La Morning note de Mirabaud Securities

lundi, 16.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities traitera notamment des chiffres des ventes au détail, les prix à la production ainsi que la future évolution de l'Or aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis, ainsi que la publication des résultats trimestriels de Bank of America, JP Morgan Chase et Wells Fargo.

Commentaires américains Mirabaud Securities

Les indices américains ont fini en ordre dispersé vendredi soir avant un week-end de 3 jours (Martin Luther King Jr day aujourd’hui) avec d’un côté une baisse marginal du Dow-Jones et d’un autre la progression du S&P 500 et un nouveau record historique pour le Nasdaq (+1% sur la semaine et une 6ème semaine positive sur les 7 dernières). Le Dow Jones a une nouvelle fois manqué son rendez-vous avec les 20'000 points pour la 4ème semaine consécutive. À noter que Facebook a été le plus gros contributeur à la hausse du S&P et du Nasdaq avec un gain de 1,36% à la suite d'un relèvement de recommandation de Raymond James.

Les indices US n'ont guère réagi lors de la parution des ventes de détail US du mois de décembre (+0,6% contre un consensus de +0,8% anticipé), pas davantage face à la hausse de +0,3% du PPI (+1,6% annualisé en ligne avec les attente du marché) et encore moins à la légère baisse de confiance de l’Université du Michigan.

Le début de la publication des résultats d’entreprises (avec les banques) n’a pas tenu ses promesses puisque les variations ont été très faibles (Wells Fargo (+1,4%) puis ceux de JP Morgan (+0,5%) et Bank of America (+0,2%): Avec une hausse de 0,55%, les valeurs financières sont néanmoins arrivées en tête des grands indices sectoriels du S&P. Rappelons que les actions des grandes banques américaines ne valent encore que 11 à 13 fois leurs bénéfices estimés pour 2017, contre une moyenne de 17 environ pour le S&P 500, d'après FactSet (n’hésitez pas à nous demander l’étude).

L’or a fini en très légère hausse en testant tout au long de la séance les fameux 1'200 dollars l’once. C’est sa troisième semaine de hausse consécutive. Intéressant de noter que depuis le 1er janvier c’est l’or qui est en tête des classes d’actifs devant les obligations, les actions et le pétrole….

Les cours du pétrole ont terminé en baisse sur le marché new-yorkais Nymex affaiblis par le scepticisme quant à l'ampleur des baisses de production de l'Opep et par l'inquiétude sur l'économie de la Chine, deuxième consommateur mondial de pétrole, qui a annoncé une chute de ses exportations. Le prix du baril fini la semaine sur une baisse globale de 3%, soit la plus mauvaise performance hebdomadaire depuis Thanksgiving.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,399% contre 2,358% la veille et celui des bons à 30 ans à 2,989%, contre 2,961% précédemment.

Le dollar a de nouveau fini en baisse face à un panier de devises et a connu sa plus mauvaise semaine depuis celle précédent les élections américaines.

1. Statistiques économiques

Il y avait vendredi des statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé :

a. Ventes au détail moins importantes que prévues

Historiquement les chiffres des ventes au détail donnent une première idée de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, moteur de la croissance économique américaine. Les chiffres de vendredi étaient donc intéressants à suivre.

On a appris que les ventes de détail aux Etats-Unis avaient progressé en décembre mais de façon moins soutenue que ne le prévoyait le consensus.

L'indice des ventes des détaillants et restaurants a augmenté de 0,6%, tiré par les ventes … automobiles et d'essence, le consensus s'attendait à une hausse de 0,7%.

En décembre, les ventes de détails ont représenté 469,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,1% en glissement annuel.

En données brutes, l'année 2016 a vu ses ventes progresser de 3,3%, contre 2,3% pour 2015 et 4,2% pour 2014. Sans les ventes d'automobiles et de pièces détachées, les ventes au détail de décembre n'ont progressé que de 0,2%, un chiffre décevant pour le consensus, qui tablait sur une augmentation de 0,6%.

Si on exclut aussi les ventes d'essence elles ont stagné. Les ventes des concessionnaires automobiles et distributeurs de pièces détachées ont grimpé de 2,4%, leur plus forte hausse depuis avril. Hormis les stations d'essence, qui, grâce à l'augmentation des prix du pétrole, ont vu leurs ventes avancer de 2%, peu de secteurs étaient dans le vert à part l'ameublement (+0,5%) ou les dépenses de santé (+0,3%). Les ventes d'électronique et d'électroménager ont été décevantes pour cette période de fin d'année (-0,5%), tandis que les ventes alimentaires ont aussi décliné (-0,3% dans les magasins, -0,8% dans les restaurants).

Les réseaux de distribution classiques comme les grands magasins (-0,6%) ou supermarchés (-0,5%) ont perdu du terrain alors que les distributeurs en ligne et par correspondance ont tiré leur épingle du jeu (+1,3%). Sur l'année, les grands magasins ont perdu 8,4% de leurs ventes. Pour les distributeurs en ligne en revanche, les ventes ont grimpé de 13,2% sur 12 mois.

b. Hausse des prix à la production en ligne

Les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté comme attendu en décembre.

En détail, l'indice des prix à la production a progressé de 0,3% comme s'y attendait le consensus, après une hausse de 0,4% en novembre. En excluant les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, l'indice est en hausse de 0,2%, un peu au-dessus de la prévision du consensus de 0,1%. Sur un an en données brutes, les prix à la production ont bondi à 1,6% contre 1,3% sur douze mois en novembre. C'est le niveau le plus élevé des prix à la production sur un an depuis septembre 2014. Sans les secteurs alimentaire et énergétique, la hausse sur douze mois est de 1,6%. La montée des prix à la production a donc été tirée en décembre par l'augmentation des prix énergétiques (+2,6%), notamment par celle du fioul de chauffage (+9,6%) et de l'essence (+7,8%). Parmi les autres hausses notables figurent celle de l'acier (+15%) et des œufs (+69,3%). Globalement les prix alimentaires ont peu augmenté (+0,7%).

c. La confiance en (légère) baisse

La confiance des consommateurs américains s'est très légèrement effritée ce mois-ci, à en croire les résultats de l'enquête de l'université du Michigan.

L'indice de confiance est en effet ressorti à 98,1 en première estimation, après 98,2 en décembre, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,3 point à 98,5.

2. Est-il enfin l’Or ?

Comme vous le savez, c’est une lapalissade de dire que nous aimons nous imprégner de l’histoire et des statistiques pour mieux comprendre et appréhender l’avenir. Ceci étant dit, il nous a semblé intéressant d’essayer de comprendre quel pourrait être la future évolution de l’Or à cinq jour de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

a. Oublions les facteurs fondamentaux

Plusieurs investisseurs ont récemment été pris à revers par les mouvements erratiques du prix du métal jaune qui n’a pas évolué de manière « logique ».

Les tensions politiques et les interrogations économiques de 2016 (Grèce, Brexit, Donald Trump) n’ont effectivement pas propulser les cours de l’Or vers les sommets espérés.

Si traditionnellement le prix du métal jaune ne dépend pas seulement d’un facteur, mais de plusieurs, comme :

· L’offre et la demande

· La production

· Les achats des banques centrales

· L’évolution du dollar

· L’inflation (ou les anticipations d’inflation)

· Les taux d’intérêt

· Le stress (l’or comme valeur refuge)

La volatilité que nous connaissons depuis plusieurs mois nous force donc à nous appuyer sur des statistiques historiques pour tenter de comprendre les mouvements futurs.

b. L’Or et les cycles présidentiels (américains)

Donal Trump prendra officiellement le pouvoir ce vendredi 20 janvier. 2017 sera donc ce que l’on appelle une année de transition. Depuis que le président Nixon a annoncé en 1971 la convertibilité du dollar en or il y a eu 7 transitions présidentielles (1974, 1977, 1981, 1993, 2001 et 2009). Durant ces périodes, l’Or a largement surperformé le S&P 500 : +14.8% contre -0.9%.

Intéressant de noter que si on ne se focalise pas sur les années présidentielles, depuis 1974, en moyenne, c’est le S&P 500 (+9%) qui surperforme légèrement le métal jaune (+8.4%).

