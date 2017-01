La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

mercredi, 18.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les chiffres de l’inflation en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis ainsi que le taux de chômage en Grande-Bretagne et la production industrielle américaine. Le Beige Book sera aussi intéressant à lire.

Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en légère hausse avant le discours de Janet Yellen ce soir, la réunion de la banque centrale européenne (BCE) demain et l’intronisation de Donald Trump vendredi. La tendance du jour est à mettre sur le compte de l’accalmie (apparente) sur les devises.

Comme nous le répétons depuis un certain temps, c’est le discours et la conférence de presse du président de l’institution de Frankfurt qui nous intéresse beaucoup. Si le consensus n’attend rien du tout de la réunion, nous pensons au contraire qu’elle aura un intérêt certain. En effet, Mario Draghi devra être extrêmement prudent sur les termes qu’il utilisera lorsqu’il commentera les chiffres de l’inflations. Si on conçoit bien que ce dernier semble se base exclusivement sur les chiffres de l’inflation sous-jacente (entendre hors énergie) force est de constater que la tendance globale est en train de s’inverser.

Les derniers chiffres du jour étant ici pour le prouver. On a en effet appris que l'inflation dans la zone euro avait fortement accéléré en décembre à 1,1%, son niveau le plus haut depuis plus de trois ans et en hausse par rapport à novembre (+0.6%).

Alors bien évidemment nous ne sommes pas encore à l’objectif des 2% de la BCE, bien évidemment ces chiffres sont appuyés par la hausse des prix de l’énergie et bien évidemment la hausse des salaires n’est pas encore assez forte mais ils font suite à une récente série de statistiques assez impressionnantes pour le mois de décembre 2016 :

Hausse de l’indice des prix à la consommation en Allemagne/Zone euro en décembre

Hausse de l’indice des prix de gros en Allemagne/Zone euro en décembre

On pourrait aussi citer la hausse des prix à l’importation et à l’exportation en Allemagne en novembre 2016.

Bref tout cela pour dire que les choses se compliquent de plus en plus pour la banque centrale européenne. Si d’un côté Mario Draghi peut se targuer d’avoir sauvé la zone euro de la déflation en ce début d’année, d’un autre il lui sera difficile d’affirmer que la tendance sur la stabilité des prix (son mandat principal) n’est pas en train de se normaliser (prix de l’énergie ou non). Nous nous attendons donc à de fortes variations sur l’Euro demain après-midi et potentiellement sur les marchés des actions/obligations aussi.

Les indices américains ont fini en baisse hier soir dans une nervosité évidente à 4 jours de l’intronisation de Donald Trump. C’est surtout le secteur des banques et de la pharmaceutique qui ont été les plus impactés par cette prise de bénéfice somme tout assez logique.

Les valeurs pharmaceutiques et des biotechnologies ont souffert des déclarations du président élu américain, Donald Trump, au Washington Post sur son intention de s'attaquer aux pratiques tarifaires des laboratoires et sa volonté de remplacer rapidement le mécanisme d'assurance santé Obamacare par un nouveau dispositif. L'indice S&P de la santé a abandonné 0,45%.

Les valeurs financières, qui ont figuré depuis le 9 novembre parmi les principales bénéficiaires de l’arrivée de Donald Trump, ont perdu 2,28%. En détail, Morgan Stanley a chuté de 3,79%, emportée par le repli général du secteur en dépit de l'annonce d'un doublement de ses bénéfices au quatrième trimestre (d’où la preuve d’une prise de bénéfice). JPMorgan et Goldman Sachs accusent quant à eux les plus fortes baisses du Dow (respectivement 3,63% et 3,5%).

Du côté des hausses, le secteur de la consommation a progressé de 1,35% et permis aux indices de limiter quelque peu la casse. Wal-Mart a ainsi gagné 1,92%, la plus forte contribution à la hausse pour le Dow et le S&P 500, après l'annonce de la création de 10’000 postes aux Etats-Unis.

Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par le repli du dollar et par l'engagement de l'Arabie saoudite à respecter l'accord de l'Opep sur la limitation des pompages.

L’Or continue sa progression et gagne maintenant près de 8% par rapport au 22 décembre 2016.

Le marché a également réagi à la baisse marquée du dollar provoquée par les propos de Donald Trump sur l'impact négatif de la vigueur du billet vert sur la compétitivité des entreprises américaines. Sur le marché des changes, la devise américaine est tombée à son plus bas niveau depuis six semaines face à un panier d'autres grandes devises de référence.

