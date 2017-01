La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

mardi, 17.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les chiffres de l’inflation en Grande-Bretagne ainsi que le ZEW allemand.

John F. Plassard*



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en baisse après un long week-end de 3 jours. La faiblesse du jour est à mettre sur le compte de la nouvelle baisse du dollar face à l’euro notamment (souveniez-vous de la chanson de France Gall…) et à la nervosité des investisseurs avant la semaine de tous les dangers (voir la liste des évènements que nous avons listé ce matin) avec à l’ordre du jour, le discours de la première ministre Theresa May sur le Brexit.

Avant cela, il y avait cependant plusieurs statistiques économiques ce matin et parmi elles, une concernait … la Grande-Bretagne ! On a en effet appris que l'inflation avait atteint son plus haut niveau depuis mi-2014 en décembre, portée par une hausse du tarif des transports aériens et l'impact négatif du Brexit sur la livre.

En détail, les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% le mois dernier sur un an, soit leur progression la plus marquée depuis juillet 2014. Le consensus tablait sur une hausse de 1,4%. En novembre, l'inflation avait été de 1,2% sur un an. Les prix à la production ont de leur côté augmenté de 2,7% sur un an au mois de décembre, soit leur progression la plus prononcée depuis mars 2012. La pression se fait donc de plus en plus forte sur la banque centrale britannique (BoE) pour qu’elle commence à songer à durcir sa politique monétaire.

Autre statistique, mais en Allemagne cette fois-ci. Les perspectives économiques des analystes financiers et des investisseurs institutionnels en Allemagne se sont améliorées en janvier, selon le fameux ZEW. Le chiffre est cependant en dessous des attentes du consensus. En détail, l'indicateur économique avancé ZEW est ressorti à 16,6 pour le mois de janvier, contre 13,8 le mois dernier. Le consensus tablait sur une progression à 18,8.

Finalement, signalons une statistique extrêmement importante en zone euro qui pourrait avoir son importance pour la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi. On a en effet appris que les conditions d'octroi de crédits au secteur privé européen s’étaient encore améliorées au dernier trimestre 2016. Comme lors des précédents trimestres, l'amélioration des conditions auxquelles sont négociés les nouveaux prêts aux ménages ou aux entreprises s'est poursuivie dans toutes les catégories de prêts. En outre, la demande de crédits a continué à progresser, montre encore ce sondage réalisé entre le 7 et le 27 décembre auprès de 139 banques de la zone euro. Cependant, la BCE constate que les standards de crédits se sont légèrement resserrés pour les entreprises entre octobre et décembre. Il s'agit même du premier resserrement net depuis le quatrième trimestre 2013. Cette « anomalie » serait due principalement à un durcissement aux Pays-Bas, alors que dans les autres grands pays de la zone euro, les standards de crédit aux entreprises seraient restés globalement inchangés.

La conférence de presse du président Mario Draghi s’annonce donc des plus difficile jeudi entre les récentes hausses des prix à la production, à la consommation et l’amélioration des conditions de crédit. Son discours sur la stabilité de l’inflation sous-jacente satisfera-t-il les investisseurs ? Rien n’est moins sûr….

Si les indices américains étaient fermés hier, les places européennes n’ont pas réussi à en profiter comme cela est de coutume. La faute au manque de motivation, mais surtout à la nervosité à l’entame de la semaine de tous les dangers. Songez seulement :

Aujourd’hui :

Discours de Theresa May sur le Brexit

Zew allemand

Discours du membre votant de la Réserve fédérale américaine (Fed), William Dudley

Demain :

Évolution du prix des maisons en Chine

Chiffre de l’inflation aux Etats-Unis (CPI)

Discours de la présidente de la Fed, Janet Yellen

Jeudi :

Réunion de la Banque centrale européenne (BCE)

Vendredi :

Réunion de la Banque centrale du Japon (BoJ)

Intronisation du nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump

Chiffres de la croissance et de la production industrielle en Chine pour le 4 ème trimestre 2016

trimestre 2016 Discours du membre votant de la Réserve fédérale américaine (Fed), Patrick Harker concernant les prévisions économiques

Cerise sur le gâteau, les résultats des entreprises américaines seront aussi importantes à suivre….