Signalons que depuis 1971 le cours de l’or a affiché un retour positif durant tous les marchés baissiers des actions (à une exception cependant).

c. Les corrélations

Depuis 1971, le cours de l’or affiche une corrélation moyenne nulle par rapport à l’indice S&P 500. Cependant on constate que depuis fin 2013, cette corrélation tend à devenir de plus en plus négative.

Si on examine maintenant la corrélation entre l’or et les Treasuries, depuis 1971, cette corrélation est très faible (0,024).

Cependant, on peut observer que cette corrélation (par rapport aux Treasuries) s’est trouvée récemment à des plus hauts historiques et pourrait donc se retourner assez rapidement.

d. Conclusion

Si on essaie de mettre de côté les aspects fondamentaux expliquant le mouvement du prix de l’Or en se focalisant sur les statistiques historiques, on peut affirmer ici qu’étant entendu que le métal jaune surperforme le S&P 500 et que la corrélation avec les Treasuries ou le S&P500 est quasi nulle, 2017 pourrait bien être une année ou il ne faudra pas négliger d’avoir du métal jaune dans ses portefeuilles.

3. Il fallait (malheureusement) s’y attendre

Certains nous trouvaient assez dur avec notre vision économique sur l’Italie ces derniers mois en affirmant que le premier ministre sortant Matteo Renzi avait réussi à redonner des couleurs au pays (l’Italie a en effet renoué avec la croissance en 2014, après deux années de récession avec un timide 0,1 %. En 2015, son PIB avait progressé de 0,7%).

Cependant nous avons argumenté que ce retour de la croissance était l’un des plus faibles de la zone euro (la croissance de 2016 devrait être de 0.8% contre 1.2% initialement prévu et de 1% en 2017 au lieu de 1.4%).

Nous mettions aussi en avant le fait que le pays restait handicapé par son énorme dette publique, qui s’élève à plus de 130 % du PIB.

Le fait que l’Italie avait moins investi ces dernières années que des pays comme la France, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Allemagne ne nous plaisait pas non plus.

Nous n’aimions pas non plus la statistique qui nous apprenait que de 2001 à 2014, l'Italie était le pays dont le PIB par tête avait progressé le plus faiblement.

Finalement que l’actuel gouvernement de transition ne pourrait malheureusement pas effectuer une seule réforme d’envergure est un véritable boulet pour l’avenir économique du pays.

Bref que le pays pourrait passer devant la France en terme d’immobilisme.

a. La sanction est tombée

L’Agence DBRS nous a malheureusement donné raison en abaissant la note de crédit de l’Italie de A à BBB. DBRS était la seule agence (Standard & Poor's note la dette de l'Italie BBB-, Moody's BBB+ et Fitch Baa2) qui conservait jusqu'ici une note A pour l'Italie, c’est dire que ce n’est pas anecdotique.

L’agence de notation indique que sa décision reflète l'incertitude concernant la capacité du pays à mener à bien ses réformes, la faiblesse persistante de son système bancaire et sa croissance fragile.

On se souvient qu’en plaçant sous surveillance la note de l’Italie en août dernier, le gouvernement avait piqué une colère noire.

b. Des conséquences évidentes

La décision de DBRS aura des conséquences (négatives) concrètes pour le pays. L’abaissement de la note augmentera en effet la décote appliquée aux titres italiens apportés en garantie des opérations de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE).

La BCE exige en effet qu'au moins une des quatre grandes agences - DBRS, Standard & Poor's, Moody's et Fitch - place la dette d'un pays en catégorie d'investissement pour que ses banques puissent bénéficier de prêts à des taux quasiment nuls.

On estime ainsi que pour un BTP (Buoni del Tesoro Poliannuali) à 5 ans apporté en garantie des opérations de la BCE pourrait progresser de 2% à … 10% !

c. Une autre épine

Si cet abaissement de la note de l’Italie par l’agence DBRS et les conséquences financières qui en découlent sont gérable pour le gouvernement transalpin, le timing est cependant très mauvais. Surtout pour le secteur bancaire déjà plombé par un montant astronomique de « mauvaise dette ».

4. La discipline c’est pour les autres

On parle très souvent dans la zone euro de discipline budgétaire sans vraiment en comprendre la signification et encore moins savoir qui sont les bons et les moins élèves. Un très intéressant graphique publié sur le site Trueeconomics nous en donne un bon éclairage.

a. Historique

Le 7 février 1992, le Traité de Maastricht inscrit la limite des 3% de déficits publics comme l'un des critères fondamentaux pour entrer dans la future zone euro. L'Allemagne voulait de la rigueur en Europe (pour ne pas avoir à payer pour les pays les moins vertueux).

Le président de la commission européenne de l’époque (Jacques Delors) aurait suggéré la fameuse règle des «3%» aux négociateurs européens. Pas de calculs savants ni de justification économique pour expliquer ce chiffre donc.

Signe de son impopularité au niveau européen, la limite des 3% n'a pas été respectée depuis ses débuts.

C'est … l'Allemagne qui a contesté de facto ce principe en ne le respectant plus dès 2001. Voyant que Berlin n'avait pas été sanctionné, la France et d'autres pays vont suivre l'exemple allemand et faire preuve de laxisme budgétaire, avant la crise mondiale de 2008.

En 2002, il n'y avait que six pays de l'Union (sur 12) ayant un déficit supérieur à 3% du PIB, ils étaient 12 pays (sur 18) en 2012.

b. Aujourd’hui

Malgré une année 2016 marquée par un redressement budgétaire à grande échelle, les Etats membres de l’Union européenne (UE) ont été loin de satisfaire aux critères de Maastricht. Selon le tableau ci-dessous on constate les éléments suivants :

· Les membres de l’UE n’ont pas satisfait aux exigences de déficit budgétaire 41% du temps

· 6 membres de l’UE ne respectent pas les exigences de déficit budgétaire 2/3 du temps (en majeure partie durant les périodes d’expansion budgétaire)

· 11 membres de l’UE ne respectent pas les exigences de déficit budgétaire 1/3 du temps (si on exclut Chypre et la Slovenie, ces manquements interviennent en majeure partie en période d’expansion budgétaire)

· Seulement 7 membres de l’UE ne respectent pas les exigences de déficit budgétaire moins de 25% du temps

· Seulement 5 membres de l’UE ne respectent pas les exigences de déficit budgétaire moins de 10% du temps

c. Conclusion

Ce constat étant fait, on comprend mieux que l’Union européenne (UE) devrait assouplir largement ses exigences en matière de discipline budgétaire à partir de cette année. Les premières fissures sont d’ailleurs déjà apparues dans le mur du PSC (Pacte de stabilité et de croissance dont le but est d’assurer la discipline budgétaire des Etats membres). En effet, le commissaire aux Affaires monétaires et économiques a annoncé mi-novembre 2016 que la Commission allait désormais tolérer un dépassement de 0,5% du PIB si un Etat devait faire face à des dépenses exceptionnelles (catastrophe naturelle, investissement pour répondre à une conjoncture défavorable passagère ou terrorisme).

De nouvelles annonces d’assouplissement devraient voir le jour cette année.

5. Cette semaine

Cette semaine sera sous le signe de l’investiture de Donald Trump vendredi, mais aussi de la banque centrale européenne (BCE) jeudi dont personne ne parle.

Aujourd’hui si les volumes devraient être extrêmement faibles avec les marchés américains qui seront fermés, nous surveillerons tout de même les chiffres de l’inflation en Italie.

Demain, c’est les chiffres de l’inflation en Grande-Bretagne qu’il faudra guetter tout comme le ZEW allemand.

Mercredi, il faudra observer les chiffres de l’inflation en … Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis ainsi que le taux de chômage en Grande-Bretagne et la production industrielle américaine. Le Beige Book sera aussi intéressant à lire.

Jeudi, c’est bien évidemment la réunion de la BCE qui sera à l’ordre du jour, mais aussi celle de la banque centrale du Japon (BoJ). Aux Etats-Unis on surveillera des statistiques importantes sur l’immobilier.

Vendredi nous prendrons connaissance de la croissance et de la production industrielle chinoise et observerons les marchés pour l’intronisation de Donald Trump à la plus haute fonction de l’Etat américain.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin malgré le nouveau record historique du Nasdaq vendredi. En l’absence des indices américains (jour férié), les volumes devraient être faibles et les investisseurs déjà focalisé sur l’intronisation de Donald Trump vendredi et sur la réunion de la BCE de jeudi (plus importante qu’il n’y parait).

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en baisse ce matin à l’entame d’une semaine qui sera marquée par la réunion de la banque centrale du Japon (BoJ) et de l’investiture de Donald Trump. Il semble que le nouveau fort mouvement sur les devises ne soit pas du goût des investisseurs. Si le Yen poursuit sa hausse face au dollar ce matin, c’est la baisse de la livre sterling qui inquiète. La devise britannique flirte en effet avec les 1.20 (face au dollar), niveau pas atteint depuis … 1985 ! Le discours de Teresa May sur le Brexit demain en est bien évidemment l’explication principale.

Signalons aussi les déclarations du Premier ministre chinois Li Keqiang, selon lesquelles l'économie chinoise restera confrontée à des difficultés en 2017 et les changements à l'international ajoutent des éléments d'incertitude. Il a expliqué que Pékin s'emploierait à assurer une bonne marche de l'économie et à améliorer la qualité de la croissance.

Actualité

Les permis de construire dans l'immobilier neuf ont augmenté de plus de 20% en Allemagne l'an dernier, témoignant d'un boom de la construction qui devrait continuer de soutenir la croissance de la première économie européenne en 2017. "Nous avons réussi à initier un retournement de tendance dans la construction résidentielle dans un laps de temps très court", a déclaré dimanche à Reuters la ministre du Logement, Barbara Hendricks. Plus de 380.000 permis de construire résidentiels ont été délivrés en 2016, chiffre le plus élevé "depuis l'an 2000", contre 313.000 en 2015, a-t-elle précisé.

Les intérêts négatifs restent un instrument décisif de politique monétaire pour éviter que le franc ne soit trop surévalué, selon Fritz Zurbrügg, vice-président de la Banque nationale suisse (BNS). Les dernières mesures prises aux Etats-Unis ne sont pas déterminantes. La hausse des taux d'intérêts décidée par la Réserve fédérale américaine (Fed) est un signe positif, explique le M. Zurbrügg dans une interview à la NZZ am Sonntag. Les prévisions conjoncturelles américaines se sont améliorées depuis. Mais pour la Suisse, c'est l'Europe qui prime et la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas encore normalisé sa politique des taux. La BNS se doit dès lors de maintenir une différence de taux par rapport à l'euro, estime M. Zurbrügg qui ne fait aucune prévision sur un revirement de la situation.

La chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde samedi contre les tendances protectionnistes prêtées au président élu américain Donald Trump, rappelant l'exemple de la crise financière de 2008 et insistant sur la nécessité "d'avancer ensemble".

Le prochain président des Etats-Unis Donald Trump suggère dans une interview au Wall Street Journal qu'il pourrait supprimer les sanctions imposées fin décembre par le gouvernement Obama à la Russie et qu'il pourrait ne pas se tenir au principe d'une seule Chine qui fonde les relations entre Pékin et Washington.

Le Parlement turc a approuvé dimanche en première lecture une nouvelle Constitution renforçant les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Les parlementaires ont approuvé dans la soirée les deux dernières parties de la Constitution, avec la majorité des trois cinquièmes requise.

Energie / Utilities

► La justice américaine a demandé au FBI d'enquêter sur le rachat de la société minière canadienne Uramin par Areva, une opération qui avait tourné au fiasco financier pour le spécialiste français du nucléaire, rapporte le Journal du dimanche. Joint par Reuters, un porte-parole d'Areva a dit que l'entreprise n'avait pas connaissance d'une quelconque enquête en cours aux Etats-Unis. "Naturellement, s'il y avait une procédure, on se tiendrait à disposition pour donner toutes les informations nécessaires", a-t-il ajouté.

► La ville de Pékin s'est fixé un objectif pour 2017 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, visant à contenir la moyenne annuelle de particules fines à 60 microgrammes par mètre cube. "Nous allons nous efforcer de tenir l'objectif d'une moyenne annuelle d'environ 60 microgrammes de particules fines par mètre cube", a déclaré samedi le maire de la capitale chinoise, Cai Qi. Cela représente encore plus du double du seuil tolérable annuel de 20 à 25 microgrammes par mètre cube recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

► Le président de la Chambre de commerce des Etats-Unis a rencontré le président cubain Raul Castro et d'autres responsables de la politique économique cubaine, avant l'arrivée à la Maison blanche la semaine prochaine d'un gouvernement républicain peu enclin à la normalisation des relations entre les deux pays. La Chambre de commerce américaine demande notamment au gouvernement cubain de signer un certain nombre d'accords négociés ces 18 derniers mois avec de grandes entreprises américaines comme General Electric ou Google, avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump vendredi prochain.

► Duet Group a recommandé lundi à ses actionnaires d'accepter une offre améliorée de reprise par une société du magnat hongkongais Li Ka-shing, qui devra encore être validée par le régulateur australien.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en très légère hausse ce matin en Asie évoluant au gré de l’évolution du dollar.

Industrie / Minières / Automobile

► D'autres constructeurs automobiles que Renault pourraient faire l'objet d'enquêtes judiciaires en France pour tromperie sur les émissions polluantes de leurs moteurs, a déclaré Ségolène Royal. Dans une interview au Journal du dimanche, la ministre de l'Environnement indique toutefois n'avoir aucune raison de penser que le constructeur français a utilisé un logiciel truqueur, comme l'allemand Volkswagen. "Un certain nombre d'anomalies avait été relevé sur des véhicules Renault. Les contrôles effectués dépassaient vraiment de beaucoup les normes autorisées. C'est aussi le cas d'autres constructeurs, dans une mesure différente. Il pourrait donc y avoir d'autres enquêtes", dit-elle.

► Takata a accepté de plaider coupable des accusations portées contre lui par le département américain de la Justice dans le cadre d'un accord d'un milliard de dollars (942 millions d'euros) pour mettre un terme à l'enquête pénale ouverte dans le dossier des airbags défectueux.

► KKR a annoncé avoir conclu un accord pour racheter la division de machines-outils du Japonais Hitachi, au prix de 147,1 milliards de yens, soit 1,3 milliard de dollars.

► Le président élu Donald Trump a averti que les Etats-Unis imposeraient un tarif douanier de l'ordre de 35% sur les véhicules que BMW compte fabriquer dans une nouvelle usine au Mexique et exporter de là vers le marché américain.

► Endeavour Mining a confirmé le démarrage de négociations avec Acacia Mining, après que Bloomberg eut éventé les pourparlers. Endeavour parle de "discussions préliminaires" et de processus qui s'inscrit "dans le cadre des contacts réguliers avec d'autres groupes miniers".

Financières

► Moody's a accepté de payer près de 864 millions de dollars pour mettre un terme à l'enquête ouverte sur ses notations de titres hypothécaires à haut risque avant la crise financière de 2008, a annoncé vendredi le département américain de la Justice. L'agence de notation a conclu cette transaction avec le département de la Justice (DoJ) et 21 Etats ainsi qu'avec la capitale Washington (District of Columbia), précise le communiqué du DoJ.

Informations et Technologies

► La restructuration de Salt est terminée, selon son patron Andreas Schönenberger. Le troisième opérateur mobile de Suisse a supprimé 200 emplois ces trois dernières années et presque tous les dirigeants ont quitté le groupe ces derniers mois.

► Seagate Technology va supprimer plus de 2000 emplois en Chine en fermant une usine dans l'est du pays, selon des informations publiées samedi par le site d'information The Paper. L'usine, qui est l'une des deux unités de Seagate Technology en Chine, est implantée à Suzhou, dans l'Est de la province de Jiangsu. Les salariés de cet établissement ont été informés samedi dernier de sa fermeture imminente et de la perte de leur emploi dans une semaine, selon des employés cités par The Paper.

► WhatsApp détenue par Facebook possède une porte dérobée (backdoor") la rendant vulnérable à l'espionnage, a affirmé le quotidien britannique The Guardian

► Vivendi a versé 1,17 milliard d'euros pour acquérir 25,7% de Mediaset entre les 13 et 22 décembre, selon des documents boursiers.

► Les enquêteurs spéciaux travaillant sur le retentissant scandale politique de corruption qui secoue la Corée du Sud ont demandé l'arrestation de l'héritier du groupe Samsung, Lee Jae-Yong, ont-ils annoncé dans un communiqué. Il revient à un tribunal de Séoul d'émettre ou non un mandat d'arrêt contre le vice-président de Samsung Electronics.

► Orange Belgium a proposé par écrit à Proximus d'investir dans son projet de déploiement fibre, a révélé le CEO de la filiale de l'opérateur français, Michaël Trabbia, à 'L'Echo', confirmant des informations du quotidien néerlandophone 'De Tijd'.

Consommation

► Le chiffre d'affaires de Giorgio Armani a baissé de 5% l'an dernier et 2017 restera une année "compliquée" pour la société, selon son fondateur. "L'an dernier a été compliqué, pour nous comme pour les autres, et ce sera encore le cas cette année", a déclaré Giorgio Armani

► Denner a contré le franc fort et le tourisme d'achat l'année dernière. Malgré ce contexte toujours difficile, le discounter appartenant à Migros a fait progresser son chiffre d'affaires de 2% en 2016, à 2,97 milliards de francs. Après correction du renchérissement négatif de -1,3%, la croissance réelle s'élève à 3,3%, a indiqué Denner dimanche. C'est la septième année consécutive que le discounter voit celle-ci augmenter. Les succursales Denner, soit les magasins en propres, ont généré 2,3 milliards de francs, ce qui représente une hausse de 3,2% par rapport à 2015. Leur performance s'explique par la modernisation des magasins, l'adaptation de l'assortiment et l'augmentation des produits frais, relève le communiqué. Le nombre de ces succursales a progressé l'an dernier, passant à 510 contre 488 un an plus tôt.

► Plus de 6 millions de visites sur Cdiscount.com (Casino Guichard) dès la première journée de soldes, soit un record

► Essilor et Luxottica ont annoncé leur intention de se rapprocher pour créer un poids lourd mondial de l'optique. Delfin, la holding familiale du fondateur de Luxottica, Leonardo Del Vecchio, "s'engage irrévocablement à apporter sa participation dans Luxottica à Essilor sur la base d’une parité de 0,461 action Essilor pour une action Luxottica", indiquent les deux groupes dans un communiqué commun. Le nouvel ensemble aurait un chiffre d'affaires combiné de plus de 15 milliards d’euros et emploierait plus de 140.000 personnes et devrait progressivement dégager des synergies allant de 400 millions à 600 millions d'euros, indique le communiqué.

Pharmaceutique

► Une mesure ouvrant la voie à l'abrogation de l'Obamacare a été adoptée vendredi à la Chambre des représentants. La même mesure, qui invite les commissions des deux chambres à rédiger le projet d'abrogation de l'Affordable Care Act avant le 27 janvier, avait été votée la veille au Sénat. Les représentants l'ont approuvée par 227 voix contre 198.

► La prolifération des médicaments onéreux et les problèmes qu'elle soulève en termes d'accès aux soins et de soutenabilité financière des systèmes de santé préoccupent l'OCDE, qui suggère de revoir les mécanismes de fixation des prix de l'innovation thérapeutique. Cette évolution appelle également à une révision des mesures incitatives relatives aux médicaments orphelins, destinés au traitement des maladies rares, selon un rapport remis lundi à Paris dans le cadre d'un forum de l'Organisation de coopération et développement économiques consacré à l'avenir de la santé.

► Chugai, filiale nippone de Roche, a accordé à son compatriote Eisai les droits de production et de commercialisation au Japon pour la substance active flunitrazepam. Indiquée contre l'insomnie ou dans le cadre d'anesthésies, le composé de type benzodiazépine est commercialisée par Chugai sous l'appellation Rohypnol et le sera par Eisai sous la marque Silece, précise un communiqué