Ce fort mouvement sur le dollar confirme notre avertissement du 6 janvier 2017 (France Gall et le dollar). Mouvement qui pourrait d’ailleurs s’accentuer en fonction des déclarations du président Mario Draghi demain lors de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,324% contre 2,399% vendredi soir et celui des bons à 30 ans à 2,928%, contre 2,989% précédemment (confirmant aussi notre message du 6 janvier).

Signalons finalement que les positions sur la volatilité atteignent des niveaux quasi record de spéculations haussières, les investisseurs pariant sur la poursuite du calme sur les marchés…. Inquiétant.

Statistiques économiques

Il y avait hier une statistique économique intéressante, voici ce que nous avons relevé :

Empire State en baisse

L'activité manufacturière dans la région de New York a marqué le pas en janvier. L'indice Empire State est ressorti à 6,5 contre 7,6 en décembre.

Le consensus tablait sur un indice de 8,5 en janvier. La composante des nouvelles commandes s'est établie à 3,1 contre 10,4 (révisé de 11,4) et le sous-indice des anticipations à un horizon de six mois est ressorti à 49,7, comme en décembre (révisé de 50,2).

La composante des prix payés a bondi à 36,1, au plus haut depuis janvier 2014, après 22,6 (confirmé) le mois précédent.

Celle de l'emploi s'est améliorée à -1,7 contre -12,2.

Le Brexit et les 12 propositions

La première ministre britannique Theresa May a énoncé hier les principes qui guideront sa vision du Brexit et défini douze grands objectifs de négociations avec l'Union européenne (UE). Voici notre analyse.

Un Brexit mou

Plusieurs analystes ont conclu que le discours de Theresa May signifiait clairement un Brexit « dur ». Nous ne partageons pas cette analyse.

Si la première ministre a défendu une rupture claire et nette avec l'Union européenne (pour retrouver le contrôle de l'immigration), on voit mal comment elle aurait pu affirmer le contraire. Ce qui nous a plus marqué est le fait qu’elle a annoncé qu'elle soumettrait l'accord final au vote du Parlement britannique comme le réclamaient nombre de députés et ce qui n’était pas prévu.

Theresa May a aussi prôné une mise en œuvre par étapes d'un accord avec l'UE à l'issue des négociations de sortie afin d'éviter un changement trop brutal. Rappelons enfin que si le déclenchement de la procédure de divorce sera mis en place d'ici la fin mars, ce processus est le prélude à … deux ans de discussions. Le ministre autrichien des Affaires étrangères Joerg Schelling, a même estimé que le Brexit allait prendre cinq ans plutôt que deux ans et que personne ne savait ce qui allait se passer exactement.

Les négociations avec l’Union européenne (UE)

La Grande-Bretagne va rester selon Theresa May le meilleur ami de leurs partenaires européens. La première ministre cherche à obtenir un nouvel accord de libre-échange audacieux, global et ambitieux avec l'UE, avec le meilleur accès possible au marché unique, sans y appartenir.

Elle pense pouvoir trouver un accord douanier avec l'UE permettant d'assurer des échanges transfrontaliers avec l'Europe avec le moins de frictions possibles.

Elle a argumenté que le succès de l'UE était dans l'intérêt du Royaume-Uni. La première ministre a tout de même mis en garde les Européens contre toute volonté de punir son pays.

« Vous serez toujours les bienvenus dans ce pays comme nous espérons que nos citoyens resteront les bienvenus chez vous ».

L’immigration

Pour Theresa May, un maintien dans le marché unique de 500 millions de consommateurs est incompatible avec la principale priorité de Londres qui est de maîtriser l'immigration. Selon elle « le Royaume-Uni est un pays ouvert et tolérant, mais le message du peuple a été très clair: le Brexit doit permettre de contrôler le nombre d'Européens qui viennent au Royaume-Uni ».

Une Grande-Bretagne ouverte

« Nous voulons être une vraie Grande-Bretagne mondialisée, le meilleur ami de nos amis et voisins de l'UE, mais aussi un pays ouvert au-delà des frontières de l'Europe. Un pays qui ira vers le monde pour construire des relations avec de vieux amis et de nouveaux alliés », telle est la phrase proposée par la première ministre britannique pour définir l’ouverture de son pays vers le reste du monde.

L'objectif est bien évidemment de faire en sorte que le Royaume-Uni obtienne de meilleurs accords commerciaux avec le maximum de partenaires commerciaux et notamment les Etats-Unis….

Rappelons que Donald Trump, a déjà affirmé sa disponibilité à conclure un accord commercial avec Londres le plus rapidement possible.

Les questions qui demeurent

La question principale qui demeure a trait au futur modèle économique de la Grande-Bretagne. On se souvient que Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a affirmé ce week-end qu’il semblait que la croissance de l'économie britannique reposait de plus en plus sur la consommation des ménages et non sur l'investissement et l'exportation, ce qui n'était pas bon signe.

Si la baisse de la livre Sterling peut aider le gouvernement à attirer des investisseurs, elle a cependant un revers qui s’appelle L’inflation. On se souvient en effet les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% le mois dernier sur un an, soit leur progression la plus marquée depuis juillet 2014.

Il faudra donc que le gouvernement tente le tout pour le tout pour attirer de nouveau capitaux étrangers à travers une fiscalité favorable. Extrêmement favorable. AU risque de s’attirer les foudres des membres de … l’Union européenne.

Les promesses de réindustrialisation du pays pourraient donc être remises à plus tard, bien plus tard….

L’autre question est de savoir si l’Ecosse lancera un deuxième référendum sur son indépendance. En effet, il ne semble pas que Theresa May ait annoncé de quelconques exceptions pour l’Ecosse ou l’Irlande du Nord lors de son discours sur le Brexit.

Réactions

Suite au discours de la première ministre, quelles ont été les réactions de marché ?

Livre Sterling : Hausse (plus forte hausse depuis 1993 !)

FTSE : Baisse

Indices européens : Hausse

10 ans UK : Stable (après plusieurs minutes d’hésitation

Conclusion

Il est difficile de tirer une conclusion à propos du discours de Theresa May sur le Brexit car plusieurs éléments indispensables manquent à l’équation :

Les réactions économiques des membres de l’Union européennes

Le temps que va prendre le divorce

Les relations avec les « nouveaux » partenaires (on songe notamment à Donald Trump)

On peut cependant dire que le « choc » anticipé par certain n’a pas eu lieu et que les surprises au sortir de ce discours n’ont pas été nombreuses.

On peut finalement confirmer que la relation inversée entre livre sterling et le FTSE 100 devrait perdurer ces prochains mois, au même titre que le Yen l’est pour le Nikkei….

Quelles entreprises américaines devraient être affectées ?

Nous rappelons depuis un certain temps qu’il n’y aura qu’un thème à observer après l’investiture de Donald Trump vendredi : Ses annonces concernant les réductions d’impôts.

En effet, si le nouveau président américain devait confirmer ses promesses de campagne, les indices pourraient alors connaitre une deuxième période de hausse.

Cependant, pas toutes les entreprises ne devraient en profiter de la même manière. Passage en revue.

Les promesses

Parmi les mesures phares de Donald Trump figure son intention de ramener de 35 % à 15 % l’impôt sur les sociétés (IS), dans l’espoir que les entreprises américaines arrêtent de stocker leurs profits à l’étranger. Les États-Unis se distinguent en effet par le fait qu’ils taxent l’ensemble des bénéfices de leurs entreprises, même si ceux-ci sont réalisés ailleurs qu’aux États-Unis.

D’un autre côté, on se souvient aussi de menaces à peine voilées du président élu envers les entreprises américaines qui délocalisent leurs emplois. Il a en effet promis qu’elles allaient payer une lourde taxe frontalière.

« Si vous pensez que vous allez pouvoir vendre (les produits fabriqués au Mexique) à travers une frontière très très étanche, pas une frontière faible - d'ailleurs on n'a même pas de frontière c'est une passoire trouée - vous vous trompez. Vous allez payer une très lourde taxe frontalière » Donald Trump, 11 janvier 2017.

Quelles entreprises américaines vont le plus souffrir ?

Ce n’est un secret pour personne, les entreprises américaines qui seront le plus impactées négativement par une hausse des taxes douanières sont celles qui affichent des niveaux élevés de recettes à l’étranger et qui affichent un taux d’imposition très bas au-delà des frontières américaines.