Statistiques

Nous ne vous en avons pas parlé hier par faute de place, mais il nous semblait tout de même intéressant de vous faire part des conclusions de l’excellente étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch concernant les flux de la semaine du 11 janvier. Intéressant car on a constaté un changement de l’évolution de la poche des obligations. En a en effet appris que les fonds obligataires avaient enregistré leur meilleure collecte depuis trois mois lors de la semaine écoulée.

Les investisseurs y ont placé 7,8 milliards de dollars. Ils ont attiré 17 milliards de dollars lors des trois dernières semaines, compensant ainsi 40% des 42 milliards de décollecte des deux mois précédents.

Dans le détail, les fonds Investment Grade ont attiré 3,8 milliards de dollars, le flux le plus important en trois mois, et ceux spécialisés dans les obligations High Yield et émergentes, respectivement 1,2 et 1,3 milliard de dollars.

Les fonds actions n'ont pas pour autant été délaissés par les investisseurs puisqu'ils ont collecté 8,1 milliards de dollars, dont 3,1 milliards pour les actions japonaises (leur meilleure performance en neuf semaines), 600 millions pour les européennes et 500 millions de dollars pour les émergentes.

En revanche, les Sicav actions américaines ont enregistré 300 millions de dollars de rachats nets.

Des hausses de taux oui, mais quand ?

On se souvient que lorsque la Réserve fédérale américaine (Fed) avait relevé son principal taux directeur d'un quart de point le 14 décembre dernier et qu’elle avait dit s'attendre à une accélération du rythme des hausses de taux en 2017, elle avait semblé s'adapter aux promesses de baisse des impôts, de hausse des dépenses et de dérégulation de la future administration Trump.

Malgré les incertitudes, ce « nouvel optimisme » avait poussé la Fed à tabler sur trois hausses (de taux) en 2017 contre seulement deux en septembre 2016.

Reste à savoir maintenant quand ces trois hausses auront lieu. Cette question qui semble anodine ne l’est pas du tout car elle va bien évidemment avoir une influence sur le market timing et les anticipations de mouvement des taux et du dollar par exemple.

Pour tenter d’y voir plus clair, relevons ici une enquête du Wall Street Journal auprès de plusieurs économistes qui relèvent que 33% des conjoncturistes interrogés pensent que les membres de la Fed voteront une hausse en mars tandis que 48% jugent que la banque centrale attendra sa réunion du mois de juin.

Cette division des économistes sur le calendrier de la Fed reflète des différences d'appréciation sur l'évolution de l'économie américaine en 2017 et les effets des plans budgétaires de la nouvelle administration Trump.

Plusieurs de ceux qui prédisent une hausse en mars prévoient une poursuite de l'amélioration du marché de l'emploi, un renforcement de l'inflation et une croissance économique à un rythme soutenu.

Ceux qui en revanche tablent sur une hausse en juin sont plus sceptiques sur ce type de scénario.

Rappelons ici le calendrier des réunions de la Fed si on assume que la prochaine hausse se fera lors d’une réunion ou il y aura une conférence de presse.(*) :

Janvier/Février 31-1

Mars 14-15 *

Mai 2-3

Juin 13-14*

Juillet 25-26

Septembre 19-20*

Octobre/Novembre 31-1

Décembre 12-13*

Ronald Trump ?

Lors de l’une de nos premières analyses concernant les élections américaines (Elections américaines ; L’heure de vérité 25 juillet 2016) nous affirmions que si le phénomène Donald Trump était incomparable, il y avait eu d’autre « personnages atypiques » qui étaient arrivés au pouvoir avant lui.

Au nombre de ceux-là, nous citions Barry Goldwater, Dwight Eisenhower et Ronald Reagan.

À quelques jours de l’intronisation du Républicain, peut-on vraiment comparer Donald Trump à certains de ses prédécesseurs ?

Petit rappel

Personnage atypique, Ronald Reagan joue dans une cinquantaine de films, principalement de série B, dans lesquels il tient des seconds rôles, avant de s'approcher de la vie politique dès 1950. En 1980, Ronald Reagan est élu Président des Etats-Unis face au candidat sortant, Jimmy Carter. Il sera réélu triomphalement en 1984.

À son arrivée au pouvoir, l’Amérique que Ronald Reagan souhaitait diriger en 1980 était toujours divisée par l’héritage des conflits raciaux des années 1960 et 1970. C’était également une nation où les tensions de classe allaient croissantes.

Les deux mandats de Ronald Reagan sont marqués par une politique économique encouragée par l’économiste Friedman (chantre de l’école de Chicago) et s’appuyant sur Volcker, à la tête de la réserve fédérale américaine (Fed) depuis Carter. Le reaganisme est à rapprocher du thatchérisme en tant que politique néolibérale

Les baisses d’impôts

Nous parlions notamment de Ronald Reagan car lors de sa campagne, Donald Trump s’est prononcé pour une baisse massive d’impôts pour les particuliers, avec un taux maximal ramené de 39,6 % à 33 %, et une réduction drastique de l’impôt sur les sociétés qui passerait de 35 % à 15 %. Cette « révolution fiscale » si elle devait avoir lieu s’inscrirait dans l’esprit de Ronald Reagan.

Son programme de baisse d’impôts avait contribué à l’augmentation rapide et durable de la croissance économique américaine et à la réduction du chômage. Il avait également eu pour effet paradoxal d’augmenter les rentrées fiscales américaines à moyen et long terme.

Rappelons aussi que les réformes fiscales de Donald Trump visent à relancer les incitations productives des contribuables américains pour recréer un cercle économique vertueux qui se traduirait (théoriquement toujours) par un redémarrage notoire de la croissance, une baisse du chômage et des rentrées fiscales.

Comparaison est-elle vraiment raison ?

Pour comparer des personnalités politiques, il convient bien évidemment de les placer dans un contexte économique. Et c’est à ce moment que la comparaison devient de plus en plus compliquée.

On se souvient en effet que lors de sa « première année pleine » en 1982, les conditions économiques des Etats-Unis n’était pas du tout semblable à celles que rencontre Donald Trump aujourd’hui.

Les taux d’intérêt par exemple culminaient à … 18% et les taux à 10 ans américain étaient de 15%. Ceci avait bien évidemment une conséquence importante sur les taux hypothécaires américains qui étaient à 16.25% ! Du côté des éléments positifs on note que la croissance de la productivité est de 2% en 1982 contre un chiffre quasi nul aujourd’hui.

La tendance à l’époque en terme de commerce extérieur, était plutôt à l’ouverture avec le reste du monde alors qu’aujourd’hui c’est bien évidemment le protectionnisme qui prévaut.

Enfin, comment ne pas citer les conditions démographiques. En 1982, les fameux baby boomer sont dans la fleur de l’âge (26 ans) alors qu’aujourd’hui ils approchent de la retraite (60).

Qui sera Donald Trump

On a bien compris qu’aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si Donald Trump fera le même type de mandat (s) que Ronald Reagan mais bien de savoir quel type de président il sera :

Un reconstructeur, dont le mandat pose les bases d’un nouveau moment (Ronald Reagan en faisait partie)

Un rénovateur, dont le mandat pose les bases d’une idéologie dominante au goût du jour alors que la dynamique du moment s’essouffle (on songe à Lyndon Johnson)

Un briseur de rêve, dont le mandat pose les bases d’une dissension interne et externe et pose les bases pour l’arrivée d’un nouveau … reconstructeur….

Le FMI en soutien

On en attendait pas autant du fond monétaire international (FMI). Après les doutes exprimés par la majeure partie des gouvernements européens, la banque centrale européenne (BCE) et la Banque Mondiale, le FMI a adressé un véritable message d'encouragement à la future administration américaine en prévoyant que son plan de relance budgétaire (investissement massif dans les infrastructures de plus de 500 milliards de dollars) allait doper l'économie américaine. L’institution dirigée par Christine Lagarde a cependant (et logiquement) mis les Etats-Unis en garde contre la tentation protectionniste.

En détail, les Etats-Unis voient ainsi ses prévisions de croissance relevées de 0,1 point cette année (+2,3%), et, surtout de 0,4 point en 2018 (+2,5%) par rapport aux projections publiées il y a trois mois.

Intéressant de noter que l’optimisme est aussi de mise concernant la Chine, dont la prévision de croissance est nettement revue à la hausse cette année (+0,3 point, à 6,5%), portée là encore par le soutien économique du gouvernement. Le FMI note cependant aussi quelques risques (logiques) dont le poids de la relance publique couplée à l'expansion rapide du crédit et aux problèmes de solvabilité des entreprises qui augmentent les risques de ralentissement brutal et d'ajustement désordonné.

