennent les coûts monétisés de la mortalité (décès prématurés) et de la « désutilité » de la maladie (par exemple, douleurs et souffrances).

Les coûts en termes de bien-être des impacts non marchands, sont évalués à l’aide des estimations de la « disposition à payer » pour réduire les risques pour la santé, estimations elles-mêmes obtenues à partir des résultats des études d’évaluation directes existantes.

Dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE, les coûts annuels en bien-être liés aux impacts sanitaires non marchands de la pollution de l’air extérieur s’élèvent à 1’600 milliards de dollars en 2015, et passent à 3’900 milliards de dollars en 2060, dont plus de 90 % sont imputables à la perte de bien-être liée à des décès prématurés.

Au niveau mondial, les coûts qui, selon les projections, se sont élevés à 3’400 milliards de dollars en 2015 augmentent plus rapidement pour atteindre 6’600-6’900 milliards de dollars en 2030, et 20’500-27’600 milliards de dollars en 2060.

Les coûts marchands

Les trois différents types d’impacts marchands de la pollution atmosphérique sont : la baisse de la productivité du travail, l’augmentation des dépenses de santé et les pertes de rendement agricole.

Baisse de la productivité du travail

Au niveau mondial, les conséquences des impacts sur la productivité du travail continuent d’augmenter sensiblement plus que le PIB.

Augmentation des dépenses de santé

Le nombre de décès prématurés causés par la pollution de l’air extérieur durant l’année de référence 2010 s’élevait à près de 3 millions dans le monde. Selon les projections, ce chiffre pourrait atteindre 6 à 9 millions en 2060.

Pertes de rendement agricole

Les concentrations élevées de polluants, en particulier d’ozone, font baisser les rendements des cultures et ont donc un impact sur la productivité agricole. On observe un impact négatif sur les rendements des cultures dans toutes les régions, avec d’importantes différences entre les régions et les types de culture. Dans beaucoup de régions, le blé et les oléagineux sont davantage affectés que les autres cultures, ainsi plusieurs pays de l’OCDE subissent des pertes importantes, notamment le Japon, la Corée et les États-Unis dans leur production d’oléagineux, quant à la Chine et la zone « Autres pays d’Europe » les pertes sont plus marquées pour le blé.

Ces impacts contribuent tous à ramener les projections du PIB à un niveau inférieur à la projection. Au niveau mondial, les conséquences des impacts sur la productivité du travail et sur les dépenses de santé continuent d’augmenter sensiblement plus que le PIB.

Les impacts sur l’agriculture sont, en revanche, relativement stables par rapport au PIB ; en d’autres termes, la valeur absolue de ces impacts augmente plus ou moins au même rythme que le PIB.

Globalement, selon les projections de l’OCDE, les coûts marchands totaux de la pollution de l’air extérieur devraient, passer de 0.3 % par an en 2015 à 1.0 % par an d’ici 2060.

Conclusion

S’il n’y a pas vraiment de solution à court terme pour réduire les impacts de la pollution dans l’air tellement les approches sont différentes entre les pays, il est un fait que les gains de bien-être des politiques publiques qui peuvent réduire le nombre de décès prématurés et de maladies sont potentiellement très importants.

Au-delà du drame pour les populations précaires, la mise en œuvre de mesures de contrôle de la pollution de l’air apporterait des avantages immédiats, grâce à une qualité de l’air améliorée, mais surtout des avantages encore plus manifestes dans le long terme, induits par les bénéfices de la réduction des impacts du changement climatique. Ce thème devrait revenir sur le devant de la scène ce tous prochains mois et offrir des opportunités d’investissements évidents.

Aujourd’hui

Aujourd’hui nous nous focaliserons sur les PPI allemand et l’évolution du dollar qui est repassé en dessous des 1.04 face à l’euro. Le franc suisse sera aussi dans notre viseur puisqu’il est revenu à ses plus haut niveau de l’année (face à l’euro) et à ses niveaux d’août 2015.

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin, les investisseurs s’inquiétant entre autre des derniers développements dramatiques concernant les attaques terroristes ( ?) perpétrées aux quatre coins du monde.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent de manière éparse ce matin dans des volumes que l’on peut qualifier de faibles. Si l’évènement du jour était à mettre sur le compte de la réunion de la banque centrale du Japon (BoJ), il ne fallait pas attendre de surprises notoires. En effet, l’institut japonaise a décidé de laisser sa politique monétaire ultra-accommodante inchangée, aidée dans sa lutte contre la déflation par la forte baisse du yen. La BoJ a pris acte de la baisse du dollar qui favorise les sociétés exportatrices en se disant plus optimiste pour la première fois depuis des mois et en saluant un redressement des exportations et de la production industrielle sur fond de reprise modérée. La banque centrale a relevé de 0,3 point sa prévision de croissance à 1,5% pour l'année budgétaire d'avril 2017 à mars 2018, après +1,3% (contre +0,9%) pour l'exercice en cours. 2017 pourrait bien être l’année de la normalisation monétaire….

Actualité

Le président élu Donald Trump a obtenu la majorité requise de 270 voix (304 contre 224 à Hillary Clinton) au collège électoral, devenant ainsi officiellement le 45e président des Etats-Unis. On note deux défections pour Donald Trump et … 4 pour Hillary Clinton !

Energie / Utilities

► La baisse de rentabilité attendue par EDF l'an prochain ne nécessitera pas de revoir à la hausse le montant de l'augmentation de capital à laquelle le groupe entend procéder début 2017, quand les conditions seront réunies, a déclaré son PDG, Jean-Bernard Lévy. "Vu d'EDF, et je parle également en présence de l'Etat actionnaire (...), nous envisageons les mêmes chiffres que ceux qui avaient été fournis au marché en avril", a déclaré le dirigeant à l'issue d'une réunion du Comité stratégique de filière nucléaire à Bercy. Entre autres mesures destinées à le sortir de l'ornière financière, EDF avait annoncé une augmentation de capital de 4 milliards d'euros, à laquelle l'Etat français, qui détient près de 85% du capital, s'était engagé à participer à hauteur de 3 milliards d'euros.

► BKW vend sa participation de 10% dans Groupe E. Le groupe suisse a repris une partie de ces actions, le solde ayant été racheté par des investisseurs institutionnels, ont indiqué les deux groupes.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en baisse ce matin en Asie dans le sillage d’une prise de bénéfice évidente après une progression de près de 15% depuis le 29 novembre.

Industrie / Minières / Automobile

► Boeing a annoncé qu'il allait supprimer des postes dans sa division commerciale en 2017, en plus de la réduction des effectifs d'environ 8% opérée depuis le début de l'année. Les suppressions de postes interviennent dans un contexte de ralentissement des commandes pour les avions bi-couloirs comme le Boeing 777 ou l'Airbus A330.

► General Motors va temporairement fermer cinq de ses usines en janvier pour réduire ses stocks et "s'adapter à la demande", a indiqué une porte-parole. Cette fermeture qui devrait durer entre 1 et 3 semaines semble confirmer un tassement des ventes de voitures particulières aux Etats-Unis, qui sont produites dans ces usines.

► Volkswagen a annoncé qu'il acceptait de débourser jusqu'à 2,1 milliards de dollars canadiens (1,5 milliard d'euros) pour racheter ou réparer 105.000 de ses véhicules diesel au Canada et en indemniser leurs propriétaires.

► ChemChina a prolongé une cinquième fois son offre de rachat sur Syngenta, avec un nouveau délai au 2 mars contre le 5 janvier auparavant. Comme indiqué précédemment, des extensions interviendront jusqu'à ce que toutes les conditions nécessaires au succès de l'opération soient remplies, notamment l'accord des autorités compétentes, indique le groupe chinois

► La France et l'Australie ont signé l'accord scellant un mégacontrat estimé au total à 34 milliards d'euros pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque à la marine australienne, a rapporté un photographe de l'AFP sur place.

Financières

► Le gouvernement italien a demandé au Parlement l'autorisation d'emprunter 20 milliards d'euros pour soutenir un secteur bancaire en grande difficulté. La première étape pourrait être un renflouement dès cette semaine de la troisième banque du pays, Banca Monte dei Paschi di Siena.

► Un fonds d'investissement américain dénommé Platinum Partners, véhicule de placement ayant pignon sur rue, s'est avéré être une escroquerie qui a fait perdre un milliard de dollars à ses clients, a révélé la justice américaine.

► Le département américain de la Justice a demandé à Credit Suisse de payer de 5 à 7 milliards de dollars en échange de l'arrêt des poursuites relatives à la vente de titres adossés à des créances hypothécaires avant la crise financière de 2008, a-t-on appris d'une source informée de la proposition. Credit Suisse a refusé d'accepter un tel montant et continue de négocier afin de tenter d'obtenir une pénalité moins élevée, selon une autre source. La ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch, a rencontré la semaine dernière le directeur général de la banque helvétique, Tidjane Thiam, ce qui laisse à penser que les négociations s'achèvent et pourraient même aboutir cette semaine, selon une troisième source.

► Une filiale américaine de la banque japonaise Sumitomo Mitsui a annoncé un accord d'acquisition d'ARL, société de location de wagons de transport de marchandises aux Etats-Unis, auprès du groupe Icahn Enterprises.

Informations et Technologies

► Vivendi a encore accentué la pression sur Mediaset en annonçant son intention de porter sa part au capital à près de 30%, juste sous le seuil de déclenchement d'une offre publique d'achat.

► BlackBerry a annoncé un partenariat avec le fabricant de puces japonais Renesas Electronics, l'université de Waterloo et la plate-forme technologique Polysinc dans la voiture autonome, un segment sur lequel le groupe canadien cherche à se construire un avenir.

► Les débuts spectaculaires au box-office de "Rogue One", le nouveau "Star Wars", ont fait de Disney le premier studio à passer la barre des 7 milliards de dollars de recettes annuelles.

Consommation

► The Estée Lauder Companies a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Too Faced, la marque de maquillage associant féminité et espièglerie renommée pour ses produits cosmétiques de haute qualité et élégants que les femmes aiment tant.

Pharmaceutique

► Novartis a conclu avec l'américaine Conatus Pharmaceuticals Inc., une biotech spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments pour traiter les maladies du foie, une option pour un accord exclusif de collaboration et de brevet, a annoncé le groupe dans un communiqué. L'accord porte sur le développement conjoint d'emricasan. Ce dernier est un inhibiteur pan-caspase pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) avec fibrose avancée et cirrhose.

► Novartis a annoncé l'acquisition de l'américain Encore Vision, spécialisé dans le traitement de la presbytie. L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été précisés, permet au groupe suisse de se positionner dans un nouveau domaine médical ophtalmologique.

► De grands changements ont eu lieu au sein de l'actionnariat de Galenica, les investisseurs Remo et Manuela Stoffel détiennent désormais 10% des droits de vote au travers de plusieurs sociétés. La part en nominatives s'élève à 8,22%, indique un communiqué de SIX Swiss Exchange.

La statistique du jour