On songe particulièrement à des sociétés comme les constructeurs automobiles, les détaillants (qui importent leur fourniture) ou même à l’industrie pétrolière et gazières (qui importent).

Quelles entreprises devraient bénéficier des (potentielles) annonces de Donald Trump ?

C’est sans surprise les entreprises avec une majeure partie de coûts « domestiques » et les sociétés exportatrices qui devraient le plus bénéficier des (potentielles) baisses de taxes. On songe particulièrement à des secteurs comme la santé, les câbles opérateurs, les télécoms, les raffineurs (de pétrole) qui produisent aux Etats-Unis.

L’Espagne confirme l’essai

L’Espagne confirme une nouvelle fois tout le bien que l’on pense de l’économie du pays. En effet, coup sur coup, c’est deux très bonnes nouvelles qui viennent de tomber.

On a tout d’abord appris que la Commission européenne a jugé le projet de budget espagnol pour cette année conforme dans les grandes lignes avec les règles européennes et a décidé de ne pas recommander de mesure additionnelle de la part de Madrid. Si cela parait anecdotique, ça ne l’est pas du tout car le pays ne devrait pas être obliger de rajouter de nouvelles mesures d’austérité dans un futur proche.

Ensuite, on a pris connaissance d’une augmentation de la production automobile espagnole (10% du PIB) en 2016 de 6% à 2,89 millions de véhicules. La production retrouve ainsi ses niveaux d'avant la crise. Les exportations (84,3% de la production espagnole), ont augmenté de 7% à 2,43 millions, soit plus qu'en 2007, avant la crise économique. Si le deuxième semestre a été moins bon que le premier, c’est en majeure partie dû à la décision du gouvernement algérien de réduire de moitié ses importations de véhicules en fin d'année et aux effets dû à la baisse de la livre sterling (pour les exportations vers le Royaume-Uni).

Certains pays de la zone euro devraient s’en inspirer….

Faut-il laisser flotter le Yuan ?

On a beaucoup parlé des devises ces derniers mois en vous disant qu’il ne fallait surtout pas minimiser la capacité du gouvernement chinois de faire évoluer sa devise au gré de sa volonté et des situations.

Cette « théorie » n’est pas forcément partagée par tout le monde et encore moins par un des experts financiers de l’académie chinoise des sciences sociales (groupe de réflexion du gouvernement chinois), Xiao Lisheng. En effet, ce dernier pense que la Chine devrait arrêter d'intervenir sur le marché des changes, dévaluer le yuan et laisser flotter librement sa devise afin qu'elle retrouve sa stabilité !

Il estime que plus le gouvernement retarde la libération de la pression à la baisse, plus l'impact et le pouvoir de destruction de ce relâchement de la pression à la baisse seront grands.

L’arrêt des interventions de l'Etat pourrait aussi préserver les réserves de change qui ont littéralement fondues ces derniers mois. On estime en effet que Les réserves de change de la Chine sont tombées à leur plus bas niveau en près de six ans au mois de décembre 2016 (-320 milliards pour l’année 2016) proche des 3’000 milliards de dollars.

Si les autorités chinoises ont répété qu'il n'y avait aucune raison pour que le yuan continue à se déprécier on imagine bien qu’une nouvelle appréciation du dollar en 2017 impliquerait de nouvelles sorties de capitaux du pays.

Un ancien conseiller de la banque centrale va même plus loin dans les détails en proposant que la banque centrale fixe une limite à 25% à la dépréciation du yuan.

Si tel devait être le cas, les indices ne devraient pas apprécier et on pourrait réellement appeler au début de la guerre des changes.

Rappelons que le yuan a perdu 6,6% l'an dernier face au dollar, sa plus forte baisse depuis 1994.

Aujourd’hui

Aujourd’hui il faudra observer les chiffres de l’inflation en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis ainsi que le taux de chômage en Grande-Bretagne et la production industrielle américaine. Le Beige Book sera aussi intéressant à lire.

Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse dans le sillage de l’accalmie sur le front des devises. Cependant c’est bien évidemment la volatilité qui devrait être à l’ordre du jour à un jour de la réunion de la BCE et à 2 jours de l’intronisation de Donald Trump.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en hausse ce matin, inversant la tendance de l’ouverture. La baisse du Yen face au dollar en étant l’une des explications de ce mouvement.

