vendredi, 03.02.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les déclaration de la BCE envers l'Allemagne, les sorties nettes de capitaux de Chine, et posera le question de la prédominance du dollar dans les échanges internationaux.

John Plassard



Les indices américains ont fini sans aucune tendance hier soir, tiraillés entre des bons résultats d'entreprises (on songe à Apple la veille, à Merck, Philip Morris mais aussi à Facebook), le fade statu quo de la réserve fédérale américaine (Fed), les déclarations à tout va du nouveau président américain et l'attente de la publication des chiffres de l'emploi (américain).

Au niveau macroéconomique l'annonce d'une nette baisse hebdomadaire des inscriptions au chômage n'a guère relancé les indices, les investisseurs attendant surtout les chiffres mensuels du gouvernement sur l'emploi, prévus vendredi avant la clôture.

Au niveau des déclarations présidentielles (ce qui va devenir un nouveau chapitre !), signalons un regain de tension avec l'Iran (voir Point 5), des rumeurs sur un échange téléphonique houleux entre le président américain et le chef du gouvernement australien, ainsi que nouvelles violentes déclarations de Donald Trump sur l'Accord Mafta entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

6 des 11 grands indices sectoriels du S&P ont fini en hausse, avec en tête le compartiment défensif de l'immobilier qui a gagné 1,25%.

Affaibli par le statu quo de la Fed et le risque protectionniste, le dollar a reculé à un plus bas de huit semaines face à l'euro, avant de se reprendre pour revenir autour de son niveau de clôture de la veille.

L'or, aidé par le repli du billet vert, a atteint un plus haut depuis la mi-novembre

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'affichait à 2,470%, contre 2,476% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,087%, contre 3,082% précédemment.

Finalement, signalons que la volatilité ne décolle toujours pas. En effet la volatilité implicite du S&P 500 a atteint son plus bas niveau depuis 10 ans. Le S&P 500 n'a par ailleurs plus perdu plus d'un pourcent depuis 78 jours....

Statistiques américaines

Il y avait hier plusieurs statistiques économiques intéressantes aux Etats-Unis, voici ce que nous avons relevé :

Baisse des demandes d'allocations chômage

Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a reculé la semaine dernière et se trouve près d'un niveau historiquement bas, cohérent avec le dynamisme du marché de l'emploi aux Etats-Unis. Le nombre de premières demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis a diminué de 14'000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 28 janvier, à 246'000.

Le consensus tablait sur 251'000 premières demandes d'allocations chômage. Le nombre de premières demandes d'allocations chômage de la semaine précédente a été révisé en hausse à 260'000, contre une première estimation de 259'000.

Malgré une évolution irrégulière des données, le nombre de premières demandes d'allocation chômage reste inférieur à 300'000 depuis 100 semaines, soit la plus longue séquence depuis 1970. Après l'ADP de mercredi, il est fort à parier que les chiffres de l'emploi publiés cet après-midi pourraient être explosifs....

Productivité à la peine

La productivité aux Etats-Unis a modestement progressé au 4ème trimestre mais davantage que ne le prévoyaient les analystes.

La productivité a augmenté de 1,3% en rythme annuel d'octobre à décembre. Le consensus s'attendait à ce qu'elle progresse de 1% après une hausse de 3,5% au 3e trimestre. L'année 2016 a accusé la plus faible progression de la productivité moyenne annuelle depuis 2011, à +0,2% seulement par rapport à 2015, a précisé le ministère. Sur 12 mois, du 4e trimestre 2015 au 4e trimestre 2016, la productivité a avancé de 1%. Au 4e trimestre, la modeste hausse de 1,3% de la productivité résulte d'une augmentation de la production de 2,2% supérieure à celle des heures travaillées (+0,9%).

Le département du Travail a par ailleurs indiqué que le coût unitaire de la main d'œuvre (hors secteur agricole) a augmenté de 1,7% au 4e trimestre reflétant une hausse de 3% de la rémunération horaire associée à un progrès de 1,3% de la productivité. Le coût unitaire de la main d'œuvre est le rapport du coût de l'emploi (rémunération et charges diverses) à la productivité du travail.

La croissance de la productivité industrielle américaine n'a jamais été aussi faible aussi longtemps.

La BoE

La Banque d'Angleterre (BoE) tenait hier sa première réunion de politique monétaire de l'année. Il était très intéressant de suivre la réunion notamment à cause des tensions sur l'inflation que connait l'économie britannique depuis quelques mois. Analyse :

Les faits

La BoE a maintenu son taux directeur à 0,25%, les neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC) ayant voté dans le même sens. Le MPC a aussi décidé à l'unanimité de laisser son programme de rachats d'obligations d'Etat britannique de 60 milliards de livres arriver à son terme ce mois-ci. Le programme de rachats de dette d'entreprise est lui aussi inchangé.

La croissance

Pour 2017, la BoE prévoit désormais une croissance de 2% également, supérieure au consensus, contre 1,4% prévu jusqu'à présent, un relèvement qui prend en compte le soutien budgétaire annoncé à l'automne par le gouvernement. Les prévisions de croissance 2018 et 2019 ont été relevées de 0,1 point chacune.

L'inflation

Dans le communiqué publié à l'issue de la réunion du MPC, l'institution explique que certains membres s'étaient un peu rapprochés de leurs limites en matière de tolérance à un dépassement de l'objectif de 2% d'inflation, sur fond de baisse de la livre sterling (depuis le vote du Brexit en juin dernier). La BoE a revu en baisse, à 2,75% contre 2,83%, sa prévision d'inflation à un horizon de deux ans par rapport à celle de novembre. La banque centrale précise que l'accélération de la hausse des prix devrait conduire à un début de stagnation du niveau de vie à la fin de cette année.

Le chômage

Certains membres du MPC estiment que le taux de chômage pourrait tomber à 4,5%, contre 5% prévu auparavant sans pour autant favoriser l'accélération de l'inflation.

Les taux d'intérêt

Avant les annonces d'hier, les marchés estimaient à 50% la probabilité d'une hausse de taux cette année même si la plupart des économistes ne prévoient pas de resserrement de la politique monétaire avant mi-2019, époque à laquelle le Royaume-Uni est censé être sorti de l'Union européenne.

Le Brexit

Le gouverneur de la banque centrale, Mark Carney, a déclaré que le relèvement de la prévision de croissance ne devait pas conduire à conclure que le vote du 23 juin pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'aurait aucune conséquence économique. Le gouverneur Mark Carney a affirmé que le MPC n'était qu'au début du périple du Brexit. Si la direction était claire, il y aura des virages et des revirements tout au long du chemin.

Conclusion

On a bien compris que la pression sur l'inflation (quasi exclusivement à mettre sur le compte de la baisse de la livre sterling) était de moins en moins tenable et que la BoE va devoir normaliser sa politique monétaire plus rapidement que prévu sur le momentum devait se poursuivre. Il ne reste plus qu'à la banque centrale européenne (BCE) à réagir....

Je t'aime, moi non plus

De manière très surprenante, le président de la Banque centrale européenne (BCE) a appelé les gouvernements de la zone euro à prendre exemple sur l'Allemagne, véritable modèle de réussite économique au sein de l'union monétaire.

Il a poursuivi en ajoutant que l'Allemagne qui n'avait pas connu de cycle financier d'expansion-contraction, avait mené des politiques budgétaires relativement saines et avait engagé au début des années 2000 une série de réformes du marché du travail.

Mario Draghi a aussi mis en avant la chute du taux de chômage enregistrée outre-Rhin depuis 2005, d'environ 11% à moins de 4%, et ce malgré la pire récession depuis les années 1930.

Ces véritables déclarations d'amour sonnent assez bizarrement dans un contexte de tension de plus en plus forte entre Berlin et Frankfurt.

D'un côté le gouvernement allemand fustige la BCE en affirmant qu'une normalisation doit intervenir très rapidement pour éviter à l'épargnant allemand (entre autres) d'être impacté par les taux négatifs. Berlin affirme aussi que les derniers chiffres de l'inflation (pour mémoire l'inflation a atteint en janvier son plus haut niveau depuis février 2013 en s'inscrivant à 1,8%) militent en faveur d'un changement de politique monétaire (hausse des prix de l'énergie ou non).

D'un autre, Mario Draghi et ses collègues reprochent depuis un certain temps à l'Allemagne de ne pas dépenser davantage pour soutenir l'économie de la zone euro.

Bref, ce message d'amour peut présager d'un changement de ton de la BCE qui ferait progressivement un pas vers les demandes de Berlin. Une manière d'enterrer la hache de guerre ?

Un nouveau record malvenu

On a appris que les sorties nettes de capitaux de Chine ont atteint l'an passé le montant sans précédent de 725 milliards de dollars, soit 50 milliards de plus qu'en 2015. En 2014, les sorties nettes ne représentaient que 160 milliards de dollars !

L'Institute of International Finance (IIF) qui a publié cette statistique a estimé que si le protectionnisme venait à se développer, surtout après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, cette tendance ne ferait que s'amplifier. L'IIF craint entre autres que si les multinationales américaines commençaient à rapatrier leurs profits de Chine, les sorties de capitaux pourraient encore empirer en 2017.

Rappelons que ces sorties, qui ont entraîné une diminution des réserves de change chinoises de 320 milliards de dollars en 2016, ont poussé les autorités à renforcer le contrôle des changes. Sans succès pour l'instant.

Hors Chine, le panorama est différent pour les économies émergentes, avec des entrées nettes de capitaux de 192 milliards de dollars en 2016 après 123 milliards en 2015.

Pour 2017 l'IIF avait dit en novembre que les pays en développement devraient enregistrer des sorties nettes de capitaux de 206 milliards de dollars en 2017, la Chine en représentant la plus grande partie. Inquiétant.

Le Dollar c'est votre monnaie et votre problème !

En paraphrasant la fameuse phrase de John Bowden Connaly (Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème) l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pourrait accélérer l'abandon progressif du dollar comme monnaie d'échange internationale. Explication :

L'Iran appuie où ça fait mal

Donald Trump a fustigé l'attitude de l'Iran, qui a procédé mercredi à un essai de tir de missile balistique. Sur son compte Twitter il a écrit : L'Iran a officiellement reçu un premier avertissement. Ils (les Iraniens) devraient être reconnaissants pour le terrible accord que les Etats-Unis ont passé avec eux ". La réponse de la République islamiste ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement iranien a en effet menacé tout simplement d'abandonner le dollar comme devise de référence !

Un tel mouvement est-il possible ?

Le problème ne date pas d'aujourd'hui. En effet, cela fait déjà quelques années que l'Iran demande de remplacer le dollar comme devise de référence dans le commerce du pétrole notamment.

En 2007, Téhéran n'avait pas réussi à convaincre l'OPEP de refuser le dollar que le président du pays de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, avait qualifié de " papier inutile ". D'après les autorités iraniennes, Téhéran préférerait n'importe quelle monnaie à la place du dollar, euro en tête depuis la levée des sanctions. Rappelons que l'Europe est l'un des principaux partenaires commerciaux de Téhéran.

Outre la décision politique, Téhéran serait également poussé par l'envie de ne plus dépendre des banques américaines et éviter les conséquences des sanctions qui pourraient être imposées ultérieurement par l'administration Trump. Ainsi, si les factures peuvent être gelées par un simple décret du président américain, dans l'Union Européenne (UE) il faut un accord de la Commission européenne impliquant une longue procédure bureaucratique qui prendrait beaucoup de temps.

Quelles sont les raisons de la prédominance du dollar ?

Il y a quatre raisons principales à la prédominance du dollar dans les échanges internationaux.

La stabilité de l'économie américaine est la première raison d'investir et d'avoir confiance dans le dollar. Les États-Unis ont dernièrement montré que le pays avait les moyens de résister à un choc quelconque (hausse des prix des matières premières ou des biens manufacturés, crise du crédit, catastrophe naturelle, dérapage du commerce extérieur, etc.). La force militaire américaine sans commune mesure est aussi une raison importante.

Pour aider leurs exportations, les pays asiatiques (notamment) accumulent des dollars pour maintenir leurs propres devises à un taux de change bas (d'une façon générale, les économies asiatiques sont, à l'instar de l'économie japonaise, axées sur les exportations).

L'omniprésence du dollar dans les coffres mondiaux est aussi le résultat de l'émission surabondante de titres de dette américaine.

Pour ne pas se retrouver face à un endettement local incontrôlé en dollar comme en 1997 (dévaluation de la monnaie), certains pays (notamment asiatiques) tiennent compte du risque de change en achetant de la devise américaine.

d. Comment les devises évolueraient-elles en cas de retrait progressif des réserves en dollar ?

En théorie, s'il devait y avoir un retrait massif de dollars de la part des investisseurs internationaux, la monnaie américaine devrait logiquement repartir à la baisse face à un panier de valeurs dont l'euro et le Yen.

L'évolution des devises va aussi dépendre de la convertibilité du Yuan. Fantasme pour certain, elle pourrait être totalement effective en 2020 et traduire la volonté, non dissimulée, du gouvernement chinois de libéraliser les marchés. Rappelons ici que la devise chinoise est actuellement totalement convertible dans les comptes courants, mais que Pékin conserve un contrôle étroit sur les comptes de capitaux.

Ceci aurait pour effet de raffermir le Yuan et confirmerait donc la tendance amorcée par un retrait progressif des investissements en dollar.

Si cette tendance devait s'accélérer, la Chine (ou le Japon) devrait faire un choix : conserver ses obligations américaines pendant que le dollar s'affaiblit, ou se joindre au mouvement.

e. Est-ce la fin du dollar ?

Pour les paiements internationaux, le dollar demeurera ces prochaines années la principale devise utilisée, mais d'autres devises (l'Euro, le Yen, le Yuan ?) devrait, en toute logique prendre de plus en plus d'importance.

Pékin par exemple ne cache d'ailleurs plus son intention de voir sa monnaie occuper un rôle croissant à l'international, à mesure que les réformes pour libéraliser les transactions financières dans le pays sont entreprises.

La tendance commence déjà clairement à se dessiner. Selon le FMI, certaines banques centrales - dont celles du Nigeria, du Chili, de la Corée du Sud, mais aussi du Japon - ont d'ores et déjà des yuans dans leurs coffres, ce qui témoigne de l'importance des relations économiques et commerciales de ces pays avec Pékin.

À cela on peut aussi ajouter que l'Afrique (15% des transactions effectuées entre la Chine et l'Afrique pourraient être libellées en yuans dans les trois prochaines années), l'Iran, l'Irak, l'Inde, et bientôt les Saoudiens (la plus grande source étrangère de pétrole brut pour la Chine) se tournent aussi de plus en plus vers d'autres monnaies....

De là à dire que l'on parlera bientôt de pétroyuan, il y a quand-même un grand pas à faire....

Aujourd'hui

Aujourd'hui tous les yeux seront fixés vers les chiffres de l'emploi américain (qui feront l'objet d'un Flash Special).

Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de l'accalmie (momentanée) sur le dollar et avant la publication des chiffres de l'emploi américain.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent sans réelle tendance dans le sillage de la clôture des indices américains hier soir. Les incertitudes (notamment concernant la politique économique de Donald Trump) plombent l’ambiance. Les indices chinois étant de nouveau ouverts, nous avons pris connaissance ce matin d’une statistique économique (chinoise) peu reluisante. On a en effet appris que l'indice PMI du secteur manufacturier établi par Caixin avait reculé en janvier. En détail, il s'est inscrit à 51 en janvier, contre 51,9 en décembre,. Les sous-indices de la production, des nouvelles commandes, de l'emploi et des stocks se sont tous affaiblis le mois dernier, tandis que le sous-indice des commandes à l'exportation a progressé.

Signalons finalement que la banque centrale chinoise a surpris les marchés financiers ce matin en relevant ses taux à court terme juste après la semaine de congés du nouvel an chinois, un nouveau signe de resserrement de la politique monétaire sur fond de stabilisation apparente de la croissance.

Actualité

La récente poussée d'inflation dans la zone euro est momentanée et la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra une politique accommodante tant que la hausse de l'inflation n'aura pas été jugée pérenne, a déclaré son économiste en chef Peter Praet. "Les hauts et les bas des statistiques mensuelles ne sont pas pertinents s'ils ne durent pas et n'ont aucune incidence sur les perspectives de stabilité des prix à moyen terme", a dit Praet, qui siège au directoire de la banque centrale. "La situation actuelle ne correspond toujours pas à un ajustement durable de la trajectoire d'inflation à un niveau qui soit proche de 2% sur le moyen terme", a-t-il ajouté. "Il faudra du temps pour que l'inflation se stabilise à des niveaux compatibles avec notre objectif de stabilité des prix". Les Etats-Unis s'apprêtent à imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, frappant une vingtaine "d'entités", a-t-on appris auprès de sources au fait du dossier.

Il faut espérer que la nouvelle administration américaine ne remette pas en cause la coopération internationale en matière économique et de régulation financière mise en place depuis la crise financière, a déclaré Benoît Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne. "Nous sommes sans doute à la veille d'un changement de politique économique majeur", a-t-il dit à propos des premiers pas de Donald Trump à la Maison Blanche.

Le Trésor américain a procédé à un ajustement de sanctions pesant sur les services de renseignement, le FSB, et mises en place par Barack Obama après le piratage informatique de la campagne présidentielle américaine dont a été accusé Moscou. Des exemptions d'ordre technique permettront aux entreprises américaines d'effectuer certaines transactions avec le FSB s'agissant de l'exportation de produits dans le secteur des technologies de l'information.

Une attaque nucléaire nord-coréenne contre les Etats-Unis ou ses alliés entraînerait une réponse "efficace et écrasante", a averti le secrétaire américain à la Défense James Mattis, en visite à Séoul.

Energie / Utilities

► Les résultats financiers de Total en 2016 sont "bons" même s'ils sont plus faibles que ceux publiés par le groupe l'année précédente, en raison de la poursuite du repli du pétrole, a indiqué son PDG Patrick Pouyanné. "Ces résultats sont bons, ils sont très résistants et ils seront parmi les meilleurs des majors pétroliers", a précisé le dirigeant sur franceinfo, à propos des comptes annuels que son groupe publiera le 9 février. "Si nous avons résisté, c'est notamment grâce à l'action très déterminée de l'ensemble des équipes de Total, notamment pour réduire nos dépenses", a-t-il ajouté. Pour autant, l'année 2016 "n'a pas été meilleure (que 2015) puisque le prix du pétrole et le prix des hydrocarbures dans l'année a baissé de plus de 20%", a-t-il précisé.

► Engie va pouvoir se séparer d'un gros portefeuille d'actifs aux Etats-Unis et franchir une étape importante de son plan de rotation de portefeuille en faveur des énergies renouvelables. Dynegy a enfin reçu l’aval du régulateur américain de l’énergie, la FERC, pour boucler l'acquisition d'un périmètre comprenant 9.017 MW, dont 8.700 MW détenus à 100% par le français. Le groupe américain espère finaliser la transaction dès le 7 février, soit mardi prochain.

► Les entreprises japonaises Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited) ont annoncé vendredi un investissement de 250 millions d'euros chacun dans Areva

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole tente un léger rebond ce matin en Asie à la faveur d’une baisse du billet vert.

Industrie / Minières / Automobile

► Ferrari a annoncé jeudi réfléchir à acquérir une participation dans la nouvelle entité créée pour gérer la Formule 1, comme l'a proposé son nouveau propriétaire Liberty Media. "Nous avons commencé à explorer l'opportunité" d'acquérir une participation dans la Formule 1, a dit le patron de Ferrari, Sergio Marchionne, en précisant être "en discussions avec Liberty Media".

► Honda a annoncé avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice net annuel pour la deuxième fois en trois mois, pour prendre en compte la réduction de ses coûts et l'impact de la baisse du yen. Le constructeur table désormais, pour l'exercice à fin mars, sur un résultat net de 545,0 milliards de yens (4,48 milliards d'euros). Déjà relevée en novembre, sa prévision est désormais supérieure de 58,2% au bénéfice net de 344,5 milliards enregistré sur 2015-2016. Honda a aussi revu en hausse sa prévision de bénéfice d'exploitation, à 785,0 milliards de yens, après un résultat de 207,6 milliards sur le trimestre octobre-décembre, en hausse de 27,4% sur un an.

Financières

► Visa a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, à la faveur d'une hausse des volumes de transactions. L'action du groupe gagnait 3% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street. Le groupe de San Francisco a réalisé un bénéfice net en hausse de 6,6% sur la période octobre-décembre, premier trimestre de son exercice décalé, à 2,07 milliards de dollars (1,92 milliard d'euros) ou 86 cents par action A. Le chiffre d'affaires a progressé de 25% à 4,46 milliards de dollars contre 3,57 milliards un an plus tôt. Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 78 cents et un chiffre d'affaires de 4,29 milliards, selon le consensus. Le volume total des paiements a progressé de 39% à 1.800 milliards de dollars en dollars constants, soit une croissance bien supérieure à celle de 11% dégagée un an plus tôt. Les volumes transfrontaliers ont pour leur part augmenté de 140%, toujours en dollars constants.

► Intesa Sanpaolo a démenti préparer une offre tout en actions sur Generali, dont le titre a grimpé à la Bourse de Milan sur des rumeurs d'annonce imminente du groupe bancaire. Intesa Sanpaolo avait confirmé mardi qu'il examinait un éventuel rapprochement avec Generali, le numéro un de l'assurance en Italie. "Intesa Sanpaolo dément catégoriquement étudier une offre en actions sur Generali", a dit un porte-parole à Reuters, sans spécifier si le groupe n'était plus intéressé du tout par Generali ou privilégiait d'autres options pour en prendre le contrôle.

► Bâloise, via sa filiale Basler Versicherungen, a finalisé la cession de ses activités vie en Allemagne, transaction annoncée en septembre 2015. Ce portefeuille passera de l'unité allemande de Bâloise Life à Frankfurter Leben. Il affiche quelques 130'000 polices d'assurance-vie pour un montant d'investissement de quelque 1,72 mrd EUR

Informations et Technologies

► Samsung Electronics négocie actuellement avec le japonais Murata Manufacturing en vue d'un accord de fourniture de batteries pour son smartphone Galaxy S8, rapporte jeudi le quotidien Nikkei. Le Galaxy S8 doit remplacer entre autres le Galaxy Note 7, dont tous les exemplaires ont été rappelés et la commercialisation arrêtée définitivement après la découverte d'un défaut de la batterie susceptible de déclencher une combustion.

► Le nouvel emprunt obligataire lancé par Apple connaît un franc succès auprès des investisseurs, qui ont placé jusqu'à présent plus de 38 milliards de dollars d'ordres, selon l'un des chefs de file. L'emprunt, noté Aa1/AA+, est susceptible de comporter jusqu'à neuf tranches avec des échéances allant de deux à 30 ans. Sa mise à prix devrait intervenir dans la journée à New York. Citant des sources, le Financial Times écrit qu'Apple pourrait ainsi emprunter de six à huit milliards de dollars.

► Les fêtes de fin d'année n'ont pas enrayé le déclin sur le marché mondial des tablettes, qui a terminé sa deuxième année de recul avec encore un plongeon de 20% au quatrième trimestre, d'après des estimations du cabinet de recherche IDC. Il estime que 52,9 millions d'appareils ont été écoulés, toutes marques confondues, sur les trois derniers mois de l'année, qui marque le neuvième trimestre consécutif de recul des ventes. Le total est de 174,8 millions sur l'ensemble de 2016 (-15,6%).

► Snap (Snapchat), a officialisé son très attendu projet d'entrée en Bourse, qui pourrait être l'un des plus gros lancements à Wall Street depuis celui du chinois Alibaba en septembre 2014. Dans le document publié sur le site internet du gendarme boursier américain (SEC), Snap se fixe l'objectif provisoire de lever jusqu'à 3 milliards de dollars grâce à cette opération, un montant qui risque toutefois d'évoluer quand le nombre exact de titres et leur prix d'introduction sera fixé.

► Amazon a publié une envolée de 55% de son bénéfice au titre du quatrième trimestre 2016, la période des fêtes de fin d'année s'affirmant comme un vecteur durable de rentabilité pour le groupe. L'action Amazon fléchissait néanmoins de 3,4% dans les échanges électroniques d'après clôture à Wall Street, le chiffre d'affaires s'avérant inférieur à la prévision des analystes, tout comme ses prévisions pour le premier trimestre 2017. Amazon a dégagé un bénéfice de 749 millions de dollars sur la période d'octobre à décembre, soit 1,54 dollar par action, contre 482 millions de dollars, soit 1 dollar par action, au quatrième trimestre 2015. Il s'agit là du septième trimestre bénéficiaire d'affilée pour le spécialiste du e-commerce. Le chiffre d'affaires s'est établi à 43,7 milliards de dollars, contre 35,7 milliards de dollars un an plus tôt, a indiqué le groupe. Le consensus tablait sur un bénéfice de 1,35 dollar par action et sur un chiffre d'affaires de 44,68 milliards de dollars. Selon Slice Intelligence, Amazon a été le vainqueur incontesté des fêtes de fin d'année, en captant près de 40% du total des ventes en ligne durant cette période.

► Orange multiplie les expérimentations 5G, une technologie qui devrait commencer à pointer son nez en 2020, avec des débits dans un premier temps dix fois supérieurs à ceux de la 4G, puis nettement plus élevés par la suite. L'opérateur a annoncé dernièrement des projets pilote avec les équipementiers réseaux Ericsson et Nokia. Avec le suédois, Orange est parvenu à transférer des données mobiles à 10 Gbits/s sur son site de Châtillon. Avec le finlandais, l'opérateur va développer des plateformes de test d'applications destinées à préparer la transition entre la 4G et la 5G et à trouver des solutions innovantes.

► M6 annonce avoir a été informé par RTL Group de difficultés rencontrées par le groupe de médias belge dans l'établissement des comptes consolidés de son pôle radio français, imposant la réalisation d'un audit comptable approfondi.

► Travis Kalanick, le patron d'Uber Technologie a quitté le comité de conseil économique du président américain Donald Trump,

Consommation

► L'Italien Riccardo Tisci a quitté le poste de directeur artistique de Givenchy qu'il occupait depuis 12 ans, a annoncé jeudi la maison de couture dans un communiqué, ajoutant que son successeur serait annoncé "prochainement".

Pharmaceutique

► Amgen a publié jeudi un bénéfice meilleur qu'attendu pour son quatrième trimestre et annoncé des résultats positifs d'une étude très attendue sur son traitement du cholestérol Repatha, concurrent du Praluent de Sanofi et de Regeneron. L'étude réalisée auprès d'un grand nombre de patients souffrant du coeur montre que le Repatha réduit le risque d'infarctus et de crises cardiaques, a dit le groupe. Ces données positives devraient donner un coup de fouet aux ventes de ce traitement onéreux, qui est présenté comme un potentiel "blockbuster" mais dont le chiffre d'affaires a tout juste atteint 58 millions de dollars au quatrième trimestre. Les assureurs santé et gestionnaires de dépenses de santé américains rejettent actuellement 75% des prescriptions du Repatha en attendant des preuves concrètes de son efficacité. Amgen, a fait état d'un bénéfice net de 1,94 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, soit 2,59 dollars par action, contre 1,8 milliard de dollars (2,37 dollars/action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 2,89 dollars, dépassant de 10 cents le consensus