Finalement, le Brésil et la Russie devraient sortir en 2017 de deux années consécutives de récession.

Du côté des déceptions, le FMI laisse inchangées ses prévisions pour la croissance mondiale (+3,4% cette année; +3,6% en 2018) à moins que la relance aux … Etats-Unis ne devait s'avérer plus importante qu'envisagée !

L'Inde devrait quant à elle, pâtir de sa décision surprise, en novembre, de démonétiser quelque 24 milliards de billets de banque afin de lutter contre la fraude. Le FMI prévoit ainsi une croissance indienne plus faible cette année (-0,4 point à 7,2%) en raison du choc sur la consommation créé par des pénuries de liquidités et des perturbations dans les paiements.

Finalement, pénalisée par la chute mondiale des cours des matières premières, l'Afrique sub-saharienne voit aussi ses perspectives de croissance revues à la baisse, à 2,8%, même si les pays pétroliers devraient profiter de la hausse attendue des cours du brut.

Aujourd’hui

Aujourd’hui en termes de statistiques ces sont les chiffres de l’inflation en Grande-Bretagne qu’il faudra guetter tout comme le ZEW allemand.

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans l’attente de discours de la première ministre britannique Theresa May concernant le Brexit et la rapidité de sa mise en place. La devise britannique pourrait tester des plus de l’année dans le courant de la journée.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en baisse ce matin dans l’attente aussi du discours de Theresa May ainsi que d’une semaine de tous les dangers qui verra entre autres (voir plus haut) la publication des chiffres de la croissance en Chine. Le Nikkei est une nouvelle fois plomb ; par la vigueur du Zen face au dollar qui revient sur des supports techniques très importants du 2 décembre (113.51).

Actualité

La sortie du marché unique européen ainsi que de l'union douanière figureront au nombre des 12 priorités de la Première ministre britannique Theresa May pour le Brexit, écrit le Telegraph. Theresa May doit, dans un discours attendu de longue date, exposer aujourd’hui son plan en vue des négociations sur le Brexit, qui comprendra 12 objectifs de discussion. "Nous cherchons un partenariat nouveau et équitable - entre une Grande-Bretagne indépendante, qui se prend en main, et nos amis et alliés de l'Union européenne", doit déclarer Theresa May, selon le Telegraph. Le journal spécifie qu'elle annoncera clairement que la Grande-Bretagne compte quitter le marché unique et l'union douanière. "Pas d'appartenance partielle à l'Union européenne, pas de membre associé de l'UE, rien qui nous laisse à moitié dehors, à moitié dedans. Nous ne cherchons pas à adopter un modèle dont bénéficient déjà d'autres pays", doit-elle dire. Selon le journal, Theresa May fera de la reconquête du contrôle des frontières du Royaume-Uni l'un des thèmes centraux de sa stratégie en matière de Brexit. La Grande-Bretagne ne cherchera pas à rester "à moitié dehors, à moitié dedans" l'Union européenne,

Il semble que la croissance de l'économie britannique repose de plus en plus sur la consommation des ménages et non sur l'investissement et l'exportation, ce qui n'est pas bon signe, estime Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre.

La Banque centrale européenne (BCE) a acheté pour 24,7 milliards d'euros de dettes la semaine passée, un record, profitant d'une offre abondante de titres bancaires pour poursuivre son programme de soutien à l'économie. Le montant de la semaine dernière est le plus élevé depuis que la BCE a lancé en 2014 son programme dit d'assouplissement quantitatif. Le bond des achats, qui compense une activité plus faible de la BCE sur le marché en décembre, a été notamment rendu possible par une offre abondante, comme souvent en début d'année, de titres sécurisés, émis par les banques et adossés à des créances hypothécaires ou des créances des collectivités locales.

Energie / Utilities

► Engie a annoncé la signature d'un protocole d'accord préliminaire visant à permettre "à terme" l'acquisition d'Elengy, sa filiale à 100% opérant des terminaux de gaz naturel liquéfié, par GRTgaz. GRTgaz est le gestionnaire de réseau de transport de gaz détenu à 75% par Engie et à 25% par la Société d'Infrastructures Gazières, elle-même détenue par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue sans réelle tendance ce matin en Asie dans un journée qui devrait être marquée par de violents mouvements sur les devises.