L’autre explication réside peut-être une statistique chinoise. On a en effet appris ce matin que les prix immobiliers moyens de 70 grandes agglomérations chinoises avaient augmenté de 12,4% en décembre sur un an, un rythme en léger ralentissement par rapport à la croissance de 12,6% enregistrée en novembre. Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté de 0,3%, ralentissant après un gain de 0,6% en novembre. Ceci voudrait peut-être vouloir dire que la bulle immobilière serait en train de se dégonfler doucement.

Actualité

Donald Trump ne peut pas dénoncer unilatéralement l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de Téhéran et les discussions relatives à une renégociation n'ont "aucun sens", a estimé le président iranien Hassan Rohani.

Lael Brainard, gouverneur de la Réserve fédrale américaine (Fed), a averti que les baisses d'impôts et les dépenses d'investissements destinées à doper la croissance à court terme risquaient d'accélérer le rythme de l'inflation, ce qui conduirait la banque centrale à relever ses taux directeurs plus rapidement que prévu.

Energie / Utilities

► Plusieurs entreprises mondiales ont profité du sommet de Davos pour créer une nouvelle organisation dédiée à l'hydrogène, baptisée "Hydrogen Council", qui va militer pour le développement de ce mode de production d'énergie. Quatre entreprises françaises font partie des treize membres fondateurs : Total, Air Liquide, Alstom et Engie. Les nouveaux partenaires estiment investir ensemble environ 1,4 milliard d'euros par an à l'heure actuelle.

► Engie s'est positionné sur deux appels d'offres solaires en Arabie Saoudite, a révélé le responsable régional Sébastien Arbola à Bloomberg lors d'une interview. L'énergéticien va aussi participer à d'autres compétitions dans le royaume ainsi qu'à Oman et Dubaï.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole progresse légèrement en Asie ce matin dans l’attente de la publication des stocks de brut américain.

Industrie / Minières / Automobile

► Les autorités britanniques ont validé l'amende de 497 millions de livres que va verser le motoriste britannique Rolls-Royce pour solder une affaire de corruption à l'étranger pour laquelle il va débourser au total 671 millions de livres

► United Airlines a prévenu que ses résultats allaient être affectés au premier trimestre par une hausse des coûts, après avoir dépassé les attentes en 2016. La deuxième compagnie aérienne américaine s'attend à une stagnation de son chiffre d'affaires lors du trimestre en cours, le premier de son exercice 2017. Les revenus pourraient soit baisser de 1% soit augmenter d'autant, a précisé le groupe, attribuant cette performance à une hausse de 4,5 à 5% de ses coûts, principalement du fait d'un nouvel accord salarial conclu avec les syndicats en fin d'année 2016 et qui doit prendre effet ce mois-ci. Les salaires, qui sont le deuxième poste de dépenses dans le transport aérien après le kérosène, devraient peser sur l'ensemble des résultats 2017, augmentant les coûts de l'ordre de 3 à 4%, avertit United. Dans le même temps, le transporteur prévoit d'augmenter ses capacités de transport de 1 à 2%, ce qui suggère qu'elle va ajouter des vols et ne pourra pas augmenter les prix des billets d'avions pour compenser le manque à gagner dû à la revalorisation des salaires.

► TechnipFMC bénéficie d'une notation crédit « BBB » " chez Standard & Poor's, un niveau qui positionne la nouvelle entité parmi les bons élèves du secteur. La note court terme est à "A-2" et la perspective est stable. Ce niveau correspond à la notation de la dette de Technip avant le rapprochement. Celle de FMC est passée de "BBB" à "BBB+".

Financières

► Deutsche Bank a signé avec la justice américaine un accord amiable de 7,2 milliards de dollars dans le dossier de la vente de titres adossés à des prêts immobiliers à risque avant la crise financière de 2008, a annoncé l'administration américaine. La banque allemande évalue l’impact de l’amende américaine sur son résultat avant impôt du 4ème trimestre à près de 1.2 milliards de dollar.

► La hausse des valeurs bancaires ces derniers mois suggère que l'Irlande peut espérer voir réunies les conditions propices à la vente cette année de 25% du capital de la banque publique Allied Irish Banks (AIB), a déclaré le ministre irlandais des Finances, Michael Noonan.

