La Morning note de Mirabaud Securities

vendredi, 31.03.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les décisions de la Banque Centrale Européenne, l'inflation en Allemagne ainsi que sur la politique commerciale des Etats-Unis.

Les indices américains ont fini en hausse hier soir dans le sillage du « window dressing » de fin de trimestre. Le Nasdaq (10ème hausse en 12 séances) a touché un nouveau record historique en clôture.

Au niveau des statistiques économiques la croissance américaine est ressortie à 2,1% en rythme annualisé sur les trois derniers mois de 2016 contre une estimation précédente de 1,9%, après 3,5% au troisième trimestre

Huit des 11 grands indices sectoriels S&P ont fini en hausse, avec en tête les financières (+1,22%) dopées par la statistique du PIB, la fermeté du dollar et la hausse des taux longs. Les valeurs bancaires ont donc largement contribué à l'avancée du Dow Jones et du S&P 500 avec Bank of America +2,2%, Citigroup 1,9%, Goldman Sachs +1,2%, JP-Morgan +0,9%.

Le secteur énergétique fut aussi entouré avec Conoco Phillips et ses +8,8% suite à l'annonce de la cession pour 13Mds$ d'actifs dans les sables bitumineux canadiens à Cenovus Energy et ExxonMobil (meilleures performance du Dow Jones) qui a également bien soutenu la tendance.

Les valeurs sidérurgiques ont profité de l'annonce de nouvelles taxes frappant les importations d'acier de pays européens et asiatiques. US Steel a pris 3,33% et AK Steel 2,26%.

Du côté des baisses, à noter la forte baisse de -23,5% sur Lululemon Athletica qui reperd tous ses gains depuis fin 2015, suite à l'échec de sa collection printemps, jugée trop terne et trop triste

Les cours du pétrole ont fini en nette hausse hier soir à New York, le marché, déjà bien orienté depuis le début de la semaine, bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire du Koweït. Le baril a ainsi terminé au-dessus de la barre symbolique des 50 dollars, ce qui ne lui était pas arrivé à New York depuis plus de trois semaines.

L'indice dollar a atteint un plus haut de deux semaines de 100,51, soutenu par la remontée des taux longs. Le rendement de l'emprunt à 10 ans du Trésor américain, orienté à la baisse depuis son pic de trois mois du 14 mars, est revenu à 2,42% contre 2,39% mercredi soir.

Enfin, avec la fermeté du billet vert, l'or a reflué de 0,7%.

1. Statistiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques importantes, voici ce que nous avons relevé :

a. Les inscriptions au chômage reculent moins que prévu

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont reculé moins que ne le prévoyait le consensus. Le ministère a recensé le dépôt de 258’000 demandes d'allocations chômage pour la semaine close le 25 mars, soit 3’000 de moins que la semaine précédente. Le consensus prévoyait qu'elles s'établiraient à 245’000. Le ministère n'a pas signalé de facteur particulier pour expliquer ce recul. La moyenne des demandes sur quatre semaines a augmenté de 7’750 à 254’250. Sur un an, les inscriptions au chômage ont décliné de 6,2%. Pour les férus de statistiques, signalons que cela fait plus de deux ans que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont sous la barre des 300’000.

b. Croissance révisée en hausse

La croissance économique des Etats-Unis a été légèrement révisée en hausse au 4e trimestre, selon la 3ème et dernière estimation. D'octobre à décembre, le PIB américain a progressé de 2,1% en rythme annualisé au lieu de 1,9%, selon la précédente estimation. C'est légèrement au-dessus de la prévision de 2% du consensus. Sur l'ensemble de l'année 2016, la croissance a été maintenue à 1,6% seulement contre 2,6% en 2015, le rythme d'expansion le plus faible depuis 2011.

Le montant des biens et services produits par les Etats-Unis s'est établi à 18’569 milliards de dollars l'année dernière. La révision en hausse du 4ème trimestre a été portée par l'allant des consommateurs, dont les dépenses ont augmenté de 3,5% au lieu de 3% dans la précédente estimation, faite fin février, ainsi qu'au 3e trimestre. Mais cette différence est surtout liée à une augmentation des prix de l'énergie.

Autre bonne nouvelle, les investissements des entreprises dans les structures ont moins baissé qu'initialement prévu (-1,9% au lieu de -4,5%). Ce bon point a toutefois été en partie effacé par une progression moins forte que précédemment estimée des dépenses dans les droits de propriété intellectuelle (+1,3% au lieu de +4,5%). Cela amoindrit la croissance globale des investissements à +2,9% au lieu de 3,2% pour la précédente évaluation.

2. La première brebis galeuse ?

On a bien compris le message (quasi) consensuel des membres de la banque centrale européenne (BCE) : L’institution de Frankfurt restera accommodante aussi longtemps qu’il le faudra et la normalisation de l’économie en zone euro ne sera pas pour tout de suite. Oui, mais c’était sans compter sur les déclarations de Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

Ce dernier a en effet affirmé que les décisions récentes de la BCE marquaient les premières étapes du retrait de son vaste programme de relance monétaire et elle pourrait prendre de nouvelles mesures dans ce sens si la situation économique continuait de s'améliorer. Ceci tranche avec la rigueur affichée par le chef économiste Peter Praet par exemple.

Klaas Knot a aussi déclaré que les dirigeants de la banque centrale étaient de plus en plus confiants dans la vigueur de la reprise économique en cours dans la zone euro.

Le membre du conseil des gouverneurs s’est même avancé en annonçant une date : Une hausse des taux directeurs pourraient arriver avant 1 an en même temps qu’une réduction du programme d'achats d'actifs (QE). « Même si nous percevions à un moment un risque de prendre du retard, je crois que le tapering et le premier relèvement des taux pourraient intervenir en même temps ».

Selon lui la BCE avertira probablement les investisseurs trois mois à l'avance de son intention de commencer à réduire le QE. Ce serait donc en septembre 2017 après les élections françaises et … allemandes. Rappelons que le QE étant censé se poursuivre jusqu'à la fin décembre

Il considère (comme Mario Draghi d’ailleurs) que les risques de déflation se sont dissipés. Il va cependant plus loin en affirmant qu'il n'y avait plus de raisons d'employer l'artillerie lourde, les outils de politique monétaire non conventionnels.

Klaas Knot avance aussi que l'impression générale était que les choses avancent dans la bonne direction et qu'inévitablement, la BCE va se diriger vers un retrait progressif des mesures de relance.

3. Couac sur l’inflation

Mauvaise nouvelle pour l’Allemagne, mais aussi pour la zone euro. On a appris que l'inflation en Allemagne avait ralenti en mars sous l'effet d'une hausse moins marquée des prix de l'énergie et de l'alimentation.

En comparant ce chiffre aux autres pays de l'Union européenne (UE), le taux annuel d'inflation de l'Allemagne s'est replié à 1,5% sur un an en mars, après avoir atteint un point haut en quatre ans et demi de 2,2% en février.

Le consensus tablait sur un taux annuel d'inflation plus élevé de 1,8%.

En février, la forte augmentation des prix du carburant, du fioul de chauffage et des produits alimentaires frais (légumineux en particulier) avaient fait monter le taux d'inflation de l'Allemagne.

Signalons finalement que le fait que les fêtes de Pâques soient célébrées en avril cette année, et non pas en mars comme en 2016, se ressent sur les prix liés aux vacances.

Cette statistique tombe aussi au moment où l’inflation espagnol a également marqué un net recul au mois de mars. Rappelons que cette dernière a reculé à 2,1% en mars, alors que le consensus la donnait à 2,7% après 3,0% en février.

Ces statistiques donnent de nouveaux arguments de poids à la BCE pour qu’elle n’agisse pas dans l’immédiat et qu’elle attende des élections françaises et allemandes. Rappelons aussi que la faible augmentation des salaires dans une grande partie de l'union monétaire appuie la volonté de Mario Draghi de « temporiser ».

4. Punir les manipulateurs

Le président Donald Trump a promis plusieurs actions lors de ces 100 premiers jours de « règne ». Il s'était notamment engagé à lancer «sept actions pour protéger les travailleurs»: renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain, se retirer du Partenariat Trans-Pacifique, faire la chasse aux abus dans les échanges commerciaux internationaux, lever les restrictions à l'exploitation des réserves énergétiques, relancer le pipeline Keystone et d'autres projets bloqués par Barack Obama, annuler «les millions de dollars promis au plan de l'ONU sur le climat et désigner les «manipulateur de monnaie».

Il semble que les choses avancent très rapidement sur ce dernier point. Les rumeurs voudraient que le président américain soit en train d’étudier une solution pour pénaliser les « manipulateurs ». Cette information a eu pour effet de faire baisser (momentanément) le dollar.

Si nous vous parlions déjà de cette épée de Damoclès pour certains pays il y a quelques mois, les choses semblent se préciser.

a. De quoi parle-t-on ?

Deux fois par an, le Trésor américain désigne les pays soupçonnés de manipuler leur monnaie, à savoir l'affaiblir pour favoriser leurs exportations. Le Japon, la Chine, la Corée, Taiwan, l'Allemagne et la Suisse.

b. Comment rentrer sur la liste ?

Pour faire partie de la liste rouge, le pays doit satisfaire deux des trois critères permettant d'identifier s'il mène une guerre des changes (course à l'affaiblissement de sa monnaie).

Ce pays, un partenaire commercial qui réalise au moins 55 milliards de commerce par an avec les Etats-Unis, doit avoir un surplus commercial d'au moins 20 milliards de dollars avec les Etats-Unis dans les 12 derniers mois. Deuxième condition, sa balance des paiements courants doit avoir un surplus supérieur à 3% du PIB.

Enfin, le pays doit avoir acheté des devises étrangères (pour affaiblir sa monnaie) pour un montant supérieur à 2% du PIB dans les 12 derniers mois. Rappelons qu’en 1988, les Etats-Unis avaient promulgué une loi permettant au secrétaire au Trésor de désigner les pays manipulateurs de leur devise.

Seulement aucun critère n'avait été défini. Signalons cependant que les pays qui manipulent souvent leur devise mais n'ont pas un commerce assez important avec les Etats-Unis échappent à cette liste noire.

c. Pourquoi une telle liste ?

L’année passée, le Peterson Institute avait estimé que la guerre des changes avait coûté 1 à 5 millions d’emplois à l’économie américaine en quelques années. En clair, la fin de ce conflit monétaire assurerait le plein emploi.

Sans sanctions (amendes, droits de douanes...), la guerre des changes peut continuer longtemps car elle a été jusqu'ici très rentable. Pour 1 dollar engagé dans cette « bataille », la balance des paiements courants du pays augmente de 65 cents.

d. Quels risques pour la … Suisse ?

Les interventions de la Banque nationale suisse (BNS) pour affaiblir la force du franc font rentrer la Suisse sur cette fameuse liste. Le trésor américain estime en effet qu’il y a des signes de manipulation dans le cours des devises.

La Suisse respecte cependant actuellement deux des trois critères (un excédent dans les comptes et une intervention dans les devises). Rappelons que pour affaiblir le franc suisse, la Banque nationale suisse (BNS) achète des devises étrangères.

Le Trésor américain incite entre autres la BNS à être plus transparente et à publier toutes les données relatives aux interventions.

Si le rapport publié par le Trésor américain n’a aucune influence pour l’instant sur la politique commerciale internationales des Etats-Unis, la Suisse se trouve sous la menace de sanctions (potentiel arrêt des relations bilatérales, dénonciation au FMI, restrictions des relations économiques avec les Etats-Unis).

Il ne faut donc pas sous-estimer cette menace qui pèse sur la Suisse et qui pourrait potentiellement forcer la BNS à laisser « flotter » un peu plus sa devise. Ce qui en définitive se traduirait par le renforcement du franc suisse face à un panier de devises.

5. Warning sur la dette

Nous vous parlons souvent des problèmes de la dette car nous estimons qu’elle est bien sous-estimée par le consensus. On vous parle notamment de la dette chinoise, mais aussi de la dette américaine.

Nos craintes sont confirmées par les dernières projections du Congressional Budget Office (CBO) américain. Selon cette institution, la dette publique des Etats-Unis atteindra 150% ( !!!) du PIB d'ici à 2047 à moins de changer de régime budgétaire,

Rappelons que le CBO estimait en 2016 que la dette publique représenterait 141% du PIB d'ici à 2046.

Pour cette année, le Congressional Budget Office voit la dette à 77% du PIB. Dans 10 ans il devrait être à 89 et à 113% en 2037.

Intéressant de noter que les prévisions du CBO supposent qu’Obamacare, sera toujours en place. Le CBO fait aussi l'hypothèse que l'augmentation de la population âgée de plus de 65 ans gonflera les coûts de santé, que les charges financières s'alourdiront et que la croissance ralentira dans la mesure où il anticipe également une diminution des gains de productivité.

Les déficits budgétaires représenteraient 8,6% du PIB en moyenne durant la période 2038-2047 contre 2,9% prévu pour 2017 et 4,0% sur la période 2018-2027.

Les charges d'intérêts nets atteindraient 6,2% du PIB en 2047 contre 1,4% en 2017 et 1,2% environ en 1967.

Les projections du CBO sur 30 ans supposent que le taux de rendement réel des 10 ans américain serait de 1,5% en moyenne sur cette période de 30 ans et monterait à 2,3% en 2047. Force est donc de constater que des taux d'intérêt plus bas ou plus élevés pourraient produire des résultats divergents.

Ainsi, le rapport de la dette au PIB pourrait varier de 85%, suivant l'hypothèse de taux bas et d'une forte croissance, à 244% dans le cas de taux bien plus hauts et d'une croissance bien plus faible.

Rappelons que le record remonte jusqu'à présent à 1946, avec un ratio de 106% du PIB, qui devrait être égalé en 2035 selon les projections du CBO.

Ce rapport tombe au plus mauvais moment car certains parlementaires pourraient hésiter à voter la future réforme fiscale de Donald Trump, financée en partie par … la dette !

6. Aujourd’hui

Aujourd’hui, nous observerons le taux de croissance de la Turquie en proie au doute ces derniers temps. Dans l’Union européenne, c’est l’inflation en zone euro et la croissance finale du dernier trimestre 2016 en Grande-Bretagne qui seront sur le devant de la scène. Aux Etats-Unis finalement nous suivrons l’indicateur préféré de la réserve fédérale américaine (Fed) concernant l’inflation (PCE) pour le mois de février.

Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse dans le sillage de la progression des indices américains et du fort momentum acheteur (je sais, je me répète…). Les investisseurs seront attentifs aux nombreuses statistiques économiques du jour et tenteront d’aborder le mois d’avril et le prochain trimestre, qui sera marqué par les élections présidentielles françaises, d’une manière positive.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent sans grande tendance ce matin tout comme les indices américains à la clôture hier soir. Il y avait pourtant de quoi se réjouir ce matin après la publication d’une statistique économique probante en Chine. On a en effet appris que l'activité dans le secteur manufacturier en Chine avait progressé plus fortement que prévu en mars. En détail, l'indice officiel manufacturier des directeurs d'achats (PMI) s'est élevé à 51,8 ce mois-ci, contre 51,6 le mois dernier. Le consensus tablait sur un chiffre de 51,6 en insistant notamment sur l'essor du secteur de la construction, qui alimente la demande et tire les prix à la hausse.

Situation plus mitigée au Japon puisque si d’un côté les prix à la consommation au Japon ont accentué leur rebond en février, après avoir enregistré en janvier leur première hausse depuis fin 2015, d’une autre la consommation des ménages a chuté de 3,8% par rapport à février 2016, accusant son douzième recul d'affilée.

Actualité

L'administration Trump a lancé le chantier de la réforme du traité de libre-échange nord-américain (Alena) en faisant parvenir au Congrès une liste préliminaire, plutôt limitée, de priorités pour sa renégociation. Le pouvoir souhaite notamment pouvoir rétablir des droits de douane dans l'éventualité où des importations du Canada ou du Mexique entraîneraient une "menace de dommages graves" à l'industrie américaine, lit-on dans la lettre adressée au Congrès par le bureau du Représentant au Commerce. Le gouvernement demande également que soit supprimée une clause du traité qui prévoit le renvoi devant une commission d'arbitrage des litiges portant sur des allégations de dumping ou de subventions illicites. Plusieurs organisations patronales, notamment dans le bois, avaient dénoncé l'inefficacité de ce mécanisme de règlement.

L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye, destituée pour trafic d'influence, a été arrêtée, rapporte l'agence sud-coréenne de presse Yonhap. La cour centrale du district de Séoul a émis un mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente, qui est accusée de corruption, d'abus de pouvoir, de coercition et de divulgation de secrets d'État, précise l'agence.

A moins de trois semaines du référendum constitutionnel en Turquie, l'incertitude règne sur l'issue de cette consultation destinée à changer le système de gouvernement du pays en renforçant les pouvoirs présidentiels. Deux hauts responsables du Parti de la justice et du développement (AKP), la formation islamo-conservatrice du président Recep Tayyip Erdogan, ont déclaré à Reuters qu'une enquête d'opinion financée par le parti donnait au début du mois le "oui" en tête avec 52% des intentions de vote. Un mois plus tôt, les partisans de la réforme voulue par Erdogan étaient mesurées à 55-56% et, ajoutent ces deux responsables, l'AKP s'attendait à ce que la crise diplomatique qui a éclaté entre les autorités turques et les Européens n'accentue l'avance du "oui".

Les entreprises américaines ont placé pour 406,1 milliards de dollars de dette en catégorie investissement jusqu'à présent cette année, du jamais vu sur un trimestre depuis au moins 1995, selon le fournisseur de données Dealogic. Les montants levés sur les trois premiers mois de 2017 s'inscrivent ainsi à un record pour la troisième année consécutive alors que les entreprises continuent de tirer parti de la faiblesse des coûts d'emprunt.

L'administration du président Donald Trump a une nouvelle fois fait appel de la suspension du décret migratoire qui interdit temporairement l'entrée aux Etats-Unis des réfugiés et des ressortissants de six pays musulmans. L'appel a été déposé par le département de la Justice devant la cour d'appel pour le neuvième circuit, qui couvre quinze cours de district dans l'Ouest du pays.

La banque centrale du Mexique a relevé son taux directeur pour la cinquième fois depuis le mois de septembre mais à un rythme moindre, le rebond du peso rendant moins nécessaire une action forte. Le comité de politique monétaire de Banco de Mexico a décidé à l'unanimité de relever d'un quart de point son principal taux à 6,50%, son niveau le plus élevé depuis le début 2009

Energie / Utilities

► La compagnie pétrolière publique argentine YPF, associée à Pan American Energy, Total Austral et Wintershall Energia, investira 500 millions de dollars (466 millions d'euros) dans un gisement de gaz de schiste, selon un document boursier publié jeudi. "Si (les autorités de régulation) l'acceptent, Total sera chargé de la (zone est du gisement Vaca Muerta) et Pan American Energy de la zone ouest", explique YPF dans le document. Pan American Energy est une filiale de BP.

► Six organisations écologistes américaines ont déposé un recours contre la décision de l'administration Trump d'autoriser la construction de l'oléoduc Keystone XL.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue sans tendance ce matin en Asie dans le sillage de la stagnation des devises.

Industrie / Minières / Automobile

► Les gouvernements européens acheteurs de l'A400M, l'avion de transport militaire d'Airbus, ont décidé de maintenir les pénalités infligées au constructeur pour ses retards de production, a déclaré une source au fait du dossier.

► Volkswagen a annoncé avoir conclu des accords supplémentaires avec plusieurs Etats américains afin de mettre un terme à des poursuites relatives au scandale de ses moteurs diesel truqués. Le constructeur automobile allemand versera 157,5 millions de dollars environ à dix Etats pour mettre fin à des plaintes relatives à des infractions présumées en matière d'environnement et de consommation. Cette somme sera répartie entre le Connecticut, le Delaware, le Maine, le Massachusetts, New York, l'Oregon, la Pennsylvanie, Rhode Island, le Vermont et Washington. Ces Etats figurent parmi ceux qui ont adopté les nouvelles règles de la Californie en matière d'émissions polluantes, règles qui diffèrent des standards fédéraux dans ce domaine.

► Le département du Commerce des Etats-Unis a jugé que des importations d'acier de pays européens et asiatiques relevaient du dumping, ce qui les exposent à des droits de douane variant de 3,6% à 148,2%, a déclaré Wilbur Ross, le secrétaire au Commerce américain. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le département du Commerce pour les importations de feuillards d'acier coupés à longueur d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, du Japon, de Corée du Sud et de Taïwan. En 2015, les importations de feuillards de ces pays ont représenté 732 millions de dollars (683 millions d'euros) et le département du Commerce avait procédé à une enquête sur requête du sidérurgiste Nucor et des filiales américaines d'ArcelorMittal et de SSAB.

► Alitalia va négocier en continu avec ses syndicats du 6 au 13 avril pour obtenir leur accord sur des réductions d'effectifs avant le lancement d'une augmentation de capital le 14 avril, ont déclaré deux ministres

► Perfect Holding a réduit ses pertes l'année dernière, le résultat opérationnel net s'affichant à -1,1 mio CHF, après une perte de 1,6 mio l'année précédente, a annoncé le groupe. Les résultats ont été pénalisés par une provision de 643'000 CHF sur un prêt, "liée à une incertitude quant au respect du plan de remboursement", a ajouté Perfect Holding. Les ventes nettes ont par contre accéléré de 14,7% à 17,9 mio CHF, a précisé l'entreprise lausannoise dans un communiqué.

► Sika a annoncé plusieurs changements au sein de la direction générale et des unités pour tenir compte de la stratégie de croissance et des objectifs à l'horizon 2020. Thomas Hasler, actuellement directeur technologique, a été nommé à la tête de l'unité Industry. Le poste de directeur technologique est repris par Frank Hoefflin qui rejoint également la direction générale.Yumi Kan, qui dirige l'activité Building Systems & Industry, prend la direction de la division Construction, tandis que le responsable des activités Concrete & Waterproofing Ernesto Schuemperli se retire de la direction générale, selon un communiqué.

Financières

► L'Etat portugais a injecté 2,5 milliards d'euros dans la banque publique portugaise Caixa geral de depositos (CGD), dans le cadre d'un plan de recapitalisation de près de 5 milliards d'euros visant à améliorer sa solvabilité. "La première banque du Portugal est désormais solide, ce qui contribue au renforcement du système financier du pays et à la dynamisation de l'économie nationale", a assuré dans un communiqué le ministère des Finances. Cette deuxième phase du plan de recapitalisation de la Caixa s'est accompagnée d'une émission d'obligations de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels privés, pour laquelle la banque a dû concéder un taux de 10,75%.

► L'apport de la place financière helvétique à la création de valeur en Suisse a diminué au cours des dernières années, alors que le PIB a augmenté d'un cinquième. Les services financiers et d'assurance ont contribué à 9,4% du PIB, soit 60,85 milliards de francs, en 2016. La part de la population active employée par le secteur financier a également diminué en Suisse au cours de la dernière décennie. Elle est passée de 5,8% en 2006 à 5,6% dix ans plus tard. En chiffres absolus, le nombre d'emplois à plein temps dans le secteur a toutefois augmenté, passant de 197'302 à 213'535. Les postes-clés de la place financière n'ont pas été affectés par cette augmentation.

► Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) a annoncé avoir relevé son offre de 20% à environ 4,9 milliards de dollars américains sur PrivateBancorp après le rejet de sa première proposition par certains actionnaires du groupe de Chicago. Le conseil d'administration de PrivateBancorp soutient la nouvelle offre de CIBC. Cette initiative survient avant la date butoir fixée en juin et environ neuf mois après que la banque canadienne a formulé une première offre de 3,8 milliards de dollars en actions et en numéraire. En cas de succès, cette acquisition serait la plus importante jamais effectuée par la banque canadienne.

► La banque nationale de Grèce (BNG) a annoncé des bénéfices en hausse au quatrième trimestre 2016, à 73 millions d'euros alors qu'Alpha a indiqué une baisse de ses bénéfices pour la même période, à 20,1 millions. Les bénéfices de la BNG sont en hausse de plus de 100% par rapport au troisième trimestre 2016, selon un communiqué de cette banque. En 2016, les bénéfices de la BNG ont atteint 53 millions d'euros contre des pertes de plus d'un milliard en 2015. Le directeur général de la BNG, Léonidas Fraguiadakis, s'est félicité de "la restructuration réussie des provisions et des prêts non performants", qui a permis de réduire ceux-ci de 900 millions d'euros au 4ème trimestre par rapport au troisième et de 2,8 milliards d'euros sur l'année entière. Le pourcentage des prêts non performants du groupe est tombé à 43,6% au quatrième trimestre, contre 47,5% fin 2015. Pour sa part, Alpha a dégagé des bénéfices de 20,1 millions d'euros au quatrième trimestre contre 41,2 au troisième. Sur l'ensemble de l'année, les bénéfices d'Alpha ont atteint 42,3 millions d'euros contre des pertes de 1,4 milliard pour 2015.

Informations et Technologies

► Les 140 caractères d'un tweet peuvent s'avérer une source d'inspiration ou une insupportable contrainte. Pour essayer d'attirer le chaland, Twitter a annoncé que les noms d'utilisateurs ne seraient plus décomptés dans les réponses.

Consommation

► Ferrero a annoncé avoir choisi pour la première fois en dehors de la famille fondatrice son administrateur délégué, le fabricant du Nutella voulant être plus compétitif et voulant se développer plus rapidement à l'étranger. Lapo Civiletti, responsable de la région Europe centrale et orientale, remplacera Giovanni Ferrero à compter de septembre. Cette initiative est une étape supplémentaire dans la nouvelle stratégie de Ferrero qui s'est lancé dans de petites acquisitions ces dernières années sous la houlette de Giovanni Ferrero, devenu le patron unique du confiseur italien en 2011 après le décès de son frère.

► Le Salon international de l'horlogerie et de la bijouterie a affiché une baisse de fréquentation cette année. L'édition du 100e anniversaire de Baselworld a accueilli 106'000 visiteurs, c'est 4% de moins qu'en 2016. Sa durée sera raccourcie l'année prochaine. La grand-messe de l'horlogerie et de la bijouterie va passer à six jours contre huit jours cette année. La prochaine édition se tiendra du jeudi 22 mars au mardi 27 mars 2018, a indiqué Baselworld jeudi. La branche faisant face à une période difficile, les organisateurs ont également décidé d'ajuster les prix, précise Sylvie Ritter, directrice, citée dans le communiqué. Cette année, Baselworld a aussi subi un recul du nombre de ses exposants, qui sont passés à 1300, soit 200 de moins qu'en 2015. De nombreuses marques n'ont pas fait le déplacement. D'autres, comme le groupe de luxe français Hermès, ont annoncé pendant le salon bâlois qu'elles rejoindront le Salon international de la haute horlogerie de Genève (SIHH) l'an prochain.

► Lanson-BCC a fait état après Bourse d'un bénéfice net de 11,15 millions d'euros au 31 décembre 2016, en recul de 1,1 million sur un an. Le bénéfice opérationnel de la maison de Champagne s'est de son côté établi à 23 millions d'euros, soit une baisse de 4,1 millions. Le chiffre d'affaires s'est lui aussi replié, passant de 266,5 à 259,15 millions d'euros. En termes de situation financière, Lanson-BCC revendique 264,55 millions d'euros de capitaux propres au 31 décembre 2016, en augmentation de 4,3% par rapport à la même date l'année précédente, alors que la dette financière a atteint 500,7 millions d'euros, à comparer à 498,88 millions. Confiant dans son avenir, Lanson-BCC a toutefois réaffirmé sa stratégie à long terme de développement en valeur.

► Les conditions de clôture étant désormais satisfaites, et suite au communiqué de presse du 1er décembre 2016, Pernod Ricard et Bodega Las Copas (joint-venture détenue par Groupo Emperador Spain et González Byass) ont réalisé la cession, par les filiales mexicaine et espagnole de Pernod Ricard, des brandies et vins Domecq, pour une valeur de 81 million d’euros. L'opération portait sur le portefeuille de marques de brandy mexicain Don Pedro, Presidente et Azteca de Oro, sur l'unité de production de vins mexicains à Ensenada, ainsi que sur les stocks associés à la marque dans plusieurs marchés tels que l'Espagne, les Etats-Unis, la Belgique et les Pays-Bas, entre autres.

► La banque Goldman Sachs vient de remonter sa recommandation sur Remy Cointreau de Neutre à Achat avec un objectif de cours de 95 euros (contre 91 euros préalablement)

► En concluant un accord de principe avec les autorités de la concurrence américaines (Department of Justice), Danone a franchi une étape majeure en vue de la finalisation de l'acquisition de WhiteWave.

Pharmaceutique

► Johnson & Johnson (J&J) a racheté 73,25% du capital-actions de sa cible d'acquisition Actelion dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA), arrivée à échéance jeudi. Au total, 78,6 mio de titres ont été servis au prix proposé de 280 USD par action, portant le volume total détenu par J&J à 83,2 mio, soit 77,20% du capital et des droits de vote, selon les résultats provisoires publiés par Actelion.