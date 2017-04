La Morning note de Mirabaud Securities

jeudi, 30.03.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention le déclenchement d'un shutdown aux Etats-Unis.

Les indices américains ont fini en ordre dispersé hier soir. Avec d’un côté une légère baisse du Dow Jones (9ème baisse en 10 séances) et d’un autre une progression marginale de S&P 500 et du Nasdaq. Le Nasdaq termine 0,1% en-deçà de son meilleur score historique de clôture grâce notamment à la progression de Amazon et de Apple.

La séance a été alimentée positivement par les valeurs du secteur de l’énergie (l’indice S&P 500 de l’énergie a gagné 1.22%) et plombée par les valeurs financières (-0.54% pour l’indice) et des utilities.

Le secteur des semi-conducteurs était marqué par l'acquisition pour 700 millions de dollars d'Exar par son concurrent MaxLinear

Le dollar a profité de déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine évoquant plus de trois hausses de taux d'intérêt possibles cette année (voir plus bas).

Malgré le renchérissement du billet vert face à un panier de devises internationales (+0,23%), le prix du baril de pétrole a gagné plus de 2%, à la faveur de l'annonce d'une augmentation moins forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis, des perturbations de la production en Libye et de la perspective de voir l'accord mondial de réduction de la production être prolongé.

Signalons que le président de l'antenne régionale de Boston, Eric Rosengren (non votant), a estimé que la Réserve Fédérale américaine (Fed) devrait relever les taux quatre fois cette année, un rythme plus rapide que celui prévu par l'ensemble des participants au Comité monétaire. M. Rosengren estime que cette accélération des relèvements représenterait un rythme plus régulier de hausses des taux mais restant encore progressif. L’information est importante que ce membre de la Fed est connu pour ses positions ultra-accommodantes.

Les volumes ont été plus bas que la normale, l’incertitude des investisseurs en étant la principale cause.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,379%, contre 2,416% la veille, et celui des bons à 30 ans à 2,986%, contre 3,012% précédemment.

Intéressant de noter finalement que selon une enquête de Reuters, le mouvement de hausse des marchés actions américains enclenché par l'élection de Donald Trump pourrait approcher de son terme. La médiane des prévisions des plus de 40 professionnels interrogés par Reuters sur la semaine écoulée le donne à 2’355 points en milieu d'année et à 2’425 fin décembre.

Le Dow Jones quant à lui est prévu à 20’036 points mi-2017 et à 21’250 fin 2017. Si on prend l’enquête à contrario, les indices américains pourraient donc battre de nouveaux records sous peu…. Signalons cependant que la plupart des investisseurs interrogés jugent toutefois improbable une correction de 10% ou plus du S&P 500 d'ici le milieu de l'année, et ils sont partagés sur la possibilité qu'elle intervienne au second semestre.

1. Statistiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques importantes, voici ce que nous avons relevé :

a. Les stocks rassurent quelque peu

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière, mais moins que prévu, a annoncé l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 867.000 barils à 533,98 millions de barils alors que le consensus attendait en moyenne une hausse de 1,4 million de barils. Les stocks d'essence ont diminué de 3,7 millions de barils.

Le consensus attendait une baisse de 1,9 million de barils. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont reculé de 2,5 millions de barils. Le marché anticipait un recul de 1,2 million de barils. Les stocks de brut au terminal de Cushing, dans l'Oklahoma, ont baissé de 220’000 barils. Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a augmenté de 1,9 point de pourcentage à 89,3%.

b. Hausse des promesses de vente

Selon les chiffres publiés par l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR), les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont fortement rebondi en février, dépassant les attentes des analystes. Elles ont grimpé de 5,5% le mois dernier après une chute de 2,8% en janvier. C'est leur deuxième plus haut niveau depuis mai 2006. Le consensus prévoyait une hausse moindre de 2,4%. Cet indicateur avancé qui se base sur les signatures de compromis de ventes, a grimpé à 112,3 en février. Sur un an, les promesses de ventes sont hausse de 2,6%.

Selon la NAR, ce progrès le mois dernier est un signe que la demande va s'accélérer au printemps, la meilleure saison pour les ventes immobilières. La douceur du climat en février, un des plus chauds pour ce mois-ci depuis plusieurs décennies, a aussi joué un rôle majeur dans la vitalité du marché immobilier. Les ventes de logements anciens, qui représentent l'essentiel du marché immobilier, devraient atteindre 5,57 millions cette année, en hausse de 2,3% sur 2016, estime l'organisation professionnelle. Le prix médian d'un logement ancien devrait croître de 4%.

2. Le shutdown de plus en plus probable

Le récent échec de l’administration Trump à abroger Obamacare a fait surgir des doutes quant à la capacité du président à rassembler son camp mais aussi à ramener des voix du côté des démocrates. Si on parle beaucoup de la réforme de la fiscalité et des impôts qui est le grand chantier de Donald Trump, peu d’investisseurs ne semblent se préoccuper de la date limite accordée par le Congrès après que le gouvernement américain ait atteint le plafond de la dette le 15 mars dernier.

En effet, un nouveau vote protestataire pourrait conduire le Freedom Causus (groupe parlementaire du Congrès des États-Unis de sensibilité ultra-conservatrice) à rejeter le 28 avril la résolution d’une nouvelle augmentation du plafond de la dette et conduire aux fameux et douloureux shutdown. Explications.

a. Le 15 mars 2017

Le Trésor américain a pris de nouvelles mesures pour éviter un défaut de paiement sur la dette américaine, alors que le plafond d'endettement n'avait toujours pas été relevé. Dans une lettre au Congrès, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin indiquait que l'administration allait temporairement suspendre sa contribution à plusieurs fonds de retraites et de compensation de fonctionnaires, sans toutefois avoir de conséquence sur le paiement des pensions.

Cela devrait donner une marge de manœuvre budgétaire pour éviter d'avoir à emprunter au-delà du nouveau plafond de la dette. L'endettement fédéral est désormais limité à quelque 20’000 milliards de dollars jusqu'à ce que le Congrès, qui en a la prérogative, décide de relever ou de suspendre à nouveau ce plafond.

b. Le 28 avril 2017

La résolution envoyée par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin expire théoriquement au 28 avril 2018. Après cette date si aucun accord n’est trouvé, c’est bien le sutdown dont il faudra parler. Actuellement le Freedom Caucus ne serait pas en phase avec la résolution puisqu’il s’oppose farouchement à toute financement d’Obamacare et du Planned Parenthood (des principaux regroupements de planification familiale aux États-Unis).

c. Qu’est-ce que le shutdown ?

Depuis 1976, les Etats-Unis ont connu 19 shutdowns, c'est-à-dire l'arrêt de plusieurs administrations et services fédéraux, avec des coûts variables et des conséquences politiques diverses. Concrètement, ce sont les administrations qui sont en première ligne. Au total, 800’000 fonctionnaires (jugés non essentiels) pourraient être mis en congés sans solde et sans garantie de paie rétroactive.

Ces derniers sont tenus de n’effectuer aucun travail pendant leur congé forcé, sous peine de lourdes sanctions. Il n'est pas garanti non plus qu'ils toucheront un salaire, même si cela a été le cas chaque fois par le passé.

Durant les précédents shutdowns, le Congrès avait, en effet, adopté une loi remboursant rétroactivement les jours de chômage technique des fonctionnaires. En revanche, plus d'un million de salariés, considérés comme essentiels pour le fonctionnement de l'Etat, devront continuer à travailler. Ceux-là seront obligatoirement payés, mais possiblement avec des retards conséquents. On trouve dans cette catégorie les contrôleurs aériens, les gardiens de prison, les scientifiques des stations spatiales internationales, ou encore les agents des services secrets.

Quatre cents parcs nationaux et musées à travers le pays sont directement affectés (ce qui pourrait se traduire par un impact négatif de plusieurs millions de dollars pour le secteur touristique). De leur côté, les marchés subiront le blocage de la publication d'un certain nombre de statistiques, tandis que les introductions en Bourse pourront être retardées.

d. Combien un shutdown peut-il coûter ?

Selon la moyenne des calculs publiés, la fermeture des administrations coûterait environ 8 milliards de dollars par semaine à l'économie américaine. Ce chiffre a été obtenu en examinant les conséquences du shutdown de 1995, sous la présidence de Bill Clinton. De leur côté, certains experts estiment que si le blocage budgétaire durait deux semaines, il amputerait la croissance américaine de 0,3 point de pourcentage au quatrième trimestre.

3. Des rumeurs qui confirment les discours

Voilà ce que l’on peut interpréter comme un message pas très rassurant. Selon plusieurs sources rapportée pas l’agence Reuters, la Banque centrale européenne (BCE) prendra bien soin, lors de sa réunion d'avril, de ne pas modifier en quoi que ce soit son message de politique monétaire. Cet immobilisme interviendrait dans la mesure où les quelques changements mineurs opérés en mars avaient déstabilisé les investisseurs au risque de renchérir le coût de l'emprunt pour les pays périphérique de la zone euro.

Le discours tenu par la BCE le 9 mars dernier aurait en effet été sur interprété.

Les membres de l’institution de Frankfurt tiendait à rassurer les investisseurs en faisant savoir que la BCE est loin d'en avoir fini avec sa politique ultra-accommodante, laissant penser qu'elle n'est pas disposée à reformuler son discours avant juin.

Suite à ces rumeurs ( ??) la monnaie unique, les rendements des emprunts de la zone euro et les valeurs bancaires ont tous baissé.

L'euro a touché un plus bas d'une semaine face au dollar et d’un mois face au Yen, le rendement du Bund à 10 ans a fortement baissé tandis que l'indice des bancaires européennes a perdu près de 1%.

4. Un nouveau sondage inquiétant

Au moment où Theresa May a signé l’article 50 Royaume-Uni un sondage publié par le CFA Institute révèle qu'un nombre croissant d'investisseurs prévoit la sortie d'autres pays de l'Union européenne.

Selon cette enquête réalisée en février auprès de 1’500 professionnels de l'investissement à travers le monde, 59% des répondants estiment qu'une sortie de l'Union européenne par d'autres pays est probable, soit une augmentation de 10% par rapport au sondage réalisé par CFA en juillet 2016.

Le sondage signale que la part des répondants qui pensent qu'un éclatement de l'Union européenne est probable a également augmenté, passant de 21% à 36%.

Le CFA note aussi que la fragmentation du Royaume-Uni, qui serait provoquée par un vote positif sur l'indépendance de l'Écosse, est également considérée comme une forte probabilité par la majorité des répondants (53%).

Pas très rassurant avouons-le.

5. Aujourd’hui

Aujourd’hui il sera intéressant de lire le taux d’inflation en Espagne, la confiance du consommateur en zone euro, le taux d’inflation en Allemagne ainsi que la lecture finale du taux de croissance du 4ème trimestre américain.

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans le sillage de la clôture américaine. Cependant, à défaut de nous répéter, force est de constater que le momentum haussier est toujours bien présent, ce qui a notamment évité aux marchés américains de perdre pied hier soir malgré l’incertitude des investisseurs quant à la capacité de Donald Trump de mettre ne place ses réformes.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en légère baisse ce matin dans le sillage de l’incertitude qui a régné hier soir sur les marchés américains. Force est de constater cependant que les volumes sont très faibles ce matin. Le Nikkei, malgré la baisse du Yen évolue toujours dans ce couloir latéral dont nous parlions la semaine passée. Couloir qui se situe entre 18'787 et 19'663 points. Il serait toutefois dangereux de casser le premier support de 19'000 points.

Actualité

L'administration Trump va présenter cette année un plan d'investissements de 1’000 milliards de dollars dans les infrastructures aux Etats-Unis, a déclaré la secrétaire aux Transports, Elaine Chao, sans fournir de détails sur le financement de ces projets. Ce plan va consister en un "programme stratégique et ciblé d'investissements estimé à 1.000 milliards de dollars sur 10 ans", a dit Elaine Chao lors d'une cérémonie dans les locaux du département des Transports. "Cette proposition ira au-delà des infrastructures de transport, elle concernera aussi l'énergie, l'eau et potentiellement le haut débit et les hôpitaux pour anciens combattants."

Energie / Utilities

► Les entreprises manufacturières tournées vers l'exportation engendrent une pollution atmosphérique responsable de plus de 700.000 décès prématurés chaque année dans le monde, indiquent des chercheurs. Ces émissions affectent à la fois les populations locales mais également des populations situées à plusieurs milliers de kilomètres de distance.

► La volonté de Donald Trump de revoir les règles sur le climat aux Etats-Unis pourrait ralentir le mouvement mondial de promotion des énergies faiblement émettrices de gaz à effet de serre, estime le PDG de Gazprom Marketing & Trading, Vitaly Vasiliev. "Le mouvement de décabornation (de l'économie mondiale) ne va certes pas s'arrêter", a-t-il indiqué mais "cela va clairement le ralentir", a-t-il souligné

► Cenovus Energy a dit qu'il rachèterait la part de 50% de ConocoPhillips dans leur coentreprise dans les sables bitumineux ainsi que des actifs du groupe pétrolier américain dans les provinces de l'Alberta et de la Colombie britannique pour un total de 17,7 milliards de dollars canadiens. Dans des échanges d'après-Bourse, le titre ConocoPhillips progressait de 6,5%

► Aramco prépare sa première émission obligataire, d'un montant de 2 milliards de dollars, selon des investisseurs qui ont eu accès au prospectus d'offre.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue sans grande tendance en Asie ce matin. L’or noir tente cependant de poursuivre son rebond initié hier.

Industrie / Minières / Automobile

► Ford Motor a annoncé deux nouveaux rappels portant sur 440’000 véhicules et qui lui coûteront vraisemblablement dans les 295 millions de dollars. Ce coût figure dans les prévisions de résultats mises à jour la semaine dernière, a précisé le deuxième constructeur automobile américain.

► Le comité d'entreprise européen de Linde est opposé au projet de fusion avec Praxair, appelant de ce fait les représentants des salariés au conseil de surveillance à voter contre le rapprochement, lit-on dans une lettre vue par Reuters

► Cargill a vu son bénéfice net fortement progresser au troisième trimestre de son exercice décalé, en raison de bons résultats dans ses activités ingrédients et protéines animales. Le résultat net a bondi de 42% à 650 millions de dollars contre 459 millions l'an passé, sur un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 27,3 milliards de dollars lors du trimestre terminé le 28 février. Sur neuf mois, le bénéfice net a progressé de 55% par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent, à 2,58 milliards de dollars contre 1,66 milliard. Des résultats qualifiés de "solides" par le PDG David MacLennan qui a salué les performances des ingrédients alimentaires, des protéines animales et du pôle industriel, en soulignant l'échelle mondiale du groupe qui compte 150.000 salariés dans 70 pays. Cargill travaille avec ses partenaires pour nourrir le monde et protéger la planète a également souligné le groupe dans son communiqué, contrastant avec les positions protectionnistes de la nouvelle administration Trump. Au troisième trimestre, l'activité des édulcorants en Amérique du Nord a été particulièrement rentable, ainsi que l'activité cacao et chocolat originaire d'Afrique de l'ouest, a indiqué le groupe dans un communiqué.

► Volkswagen a obtenu de l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) l'autorisation de vendre 67.000 véhicules diesel du millésime 2015, notamment environ 12.000 qui se trouvent dans les stocks des concessionnaires et dont les dispositifs d'émissions polluantes ont été modifiés.

► Lonza revoit sensiblement à la hausse l'ampleur de l'augmentation de capital envisagée pour financer partiellement l'acquisition de Capsugel. Le chimiste entend émettre jusqu'à 22 millions d'actions de son capital enregistré, en plus de cinq millions de titres déjà tirés en février de son capital autorisé, précise l'invitation à l'assemblée générale du 25 avril. L'opération doit permettre au groupe de lever environ 2,3 mrd CHF, en plus des 865 mio récoltés en février.

► La division GF Piping Systems de Georg Fischer (GF) a obtenu une commande de STX France portant sur l'installation de systèmes de conduites destinées à transporter les liquides sur des bateaux de croisières. Le contrat est prévu pour cinq ans et porte sur un montant supérieur à 40 mio EUR, a indiqué le groupe schaffhousois dans un communiqué.

► Solvay a signé un accord définitif pour céder son activité de composés de polyoléfines réticulables au groupe familial italien Finproject SpA.

► CGG annonce avoir été sélectionné par la Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) pour une étude intégrée de géosciences destinée à identifier le potentiel de développement des ressources naturelles de la zone neutre Koweït-Arabie Saoudite.

Financières

► Edmond de Rothschild Holding et Edmond de Rothschild (Suisse) ont validé la simplification de l'actionnariat d'Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse). La filiale de gestion d'actifs est détenue à 34,68% par Edmond de Rothschild (Suisse), tandis que la holding détient 55,49%. Le solde est aux mains de la filiale. Edmond de Rothschild (Suisse) va ainsi racheter le capital qu'elle ne détient pas de cette entité, soit environ 65%, selon un communiqué de la banque.

► La mise en examen de Julius Baer mise en cause dans une des enquêtes sur la fraude à la "taxe carbone", a été annulée pour vice de procédure, a-t-on appris de sources concordantes

Informations et Technologies

► Soitec et Silicon Genesis Corporation sont parvenus à mettre un terme au litige les opposant concernant l'importation et la vente aux Etats-Unis de certaines plaques de silicium sur isolant par Soitec. Les deux sociétés se sont mises d'accord pour que soit mis fin à tout litige en cours et que les poursuites devant l'U.S. International Trade Commission (USITC) soient abandonnées.

► Vivendi envisage de présenter Arnaud de Puyfontaine, président du directoire du groupe, à la future présidence de Telecom Italia, ont rapporté quatre sources proches du dossier.

► Deux modèles du Galaxy S8 (Samsung) ont été présentés à New York, le premier doté d'un écran incurvé de 6,2 pouces (15,75 cm), le plus grand à ce jour pour un appareil haut de gamme de Samsung, et le second de 5,8 pouces. Les combinés, qui seront commercialisés le 21 avril, sont légèrement plus longs mais d'une largeur comparable à celle de leurs prédécesseurs. Le S8 est doté d'un "assistant personnel intelligent" baptisé Bixby, intégrant un système de commande vocale similaire au Siri d'Apple. Une application de reconnaissance faciale permet à l'utilisateur de déverrouiller le combiné en le regardant.

► JCDecaux a annoncé dans un communiqué, La signature par sa filiale allemande Wall de l'extension du 21 mai 2017 au 31 décembre 2018 de son contrat d'abribus publicitaires avec la société de transports publics berlinoise

► Wisekey et OpenLimit écartent l'option de la fusion envisagée depuis l'été dernier, indique le spécialiste de la cybersécurité. Son homologue zougois a publié un avertissement sur pertes pour 2016, portant sur cinq à dix millions d'euros.

► Les actionnaires de Toshiba ont approuvé la séparation de la filiale de puces mémoire du reste du groupe, ouvrant ainsi la voie à une vente de cette activité, l'un des joyaux du conglomérat japonais. Confronté à la nécessité de renforcer son bilan face aux déboires financiers de Westinghouse, sa filiale nucléaire aux Etats-Unis, Toshiba s'est résolu à céder une participation majoritaire voire l'intégralité de cette activité de puces mémoire.

Consommation

► Lululemon Athletica a affiché un bénéfice du quatrième trimestre de 136,1 millions US. Le bénéfice par action du fabricant et détaillant de vêtements d'exercice s'est chiffré à 99 cents US. Après ajustements, il a atteint 1 $ US. Ce résultat était inférieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ces derniers visaient un bénéfice ajusté de 1,01 $ US par action. L’action perdait 16% en après-bourse. Le chiffre d'affaires de l'entreprise de Vancouver a atteint 789,9 millions US au plus récent trimestre, ce qui a surpassé les attentes de Wall Street. Ceux-ci misaient sur des revenus de 785,1 millions US. Pour l'ensemble de l'exercice, Lululemon a affiché un bénéfice de 303,4 millions US, soit 2,21 $ US par action. Ses revenus annuels se sont chiffrés à 2,34 milliards US. Dans ses prévisions pour le trimestre en cours, qui prendra fin en mai, Lululemon a dit s'attendre à des revenus d'entre 510 millions US et 515 millions US. La société croit être en mesure de réaliser un bénéfice d'entre 2,26 $ US et 2,36 $ US par action pour ce nouvel exercice, tandis que ses revenus devraient être d'entre 2,55 milliards US et 2,60 milliards US.

Pharmaceutique

► Ab Science a annoncé dans un communiqué, le succès d'un test pour le masitinib dans des formes de sclérose en plaques et que les résultats de l'analyse intérimaire seront disponibles au T2 2018, ceux de l'analyse finale au T2 2019

► L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé un statut d'examen prioritaire au traitement expérimental CTL019 de Novartis, destiné aux enfants et jeunes adultes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique de type B, a annoncé le laboratoire. Le statut de revue prioritaire devrait raccourcir la période d'évaluation en vue de l'homologation du médicament, a précisé Novartis dans un communiqué.