Industrie / Minières / Automobile

► Des tests pratiqués sur le modèle 500X de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) montrent qu'il est conforme aux règles et il n'y aucune irrégularité concernant les émissions, contrairement à ce que soutient l'Allemagne, a déclaré le ministère des Transports italien. Dans des lettres envoyées l'été dernier à la Commission européenne et au ministère italien des Transports, l'Allemagne dit avoir détecté des augmentations inhabituelles d'émissions polluantes sur quatre modèles de FCA - dont la Fiat 500X - et accuse le constructeur italien d'avoir installé un dispositif illégal sur ses moteurs diesel pour débrancher le système de traitement des gaz.

► Une étude européenne met en cause l'efficacité du système de dépollution de la Citroën C4 Cactus diesel (Groupe PSA), affirme Le Parisien/Aujourd'hui en France. Cette étude, que le quotidien affirme avoir consultée, a été réalisée par un laboratoire scientifique rattaché à la Commission européenne, le Joint Research Center (JRC).

► Rolls-Royce Plc a annoncé être avoir accepté de s'acquitter d'une série d'amendes infligées par les autorités britanniques, américaines et brésiliennes pour solder une affaire de corruption impliquant des intermédiaires. Selon ces accords, le motoriste britannique effectuera une série de versements pour un montant total de 671 millions de livres (764 millions d'euros) sur plusieurs années.

► General Motors doit annoncer un projet d'investissement devisé de longue date de près d'un milliard de dollars dans ses usines aux Etats-Unis, a appris Reuters de source proche du dossier.

► Givaudan a fait l'acquisition du spécialiste d'arômes naturels Activ International. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie 2020 de la société qui vise à renforcer ses capacités dans le domaine des solutions d'arômes naturels destinées à la clientèle, a-t-il indiqué dans un communiqué. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.

► Technip SA a annoncé dans un communiqué, la naissance du groupe TechnipFMC à la suite du rapprochement entre Technip et FMC Technologies. Les actions TechnipFMC commenceront à être cotées ce mardi sur le New York Stock Exchange et sur Euronext Paris sous la dénomination FTI.

► Rio Tinto a annoncé une hausse de ses exportations de minerai de fer en 2016 à la faveur d'une remontée des cours des matières premières. Les cours ont fortement augmenté ces derniers mois, et l'action de Rio Tinto s'est appréciée de plus de 60% par rapport à son niveau d'il y a un an. Les exportations de minerai de fer de Rio Tinto ont cru de 3% sur un an en 2016, à 327,6 millions de tonnes, conformément aux objectifs. La production a augmenté de 6% à 329,5 millions de tonnes. "Nous avons fourni une performance opérationnelle robuste en 2016, soutenue par notre course à l'efficacité et à l'optimisation de nos flux de trésorerie", a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe Jean-Sébastien Jacques, qui assure que cette "approche disciplinée demeure de rigueur en 2017".

► Geberit a enregistré l'an dernier une croissance organique de 6,4%, supérieure à ses propres projections, pour générer un chiffre d'affaires de 2,81 mrd CHF. Le Vieux continent demeure de loin le premier marché du groupe, où la performance a été emmenée par les pays nordiques et germaniques, à l'exception notable de la Suisse. France et Grande-Bretagne en revanche ont marqué le pas, indique l'équipementier dans son compte rendu. Les fruits de l'intégration du céramiste finlandais Sanitec ont muri plus vite que prévu en termes de synergies, assure la direction. Les recettes s'inscrivent dans le haut de la fourchette du consensus, qui articulait des ventes de 2,78 à 2,81 mrd CHF. La dynamique s'est comme attendu quelque peu enrayée au dernier trimestre, avec une croissance organique de 6,3% et réelle de 2,5%, pour un chiffre d'affaires de 636,6 mio CHF.

► Alstom, en sa qualité de leader d'un consortium avec Colas Rail et Thales, a signé aujourd'hui un contrat avec le Hanoi Metropolitan Railway Management Board (MRB) afin de fournir un système de métro pour la ligne 3 de Hanoï qui devrait entrer en service commercial avant la fin de l'année 2021. Il s'agit du tout premier contrat de système de métro intégré remporté par Alstom au Vietnam. La part d'Alstom dans ce contrat s'élève à près de 190 millions d’euros.

