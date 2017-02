La Morning note de Mirabaud Securities

mercredi, 01.02.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention le compte rendu de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait nous donner des informations très intéressantes concernant les premiers pas en politique de Donald Trump.

Les indices américains ont fini en légère baisse hier soir plombés par les incertitudes suscitées par le décret du gouvernement sur l’immigration et des doutes quant à la date de l’annonce des baisses d’impôts. La nervosité était aussi de mise avant la réunion de la réserve fédérale américaine (Fed).

Le mois de janvier se solde par une progression de 0,51% du Dow Jones après un gain de plus de 5% en novembre et de 3% en décembre. Le S&P-500, lui, a pris 1,32% sur le mois et le Nasdaq 4,3%.

Les indicateurs macroéconomiques américains du jour n’ont pas été de nature à relancer l'enthousiasme des investisseurs malgré la publication d’un rebond des prix des logements en novembre. L'activité de la région de Chicago a quant à elle ralenti et le moral des ménages a reculé ce mois-ci.

Au niveau des secteurs, les valeurs technologiques et les financières ont été les principaux moteurs de la baisse tandis que le secteur de la santé limitait le repli.

Au niveau des valeurs individuelles, en attendant la publication d’Apple (-0,28%), les résultats d'entreprises ne se sont guère révélés engageants dans l'ensemble hier, avec notamment une déception au sein du Dow Jones chez ExxonMobil (-1,14%).

Under Armour a quant à lui vu sa valeur boursière fondre de 25,7% après ses résultats.

L’or a connu un bon mois de janvier (le 4ème mois de janvier positif et le 8ème sur ces 11 dernières années) à la faveur des incertitudes concernant la politique du président Trump.

Le dollar a fortement reflué sur la séance en cassant le support des 100 (sur l’indice spot) et à propulsé le Yen à son plus haut niveau de près de 2 mois.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,458%, contre 2,488% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,066%, contre 3,079% précédemment

Si la volatilité a légèrement progressé, le mois de janvier 2017 a néanmoins marqué pour le S&P 500 sa plus faible variation depuis 55 ans !

Pour les férus de statistiques, notons plusieurs éléments concernant le mois de février. En effet, historiquement le deuxième mois de l’année est un mois de transition. La performance du S&P 500 est en moyenne de -0.05% depuis 1950 (38 années de hausse contre 29 de baisse) alors que le mois de janvier est de +0.79% et le mois de mars de 1.14%.

Cependant si on observe les cycles politiques concernant un premier mandat de président, on constate qu’en remontant en 1928, le mois de février est historiquement un mauvais mois en moyenne (-3.84% !).

Statistiques américaines

Il y avait hier des statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé :

Forte hausse des prix au logements

Les prix des logements aux Etats-Unis ont continué leur forte hausse en novembre, selon l'enquête Case Shiller. Le prix moyen des logements à la vente dans les 20 plus grandes métropoles américaines a gagné 0,9% en novembre. En octobre, cet indice avait progressé de 0,7%. Sur un an, les prix des logements dans les 20 plus grandes villes s'affichent en hausse de 5,3%, contre 5,1% en octobre. Parmi les villes qui en novembre ont enregistré la plus forte hausse des prix sur un mois figurent New York, Denver et Boston (+1,2%). Sur douze mois, les prix ont grimpé de 10,4% à Seattle, de 10,1% à Portland et 8,7% à Denver.

Le responsable de l'indice à Standard and Poor's a commenté ces chiffres en affirmant qu’avec l'indice progressant de presque 5,5% en rythme annuel en deux ans et demi et ayant atteint un nouveau sommet récemment, il pouvait dire que le marché du logement s'était remis de l'éclatement de la bulle immobilière. Pourvu cependant qu’une nouvelle ne soit pas en préparation….

Dégradation de la confiance du consommateur

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est dégradée plus que prévu au mois de janvier, selon l’enquête du Conference Board. En détail, l'indice ressort à 111,8 après 113,3 en décembre, alors que le consensus l'attendait à 113,0. La composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a augmenté en revanche, à 129,7 ce mois-ci, contre 123,5 en décembre mais celle des anticipations a nettement reculé, à 99,8 contre 106,4 (105,5).

Le dollar sous pression, les 1.10 en ligne de mire

Il est difficile de penser (ou d’admettre) qu’un quelconque gouvernement puisse faire évoluer la devise de son pays au gré de sa volonté.

Tout d’abord parce qu’il y a plusieurs facteurs très spécifiques qui expliquent le mouvement des devises et ensuite parce que ce rôle incombe plus (indirectement) à la banque centrale.

Aujourd’hui cependant les rôles semblent être inversés. Aux Etats-Unis en tout cas. De quoi faire pâlir même le gouvernement chinois….

À force de Tweets

Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump le 8 novembre, le dollar a plus semblé évoluer au gré des Tweets du nouveau président plutôt qu’en fonction d’améliorations / détériorations économiques. Songez seulement, depuis début janvier 2017, le dollar (face à l’euro notamment) a baissé de plus de 3.5%, ce qui n’était plus arrivé depuis janvier 2016 (-4.88% entre le 22 janvier et le 11 février).

La faiblesse du billet vert hier est encore une fois à mettre sur le compte de déclaration de l’administration Trump. Peter Navarro, conseiller du président a en effet déclaré que l'Allemagne utilisait un euro largement sous-évalué pour exploiter ses principaux partenaires commerciaux, dont les Etats-Unis. Laissant donc sous-entendre que le dollar était trop fort.

Est-donc la fin du dollar fort ?

La question mérite d’être posée. En effet, un dollar fort pourrait compliquer la tâche du nouveau gouvernement américain. La politique ambitieuse de Donald Trump de relance par la dépense et l'investissement suppose d’être financée en partie par les recettes budgétaires créées par plus de croissance s'il ne veut pas que son plan se transforme en flambée du déficit budgétaire et de l'inflation.

À cela on peut ajouter que le président en fonction associe directement la hausse du dollar avec une perte des exportations, ce qui explique sa récente nervosité.

Ne pas revivre les années Reagan !

Un dollar fort ravive les souvenir de la première administration Reagan en 1985. À l’époque, la combinaison d’une politique budgétaire expansive et d’une politique monétaire tendanciellement plus restrictive avait propulsé le dollar à des sommets. Les taux d’intérêts réels aux États-Unis avaient fortement augmenté grâce à cette combinaison de plusieurs politiques économiques.

Si cela se produisait à nouveau, les États-Unis perdraient énormément en compétitivité, l’industrie manufacturière ne reviendrait pas dans le pays comme Trump l’a promis pendant sa campagne, mais se délocaliserait encore plus sur la base de la revalorisation du dollar sur les marchés des changes. C’est exactement ce qui s’est passé du temps de Reagan.

Comment le dollar peut-il évoluer ces prochaines semaines ?

Nous le rappelons depuis début janvier, un euro/dollar à 1.10 n’est pas de l’ordre de l’impossible. Bien au contraire.

Cependant on comprend bien que l’évolution du billet vert dépendra à moyen terme bien plus des fondamentaux et des décisions de la réserve fédérale américaine (Fed) que de simples Tweets et déclarations à l’emporte-pièce.

La France sous Marine

Coup de tonnerre : Marine Le Pen vient de reporter les élections présidentielles en France face à Benoît Hamon (51.7% contre 48.3%). La France est sous le choc, la zone euro aussi.

Nous sommes le 7 mai 2017.

Les premières déclarations de la présidente Le Pen concernent bien évidemment l’abandon de l’euro. Et cela pourrait se faire de deux manières différentes. Le soft ou le hard franxit qui dépendra des négociations que va entamer la présidente du front nationale avec les partenaires européens et qui devrait durer six mois.

Tout en douceur

Le résultat d'une dislocation concertée devrait, selon le Front national, être quasiment neutre parce que le parti mettra une procédure qui permettra de calmer les tensions et fera en sorte que les marchés se préparent à l'hypothèse d’un retrait de l’Euro.

La rupture

Une rupture unilatérale avec la zone euro amènera la nouvelle présidente à organiser un référendum. L’avenir de la France ne dépendra pas seulement du nouveau gouvernement mais aussi de ses partenaires. Le FN compte faire du retour à la souveraineté sa marque pour ces cinq (ou dix ?) prochaines années.

Quid des taux d’intérêts

Les conseillers économiques de la présidente ont aussi averti qu’une hausse brutale des taux d'intérêt pour l'Etat n’aura pas lieu. En effet, le Front Nationale a prévu de rétablir la possibilité pour l'Etat français de se refinancer auprès de la Banque de France. Le nouveau ministre des finances, Jean Messiha, pense en effet qu’en cassant le monopole du marché financier, cela va automatiquement faire tomber le prix de l'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt.

Quid de l’inflation

Il n’y en aura pas (beaucoup). Jean Messiha pense en effet qu’il ne faut pas faire une obsession sur l'inflation. Un pays qui connaît 3% ou 4% d'inflation, ce n'est pas grand-chose (dans le texte).

Les particuliers ne seront pas affectés

Il y aura une garantie de l'Etat vis-à-vis de la nouvelle monnaie. A partir de ce moment, il n'y a aucun risque pour les particuliers. La nouvelle monnaie sera défendue. Même s'il peut y avoir des difficultés, elles ne seront que transitoires, il n'y aura pas d’effets de long terme selon les termes employés par le nouveau gouvernement.

Conclusion

Vous aurez bien compris que cela n’était qu’une fiction. Cependant le programme économique est issu des déclarations utilisées par un des conseillers de Marine Le Pen qui donnera ce week-end le coup d’envoi officiel de sa campagne présidentielle.

Aujourd’hui

Aujourd’hui tous les yeux seront braqués sur le compte rendu de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui devrait nous donner des informations très intéressantes concernant les premiers pas en politique de Donald Trump.

Les indices européens devraient tenter un léger rebond ce matin suite à la progression des indices américains lors de la dernière heure de cotation hier soir. La nervosité pourrait néanmoins de nouveau regagner les investisseurs avant la réunion de la réserve fédérale américaine (Fed). Si aucune hausse de taux ne devrait être annoncée, c’est bien les commentaires concernant les premiers pas en politique de Donald Trump qui nous intéresseront.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques ouverts (les indices chinois étant toujours fermés) sont en légère hausse ce matin dans le sillage de la légère accalmie sur les devises. Le dollar se renforce effectivement ce matin mais ne permet toujours pas au Yen de s’affaiblir. Sur le thème des devises, le Japon, accusé par Donald Trump de dévaluer sa monnaie afin de rendre ses exportations plus compétitives, a fustigé les propos du président américain,

En termes de statistiques économiques, on a appris ce matin que l'activité manufacturière en Chine avait légèrement ralenti en janvier mais restait robuste. En détail, l'indice des directeurs d'achat (PMI) s'est établi à 51,3 en janvier, contre 51,4 le mois précédent et 51,7 en novembre. Un chiffre supérieur à 50 marque une expansion de l'activité manufacturière et un indice inférieur à ce seuil signale une contraction. Les experts sondés par Bloomberg attendaient un chiffre de 51,2. On a aussi pris connaissance d’une hausse légèrement supérieure aux attentes de l'activité dans les services en janvier en Chine qui a progressé à un rythme plus soutenu qu'en décembre (54.6 contre 54.5).

Actualité

Les Américains sont très divisés sur le décret du président Donald Trump suspendant l'entrée aux Etats-Unis des réfugiés et des ressortissants de sept pays musulmans, selon un sondage Reuters/Ipsos. Selon cette enquête réalisée dimanche et lundi, 49% des personnes interrogées disent être "tout à fait d'accord" ou "assez d'accord" avec le décret présidentiel, tandis que 41% sont "tout à fait contre" ou "assez contre" et que 10% ne se prononcent pas.

Energie / Utilities

► Siemens a relevé ses prévisions de résultats annuels après une hausse de 26% des bénéfices de ses activités industrielles sur les trois derniers mois de 2016, grâce à sa division d'automatisation. Le groupe allemand, présent aussi bien dans les turbines à gaz que le matériel ferroviaire, prévoit désormais pour ses activités industrielles une marge de 11% à 12% sur l'ensemble de l'exercice à fin septembre, contre 10,5% à 11,5% prévu auparavant. Au cours du trimestre octobre-décembre, le premier de l'exercice, cette marge a atteint 13%. La division d'automatisation, "Digital Factory", a enregistré sur le trimestre un bond de 60% de ses bénéfices, grâce entre autres à un gain financier de 172 millions d'euros lié à l'apport de la division "eCar" à une coentreprise avec le français Valeo dans les systèmes de propulsion. Le bénéfice trimestriel total des activités industrielles du groupe atteint ainsi 2,51 milliards d'euros, alors que les analystes l'attendaient à 2,14 milliards seulement. Toutes les activités de Siemens ont dépassé les attentes, à l'exception de la division de réseaux électriques, "Energy Management", et de la division de transports, "Mobility".

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère baisse ce matin en Asie malgré la baisse du dollar. Les investisseurs sont quelque peu nerveux avant la publication des stocks de brut américains.

Industrie / Minières / Automobile

► Kühne+Nagel a obtenu la certification CEIV de la part de l'Association internationale du transport aérien (IATA) dans le domaine pharmaceutique. Le réseau concerné, KN PharmaChain GxP, compte actuellement 86 points de passage sur tous les continents

► Lonza a lancé un processus accéléré de construction du livre d'ordres (bookbuilding) en proposant jusqu'à 5 mio de titres provenant de son capital autorisé. L'augmentation de capital servira en partie à financer l'acquisition de Capsugel

► Implenia a remporté en Suisse romande de nouveaux contrats pour un montant global nettement supérieur à CHF 150 millions. Ces mandats d'entreprise totale illustrent le succès de la stratégie «One Company», grâce à laquelle Implenia est en mesure de proposer des solutions client intégrées, en tant que prestataire unique.

► Le marché automobile français a entamé l'année 2017 sur un bond de 10,6%, aidé par un mois de janvier comportant deux jours ouvrables supplémentaires par rapport à 2016, selon les chiffres officiels. Quelque 153.000 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Hexagone le mois dernier, a précisé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) dans un communiqué. Ce résultat a toutefois été obtenu sur 22 jours ouvrables, alors que janvier 2016, mois de référence pour le calcul, n'en comportait que 20, a remarqué le CCFA. Les deux groupes automobiles français ont bénéficié de cette tendance positive, obtenue dans la foulée d'une année 2016 qui a vu les immatriculations atteindre 2,015 millions d'unités, en hausse de 5,1%. Le groupe PSA (Peugeot, Citroën et DS) a ainsi livré quelque 47.000 voitures neuves le mois dernier, une progression de 9,7%. De son côté, Renault (marque au losange et Dacia) a vu ses immatriculations croître de 12,6% à 36.000 unités, selon le CCFA

► Les ventes de véhicules neufs de gabarits traditionnels au Japon ont progressé de 8,6% en janvier sur un an, mais, après une hausse en décembre, celles des mini-véhicules ont de nouveau reflué de 1,1%. Dans le détail, 258.085 véhicules de plus de 660 cm3 ont été achetés le mois dernier (dont 229.100 voitures de tourisme, +8,9%) et 143'565 modèles de plus petites cylindrées. Les mini-modèles (une catégorie à part au Japon) avaient enregistré en décembre leur premier mois de regain en deux ans avec une modeste progression de 1,7%, mais la reprise n'a pas tenu. Ces petits modèles de moins de 660 cm3, pourtant très populaires jusqu'à 2014, souffrent d'une moindre attractivité fiscale du fait d'une revalorisation en avril 2015 de la taxe annuelle à payer. Globalement, en janvier, tous gabarits et types confondus, les ventes ont néanmoins grimpé de 4,90% à 401.650 unités.

► Sulzer a finalisé l'acquisition du fabricant de pompes Ensival Moret (EM)qui sera intégré dans la division "Equipement de pompes", indique le groupe. Cette transaction lui permettra de devenir un fournisseur complet pour une grande partie des processus d'applications industrielles.

Financières

► La profession bancaire américaine veut transformer les organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac, conservés sous tutelle de l'état depuis la crise immobilière, en "organismes privés d'utilité publique", selon la Mortgage Bankers Association (MBA).

► UniCredit a assuré à ses actionnaires que la Banque centrale européenne (BCE) était satisfaite du plan de redressement qu'elle lui a présenté et qu'elle ne lui réclamerait pas plus de dépréciations de créances douteuses que celles déjà envisagées, a-t-on appris de source proche du dossier. Le cours de Bourse d'UniCredit a baissé lundi lorsque la banque a révélé que la BCE lui avait demandé de lui présenter un plan de réduction de ses créances douteuses avant le 28 février, ce qui a fait craindre des mesures supplémentaires de nettoyage du bilan. UniCredit prévoit de lever 13 milliards d'euros de capitaux frais dans les mois à venir pour compenser les dépréciations de créances douteuses et d'autres pertes. Il s'agira du plus important appel au marché jamais lancé par une banque italienne.

► Julius Bär a multiplié par cinq (+411%) son bénéfice net en 2016 à 619 mio CHF. Le conseil d'administration propose de verser aux actionnaires un dividende de 1,20 CHF, ce qui représente une progression de 9% sur un an, indique le groupe. La masse sous gestion a atteint un record à 336 mio CHF, au profit d'une hausse de 12%, pour des entrées nettes d'argent de 12 mrd. Le bénéfice net ajusté, hors frais d'intégration et de restructuration et amortissements sur valeurs immatérielles, s'est fixé à 705,5 mio CHF. Cet indicateur affiche un bond de plus de 150%. Sur une base de comparaison prenant en compte la provision destinée au programme fiscal américain, la hausse demeure marginale, à 0,6%. Le produit d'exploitation a gonflé de 5,9% à 2,85 mrd CHF, selon le communiqué de Julius Bär. Les charges, calculées sur une base ajustée, ont été réduites de 16%. L'établissement a dépassé les attentes du consensus, qui tablait sur un bénéfice net de 589 mio CHF, un bénéfice ajusté de 706 mio, un produit d'exploitation à 2,80 mrd et une masse sous gestion à 333 mrd. Julius Bär annonce par ailleurs la nomination de Larissa Alghisi Rubner au poste de directeur de la communication (CCO), en remplacement de Jan Bielinski. La nouvelle CCO prendra ses fonctions en juillet et intégrera le comité de direction.

Informations et Technologies

► Apple a annoncé que la demande pour l'iPhone 7 avait permis au groupe de réaliser un chiffre d'affaires record au cours des trois premiers mois de son exercice 2016-2017, mettant fin à trois trimestres consécutifs de baisse des revenus. Mais la dernière version du célèbre smartphone d'Apple n'a pas permis d'accroitre la rentabilité du groupe, les marges se trouvant sous pression. Pour le deuxième trimestre 2016-2017, Apple table sur des revenus compris dans une fourchette de 51,5 à 53,5 milliards de dollars, contre 50,6 milliards de dollars sur la même période de l'exercice précédent. Les analystes anticipent un chiffre d'affaires de 53,79 milliards de dollars, selon Thomson Reuters. La marge brute est attendue dans une fourchette de 38% à 39%. Sur le premier trimestre de l'exercice en cours, l'iPhone, qui représente près des deux tiers des ventes d'Apple, a permis au chiffre d'affaires de la firme de progresser de 3%, à 78,4 milliards de dollars. Le bénéfice net a en revanche fléchi de 2,6%, à 17,9 milliards de dollars, soit 3,38 dollars par action. LE consensus tablait sur un résultat par action de 3,22 dollars par action, pour un chiffre d'affaires de 77,4 milliards de dollars. Apple a bénéficié d'une hausse de la demande pour le 7 Plus, la version la plus haut de gamme de l'iPhone 7, ce qui a permis de porter le prix de vente moyen de l'iPhone à 695 dollars, contre 691 dollars un an plus tôt, a précisé le groupe. La marge brute d'Apple est ressortie en baisse, à 38,5% contre 40,1% un an plus tôt, sous l'effet d'une hausse des coûts du nouvel iPhone, dont la durée de vie de la batterie a été allongée et la mémoire étendue. Apple est resté confronté à un marché difficile en Chine, à Hong Kong et Taïwan. Ses ventes sur ces marchés ont chuté de 12% à 16,2 milliards de dollars sur le trimestre. Le groupe américain a notamment perdu des parts de marché au profit de concurrents locaux moins chers comme Oppo Electronics et Huawei Technologies, selon le cabinet Kantar Worldpanel. Les services, comme l'Apple Pay, Apple Music et l'App Store, ont en revanche tiré la croissance du groupe sur la période. Les revenus dans ces segments ont progressé de 18% par rapport au même trimestre un an plus tôt, à 7,2 milliards de dollars. L'action Apple gagnait plus de 3% dans les échanges après la clôture.

► Electronic Arts a relevé ses prévisions annuelles après des résultats meilleurs que prévu sur le trimestre des fêtes, mais elles restent moins optimistes que les objectifs visés jusqu'ici par les analystes. Sur les trois mois achevés fin décembre, troisième trimestre de son exercice décalé, EA a agréablement surpris en ramenant sa perte nette à seulement un million de dollars, contre 45 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires a progressé pour sa part de 7% à 1,15 milliard de dollars, et dépasse les attentes des analystes une fois ajoutés des revenus différés qui l'amènent à 2,07 milliards. Le groupe s'est en particulier félicité de la croissance des recettes numériques, qui représentent désormais 60% de son chiffre d'affaires, et des ventes de son jeu de football FIFA 17 pour lequel il revendique la place de jeu pour console de salon le plus vendu l'an dernier à l'échelle mondiale. EA a dans la foulée légèrement relevé ses prévisions pour l'exercice qui s'achèvera fin mars: il table désormais notamment sur un chiffre d'affaires de 4,800 milliards, contre 4,775 milliards il y a trois mois. Mais cela reste un peu en-dessous du niveau qu'espéraient jusqu'ici les analystes.

Consommation

► La Compagnie de Tabac Sans Fumée Nationale (CTSFN) procède au rappel volontaire de certains de ses produits de tabac sans fumée, comme l’a fait son entreprise affiliée américaine, U.S. Smokeless Tobacco Company (USSTC). USSTC a effectué ce rappel aux États-Unis après avoir reçu huit plaintes de consommateurs au sujet de la présence de corps étrangers métalliques, dont des objets métalliques coupants, dans certaines boîtes. Dans tous les cas, il s’agissait d’un objet visible à l’œil nu et aucune blessure n’a été signalée. Ces plaintes venaient de consommateurs de l’Indiana, du Texas, de la Caroline du Nord, du Tennessee, du Wisconsin et de l’Ohio. La CTSFN n’a connaissance d’aucune plainte provenant d’une personne au Canada.

► Casino est en mesure de détenir 98,88% du capital et 99,41% des droits de vote de Cnova à l'issue de l'offre publique sur sa filiale, a indiqué hier soir l'AMF. Le groupe souhaitait faire sortir la société de la cote, ce qui devrait intervenir prochainement.

► Elior a annoncé l'acquisition aux Etats-Unis de la société Corporate Chefs, spécialisée dans la restauration d'entreprise haut de gamme et de l'enseignement.

Pharmaceutique

► Sanofi et Regeneron annoncent que Santé canada est le premier organisme de réglementation au monde à approuver Kevzaratm (sarilumab) dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, de l'adulte

► L'antihistaminique Xyzal Allergy 24HR de Sanofi est désormais en vente libre aux Etats-Unis, après le feu vert de l'agence américaine du médicament.

► Roche a enregistré l'an dernier une croissance de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette des ambitions de sa direction, de 5% à 50,58 mrd CHF. L'excédent d'exploitation (Ebit) de base et le bénéfice par action de base ont manqué de peu les attentes du consensus. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 8,20 CHF, contre 8,10 CHF au titre de l'exercice 2015. Le bénéfice net a progressé de 7% à 9,73 mrd CHF, détaille le rapport annuel du laboratoire. L'Ebit de base s'est établi à 18,42 mrd CHF, en hausse de 5%, tandis que le BPA de base s'est enrobé de 8% à 14,53 CHF. Le consensus anticipait des ventes de 50,81 mrd CHF, un Ebit de base de 18,54 mrd et un BPA de base de 14,75 mrd. Pour l'exercice en cours, la direction reconduit l'objectif de croissance de 1 à 5%, assortie d'une évolution similaire du BPA de base hors effets de changes. Les actionnaires devraient voir leur rémunération une nouvelle fois augmenter.

► Roche n'a pas l'intention de se séparer de sa division Diabète et il dément une dépêche publiée par Bloomberg et selon laquelle le groupe bâlois aurait eu l'intention de se séparer de cette unité, en partie ou entièrement. "Notre position sur Diabetes Care est inchangée, nous tenons toujours à cette unité", a déclaré un porte-parole de Roche.

La statistique du jour

