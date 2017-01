La Morning note de Mirabaud Securities

jeudi, 19.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la réunion de la BCE, mais aussi celle de la banque centrale du Japon (BoJ). Aux Etats-Unis on surveillera des statistiques importantes sur l’immobilier.

John F. Plassard*



Les indices américains ont fini en ordre dispersé hier soir avec une très légère baisse du Dow Jones (impacté notamment par la baisse de UnitedHealth Group (-1.82%), plus forte baisse de l'indice) et une progression du S&P 500 ainsi que du Nasdaq (soutenu par Qualcomm +1,5%, Citrix +2,8%, Micron +2,4%, Broadcom +3,3%, Fastenal +5,8%). Les investisseurs étaient évidemment nerveux dans l’attente de l’investiture de Donald Trump demain.

Au niveau des indices, l'indice S&P bancaire a connu une progression de 0,79% pour inscrire la plus forte hausse sectorielle du jour après avoir reculé de 2,28% la veille, soit sa pire performance sur un jour depuis le 27 juin.

La plus forte baisse sectorielle a été le fait des télécoms, qui a reculé de 0,77% à la suite notamment du repli de 0,93% du titre Verizon Communication.

On notera aussi que ce fut une très mauvaise journée pour les leaders de la distribution et des marques grand public avec Target -5,8%, Under Armour -3,2%, Dollar Tree -2,8%, Constellation Brand -2%, Macy's -1,5% et Mattel -1,4%.

La présidente de la réserve fédérale américaine (Fed) Janet Yellen a confirmé, lors d’une allocution qu’avec une économie américaine proche du plein emploi et une inflation qui se dirige vers l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale, un relèvement progressif des taux d'intérêt par la banque centrale américaine était pertinent.

Le Beige book quant à lui a confirmé l’optimisme des investisseurs (voir point 2).

Au niveau macroéconomique il y eu quelques bonnes surprises avec un rebond plus marqué que prévu de la production industrielle américaine en décembre ainsi que d'une avancée légère de l'inflation le même mois.

Les cours du pétrole ont nettement reculé hier soir, les investisseurs craignant un retour massif de la production américaine de pétrole de schiste qui anéantirait les efforts de réduction de l'offre de l’Opep et de ses partenaires.

L’or a finalement baissé après 7 jours consécutifs de progression.

Le dollar a finalement rebondi (de la manière la plus importante depuis le 9 novembre) face à un panier de valeur après une semaine catastrophique.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,417% contre 2,324% la veille et celui des bons à 30 ans à 2,999%, contre 2,931% précédemment.

Statistiques économiques

Il y avait hier des statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons relevé :

Production industrielle en hausse

La production industrielle des Etats-Unis est repartie à la hausse en décembre. Cette dernière a en effet enregistré une croissance de 0,8% le mois dernier, après un recul de 0,7% en novembre. Le consensus anticipait une progression de 0,6%. La Réserve fédérale précise que la production manufacturière a augmenté de 0,2%, tandis que la production minière est restée stable et que celle des services aux collectivités a grimpé de 6,6%.

Enfin, le taux d'utilisation des capacités a gagné 60 points de base le mois dernier à 75,5%. Il ressort inférieur de 4,5 points de pourcentage à la moyenne de long terme.

Une inflation en trompe l’œil

L'inflation mensuelle aux Etats-Unis a poursuivi sa progression en décembre, en ligne avec le consensus et dépasse désormais sur un an l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (2.1%). C’est le 5ème mois de hausse consécutif.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,3% en décembre par rapport à novembre. Par secteur, les prix alimentaires sont restés stables, ceux de l'énergie ont augmenté de 1,5%, dont 3% pour l'essence et 6% pour le fioul. Sur un an, les prix énergétiques ont gagné 5,4%. Si l'habillement a vu ses prix baisser (-0,7%), les transports (+0,6%), les automobiles (+0,1%), les médicaments (+0,4%) et les loyers (+0,3% et se retrouve à ses plus hauts niveaux depuis 2007) sont tous à la hausse.

Cependant, et c’est là où le bât blesse, sans les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'indice a avancé de 0,2% sur un mois, soit la plus faible croissance depuis juin … 2014

Intéressant (ou inquiétant) de noter que lorsque le président Barack Obama a pris le pouvoir pour la première fois, cette croissance était de … 2.5% !

Le beige Book

Pour mémoire le Beige Book de la Réserve fédérale américaine (Fed) est un rapport sur les conditions économiques actuelles dans chacun des 12 districts fédéraux des Etats-Unis. Il offre une vision globale des tendances économiques et des défis affrontés par les Etats-Unis. Il est publié 8 fois par an, 2 semaines avant chaque réunion du Comité de Politique monétaire de la Fed (FOMC). Le rapport est utilisé par le FOMC lors de toute prise de décision sur les taux d'intérêt à court-terme et comme base de réflexion. Ce document couvre une période de six semaines jusqu'au 9 janvier. S’il est peu probable que la Fed ne monte ses taux lors de sa réunion du 31 janvier prochain, ce compte rendu n’était néanmoins pas inintéressant à analyser. Voici notre synthèse :

Le mot

Le mot qui caractérise le compte rendu du Beige book est clairement l’optimisme. Les entreprises aux Etats-Unis se disent en effet optimistes pour la croissance en 2017. Les entreprises, toutes régions et secteurs confondus, semblent partager cet optimisme pour la croissance en 2017.

L’activité économique

Pendant les 6 semaines qui ont précédé le 9 janvier 2017, l'activité économique aux Etats-Unis a continué de progresser à un rythme modeste, certaines régions ont cependant évoqué un tournant positif par rapport au reste de l'année 2016.

Des degrés d’optimisme variables

Selon la Fed, le degré d'optimisme varie toutefois grandement selon les 12 régions. Dans l'Etat de New York par exemple, les entreprises manufacturières se disaient de plus en plus optimistes sur les conditions d'activités et beaucoup d'entre elles dans la région de Cleveland se sont senties dynamisées par la confiance post-élection présidentielle. De l’autre côté, la région de Boston s’est montrée plus modérée, mentionnant certaines incertitudes entourant l'impact des politiques de la future administration Trump.

Le dollar

Le secteur manufacturier de la région de St Louis a exprimé ses inquiétudes sur le dollar fort mais également sur de potentielles restrictions commerciales qui font partie du programme du nouveau président.

La difficulté de trouver des employés

L'ensemble des régions ont décrit la difficulté généralisée pour trouver des travailleurs qualifiés dans un marché du travail américain très proche du plein emploi. Certaines régions ont également fait part des mêmes difficultés pour les salariés moins qualifiés.

La pression sur les salaires

Face à la pénurie de main d'œuvre les pressions sur les salaires ont augmenté dans la plupart des régions se traduisant par une intensification de la hausse des prix. Rappelons que la Fed s'est récemment inquiétée d'une remontée trop rapide des salaires qui pourrait alimenter une poussée incontrôlée de l'inflation et la contraindre à relever ses taux plus rapidement que prévu.

Ne pas négliger la Cour suprême

On l’a vu hier dans notre analyse du discours de Theresa May, la mise en place du Brexit ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs lenteurs administratives mais aussi plusieurs obstacles. Le premier se prénomme La Cour suprême britannique.

Cette institution dira en effet le mardi 24 janvier à 9h30 GMT si l'aval du Parlement est nécessaire pour entamer la procédure de sortie de l'Union européenne. Rappelons que la première ministre britannique a annoncé hier qu'elle soumettrait l'accord final au vote du Parlement britannique comme le réclamaient nombre de députés et ce qui n’était pas prévu.

Les auteurs des recours, dont la gestionnaire de fonds Gina Miller et le coiffeur Deir Dos Santos, arguent pour leur part que le Brexit va rendre caduques les lois européennes incorporées au droit britannique et que cela requiert donc du pouvoir législatif qu'il se prononce.

La Haute Cour de Londres lui a toutefois donné tort en novembre 2016, jugeant qu'elle ne pouvait user de ses pouvoirs exécutifs comme d'une prérogative royale. Le gouvernement avait fait appel de cette décision devant la plus haute juridiction.

Le long chemin de croix commence dans 5 jours.

Une baisse oui, mais sournoise

Il y a de quoi se réjouir car la production de pétrole de l'Opep a chuté en décembre 2016. Il y a aussi de quoi s’interroger car cette baisse reste bien au-dessus des niveaux prévus par l'accord du 30 novembre, en vue de faire remonter les prix.

Cette conclusion émane directement du dernier rapport de l'OPEP.

En détail, la production totale de brut de l'Opep a chuté de 221’000 barils par jour à 33,1 millions de barils par jour (mbj) par rapport à novembre.

Rappelons une énième fois que les membres de l'Opep étaient parvenus le 30 novembre dernier à s'entendre sur une baisse de leur propre production, avec pour objectif de réduire cette production globale à 32,5 millions de barils par jour, au 1er janvier. Selon les termes de cet accord, qui vise à réduire une offre mondiale surabondante, l'Arabie Saoudite doit faire baisser sa production de brut à 10,1 millions de barils par jour, l'Irak à 4,4 millions, le Koweït à 2,7 millions et les Emirats Arabes Unis à 2,9 millions.

Au niveau des pays, c’est l'Arabie Saoudite qui a contribué le plus fortement à cette réduction, en abaissant sa production de 149’000 barils par jour à 10,5 millions de bpj, l’Algérie, l'Equateur, le Gabon, le Nigeria, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, et le Venezuela ont également réduit leur production.

Cependant, dans le même temps, l'Irak (le deuxième plus gros producteur de l'Opep), a augmenté sa production de 43’000 barils par jour à 4,6 millions de barils par jour (mbj), de même que l'Iran qui a enregistré une hausse de 10’000 barils par jour à 3,7 millions de barils par jour et le Koweït une augmentation de 2’000 bpj à 2,8 millions de barils par jour.

Aujourd’hui

Aujourd’hui c’est bien évidemment la réunion de la BCE qui sera à l’ordre du jour, mais aussi celle de la banque centrale du Japon (BoJ). Aux Etats-Unis on surveillera des statistiques importantes sur l’immobilier.

Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage de la stabilisation des indices américains en clôture. Cependant nous surveillerons de très près la réunion de la BCE cet après-midi et les commentaires de Mario Draghi concernant l’inflation qui pourraient apporter beaucoup de volatilité à l’euro.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent en ordre dispersé ce matin à un jour de l’investiture de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale. Les volumes sont très calmes ce matin et les investisseurs tentent de trouver une quelconque logique dans l’évolution du dollar qui reperd des plumes ce matin face à un panier de devises mais aussi face au Yen.

Au Japon signalons une statistique somme tout assez encourageante. On a en effet appris que les commandes de machines-outils ont progressé de 4.4% par rapport à décembre 2015 et reviennent à leur niveau de juillet 2015.

Au niveau des valeurs signalons que Toshiba a encore dévissé de 16% sur des rumeurs d’importantes dépréciations d'actifs.

Actualité

La balance des flux de capitaux investis à long terme aux Etats-Unis est repassée dans le vert en novembre tandis que le Japon restait le premier détenteur de bons du Trésor américain, selon les données officielles. Le solde des flux de capitaux aux Etats-Unis a débouché sur un excédent de 12,1 milliards de dollars contre un déficit de 12,6 milliards en octobre, a indiqué le Trésor américain. Ce solde positif traduit le fait que les Etats-Unis ont attiré plus de capitaux investis à long terme chez eux en novembre qu'ils n'en ont investis à l'étranger.

L'Italie a annoncé avoir placé avec succès un emprunt à échéance 15 ans malgré la baisse de sa note la semaine passée par l'agence canadienne DBRS. Le montant de l'emprunt atteint 6 milliards d'euros, avec un rendement lourd annuel à l'émission de 2,530%. Ces obligations arrivent à échéance le 1er septembre 2033.

La Corée du Nord pourrait préparer l'essai d'un nouveau prototype amélioré de missile balistique intercontinental (ICBM), rapporte la presse sud-coréenne, citant des sources militaires.

Energie / Utilities

► EDF a décidé de fermer, d'ici à 2019, toutes ses boutiques encore réparties sur le territoire, a indiqué FO Energie et Mines, qui dénonce "un virage important concernant l'avenir du service public républicain" chez l'électricien.

► L’usine d’enrichissement d’AREVA (Paris:AREVA), Georges Besse II, a atteint avec succès sa pleine capacité de production de 7,5 millions d'UTS1 en 2016, conformément au planning prévu. Sa montée en puissance s’est réalisée progressivement, grâce à la modularité du processus de production. Les derniers tests de qualification réalisés ont confirmé les performances des équipements avec des taux de rendement de l’outil industriel supérieur à 99%.

► L'agence de notation financière SP Global Ratings a abaissé la note de crédit à long terme d'Areva et de sa nouvelle entité Newco d'un cran à "B" contre "B+" en raison notamment du report de la recapitalisation du groupe nucléaire. "Cette dégradation est principalement motivée par la condition liée à (la cuve de l'EPR de) Flamanville, imposée récemment par la Commission européenne pour approuver la recapitalisation de 5 milliards d'euros d'Areva", explique l'agence dans un communiqué.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en hausse ce matin en Asie dans le sillage de la baisse du dollar.

Industrie / Minières / Automobile

► Safran lance une offre de rachat amicale de près de 10 milliards d'euros sur Zodiac Aerospace , rapporte le journal Le Figaro sur son site internet, qui précise que le conseil de surveillance du second a approuvé la proposition du premier. "Elle (l'offre de Safran) prend la forme d'une offre publique d'achat (OPA) qui valorise le spécialiste des sièges d'avions, à 8,3 milliards d'euros, contre 6,77 milliards de capitalisation boursière ", poursuit le quotidien, qui précise que le total de près de 10 milliards est obtenu en tenant compte de la reprise de la dette de Zodiac.

► Le département américain de la Défense et Lockheed Martin approchent d'un accord pour un contrat de près de neuf milliards de dollars après avoir revu en dessous de 100 millions le prix unitaire de l'avion de chasse F-35, a appris Reuters de sources proches du dossier.

Financières

► Credit Suisse Group a finalisé son accord d'un montant de 5,3 milliards de dollars avec la justice américaine destiné à mettre un terme à des poursuites liées à la vente de titres adossés à des prêts immobiliers toxiques avant la crise financière.

► Lloyds Banking Group envisage de mettre sur pied une filiale en Allemagne à la suite de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne, a dit une personne au fait de ce projet. Aucune décision définitive n'a encore été prise, a poursuivi la source.

► Goldman Sachs envisage de transférer jusqu'à 1.000 de ses salariés de Londres à Francfort en raison des inquiétudes nourries par la banque d'affaires américaine à l'égard de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne, rapporte le Handelsblatt

Informations et Technologies

► Malgré plusieurs pertes de contrats publicitaires importants depuis deux ans, Publicis s'est également vu confier de nouveaux comptes récemment. Le groupe semble plutôt bien positionné avant la nomination de son prochain président, attendue dans les prochaines semaines, indique Pivotal Research. Publicis a perdu son contrat médias avec Honda aux Etats-Unis et celui de Coca-Cola en Chine, tandis que Sprint (S) passe en revue son contrat publicitaire. Plusieurs victoires auprès de Mars, Fiat Chrysler et KFC permettront toutefois d'atténuer le choc, ajoute l'intermédiaire.

► Netflix s'inscrivait en hausse de plus de 7% après que la société de vidéo en ligne a fait part de résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. Netflix a notamment conquis 7,05 millions de nouveaux abonnés entre octobre et décembre, soit un quasi doublement par rapport aux 3,57 millions de nouveaux clients gagnés au troisième trimestre. Le bénéfice net est ressorti à 66,7 millions de dollars, soit 15 cents par action, contre 43,2 millions de dollars, ou 10 cents par action, sur la même période un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bénéfice de 13 cents. Le chiffre d'affaires du trimestre a également bondi, à 2,48 milliards de dollars, contre 1,82 milliard de dollars un an plus tôt, et 2,47 milliards de dollars attendus par le consensus

► Alphabet a conclu un accord en vue d'acquérir une division de Twitter qui conçoit des outils pour développer des applications pour les mobiles, dernier effort en date du réseau social pour rationaliser ses activités.

Consommation

► En lien avec la vente à l'italien OVS, Charles Vögele va licencier 100 collaborateurs sur 320 à son siège principal de Pfäffikon.

► Carrefour espère toujours mettre en bourse en 2017 Carmilla et ses actifs brésiliens

► Rémy Cointreau a encore accéléré la cadence au troisième trimestre de son exercice décalé et fait largement mieux qu'attendu après un bond en avant de ses ventes de cognac. Le groupe a vu sa croissance organique atteindre 9,0% au cours du trimestre clos le 31 décembre à 323,3 millions d'euros - après une progression de 7,4% au trimestre précédent - alors que le consensus attendait une hausse de 4,2%. Cette accélération a été tirée par les ventes de Rémy Martin, principal centre de profit du groupe, dont la croissance organique a atteint 22,3%, après 9,3% au trimestre précédent et contre 9,3% attendus. La marque reste portée par une solide performance aux Etats-Unis, devenus son premier marché après les années de correction du marché chinois. Elle profite de l'engouement des consommateurs américains pour les alcools bruns, très prisés dans les cocktails, et du succès de son 1738 Accord Royal, une variété intermédiaire entre le "VSOP" et le "XO" vendue environ 60 dollars la bouteille. Elle bénéficie aussi d'une accélération de la consommation privée en Grande Chine et dans le travel retail ainsi que d'un calendrier d'expéditions plus précoce cette année pour les fêtes du nouvel an chinois, a précisé le groupe dans un communiqué.

► Les ventes de Carrefour du quatrième trimestre ont atteint 23,366 milliards d'euros, en hausse de 2,9% sur une base comparable (magasins comparables, hors essence et effet calendaire). Sur l'exercice entier, le chiffre d'affaires ressort à 85,7 milliards d'euros, en hausse de 3% sur la même base. Ces chiffres sont plutôt bien placés par rapport au consensus. Comme d'habitude, c'est la ventilation de la croissance qui intéresse le marché. Sur le seul quatrième trimestre, les ventes à l'international étaient en progression de 4,5% à 12,6 MdsE, tirées par le Brésil et dans une moindre mesure l'Espagne, tandis que les hausses sont plus faibles en Italie et en Belgique. La baisse de la Chine s'atténue. En France, la hausse s'est limitée à 0,7%, à 10,76 MdsE, notamment parce que les hypers sont en baisse de -1,2%, une contraction que le management explique par "l'anticipation au troisième trimestre du mois anniversaire Carrefour". Les analystes s'attendaient à un recul. Les supermarchés ont progressé de 3,3% et les magasins de proximité de 2,9%.

Pharmaceutique

► bioMérieux et Banyan Biomarkers concluent un partenariat pour développer, valider et commercialiser des biomarqueurs sanguins de lésions cérébrales traumatiques

► L'exercice 2016 de bioMérieux s'est achevé sur un chiffre d'affaires de 2,1 milliard d'euros, en progression de 7,1% en glissement annuel. La croissance organique de la période dépasse cependant l'objectif qui avait été assigné en début d'année, puisqu'elle atteint 9,6%. Le consensus était positionné à 2,1 MdsE. La société visait initialement 6 à 8% de croissance organique, mais avait indiqué en octobre dernier qu'elle dépasserait la borne haute de sa fourchette. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance organique est restée robuste à 7,8% (6,9% en publié), pour un chiffre d'affaires de 591,5 ME. Autre bonne nouvelle, le résultat opérationnel courant contributif devrait légèrement dépasser l'objectif et pourrait se rapprocher de 300 ME. En octobre, le groupe avait précisé que ce résultat se situerait dans le haut de la fourchette prévue de 265 à 290 ME.

► Galenica a dévoilé un chiffre d'affaires annuel en hausse de 8,6% à 4,1 mrd CHF, conforme aux prévisions des analystes. La direction a également confirmé ses objectifs en matière de rentabilité. L'entreprise progresse dans la scission en deux unités distinctes, dont l'une sera cotée en Bourse. Les deux unités du groupe, Vifor Pharma et Galenica Santé, ont contribué à la solide performance de la société en 2016. La première a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 24,8% à 1,2 mrd CHF et la seconde une progression des ventes de 3,2% à 3,0 mrd, selon un communiqué. Alors que les performances du groupe et de la division Vifor Pharma sont quasiment conformes aux prévisions des analystes, celle de Galenica Santé a légèrement dépassé les attentes à 2,94 mrd CHF. Le groupe, qui publiera ses résultats complets le 14 mars, a confirmé ses objectifs annuels au niveau du bénéfice et du résultat d'exploitation (Ebit).

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP