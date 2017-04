La Morning note de Mirabaud Securities

mardi, 04.04.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les dépenses de construction et l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis. Mais elle traitera également de la présidentielle française en analysant le cas de Marine Le Pen.

John Plassard



Les indices américains ont fini en légère baisse hier soir entre prise de bénéfice, attentat à Saint Pétersbourg (Russie), indicateurs macroéconomiques mitigés (notamment les indices d'activité manufacturière Markit et ISM) et ventes des voitures catastrophiques au mois de mars aux Etats-Unis. Le Nasdaq a cependant touché un record historique en séance (notamment grâce à la performance de Tesla) et le momentum haussier a encore une nouvelle fois prouvé qu’il n’était pas mort.

Globalement, les investisseurs se sont montrés attentiste avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping jeudi, les chiffres de l’emploi américain vendredi et bien évidemment les résultats d'entreprises pour le premier trimestre 2017, dont la publication débutera la semaine prochaine.

Au niveau sectoriel, les valeurs financières ont souffert tout au long de la séance tout comme le secteur de l’automobile (voir Point 3). Tesla a rebondi à l’inverse des autres valeurs du secteur automobile (mais est-ce « seulement » un constructeur automobile ?) de 7,27% pour atteindre un record historique après que le groupe ait publié des livraisons supérieures aux attentes au titre du premier trimestre 2017.

Les cours du pétrole ont légèrement baissé hier à l'issue d'une séance incertaine, subissant notamment le coup d'une reprise de la production en Libye.

Sur le marché des changes, le dollar a perdu du terrain face au yen et à l'euro, l'incertitude autour du soutien du Congrès à la nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême aggravant encore un peu les doutes sur la capacité de Trump à réaliser son programme de soutien à la croissance.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,337%, contre 2,393% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,968%, contre 3,014% précédemment.

La volatilité (VIX) a poursuivi sa stagnation proche de ses plus bas historiques. Comme le rappelle la banque Goldman Sachs, la moyenne du VIX lors du premier trimestre 2017 a été la plus basse jamais enregistrée….

1. Statistiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques importantes, voici ce que nous avons relevé :

a. Dépenses de construction au plus haut depuis 2006

Les dépenses de construction aux Etats-Unis, qui ont rebondi en février, ont atteint leur plus haut niveau depuis près de onze ans. En rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, elles ont avancé de 0,8% pour représenter 1.192,8 milliards de dollars, un sommet qu'elles avaient atteint au pic de la bulle immobilière en avril 2006. Le consensus attendait une progression de 1%.

Le chiffre de janvier a été relevé en hausse à -0,4% au lieu de -1% estimé précédemment. Sur un an, les dépenses de construction sont en hausse de 3% par rapport à février 2016. Sur un mois, la construction privée, qui représente 80% des dépenses du bâtiment, a augmenté de 0,8% et est au plus haut depuis mai 2006.

Le secteur résidentiel, qui compte pour moitié de la construction privée, a poursuivi sa hausse depuis cinq mois (+1,8%) et parvient à un sommet depuis l'été 2007. Le secteur non résidentiel, lui, a un peu ralenti pour le 2e mois d'affilée, à -0,3%. Les chantiers publics sont modestement repassés dans le vert en février après trois mois consécutifs de baisse mais les constructions par l'Etat fédéral sont en chute de -2,8%, après -5,6% en janvier.

b. Ralentissement de l’ISM Manufacturier

L'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a légèrement ralenti son rythme de progression en mars, selon l'indice des directeurs d'achats ISM. Cet indice a progressé de 57,2% en ligne avec le consensus. Le mois précédent avait cependant connu une progression de 57.7%.

Il s'agit néanmoins du 94ème mois consécutif pour lequel l'activité est supérieure à 50 points. La composante des nouvelles commandes a baissé de 0,6 point à 64,5 points tandis que la production a plus nettement fléchi (-5,3 points) à 57,6%.

La composante emploi a en revanche progressé (+4,7 points) à 58,9% et celle des prix de 2,5 points à 70,5 points. En mars, 17 des 18 secteurs couverts par l'indice ont connu une expansion notamment les équipements électriques, les produits blancs et les produits d'impression.

2. Les implications d’une victoire (ou d’une défaite) de Marine Le Pen

Si tous les sondages donnent aujourd’hui Emmanuel Macron (En Marche !) vainqueur au deuxième tour des élections présidentielles face à Marine le Pen (Front National), on ne peut exclure une énième surprise après les récents fiascos prévisionnels (Brexit, victoire de Donald Trump et référendum italien).

Au lieu de nous cantonner à décrire les implications politiques qui vont obligatoirement découler de l’arrivée d’un (e) nouveau (lle) président (e) en France, dans notre analyse du jour nous nous focaliserons sur les implications « de marché » d’une victoire ou d’une défaite de la leader française de l’extrême droite.

1. Que disent les sondages ?

Ne pas utiliser la mémoire courte. C’est ce qu’il ne faut surtout pas faire. En effet, l’histoire récente nous a appris que les sondages s’étaient avérés faux lors des derniers importants rendez-vous (Brexit, élections américaines, référendum italien, primaires socialistes et du parti républicain en France). Il convient donc de ne pas les sur-interpréter.

a. Les sondages officiels

Ces derniers jours, les sondages officiels n’ont guère changé, quelle que soit l’agence de sondage. En moyenne, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient à égalité au premier tour (environ 25%) dans les intentions de vote en vue du premier tour de l'élection présidentielle devant François Fillon (environ 20%), Jean-Luc Mélenchon (environ 15%) et le socialiste Benoît Hamon (environs 10%).

Dans l'hypothèse d'un second tour Macron-Le Pen, l'ancien ministre de l'Economie l'emporterait avec environ 65% des voix, contre 35% pour la présidente du Front national. François Fillon quant à lui l'emporterait pour sa part (60% contre 40%) face à la leader du Front National.

b. Les sondages inofficieux

Théorie du complot ou non, certains sondages inofficieux (qui s’attachent à un autre panel de sondés) donneraient Marine Le Pen en tête au premier tour entre 32 et 34% suivrait alors Emmanuel Macron qui serait à égalité avec François Fillon (entre 22 et 24%).

c. La préférence des français

Jean-Luc Mélenchon, avec un bond de 19 points, se hisse en tête du classement des personnalités que les Français aimeraient voir jouer un rôle important à l'avenir, selon le baromètre Kantar Sofres-OnePoint dans Le Figaro Magazine. Selon cette enquête mensuelle, le candidat de La France insoumise est plébiscité par 47% des sondés, contre 41% pour le fondateur d'En Marche!, Emmanuel Macron, en hausse d'un point, et le candidat socialiste, Benoît Hamon, à 36% (+ 6 points). Le candidat de la droite, François Fillon, perd huit points à 18% et se classe à la 16e place. La candidate du Front national Marine Le Pen recule d'un point, à 24%, en sixième position.

2. Le programme de Marine Le Pen

Avant d’analyser l’impact sur les marchés d’une victoire ou d’une défaite de Marine Le Pen, il est important de faire un rapide passage en revue de son programme pour bien comprendre l’étendue des thèmes qui pourraient être mis en avant.

a. L’économie

La candidate du Front National plaide pour un patriotisme économique où la commande publique ne s’adresserait qu’aux entreprises françaises. Un patriotisme qui passe bien évidemment par le rétablissement d’une monnaie nationale. Cette sortie de l’Euro, soumise à un référendum, s’accompagnerait d’une suppression du statut de travailleur détaché. A cela s’ajouterait un plan de « réindustrialisation à l’américaine » de l’économie française. Marine Le Pen proposera la création d’un secrétariat d’État dédié aux mutations économiques. Côté entreprises, Marine Le Pen souhaite un abaissement de leurs charges sociales, notamment via une transformation de l’actuel crédit d’impôt compétitivité emploi en allègement de cotisations, couplée à une lutte renforcée pour le respect des délais de paiement. Pour les indépendants, la candidate FN propose une refonte du régime social des indépendants, qui serait remplacé par une adhésion au régime général ou un autre type de régime spécifique. Pour les salariés, elle promet un retrait de la loi El Khomri. Enfin, Marine Le Pen souhaite une hausse du budget de la défense à 2% du PIB dès 2018 et à 3% en cinq ans.

b. L’immigration

Marine Le Pen désire rétablir les frontières nationales en sortant de l’espace Schengen. Elle compte aussi s’appuyer sur la création de 6’000 postes d’agents (douaniers). La leader frontiste promet la suppression du droit du sol, au profit du seul droit du sang, même si des naturalisations resteront possibles avec des conditions plus exigeantes. Enfin, elle pense réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10’000 entrées.

c. La retraite

La candidate frontiste promet de fixer l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations pour percevoir une retraite pleine.

d. L'éducation

Marine Le Pen se dit favorable au port de l’uniforme à l’école.et propose l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires. La candidate frontiste propose aussi la fin progressive du collège unique, avec la possibilité, dès 14 ans, de choisir la voie de l’apprentissage. Dans le même temps, elle prône un renforcement des enseignements fondamentaux (selon elle), à savoir le français, l’histoire et le calcul. A l’université, Marine Le Pen se déclare pour une sélection, mais contre les dispositifs de discrimination positive.

e. La santé

Marine Le Pen promet de lutter contre les déserts médicaux, en instaurant un stage obligatoire dans ces zones pour les internes en médecine, le développement de maisons de santé, ainsi que des déductions de charge pour les médecins retraités qui souhaiteraient s’y installer. En parallèle, Marine Le Pen souhaite la suppression de l’Aide Médicale d’État, dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. La leader frontiste s’engage par ailleurs à ne pas réduire la prise en charge des soins de l’Assurance maladie et propose une carte vitale biométrique pour lutter contre la fraude.

3. Quel impact sur les marchés ?

Qu’on le veuille ou non, une victoire de Marine Le Pen aura un impact sur les marchés financiers. Cependant comme nous l’avons vu pour l’élection de Donald Trump, le Brexit et le référendum italien, il y a à chaque fois eu une anticipation baissière avant un mouvement de hausse. Malgré la particularité de cette élection, parier sur un effondrement des indices européens de 30% comme certains veulent nous le faire croire n’est pas crédible.

a. Réaction des marchés en cas de victoire de Marine Le Pen

En cas de victoire de Marine Le Pen, les mouvements les plus forts interviendraient sur les taux et l’euro.

Concernant les taux, l'écart de taux pour le 10 ans avec l'Allemagne pourrait atteindre 300 points de base pour la France et 600 points de base pour l'Italie. C’est en effet la contagion aux pays de l'Europe périphérique qui serait le plus à craindre. Le 10 ans allemand pourrait retomber en terrain négatif.

Il sera cependant difficile de déterminer le niveau de juste valorisation du marché obligataire pendant un certain temps.

Comme la France n’a pas sa propre devise, c’est bien évidemment l'euro qui serait affecté négativement. La monnaie unique pourrait reculer de près de 5% face au dollar. Rappelons que lors de l’élection grecque de 2012, qui souleva pour la première fois la question d’une sortie de la zone euro, la monnaie unique chuta de 6% durant le mois qui a suivi, et les marchés actions plongèrent de près de 10%.

b. Réaction des marchés en cas de défaite de Marine Le Pen

Dans l'hypothèse où les Français refuseraient de voter Marine Le Pen et choisiraient Emmanuel Macron ou François Fillon, le 10 ans allemand pourrait remonter de 0,25% et l'écart avec les obligations de même échéance de la France et de l'Italie se réduirait fortement.

Intéressant de noter que les indices ne seraient pas forcément « revigorés » par la défaite de Marine Le Pen. Le Stoxx 600 pourrait seulement n’afficher qu’une modeste hausse comparée à ses niveaux actuels.

4. Quelles sociétés/secteurs à privilégier ?

Sans surprise il y a des secteurs qui seront moins impactés que d’autres en cas de victoire (ou de défaite) de Marine Le Pen.

a. Réaction des sociétés/secteurs en cas de victoire de Marine Le Pen

Même si l’organisation d’une sortie de la zone euro devait se heurter à plusieurs obstacles constitutionnels, plusieurs secteurs seraient directement impactés. En premier lieu les valeurs financières après l’écartement des spreads de crédit entre les dettes françaises et allemandes. Ceci pourrait s’accompagner d’une crise financière importante. On se souvient que les actions des géants bancaires britanniques les plus exposés à l’Union européenne avaient perdu jusqu’à 30% après le vote pour le Brexit. Cela dit, le Royaume-Uni avait déjà sa propre monnaie. Si la France devait revenir au franc, l’impact sur les banques françaises pourrait logiquement être plus violent, surtout sur la durée.

Il ne faudra donc surtout pas investir dans les valeurs financières, les valeurs endettées et les valeurs exposées au marché domestique.

Parmi les grands perdants identifiés figureraient donc les acteurs sensibles aux taux d’intérêt comme les valeurs bancaires (BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole), les utilities (Vinci, Eiffage) et les actions des acteurs de l’immobilier (Nexity). Le secteur automobile (Renault, Peugeot) pourrait être touché négativement à travers leur endettement. Globalement c’est le made in France qui serait impacté dans un premier temps.

b. Réaction des sociétés/secteurs en cas de défaite de Marine Le Pen

Au contraire de ce que nous avons vu au Point 3a, ce sont bien évidemment les valeurs très internationales, exportatrices et peu endettées qui devraient le moins souffrir de l’élection de Marine Le Pen.

Au niveau des secteurs à privilégier figurent le luxe (Hermes, LVMH), la défense (Thales), les boissons (exportateurs donc Rémy Cointreau par exemple). Le secteur de la santé (Sanofi) pourrait aussi être entouré tout comme celui du pétrole (Total), des semi-conducteurs (STMicroelectronics) et de la technologie (Dassault Systèmes).

5. Une crise identitaire en vue

C’est à notre avis le plus gros risque d’une victoire de Marine Le Pen. Une crise identitaire de la zone euro sans précédent s'aggraverait avant même de savoir si la présidente pourrait organiser ou non un référendum sur la sortie de la France de la zone euro.

À la base le vote populiste n’est pas réellement un vote d’adhésion. La colère, le chômage, les problèmes sociaux, la crise économique et les manques de réponses aux interrogations légitimes- Une victoire de Marine Le Pen aux élections françaises pourrait bien évidemment donner des ailes à d’autres pays en mal d’identité comme l’Italie, l’Ecosse et l’Espagne par exemple.

Si beaucoup compare l’élection présidentielle française à l’arrivée au pouvoir du parti Syriza à Athènes, rappelons que contrairement à la Grèce, la France est la 6ème économie mondiale et le 5ème plus grand marché obligataire mondial, représentant ainsi un risque systémique conséquent. Autre élément de poids, on signale que le Parti Syriza n’a jamais voulu quitter le giron de la zone euro, « juste » ne pas respecter les règles….

6. Une victoire de Marine Le Pen signifie-t-elle une sortie de l’Euro ou de l’Union européenne ?

Si Marine Le Pen gagne la présidentielle, il y aura plusieurs obstacles de taille pour sortir de l’euro. En premier lieu, il lui faudra obtenir dans la foulée de son élection une assemblée de sa couleur ou une majorité proche idéologiquement. Ensuite le droit français étant subrogé à celui de Bruxelles, la France ne pourra faire que ce que l'UE autorise à moins de mettre sur la table la question de son adhésion.

Marine le Pen pourra entamer ses reformes car certaines choses ne dépendent pas d'une majorité, mais sont liées aux prérogatives du Président de la République, tout en échappant à l'emprise de Bruxelles. La constitution française prévoit expressément le referendum législatif à l'article 11 et rien n'interdit dans le texte d'organiser un référendum consultatif à l’échelle nationale. L’intérêt d'une consultation sera d'appuyer l'orientation du Président de la République par un vote populaire.

Petit rappel important : Avec le scrutin majoritaire à deux tours, la France se retrouve confrontée à une certaine absurdité : les voix de certains comptent deux ou trois fois plus que d'autres. Le système crée des majorités artificielles qui ne reflètent pas le nombre de voix reçues. Ce qui explique qu’actuellement le Front National n’est quasiment pas représenté à l’Assemblée Nationale.

7. Conclusion

Il est difficile aujourd’hui de tirer des plans sur la comète. Si nous ne pensons pas que Marine Le Pen est en mesure de gagner l’élection présidentielle française, elle pourrait cependant dépasser les 40% d’intention de vote au deuxième tour. Score « révolutionnaire » si l’on se réfère à son père qui n’avait, face à Jacques Chirac en 2002, remporté « que » 17.9% des voix.

Cette élection laissera des traces et pourrait bien (quelle que soit le résultat final) donner des ailes aux partis extrémistes en Europe (rappelons qu’en additionnant aujourd’hui les scores de Jean-Luc Mélanchon, Benoit Hamon et de Marine Le Pen on arrive à plus de 50% des voix pour le premier tour) ….

3. Le secteur automobile en plein marasme

C’est l’un de nos thèmes favoris car nous le considérons depuis toujours comme un indicateur avancé de la consommation : Les ventes de voitures. Au regard des chiffres du mois de mars aux Etats-Unis, la croissance américaine au premier trimestre 2017 devrait réellement être en berne.

a. Les faits

On a appris hier soir que les ventes de véhicules aux Etats-Unis avaient ralenti fortement par rapport au mois précédent. En détail, les ventes annualisées des véhicules (au sens global) au mois de mars 2017 ont été de 16.53 millions contre 17.47 le mois précédent alors que le consensus ciblait 17.3 millions de véhicules.

Concernant les véhicules domestiques, la baisse est tout aussi violente puisque les ventes ont été de 12.97 millions contre 13.65 millions le mois précédent et 13.6 de consensus.

b. La réaction immédiate

Les valeurs du secteur automobile figuraient hier parmi les plus fortes baisses à la Bourse de New York et ont entraîné dans leur sillage l'ensemble du compartiment en Europe.

Si General Motors a annoncé une progression de 1,6% sur un an de ses ventes le mois dernier, et Volkswagen une hausse de 2,7%, les immatriculations de voitures neuves de Ford ont chuté de 7,2% et celles de Fiat Chrysler ont reculé de 5%. Les ventes de Toyota sur le marché américain ont aussi baissé, de 2,1%, en mars. Ford a évoqué lors d'une téléconférence des ventes annualisées de plus de 17 millions d'unités en mars pour l'ensemble du marché. Le consensus prévoit un niveau de 17,3 millions.

En Bourse, General Motors chute de plus de 3% et Ford de plus de 2%. Les distributeurs et équipementiers automobiles comme O'Reilly Auto, Carmax et Autozone ont aussi été pénalisés.

En Europe, l'indice Stoxx 600 automobile a accusé la plus forte baisse sectorielle après les banques.

Le titre Fiat Chrysler coté à Milan chutait de 3,5%, Volvo perd 2,4%, Valeo et Michelin perdaient plus de 1%.

c. Les raisons de la baisse

À défaut de nous répéter, nous confirmons qu’il n’y a pas une seule raison à la baisse du marché automobile américain, mais bien plusieurs.

L’une des raisons de cette baisse s’explique par le fait que les prix des voitures d'occasion chutent.

La baisse des prix pourrait d’ailleurs encore s’intensifier et baisser de 25 à 50% lors des quatre à cinq prochaines années selon les prévisions de la banque Morgan Stanley.

Les défauts de paiements des crédits auto ont aussi atteint un plus haut depuis 1996 selon l'agence de notation Fitch Ratings.

Enfin, Les stocks sont à leur plus haut depuis plus de douze ans, les promotions se multiplient, la durée des crédits autos s’allonge et les taux d'intérêt remontent…..

La tendance devrait se poursuivre ces prochains mois et potentiellement faire entrer le secteur dans une nouvelle crise.

Attention, nous excluons de cette conclusion un constructeur comme Tesla (qui vient de dépasser Ford en terme de capitalisation boursière) qui ne navigue pas de dans la même catégorie (bien plus diversifié).

4. Aujourd’hui

Aujourd’hui, ce sont les ventes au détail en zone euro (février) qui animeront les indices à moins que cela ne soit les chiffres concernant les importations/exportations aux Etats-Unis (février).

Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture américaine en boulet de canon. Les investisseurs seront néanmoins attentistes avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping jeudi, les chiffres de l’emploi américain vendredi et bien évidemment les résultats d'entreprises pour le premier trimestre 2017, dont la publication débutera la semaine prochaine.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques ouverts (les indices chinois étant fermés pour cause de jour férié) sont dans le rouge ce matin dans le sillage d’une prise de bénéfices assez logique après leurs récentes performances. La tendance est aussi minée par les questions qui s’imposent avant la réunion du président américain et chinois. Enfin, les nouvelles tensions concernant la Corée du Nord sont aussi un facteur négatif. Pyongyang vient en effet d’avertirqu'elle riposterait si la communauté internationale décidait d'alourdir les sanctions contre ses programmes balistique et nucléaire.

Actualité

Un nouveau point de friction entre la Grèce et le Fonds monétaire international (FMI) a fait échouer les négociations en cours à Athènes et réduit les chances de conclusion d'un accord entre la Grèce et ses créanciers avant la réunion cette semaine à Malte des ministres des Finances de la zone euro.

L'Afrique du Sud est tombée dans la catégorie spéculative après la dégradation de sa note par l'agence Standard & Poor's, une décision qui fait planer davantage d'incertitude sur l'économie nationale déjà chamboulée par un remaniement ministériel controversé. L'économie la plus industrialisée du continent est désormais notée BB+, le premier rang des catégories spéculatives par Standard & Poor's qui blâme "l'incertitude politique et institutionnelle". "Les changements initiés par le président Zuma au sein de l'exécutif font peser des risques sur les perspectives de croissance et de stabilité budgétaire", a signifié l'agence dans un communiqué.

L'endettement des ménages américains va dépasser cette année son pic précédent remontant à 2008 lorsque la crise financière a éclaté, a indiqué William Dudley, président de la Réserve fédérale de New York.

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie Patrick Harker a réaffirmé qu'il jugerait "approprié" d'augmenter les taux à deux reprises supplémentaires cette année, ce qui correspondrait à un total de "trois relèvements" sur l'ensemble de 2017, à la faveur du renforcement de l'économie américaine.

Les sénateurs démocrates sont dorénavant 41 à s'être publiquement déclaré opposés à la nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême, un seuil qui pourrait bloquer la procédure. Avec 41 voix en effet, le groupe démocrate est en mesure de déclencher une manoeuvre d'obstruction parlementaire et empêcher l'examen de la candidature de Neil Gorsuch, désigné par Donald Trump pour succéder à Antonin Scalia, le très conservateur juge suprême mort en février de l'année dernière. Un vote de procédure est prévu pour vendredi.

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le déblocage d'une aide d'un milliard de dollars portant à 8,38 milliards le montant de l'aide déjà versée à Kiev.

Le Tribunal Supérieur Électoral (TSE) du Brésil juge à partir d’aujourd’hui la validité du dernier scrutin présidentiel, un procès qui pourrait coûter son mandat au président conservateur Michel Temer, pour financement illégal de campagne.

Energie / Utilities

► Areva a annoncé avoir signé un accord sur un nouveau contrat social en France avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives du nouveau groupe, qui en cours de recentrage sur ses activités liées au combustible nucléaire.

► L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé avoir autorisé EDF à réparer l'enceinte de confinement d'un réacteur de la centrale de Bugey (Ain), arrêté depuis fin août 2015 en raison d'un défaut d'étanchéité.

► Repower a réduit sa perte nette l'année dernière à 13 mio CHF, après un résultat négatif de 136 mio en 2015, a-t-il annoncé. La direction s'annonce très prudente pour le nouvel exercice et propose de renoncer une fois de plus aux reversements pour ses actionnaires. Au niveau du résultat d'exploitation, le groupe a dégagé un montant positif de 22 mio CHF, contre une perte de 69 mio un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 7,9% à 1,74 mrd, selon le rapport annuel. Afin de continuer à renforcer les finances du groupe, le conseil d'administration propose de renoncer, comme l'année dernière, au dividende lors de l'assemblée générale du 17 mai. Pour cette année, Repower reste très prudent, disant tabler sur un résultat opérationnel "au niveau de 2015". Mais une amélioration devrait se dessiner au niveau des prix à partir de 2019.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue sans tendance ce matin en Asie dans le sillage de la faible évolution du dollar. La pression pourrait monter d’un cran demain lors de la publication des stocks de brut américain.

Industrie / Minières / Automobile

► Vinci a annoncé le rachat par sa filiale Vinci Energies du groupe Lepta pour se renforcer dans le domaine des îlots robotisés. Les modalités financières de l'opération ne sont pas dévoilées.

► AccorHotels a annoncé l'acquisition de VeryChic, un des leaders européens dans la vente privée d'hôtels et séjours de luxe et haut de gamme, pour un montant non divulgué.

► Hyundai Motor et Kia Motors ont réduit leur production en Chine, ont déclaré des sources, alors que leurs ventes dans ce pays sont menacées par les tensions diplomatiques entre Séoul et Pékin et par la concurrence des marques chinoises.

► Dans son document de référence annuel, General Motors exhorte ses actionnaires à rejeter une proposition récemment formulée par l'investisseur activiste David Einhorn, consistant à scinder l'action du constructeur automobile américain en deux classes, dont l'une serait attachée uniquement au dividende.

► ABB a racheté la société autrichienne spécialisée dans l'automatisation B&R. Par ce regroupement naît une des plus grandes entités au niveau global en mesure d'offrir des solutions complètes dans le domaine de l'automatisation industrielle, a-t-il indiqué dans un communiqué. ABB compte finaliser l'opération en été 2017.

Financières

► Standard & Poor's (S&P) a rehaussé sa perspective sur la note de crédit à long terme de la banque espagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), dans le sillage du relèvement, vendredi, de celle de la note de solvabilité de l'Espagne. "Si nous relevions la note de la dette souveraine, la qualité de la solvabilité de l'Espagne n'empêcherait plus une amélioration potentielle de celle de BBBA, ce qui se traduirait par une meilleure note", explique l'agence d'évaluation financière dans un communiqué. Comme pour la dette souveraine, l'agence de notation a porté sa perspective de "stable" à "positive" sur la note BBB+ de BBVA. Celle-ci pourrait donc être relevée d'ici 12 à 24 mois, précise S&P.

► Scor a annoncé que l'autorité de réglementation financière japonaise, la Financial Services Agency, avait accordé à sa division Scor Global Life SE l'autorisation d'ouvrir une succursale à Tokyo à partir du 4 avril 2017.

► Credit Suisse, dont certains clients sont soupçonnés de fraude fiscale, a publié dans la presse européenne de grandes pages de publicité. Le groupe y rappelle sa "tolérance zéro" à l'égard de l'évasion fiscale. En France, une double page de publicité a été publiée dans les pages saumon du Figaro économique, sous forme de lettre ouverte aux "clients et au public". Des publicités similaires ont été publiées dans la presse anglo-saxonne ainsi que dans la presse néerlandaise. Credit Suisse y indique notamment appliquer "une politique stricte de tolérance zéro". "Si des clients ne fournissent pas la preuve de leur conformité fiscale, nous mettons un terme à la relation bancaire", précise la publicité.

Informations et Technologies

► Toshiba va rencontrer ses banques aujourd’hui pour leur demander de ne pas recouvrer leurs créances mais d'accepter en garantie des actions de certaines filiales, notamment de sa division de puces mémoire que le groupe japonais s'apprête à séparer du reste de ses activités, ont déclaré à Reuters des sources directement informées de ces projets.

► Après deux ans d'âpres négociations, Universal Music Group et Spotify auraient trouvé un accord pour que le catalogue de la filiale de Vivendi intègre l'offre de streaming de la plateforme, a appris le 'New York Post', qui a régulièrement eu des informations sur le sujet dernièrement. L'accord n'aurait plus besoin que des signatures des dirigeants des deux sociétés leaders dans leurs domaines. Le 'Post' estime que le contrat est crucial pour Spotify... comme pour Vivendi. Il serait signé sur une base mensuelle et comprendrait de strictes conditions. Spotify aurait négocié des redevances plus faibles que ce qui se pratiquait jusque-là, mais en échange d'objectifs précis en matière d'abonnements.

Consommation

► Danone a remporté le feu vert des autorités antitrust américaines pour racheter le spécialiste américain de produits bio WhiteWave Foods, a annoncé le département américain de la Justice. Pour obtenir l'approbation de cette opération de 10,4 milliards de dollars, Danone a accepté de vendre Stonyfield Farms, a-t-il précisé.

► Kate Spade va passer quelques semaines supplémentaires à négocier une éventuelle vente après avoir reçu une offre la semaine dernière de son concurrent et compatriote Coach, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. Michael Kors reste également intéressé même s'il est moins pressé que Coach, a-t-on ajouté.

Pharmaceutique

► La société de participations HBM Healthcare Investments s'attend à avoir dégagé un bénéfice annuel d'environ 136 mio CHF au cours de l'exercice 2016/17 clos fin mars. Selon des données provisoires, la valeur nette d'inventaire de l'action HBM a augmenté de 16,2% à 155,09 CHF lors de l'exercice sous revue. Dans le même temps, le cours de l'action a progressé de 12,5% à 111,40 CHF. HBM relève avoir réalisé une "excellente performance" durant le dernier trimestre grâce à la forte augmentation de valeur des participations cotées et aux IPO d'Anaptys Biosciences et ObsEva. Y compris le versement au comptant de 5,50 CHF par action en juin 2016, la progression de valeur est de 14,5% pour la VNI et de 17,5% pour le cours de l'action.

► Ipsen a finalisé l'acquisition d'Onivyde, produit phare de la biotech américaine Merrimack Pharmaceuticals déjà indiqué dans le cancer du pancréas métastatique, pour lequel le groupe pharmaceutique français pourrait débourser jusqu'à un milliard de dollars au total. Les termes financiers de cette transaction, qui avait été annoncée début janvier, incluent un paiement initial d'Ipsen de 575 millions de dollars à Merrimack. A ce montant pourraient s'ajouter ultérieurement jusqu'à 450 millions de dollars supplémentaires, "sous réserve de l'approbation de nouvelles indications potentielles d'Onivyde aux Etats-Unis", rappelle Ipsen dans un communiqué.

► Galenica a rétréci la fourchette de prix de l'action de sa future entité Galenica Santé dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO), mais a décidé d'augmenter le volume de l'offre de base et l'option de surallocation pour répondre à une forte demande. La capitalisation boursière totale de Galenica Santé oscille désormais entre 1,85 et 1,95 mrd CHF, indique le groupe dans un communiqué. La fourchette de prix a été revue entre 37 et 39 CHF, contre 31 à 39 CHF auparavant. En raison de la "forte demande de la part d'un large éventail d'investisseurs", le volume de l'offre de base a été relevé de 4,9 mio actions et l'option de surallocation de 0,7 mio supplémentaires. L'IPO élargie porte ainsi sur 42,3 mio nominatives ordinaires, ainsi qu'une option de surallocation de 6,4 mio actions au maximum.

► Roche présente des résultats d'étude de phase III encourageants sur l'administration en seconde ligne de traitement d'Alecensa (alectinib) chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) positif au lymphome anaplasique kinase (ALK). Le critère primaire d'extension de la durée de vie sans progression de la maladie chez ces patients a été franchi, assure le communiqué du Groupe