► Les banques italiennes devront abonder une fois de plus le fonds de résolution bancaire, à hauteur de 1,5 milliard d'euros, pour assurer la vente de quatre petits établissements renfloués par l'Etat en 2015, a annoncé la Banque d'Italie. L'Etat italien a déjà tiré près de quatre milliards d'euros de ce fonds pour éviter la faillite de ces banques et il tente maintenant de les vendre, comme l'exige la réglementation européenne. "Pour boucler la vente des quatre banques, le fonds a besoin de nouveaux engagements, se montant à 1,5 milliard d'euros", a dit à une commission sénatoriale Carmelo Barbagallo, superviseur en chef de la Banque d'Italie. Trois de ces quatre banques - Banca Marche, Banca Etruria et CariChieti - doivent être vendues à UBI Banca, tandis que les discussions en vue de la cession de la quatrième, CariFerrara, sont toujours en cours.

Informations et Technologies

► Kudelski s'est emparé du spécialiste américain de la cybersécurité M&S Technologies, basée à Dallas, dans l'Etat du Texas. Cette acquisition vise à étendre les capacités technologiques et le portefeuille clientèle de la division Kudelski Security, indique la société vaudoise. Les détails financiers de la transaction ne sont pas précisés.

► Les autorités américaines de la concurrence ont lancé des poursuites contre Qualcomm, qu'elles accusent de pratiques anticoncurrentielles lors de la vente de certains composants et des licences aux fabricants de smartphones. Qualcomm est accusé "d'utiliser des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir son monopole pour la fourniture d'un composant semi-conducteur utilisé dans les téléphones portables et d'autres produits pour les consommateurs", précise la commission fédérale du Commerce (FTC) dans un communiqué.

► Adobe Systems (ADBE) a annoncé que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachats d'actions de 2,5 milliards de dollars portant jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2019. Ce nouveau plan de rachats d'actions est similaire à celui d'un montant maximal de 2 milliards de dollars qui court jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2017 et qui arrivera bientôt à son terme, a précisé le groupe dans un communiqué.

► Mediaset a annoncé être en mesure de multiplier par 17 le bénéfice d'exploitation de ses activités italiennes d'ici 2020 grâce à une refonte complète de sa stratégie dans la télévision payante après l'échec de l'accord conclu sur la vente de cette division à Vivendi.

► Le patron de Samsung, Jay Y. Lee, s'est présenté au tribunal de Séoul qui doit statuer sur son arrestation pour son rôle présumé dans le scandale de corruption impliquant la présidente Park Geun-hye.

► Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé l'acquisition de la startup SimpliVity, spécialisée dans le stockage et la gestion de données en ligne, pour 650 millions de dollars.

► ASML a fait état d'un bénéfice net en hausse et supérieur aux attentes au quatrième trimestre et le premier équipementier européen des semi-conducteurs se montre optimiste pour cette année avec un carnet de commandes en hausse pour ses nouvelles machines. Le bénéfice net s'élève à 524 millions d'euros contre 292 millions un an auparavant et un consensus le donnant à 414 millions. Le chiffre d'affaires a progressé à 1,91 milliard d'euros contre 1,43 milliard un an plus tôt. ASML anticipait lui-même un C.A. de 1,8 milliard au quatrième trimestre, une projection qu'il renouvelle pour le premier trimestre de cette année, avec en outre une prévision de marge brute de l'ordre de 47%. Les commandes nettes représentaient 1,58 milliard d'euros au quatrième trimestre contre 1,18 milliard un an auparavant et le carnet de commandes s'élevait à 3,96 milliards d'euros contre 3,46 milliards à la fin du troisième trimestre. La demande soutenue du quatrième trimestre observée de la part des fabricants de puces se poursuit au premier trimestre 2017, dit l'équipementier.

Consommation

► Moody's Investors Service a confirmé la note de crédit d'Essilor, relevant également sa perspective de "stable" à "positive", après l'annonce du mariage entre le fabricant français de verres ophtalmiques et le lunettier italien Luxottica. Moody's retient une note de A2 pour la dette à long terme d'Essilor. L'agence de notation estime que la transaction recèle un certain nombre de facteurs positifs pour Essilor puisqu'elle va permettre de créer un nouveau géant du secteur de l'optique avec plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Pharmaceutique

► Sanofi Sa a annoncé que la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché européen à Suliqua, dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte. Cette association à dose fixe a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en novembre 2016, sous le nom de marque SoliquaTM 100/33. Les lancements dans les différents pays de l'Union européenne débuteront à partir du 2ème trimestre de 2017.

La statistique du jour