► Après un niveau de commandes record au second trimestre fiscal, la tendance s'est révélée un peu moins favorable pour Alstom sur le troisième trimestre de son exercice clos le 31 mars, soit la période allant d'octobre à décembre. Le groupe a engrangé 1,02 milliard d'euros de contrats pour 1,66 MdE de chiffre d'affaires, en progression de 3% en données publiées et de 2% sur une base comparable. Sur neuf mois, les commandes totalisent 7,23 MdsE (+17% en organique) et le chiffre d'affaires 5,225 MdsE (+5% en organique). LE carnet total au 31 décembre n'a jamais été aussi élevé, 33,8 MdsE, précise l'industriel.

► Interroll a annoncé l'ouverture d'une filiale au Mexique, avec l'objectif de "développer le potentiel" d'un marché en forte croissance. La succursale sera ouverte dans la capitale Mexico City et dirigée par Liczy Pallares.

Financières

► UBS conserve une marge de manœuvre si son antenne britannique ne peut plus opérer à travers l'Union européenne une fois que la Grande-Bretagne aura quitté le bloc des Vingt-Sept, a déclaré le directeur général de la banque suisse, Sergio Ermotti, au Forum économique mondial de Davos. "Nous avons une base à Francfort qui rassemble nos activités de gestion de fortune et pas que ça (...) Nous avons une structure en place et des infrastructures que nous pouvons développer si besoin est", a déclaré Ermotti lors d'une rencontre avec la presse.

Informations et Technologies

► Kudelski via sa filiale OpenTV, a déposé une plainte dans l'Etat américain du Texas contre la ligue nationale de football américain, représentée par la société NFL Enterprises. Cette dernière aurait violé sept brevets déposés aux Etats-Unis, indique le groupe

Consommation

► Lindt & Sprüngli a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 3,9 mrd CHF, soit une croissance de 6,8% sur un an. L'effet des monnaies a été légèrement positif de 0,8%, étant donné que le dollar a augmenté face au franc, tandis que la livre britannique s'est affaiblie. L&S est parvenu à croître davantage que le marché du chocolat, à gagner d'importantes parts de marché et à augmenter son chiffre d'affaires conformément à l'objectif visé, ce qui est très réjouissant, compte tenu notamment du contexte de marché difficile, a indiqué mardi l'entreprise dans un communiqué. La croissance organique s'est élevée à 6,0%, comparé à +4,4% à la fin du premier semestre de l'année sous revue. Elle se situe dans le cadre de l'objectif de 6%-8% que s'était fixé la société. Sans la filiale américaine Russell Stover, elle s'est même montée à +7,4%. Dans l'ensemble, la croissance du groupe a passé de +4,4% à mi-2016 à +7,0% à la fin du deuxième semestre, selon la société. Les achats de Noël se sont révélés nettement supérieurs à ceux de l'année écoulée. Ces résultats sont conformes aux prévisions des analystes pour le chiffre d'affaires et supérieur pour la croissance organique. Le consensus avait tablé sur un chiffre d'affaires de 3,9 mrd CHF et une croissance organique de 5,7 mrd.

► La fin d'exercice de Casino s'est plutôt bien passée, puisque le groupe a enregistré au 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 10,04 milliards d'euros, en progression de 4,2% sur une base comparable en glissement annuel (+5,1% en organique). Sur l'exercice entier, les revenus totalisent 36,03 MdsE, en hausse de 3,8% en données comparables (+5,7% en organique). Il était impossible de trouver cette année un consensus fiable sur le distributeur, à cause des changements de périmètres intervenus en cours d'exercice, notamment la sortie de Via Varejo. La croissance 2016 en base comparable a été tirée par le commerce en ligne (+9,5%), l'Amérique Latine (+6,6%) et dans une moindre mesure par la France (+0,3%).

Pharmaceutique

► Sonova a conclu un accord pour la vente du détaillant MiniSom au Portugal à Amplifon S.p.A. Cette opération intervient en conformité avec la stratégie du groupe de se concentrer sur des marchés clés ciblés. L'opération, dont le montant n'est pas précisé, doit encore être approuvée par les autorités concernée. Sonova est par ailleurs en discussions pour la vente des affaires de détaillant AudioNova en France à Amplifon aussi, pour se concentrer sur ce marché sur les services de réseau aux détaillants et professionnels d'AuditionSanté. Cette vente doit encore faire l'objet de la consultation du comité d'entreprise.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP