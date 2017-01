La Morning note de Mirabaud Securities

vendredi, 13.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis, ainsi que la publication des résultats trimestriels de Bank of America, JP Morgan Chase et Wells Fargo.

John F. Plassard*



Les indices américains ont fini en baisse au lendemain de la conférence de presse de Donald Trump. Le manque d’annonces concrètes (ce qui était pourtant anticipé) a semblé refroidir les investisseurs. Le secteur des petites valeurs est maintenant dans le rouge depuis le début de l’année tout comme le Dow Jones pendant quelques minutes.

Les indices n’ont cependant pas fini au plus bas de la séance. Phénomène intéressant depuis le début de la semaine, les indices américains tendent à rebondir à partir de la clôture des marchés européens.

Au niveau des secteurs, celui de la finance a été particulièrement impacté (le S&P des valeurs financières a perdu 0.74%) la veille de la publication des premiers résultats des banques américaines au titre du 4ème trimestre 2016 (Bank of America, JP Morgan Chase et Wells Fargo).

Le compartiment des télécoms a de son côté affiché la meilleure performance de la séance avec un gain de 0,63%, devant l'indice immobilier (+0,40%).

En termes de valeurs individuelles, notons la forte chute du titre de Fiat Chrysler (-10,3%) après une suspension temporaire du titre. Le constructeur automobile est accusé d'avoir violé les lois américaines sur la pollution de l'air en dissimulant l'existence d'un logiciel équipant 104’000 de ses véhicules par l'agence environnementale américaine qui avait déjà épinglé Volkswagen dans le « dieselgate ».

Les cours du pétrole ont monté hier, profitant à la fois d'un affaiblissement du dollar et d'éléments relançant les espoirs d'une bonne application de plusieurs accords de baisse de l'offre entre grands producteurs.

Le dollar a poursuivi sa baisse face à un panier de devise et a testé sa moyenne mobile des 50 jours (1252 sur le Bloomberg dollar index).

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait un peu à 2,358% contre 2,366% la veille mais celui des bons à 30 ans montait très légèrement à 2,961%, contre 2,952% précédemment.

Statistiques économiques

Il y avait hier des statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé :

Progression des allocations chômage

Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a augmenté la semaine dernière, après être tombé à l'un de ses plus faibles niveaux en 40 ans.

En détail, on a appris que le nombre de premières demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis a progressé de 10’000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 7 janvier, à 247’000. Le consensus tablait sur 255’000 premières demandes d'allocations chômage.

Il s'agit toujours du deuxième nombre le plus faible depuis la fin de l'année 1973.

La moyenne mobile sur quatre semaines, qui lisse la volatilité des données, a reculé de 1’750 la semaine dernière, à 256’500.

Hausse des prix à l’importation

Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté en décembre en raison de la hausse des coûts pétroliers mais le raffermissement du dollar a limité l'inflation importée.

En détail, ces prix ont enregistré une hausse de 0,4% le mois dernier, après une baisse de 0,2% en novembre. Le consensus anticipait une progression des prix de 0,7% en décembre.

Sur les 12 mois à fin décembre, les prix à l'importation ont fait un bond de 1,8%, leur plus nette hausse depuis mars 2012, alors qu'ils n'affichaient fin novembre qu'une progression de 0,1% sur un an.

Les prix à l'importation profitent de la disparition progressive de l'impact baissier de la chute des cours du pétrole.

Cependant, l'inflation importée devrait être freinée par l'appréciation marquée du dollar. Les prix du pétrole importé ont augmenté de 7,9% le mois dernier après avoir baissé de 3,0% le mois précédent. Hors pétrole, les prix à l'importation ont diminué de 0,2% après être restés inchangés en novembre.

Les Minutes de la BCE

Dernière grande banque centrale à ne pas publier ses Minutes, la banque centrale européenne (BCE) dans un souci de transparence avait décidé de faire cet exercice à partir de 2013 seulement. Ce document est un reflet des comptes rendus de sa dernière réunion.

Les dernières Minutes de la BCE étaient très importantes car elles concernaient la réunion durant laquelle l’institution de Frankfurt a décidé de réduire ses achats d'actifs à partir d'avril (de 80 milliards d’euros par mois à 60 milliards d’euros) 2017.

Voici ce que nous avons retenu :

Pourquoi avoir prolongé le QE ?

Selon le compte rendu de la BCE, les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont décidé de prolonger de neuf mois leur vaste programme de rachats d'obligations, jusqu'en décembre 2017, afin d'apporter un soutien à l'économie en cas de choc politique en zone euro cette année.

Pour mémoire, l’institution de Frankfurt a prolongé le mois dernier son programme d'assouplissement (7-8 décembre) quantitatif jusqu'à la fin de cette année, mais a réduit le volume mensuel d'achats à 60 milliards d'euros à compter d'avril, contre 80 milliards d'euros actuellement.

Pourquoi avoir baissé le montant du QE ?

La décision de la BCE de réduire le montant de ses achats mensuels d'actifs reflète une confiance croissante dans la reprise économique de la zone euro et un moindre risque de déflation.

Pas de cohésion au sein de la BCE

On a senti quelques dissensions au sein des membres de la BCE (25). D’un côté quelques membres du conseil des gouverneurs se sont opposés à la prolongation du QE compte tenu de leur scepticisme global concernant ce programme. D’un autre, certains gouverneurs ont au contraire plaidé en faveur d'une prolongation plus importante du programme, jusqu'à l'année prochaine. Enfin, au milieu, certains se sont exprimés en faveur d'une extension de six mois au rythme de 60 milliards d'euros d'achats par mois.

Un risque sur la volatilité

Les minutes de la réunion de décembre indiquent que les banquiers centraux ont souhaité rester présents sur les marchés obligataires en 2017, car de la volatilité pourrait aisément apparaître, en lien notamment avec des chocs émanant de l'environnement politique (élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne).

Les membres du Conseil des gouverneurs ont néanmoins dressé la liste des facteurs positifs potentiels pour la zone euro, dont l'augmentation des dépenses publiques promise par le président élu américain, Donald Trump et envisagée par certains dans la zone euro elle-même.

Aucun signe d’inflation sous-jacente

Les gouverneurs de la BCE ont prévenu que si l'inflation globale risquait d'augmenter sensiblement dans les prochains mois en raison de la hausse des cours de l'énergie, l'inflation sous-jacente (sans l’énergie) ne montrait toujours aucun signe évident de redressement convaincant.

Conclusion

Toujours pas de d’indication de tension sur l’inflation sous-jacente et beaucoup de dissensions au sein des membres de la BCE, c’est ce que nous retiendrons des Minutes de la BCE.

Si aucune annonce importante n’est à attendre lors de la réunion de l’institution de Frankfurt la semaine prochaine, il faudra cependant surveiller de très près le discours de Mario Draghi.

En effet, si ce dernier devait concéder (même à demi-mot) que des tensions inflationnistes sont en train d’apparaitre, l’euro pourrait poursuivre sa progression et les indices actions européens être sous tension.

Demandez le programme

On a signalé avant la conférence de presse du président élu Donald Trump de mercredi qu’il ne fallait pas attendre d’annonces au niveau économique et qu’il faudrait (logiquement) patienter jusqu’au 20 janvier prochain. Logiquement.

Cependant si tout devait se passer comme le républicain l’a annoncé, voici théoriquement ce qui se passera dans exactement une semaine :

Le premier jour

Le 1er jour, Trump promet « six mesures pour nettoyer Washington »: limitation des mandats au Congrès, gel des embauches dans l'administration (sauf l'armée, la police et les services de santé), réduction des réglementations fédérales, durcissement des conditions de passage du public au privé et tout particulièrement du lobbying des puissances étrangères.

Les 7 actions

Dans la foulée, il s'est engagé à lancer «sept actions pour protéger les travailleurs»: renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain, se retirer du Partenariat Trans-Pacifique, désigner la Chine comme «manipulateur de monnaie», faire la chasse aux abus dans les échanges commerciaux internationaux, lever les restrictions à l'exploitation des réserves énergétiques, relancer le pipeline Keystone et d'autres projets bloqués par Barack Obama, annuler «les millions de dollars promis au plan de l'ONU sur le climat»....

L’Etat de droit

S'y ajoutent cinq mesures supplémentaires «pour rétablir la sécurité et l'état de droit»: l'annulation des décrets présidentiels d'Obama, la nomination d'un juge au fauteuil vacant de la Cour suprême, la suppression des fonds fédéraux aux «villes sanctuaires» (qui refusent de contrôler les immigrants illégaux), le début des expulsions de 2 millions de clandestins coupables de crimes et la suspension des visas pour «les régions touchées par le terrorisme» où un contrôle efficace est impossible. Tout visiteur fera l'objet d'un «contrôle extrême».

Devant le Congrès

Enfin, le président Trump devrait se présenter devant le Congrès pour faire adopter ses autres réformes: baisse d’impôts généralisées (cf. graphique ci-dessous), pénalisation des entreprises qui délocalisent les emplois, lancement d'un plan de rénovation des infrastructures de 1000 milliards de dollars, instauration du libre choix scolaire, remplacement de l’Obamacare (déjà amorcé), construction du mur sur la frontière avec le Mexique...

La république tchèque est-elle le prochain pays ?

En février 2016, le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka déclarait à l’agence de presse tchèque CTK : « Si la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne (UE), un débat sur le retrait de la République tchèque sera à attendre dans quelques années. L'impact risque d'être vraiment énorme ». La République tchèque a en effet toujours eu une approche du marché commun, similaire à celle des Anglais.

La république tchèque pourrait-elle en définitive aussi quitter le giron de l’UE ? Analyse

Historique

Après l’effondrement du bloc communiste, la République tchèque s’est fixée, à l’instar de la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, un double objectif : s’ancrer dans une Europe synonyme de démocratie et de prospérité et nouer une alliance militaire avec les Etats-Unis, pour se protéger de la Russie. Dès 1999, elle devient membre de l’OTAN. La République tchèque déposait sa candidature à l'entrée dans l’Union européenne en janvier 1996. Les négociations d’adhésion entamées en 1998 ouvraient une période de transformation durant laquelle la République Tchèque adaptait son économie et son système politique aux normes européennes. Elle devint membre de l’Union européenne le 1er mai 2004, après un référendum tenu les 13 et 14 juin 2003, révélant près de 77,3 % de soutien à l'adhésion à l'UE avec une participation électorale de 55 %.

Une volonté de ne pas avoir … l’euro

En 2013, la banque nationale tchèque (CNB) et le ministère des Finances de la République tchèque avaient une nouvelle fois recommandé de ne pas fixer de date pour l'adoption de l'euro. Ce n’était pas une surprise. Certes, Prague remplissait une bonne partie des critères de Maastricht qui lui permettrait d'entrer dans la zone euro. Le déficit budgétaire était supérieur à 3 % du PIB, mais la politique d'austérité menée par les gouvernements devait leur permettre de rapidement répondre aux critères. Si en théorie les Traités européens devaient conduire le pays à adopter la monnaie unique depuis 2015, la République tchèque avait de bonnes raisons de ne pas entrer dans l'euro. D'abord, parce que la population y était largement opposée et d’autre par car le pays rêvait « d’autre chose ». Entendre de prendre son envol lorsque l’économie irait mieux.

Une devise ancrée à l’euro

La couronne tchèque évolue par rapport un cours pivot face à l’euro (environ 27 couronnes face à l’euro) depuis 2013. Cependant le gouvernement n’a de cesse de répéter qu’il pourrait laisser flotter sa monnaie à partir de … 2017.

La situation économique s’est largement améliorée

Jamais encore depuis sa création il y a vingt-quatre ans de cela, l’Etat tchèque n’avait encore aussi bien géré ses finances. En début d’année le ministre des Finances, Andrej Babiš, avait confirmé ce qui était annoncé depuis quelques mois déjà : avec près de 62 milliards de couronnes (2,3 milliards d’euros), l’excédent budgétaire pour 2016 avait atteint un niveau record dans l’histoire du pays.

Le taux annuel d'inflation en Tchéquie atteint aujourd'hui 2 %, ce qui est positif dans la mesure où les autorités monétaires se fixaient précisément cet objectif, tout comme la banque centrale européenne (BCE).

Dans l’Union européenne à 28, le taux de chômage s’est établi à 8,3% en octobre 2016, en baisse par rapport au taux de 8,4% du mois précédent et à celui de 9,1% d'octobre 2015. Il s'agissait du plus faible taux enregistré dans cette zone depuis février 2009. Il y avait les très bons, à commencer par l'Allemagne, qui battait des records : le taux de demandeurs d'emploi est descendu à son plus bas niveau depuis plus de 25 ans. Avec 4 % de chômage, l'Allemagne n'occupait cependant plus la première place : la République tchèque l'avait dépassée, avec 3,7 % de chômage. Deux économies très dépendantes de la production automobile et de l'exportation. Dans le trio de tête, l'économie tchèque donc, l'Allemagne et la Hongrie...

C'est le flanc nord et est de l'Europe, avec deux économies qui sont sorties du bloc communiste il y a plus de 25 ans. Elles sont dans l'Union européenne, mais pas dans la zone euro.

Conclusion

Le Brexit a donné des ailes au gouvernement de la république tchèque qui se voit déjà quitter le giron de l’Union européenne. C’est cependant oublier les subventions financières importantes dont bénéficie le pays depuis de nombreuses années.

Il faudra donc surveiller ces prochaines semaines la couronne tchèque qui pourrait être attaquée par des spéculateurs. Un référendum pourrait même être annoncé avant la fin de l’année si la situation économique du pays continuait à s’améliorer….

Aujourd’hui

Aujourd’hui sera un jour important au niveau des statistiques puisque nous prendrons connaissance des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. Nous surveillerons aussi la publication des résultats trimestriels de Bank of America, JP Morgan Chase et Wells Fargo.

Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la deuxième partie de séance des indices américains. Le début de la saison des résultats des entreprises américaines (avec les banques) devrait néanmoins dicter la tendance de la journée….

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en hausse ce matin dans une tentative de rebond après plusieurs séances de baisse. Si le Nikkei rebondi, c’est bien évidemment lié à la baisse du Yen face au dollar qui vient tout de même de perdre plus de 2% en quelques séances. Il y avait pourtant de quoi baisser ce matin après la publication d’une statistique inquiétante en Chine. On a en effet appris que les exportations chinoises avaient plongé de 6,1% (consensus à -4%) sur un an en décembre à 209,4 milliards de dollars alors que les importations avaient elles grimpé de 3,1% sur un an, à 168,6 milliards de dollars. En conséquence, l'excédent commercial chinois a baissé à 40,8 milliards de dollars. Si la Chine s’efforce de baser sa croissance sur la consommation domestique, la récente baisse du Yuan aurait dû atténuer ce chiffre. C’est inquiétant.

Enfin, signalons que la banque centrale sud-coréenne a révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2017, évoquant un climat économique incertain au moment où un retentissant scandale de corruption a valu à la présidente Park Geun-Hye d'être destituée. Alors que la situation n'était pas florissante, l'économie a subi de nouveaux coups ces derniers mois à cause du scandale qui précipite chaque semaine des centaines de milliers de manifestants dans les rues. La Banque de Corée (Bok) a prédit un taux de croissance annuel de 2,5%, contre 2,8% estimés en octobre.

Actualité

La chancelière allemande, Angela Merkel, a appelé l'Union européenne à rester unie dans la perspective des négociations de divorce avec le Royaume-Uni, et souhaité que l'UE prenne "davantage de responsabilités dans le monde", face aux incertitudes sur l'évolution de la relation avec Washington. Dans un discours à Bruxelles, à l'occasion d'une remise de diplôme honorifique de deux universités belges, Mme Merkel a évoqué à mi-mots les supposés penchants isolationnistes du futur président américain, sans citer Donald Trump.

Le ministre des Finances allemand souhaite une normalisation de l'inflation de façon à ce que la Banque centrale européenne (BCE) en finisse progressivement avec une "politique monétaire inhabituelle". "Une normalisation du taux d'inflation est également souhaitable pour que nous sortions peu à peu de cette 'politique monétaire inhabituelle'", dit Wolfgang Schäuble, dans un entretien au magazine The European. "On ne peut en sortir que progressivement parce que tout est tellement enchevêtré que seule une sortie très finement élaborée, sans risque de grandes perturbations, est possible", poursuit-il. "Je préférerais vraiment que les taux d'intérêt ne soient pas aussi bas".

Le déficit budgétaire fédéral des Etats-Unis s'est creusé en décembre par rapport à la même période de l'an dernier, et les prévisionnistes tablent sur une divergence croissante entre la tendance des dépenses du gouvernement et celle de ses revenus au cours des prochaines années. Le déficit budgétaire américain a atteint 27,52 milliards de dollars en décembre, a annoncé le Département du Trésor, soit près du double du déficit de 14,44 milliards de dollars enregistré en décembre 2015.

Le nombre de personnes sans emploi dans le monde devrait augmenter de 3,4 millions en 2017, en raison d'une croissance faible et d'investissements insuffisants, selon les prévisions données par l'Organisation internationale du travail (OIT) dans son rapport annuel. Le chômage, qui devrait toucher au total 201 millions de personnes, est en hausse dans de grands pays émergents, notamment ceux qui sont dépendants des exportations de matières premières comme la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil, indique l'OIT.

Energie / Utilities

► Altagas discute du rachat de son concurrent WGL Holding, maison-mère d'un fournisseur de gaz de la région de Washington, dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre entre 5 et 6 milliards de dollars, sur fond de demande accrue pour le gaz naturel aux Etats-Unis. Un accord pourrait être annoncé dès ce mois-ci, ont assuré des personnes proches du dossier, si les discussions n'échouent pas et si un autre acheteur ne se manifeste pas, ont-elles précisé. WGL recherche un acheteur depuis plusieurs mois.

► L'Autorité de sûreté nucléaire a autorisé le redémarrage de neuf des douze réacteurs d’EDF concernés par l'anomalie de la concentration en carbone de l'acier des fonds primaires des générateurs de vapeur fabriqués par le fondeur japonais JCFC, après examen des résultats des contrôles réalisés et des justifications techniques apportées par l'énergéticien pour les réacteurs de 900 MW

► EDF Renewable Energy a raccordé au réseau la ferme éolienne Great Western Wind Projet dans l'Oklahoma le 21 décembre dernier. Elle comprend 30 turbines V117 de 3,3 MW et 63 turbines V100 de 2 MW fournies par Vestas et déployées dans les Comtés d'Ellis et Woodward (Nord-Ouest de l'Oklahoma), pour une puissance totale de 225 MW. L'électricité produite est vendue à Google dans le cadre d'un contrat de long terme.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue sans tendance ce matin en Asie après plusieurs séances de très forte volatilité. Gageons que la tendance du jour devrait être dictée pa l’évolution du billet vert….

Industrie / Minières / Automobile

► Saint-Gobain prévoit d'implanter en Europe un second site de production de son nouveau vitrage "actif", SageGlass, dont l'opacité varie en fonction de la lumière reçue, a indiqué le PDG du groupe Pierre-André de Chalendar.

► Takata a accepté de plaider coupable aux accusations portées contre lui par le département américain de la Justice dans le cadre d'un accord, qui pourrait être annoncé aujourd’hui, d'un milliard de dollars pour mettre un terme à l'enquête pénale ouverte dans le dossier impliquant des airbags défectueux, ont dit des sources.

Financières

► Après 10 ans chez AXA, Véronique Weill, directrice générale d'AXA Global Asset Management, chief customer officer et membre du comité de direction, a décidé de quitter le groupe

► Les actionnaires d'Unicredit ont approuvé une augmentation de capital record de 13 milliards d'euros, nécessaire au renforcement du bilan et à la restructuration de la première banque italienne, sous la direction de son nouvel administrateur délégué Jean-Pierre Mustier.

► Les ministres des Finances de la zone euro discuteront le 26 janvier de la "compatibilité" du plan du sauvetage de Banca Monte dei Paschi di Siena par l'Etat italien avec les règles de l'Union européenne, a dit une source à Reuters.

► Morgan Stanley a remercié un certain nombre de banquiers d'investissement de premier plan et réduit les bonus versés de quelque 15% en raison d'une baisse des revenus générés par les activités fusions & acquisitions et levée de capitaux, ont dit à Reuters des sources proches du dossier. Ces dernières ont précisé que la banque d'affaires américaine avait réduit de 20 le nombre de postes de directeurs généraux dans sa division banque d'investissement à travers le monde, soit environ 5% du total de ce nombre de positions.

Informations et Technologies

► Console de jeu vidéo semi-fixe, semi-portable, la Nintendo Switch, officiellement présentée à la presse à Tokyo, sera commercialisée le 3 mars au Japon et dans plusieurs autres pays, dont les Etats-Unis, pour un prix de 299,99 dollars.

► Apple va devoir répondre devant la justice américaine d'accusations selon lesquelles il enfreint les règles de concurrence en exerçant un monopole sur les ventes d'applications pour l'iPhone. Une cour d'appel californienne a cassé une décision prise précédemment par un tribunal de première instance, qui avait jugé sans mérite et donc classé sans suite un recours au civil sur la question.

► Le numéro un de Samsung, Jay Y. Lee, a quitté le bureau du procureur spécial chargé de l'enquête sur l'affaire de trafic d'influence autour de la présidente Park Geun-hye après y avoir été interrogé pendant 22 heures.

► La position ne surprendra pas grand monde : Maxime Lombardini, le directeur général de Free (Iliad), est favorable à davantage de régulation pour Orange sur le marché de la fibre. Un opérateur historique qui a 75% de part de marché sur les réseaux du futur, cela commence à faire peur, explique le dirigeant, interrogé par 'Les Echos'.

Consommation

► Lanvin a vu ses ventes et ses résultats chuter en 2016, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Le chiffre d'affaires consolidé de la plus ancienne maison de couture française encore en activité est tombé à moins de 170 millions d'euros, ont indiqué ces sources, contre 210,3 millions en 2015 et un sommet de 235 millions atteint en 2012. "Les ventes tombent. Celles des premières collections de la nouvelle directrice artistique ont été très mauvaises", a indiqué une des sources. La styliste Bouchra Jarrar, connue pour ses tailleurs aux coupes structurées, a remplacé Alber Elbaz en mars 2016 à la tête de la création des collections féminines de la griffe. "Lanvin avait besoin d'un renouveau créatif. Malgré tout le talent d'Alber Elbaz, qui a relancé la maison, ses robes cocktail ne se vendaient plus. Il fallait du sang neuf", selon un professionnel du secteur. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, nourrissant l'inquiétude des salariés. Les commandes des distributeurs - qui comptent pour 70% du chiffre d'affaires - ont baissé de 30% à 40% pour les collections d'été et d'hiver 2016, selon les mêmes sources. Seules les ventes de la mode masculine, conçue par le néerlandais Lucas Ossendrijver, résistent et demeurent en croissance.

► Les prévisions de production de blé mondiale 2016/17 ont de nouveau été revues à la hausse dans un rapport du ministère américain de l'Agriculture (USDA), mais les surfaces de blé d'hiver plantées aux Etats-Unis sont en forte baisse. Déjà annoncée comme record, la production mondiale de blé passe de 751,2 millions de tonnes (Mt) à 752,7 Mt, grâce une augmentation de 1,6 Mt en Argentine, de 500.000 tonnes en Russie, et de 300.000 tonnes en Union européenne. L'USDA souligne que le stock de report américain (un fois comptabilisé les stocks de départ plus la production, moins les importations et exportations et la consommation intérieure) va "atteindre un niveau record jamais atteint depuis la fin des années 1980", à 253,3 Mt.

Pharmaceutique

► Au moins un cinquième des dépenses de santé s'avèrent au mieux inefficaces ou au pire gaspillées et pourraient donc être réaffectées à des fins plus utiles, selon un rapport de l'OCDE présenté à la presse. Ce chiffre - une estimation moyenne pour les 35 pays membres de l'Organisation de coopération et développement économiques - est qualifié d'"inquiétant" par les auteurs de cette étude, qui rappellent que les dépenses de santé sont par ailleurs soumises à des pressions haussières, liées au vieillissement de la population ou encore aux coûts croissants de l'innovation, notamment dans le domaine thérapeutique. Autant de raisons pour que les pouvoirs publics accentuent la lutte contre le gaspillage, afin d'exploiter cette marge de manœuvre non négligeable permettant de réduire les dépenses sans pénaliser l'état de santé de la population.

► Les ADR d'Actelion ont fini en forte hausse à Wall Street. Selon un article du portail financier "StreetInsider.com", le groupe Johnson & Johnson (J&J) et la biotech bâloise ont fait des progrès dans leurs discussions pour la première grosse acquisition de l'année 2017. Le portail, qui s'appuie sur des sources proches du dossiers, parle d'un prix d'achat de 250 à 260 USD par action Actelion, y compris le spin-off du portefeuille recherche et développement d'Actelion.

► Sanofi et Regeneron ont confirmé leur intention d'interjeter appel du verdict du jury du tribunal de district dans l'affaire Praluent, et de contester l'interdiction de vente de l'anticholestérol. Amgen avait obtenu de la justice américaine il y a quelques jours.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP