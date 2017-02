La Morning note de Mirabaud Securities

jeudi, 02.02.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la réunion de la Banque d’Angleterre (BoE), tout comme les chiffres sur l’emploi américain avant le taux de chômage de demain.

John F. Plassard*



Les indices américains ont fini en légère hausse grâce à la forte progression d’Apple (+6.09% après la publication de ses résultats atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mi-2015). Sans la progression de la marque à la pomme (qui soit-dit en passant a augmenté sa capitalisation boursière de près de 40 milliards de dollars sur la séance !) les trois principaux indices auraient fini en baisse.

Le statu quo de la réserve fédérale américaine (Fed) n’a pas vraiment convaincu les investisseurs en laissant ses taux inchangés, et en dressant un tableau relativement optimiste de la conjoncture américaine.

Le secteur de la technologie a aussi été aidé par la progression d’Advanced Micro Devices (+16,3%) après une perte moins lourde qu'attendu et une prévision de chiffre d'affaires solide.

Le secteur bancaire a aussi bénéficié des indicateurs conjoncturels solides publiés en début de journée, qu'il s'agisse de l'enquête ADP sur l'emploi ou de l'indice ISM d'activité du secteur manufacturier qui plaident pour la remontée des taux.

Au total, les bénéfices du S&P-500 sont désormais attendus en hausse de 7,1% sur le trimestre octobre-décembre, selon les données Thomson Reuters.

Le dollar d'abord soutenu par les indicateurs du jour, a réduit ses gains face un panier de référence en réaction au communiqué de la Fed, que certains investisseurs espéraient plus offensif.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,476%, contre 2,459% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,082%, contre 3,066% précédemment.

La volatilité (VIX) finalement s’est effondrée à ses plus bas niveaux d’il y a 10 ans.

Statistiques américaines

Il y avait hier plusieurs statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons retenu :

Un ADP explosif !

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 246’000 emplois en janvier, un chiffre nettement supérieur aux attentes, montre l'enquête mensuelle publiée par ADP. Le consensus anticipait 168’000 créations d'emploi. C’est le plus haut chiffre depuis juin 2016. Rappelons que les chiffres officiels des créations d'emploi de janvier seront publiés demain par le département du Travail et portent à la fois sur le secteur privé et le secteur public. Le consensus s'attend à 175’000 créations d'emploi non agricoles aux Etats-Unis, après les 156’000 annoncées pour décembre, avec pour le secteur privé 169’000 postes nouveaux contre 144’000 le mois précédent.

Accélération de la croissance manufacturière

La croissance de l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a accéléré plus fortement qu'attendu en janvier selon l’ISM auprès des directeurs d'achats. Son indice d'activité a progressé à 56,00 le mois dernier, son plus haut niveau depuis novembre 2014, après 54,5 en décembre. Le consensus prévoyait un chiffre de 55,0. Le sous-indice des nouvelles commandes est également en légère hausse, passant de 60,3 en décembre à 60,4 en janvier, son niveau le plus élevé depuis novembre 2014.

Celui de l'emploi a progressé à 56,1 en janvier, soit un sommet depuis août 2014, après 52,8 en décembre. Le consensus attendait 53,1. La composante des prix acquittés quant à elle a bondi à 69,0 en janvier, à un pic depuis mai 2011, après 65,5 en décembre, contre un consensus à 66,0.

Baisse des dépenses de construction

Les dépenses de construction aux Etats-Unis sont légèrement retombées en décembre après avoir atteint le mois précédent leur plus haut niveau depuis dix ans et demi. Elles ont reculé de 0,2% à 1.182 milliards de dollars après une hausse de 0,9% à 1.184 milliards le mois précédent, chiffre qui était le plus élevé depuis avril 2006. Le consensus tablait sur une nouvelle hausse, de 0,2%, en décembre. Les investissements en matière de constructions privées ont augmenté de 0,2% mais ceux dans le public ont reculé de 1,7% après quatre mois de hausse continue. Au nouveau du gouvernement fédéral toutefois, les dépenses de construction ont augmenté de 6,1% pour revenir à leur niveau le plus élevé depuis 14 mois.

La Fed

La réserve fédérale américaine (Fed) tenait hier soir sa première réunion de l’année et surtout la première depuis l’élection de Donald Trump. Voici notre analyse :

Les faits

La Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux directeurs inchangés hier soir, à l'issue de la réunion de deux jours de son comité de politique monétaire (FOMC), La décision de laisser les taux directeurs compris entre 0,50% et 0,75% (la fourchette dans laquelle ils avaient été relevés en décembre) a été prise à l'unanimité des dix membres du FOMC. Ceci n’est guère une surprise car près de 96% des investisseurs tablait sur un statu quo.

Qu’en est-il de l’état de l’économie ?

Dans son communiqué, l'institution a invoqué de récentes améliorations de l'économie américaine, tels que le moral des ménages et des sociétés.

Où le bât blesse-t-il ?

Le communiqué du FMOC souligne que l'investissement des entreprises continue à manquer de dynamisme. La banque centrale a cependant qualifié les risques susceptibles d'affecter ses projections d'équilibrés.

Combien de hausses de taux ?

L'institution a indiqué qu'elle continuait à tabler sur un resserrement progressif de sa politique monétaire. Cependant aucun calendrier n’a été donné. A l'issue de la publication du communiqué, la majorité des investisseurs anticipaient deux hausses seulement des taux directeurs cette année, la première devant intervenir en juin et la seconde en décembre, d'après le baromètre FedWatch.

Selon cet indicateur, seuls 13,3% des investisseurs misent sur un relèvement des taux à l'issue de la réunion de mars du FOMC. Ils sont 48,5% à anticiper un relèvement d'un quart de point en juin tandis que 18% tablent sur une hausse de cinquante points de base et 31% attendent un maintien lors de cette réunion.

Que faudra-t-il surveiller ?

Les responsables du FOMC ont ajouté qu'ils continueraient à surveiller de près les indicateurs d'inflation, l'économie mondiale et les développements financiers. Rappelons que ce n'est qu'à l'issue de leur réunion de mars que les membres du FOMC actualiseront les projections économiques qu'ils avaient dévoilées en décembre. D'ici là, ils auront pris connaissance des chiffres de l'inflation de janvier ainsi que des rapports sur l'emploi américain de janvier et de février.

Conclusion

Tout comme la réaction des marchés, la publication du FOMC n’a rien apporté de plus au débat et peut être considéré comme « fade ». Le communiqué ne fait pas référence aux projets de politique économique du nouveau gouvernement ce qui peut être considéré comme positif cependant. La présidente Janet Yellen n’est toujours pas prête à l’affrontement direct avec Donald Trump. Elle devra malgré y songer un jour si les futures décisions gouvernementales ne vont pas dans le sens de la politique monétaire….

Les taux nous parlent, écoutons-les

En mai 2015, on pouvait lire que sur les marchés obligataires européens, la dette souveraine avait subi un sell-off, avec des pertes particulièrement fortes dans la zone périphérique. L’incertitude persistante à propos de la Grèce avait été un facteur, mais le déclin général suggérait qu’il y avait quelque chose de plus fondamental. Les Bunds s’étaient tendus de 6pb @ 0,51%. Dans la périphérie, les taux espagnols, italiens et portugais 10 ans s’étaient écartés de 27-30pb @ 1,77%, 1,80% et 2,36%. Les taux de la Grèce 10 ans s’étaient sont tendus de 63pb @ 10,77%. Et finalement les spreads des obligations d’entreprises s’étaient élargis de 2-12pb.

Aujourd’hui, on apprend que le mois de janvier 2017 a été le plus mauvais démarrage de l’histoire pour les obligations de la zone euro.

Sans que personne n’en parle le 10 ans Suisse va bientôt passer en territoire positif. Le rendement du 10 ans allemand est proche de 0.50% et globalement ceux des pays de la périphérie progressent fortement aussi.

Alors oui, c’est bien les incertitudes politiques qui dominent. Que ce soit les futures élections en France, au Pays-Bas ou en Allemagne ou les « traces » laissées par l’élection du nouveau président américain. Alors oui, cela nous indique aussi qu’il y a toujours un stress sur le système bancaire italien. Alors oui, le sort de la Grèce refait les grands titres.

Cependant, ce mouvement fort nous signale aussi autre chose de plus fondamental comme l’amélioration des données économiques en zone euro et surtout de l’inflation (aidée ou non par les prix de l’énergie). Ce mouvement fondamental sur les obligations est de nature à rajouter une couche de pression sur les épaules de la banque centrale européenne (BCE).

Si le mouvement devait s’accentuer ces prochaines semaines, comment Mario Draghi pourra-t-il encore justifier son approche prudente et immobile face à une normalisation économique qui apparait de plus en plus évidente ?

Et si la Grèce ?

Nous vous rappelions tout au long de 2016 qu’il ne fallait surtout pas enterrer la « problématique » grecque. Début 2017, les choses semblent se compliquer et prendre potentiellement un nouveau tournant dramatique.

Les négociations entre le gouvernement grec et ses créanciers internationaux sont en effet de nouveau au point mort. Athènes doit sortir de cette impasse et obtenir des fonds frais pour l'arrivée à maturité de 6 milliards d'euros d'obligations en juillet prochain. Rappelons qu’une partie de la dette parvenant à échéance en juillet est une obligation détenue par des créanciers privés.

Les probabilités de défaut de la Grèce sont d’ailleurs en constante hausse.

Cerise sur le gâteau, le conseil d'administration du FMI se réunit la semaine prochaine et la position des Etats-Unis, premier contributeur du Fonds, est incertaine depuis l'investiture de Donald Trump.

L’œuf ou la poule ?

Le problème ne date bien évidement pas d’hier. D’un côté, le FMI continue d’affirmer que la dette grecque est trop élevée pour qu'il consente de nouveaux prêts au pays, d’un autre les créanciers de la zone euro, Allemagne en tête, ne veulent pas s'engager à réduire la dette grecque, Enfin, le gouvernement grecque ne souhaite pas procéder à de nouvelles coupes budgétaires, et l'Allemagne affirme qu'elle n'aidera pas la Grèce si le FMI n'apporte pas son soutien. Bref la solution est au point mort.

La Grèce n’en veut plus

Nikos Xydakis, membre du parti au pouvoir Syriza, vient de plomber l’atmosphère en affirmant qu'un débat sur l'appartenance de la Grèce à la zone euro ne devrait pas être tabou. Rappelons cependant que si la Grèce quittait la zone euro, les investisseurs devraient bien évidemment supporter de lourdes pertes sur leurs emprunts grecs libellés en euros.

L’Allemagne encore moins

Quelques jours après la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe à Bruxelles il y a 1 semaine, le représentant allemand a exhumé le scénario du « Grexit » : une sortie de la Grèce de la zone euro. En cause : les négociations tendues entre Athènes, dont la dette atteint près de 180 % du PIB, et ses créanciers. Selon un article qui vient d’être publié et intitulé « Le Grexit est de retour » dans le quotidien Bild, le ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble a parlé ouvertement du « Grexit » comme d'une solution à la crise économique grecque. Rappelons que faute de mesure d'allégement, l'endettement de la Grèce pourrait atteindre 270 % du PIB d'ici à 2060.

Conclusion

Minimiser le risque sur la Grèce est une grave erreur. D’autant que l’arrivé au pouvoir de Donald Trump pourrait aussi compliquer la tâche. En effet la position des Etats-Unis, premier contributeur du FMI, est incertaine depuis l'investiture du républicain.

Pourquoi l’arrivée de Neil Gorsuch est un game-changer

Si la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch, 49 ans, au neuvième siège vacant de la Cour suprême des États-Unis a pu choquer plusieurs personnes à cause de son profil conservateur, c’est peut-être au niveau des implications économiques qu’il faudra plus s’inquiéter. Passage en revue.

Un profil conservateur

Neil Gorsuch, 49 ans, a d’abord travaillé dans le privé, avant de rejoindre le ministère de la justice, puis d’être nommé par Georges W. Bush en 2006. Il est perçu comme un choix moins polémique pour la Cour suprême, ce qui devrait faciliter une confirmation du Sénat.

Sa nomination est un grand soulagement pour les religieux traditionalistes, les militants des armes à feu, ou encore les partisans de la peine de mort. Neil Gorsuch est un magistrat reconnu à la cour d'appel fédérale de Denver (Colorado).

Le rôle de la Cour suprême

La Cour suprême est la plus haute juridiction d’appel aux Etats-Unis. Composée de neuf juges, elle est chargée de trancher en ultime recours contre une décision prise par les Etats ou par Washington sur les grands débats de société. La Cour suprême peut notamment être amenée à examiner un texte de loi ou un ordre exécutif, afin de déterminer s’il est d’accord avec la Constitution des Etats-Unis.

En 2016 par exemple, la haute cour a rendu une décision historique en faveur du droit des femmes à avorter, allant à l’encontre d’une loi adoptée au Texas et ayant conduit à la fermeture de dizaines de centres d’IVG. Elle a aussi suspendu, en février 2016, le programme de lutte contre le réchauffement climatique de Barack Obama.

Le nouveau profil de la Cours suprême

Depuis la mort le 13 février du juge Antonin Scalia, la Cour suprême n’était plus composée que de huit juges : quatre dits conservateurs (John Roberts, Samuel Alito, Clarence Thomas et Anthony Kennedy) et quatre progressistes (Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Stephen Breyer), après avoir été composée d’une majorité de juges conservateurs. L’arrivée de Neil Gorsuch permet donc à la Cours Suprême de basculer du côté conservateur.

Conséquences économiques

Si on parle beaucoup des conséquences politiques de la nomination de Neil Gorsuch force est de constater que le gouvernement Trump va aussi pouvoir faire passer plusieurs décisions qui auront des conséquences économiques fortes (sur le secteur de l’écologie, de l’armement ou de la santé notamment). C’est un soutien de plus pour le président Trump.

Aujourd’hui

Aujourd’hui, c’est la réunion de la Banque d’Angleterre (BoE) qu’il faudra analyser, tout comme des chiffres sur l’emploi américain avant le taux de chômage de demain.

Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin à la suite du statu quo sans saveur de la réserve fédérale américaine d’hier soir. Les nouveaux commentaires de Donald Trump concernant un dollar faible troublent aussi les investisseurs. Dans l’attente de la publication des chiffres de l’emploi demain la volatilité devrait progressivement remonter

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en baisse ce matin suite aux nouveaux commentaires du président américain concernant sa volonté de voir le dollar s’affaiblir progressivement. Le Yen par exemple retrouve ses plus haut niveau face au billet vert depuis novembre 2015.

Rappelons que les indices chinois sont toujours fermés.

Actualité

Le Mexique s'attend à ce que la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) débute formellement aux alentours du mois de mai après trois mois de consultations avec le secteur privé, a déclaré un ministre.

Le gouvernement italien s'est déclaré prêt à augmenter les recettes fiscales et à réduire les dépenses publiques pour apaiser les inquiétudes des autorités européennes sur son budget 2017, que la Commission de Bruxelles juge incompatible avec les règles communautaires.

Les parlementaires britanniques se sont prononcés sans surprise contre l'abandon du projet de loi autorisant le gouvernement à entamer la procédure de divorce avec l'Union européenne. Après deux jours de débat sur le texte permettant à la Première ministre Theresa May d'invoquer l'article 50 du traité européen, les élus ont rejeté par 336 voix contre 100 un amendement déposé par les nationalistes écossais qui demandait l'abandon du projet.

Le président ukrainien Petro Porochenko prévoit d'organiser un référendum sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique, plébiscitée dans les sondages par 54% des Ukrainiens, rapporte le groupe allemand Funke Mediengruppe.

Energie / Utilities

► Mitsubishi Electric a fait état d'une baisse de 11% de son bénéfice net des 9 premiers mois de 2016/17, mais il a une nouvelle fois élevé ses prévisions annuelles du fait de performances au-delà des attentes. Cette firme, qui fabrique aussi bien des climatiseurs que des équipements de télécommunications, autocuiseurs à riz, ascenseurs et même satellites, avait enregistré au premier semestre des résultats meilleurs qu'escompté qui l'avaient déjà conduite à relever ses prévisions annuelles. Durant la période d'avril à décembre 2016, son bénéfice net est descendu à 135,4 milliards de yens (1,1 milliard d'euros) et son gain d'exploitation a reflué de 15% à 175,6 milliards sur un chiffre d'affaires en repli de 4,7% à 2.947,11 milliards de yens. Ces résultats sont toutefois globalement meilleurs qu'il ne le pensait et les taux de changes tendent à évoluer dans un sens plus favorable depuis l'élection de Donald Trump, d'où la révision positive.

► EDF va amplifier et prolonger d'un an son plan de réduction d'effectifs annoncé l'an dernier, pour atteindre en 2019 un objectif cible représentant entre 5.200 et 7.000 suppressions de postes en quatre ans, selon des chiffres qui doivent être présentés aujourd’hui en comité central d'entreprise. L'électricien prévoit désormais que ses effectifs en France se situeront fin 2019 dans une fourchette comprise entre 60.200 et 62.050 salariés, contre 67.200 fin 2015, selon plusieurs sources syndicales. Soit une baisse d'effectifs de 7,7% à 10,4% en quatre ans, contre 5% en trois ans initialement prévu.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en baisse ce matin en Asie malgré la faiblesse du billet vert. La publication de la hausse des stocks de brut américain semble être la raison de la correction du jour.

Industrie / Minières / Automobile

► Unibail-Rodamco a dégagé l'an dernier des résultats supérieurs à ses attentes mais le groupe immobilier a reconnu que les commerces dans ses centres commerciaux ont souffert des conditions météorologiques et en France, du contexte de la menace terroriste. Lors d'une conférence téléphonique, Jaap Tonckens, le directeur général Finance du groupe immobilier, a indiqué que les ventes d'articles de mode et d'accessoires ont pâti l'an dernier en Europe du mois d'avril particulièrement froid et d'un mois de septembre très chaud. En France, Unibail-Rodamco, qui est très présent en Ile-de-France, explique que la menace terroriste a également pesé sur la fréquentation des magasins et sur les ventes des commerçants. Du coup, le chiffre d'affaires des commerçants, à qui Unibail-Rodamco loue des magasins, n'a progressé que de 1,4% en 2016. Hors articles de mode, les ventes ont crû de 2,1%.

► Clariant va renforcer ses capacités de production de matière plastique pré-colorée pour le secteur médical sur le site de Lewiston, dans le nord-est des Etats-Unis, a-t-il annoncé

► L'Etat italien vendra d'ici l'été sa participation dans le groupe postal Poste Italiane, a déclaré le ministre de l'Industrie Carlo Calenda.

► Les ventes de voitures ont baissé de 1,8% en janvier aux Etats-Unis en raison du repli des achats des loueurs, des administrations et des flottes d'entreprise, les constructeurs donnant la priorité aux ventes aux particuliers, plus rentables. Les ventes aux flottes, et notamment celles destinées aux loueurs de voitures, portent surtout sur des voitures de tourisme alors que les particuliers continuent de préférer les SUV (sport utility véhicules) et les pick-up. Le cabinet d'études spécialisé Autodata précise que 62,6% des ventes de janvier aux Etats-Unis ont concerné des SUV et des pick-up, contre 58,2% il y a un an. Les ventes globales ont diminué de 1,8% sur le mois à 1,14 million de véhicules, ce qui correspond à un chiffre annualisé et corrigé des variations saisonnières de 17,61 millions, contre 17,9 millions il y a un an, selon Autodata. Le chiffre annualisé est proche du consensus de 17,55 millions

► Bucher a vu son chiffre d'affaires et les entrées de commandes reculer en 2016, affectés par le ralentissement sur le marché des véhicules agricoles, a annoncé le groupe. La direction s'attend par conséquent à un repli de la rentabilité sur l'exercice écoulé. Les entrées de commandes se sont repliées de 2,2% à 2,39 mrd CHF sur l'exercice passé, et même de 4,0% ajustées des effets de change et des acquisitions. Les ventes nettes ont quant à elles décéléré de 4,4% à 2,38 mrd, ou de 6,7% en terme ajustés, a détaillé le constructeur de véhicules utilitaires et de machines agricoles dans un communiqué. Le carnet d'ordre a par contre augmenté de 5,7% (+2,5%) à 728 mio CHF. Alors que les entrées de commandes sont ressorties très légèrement au dessus des prévisions du consensus, le chiffre d'affaires les a manquées de peu. Au niveau de la rentabilité, Bucher s'attend à une marge opérationnelle "nettement inférieure" à 2015. Le résultat opérationnel devrait également se replier, a ajouté le groupe, sans plus de précision. Les résultats annuels complets doivent être publiés le 7 mars.

Financières

► Deutsche Börse a annoncé que le parquet de Francfort avait ouvert une enquête sur des achats d'actions de l'entreprise réalisés par le président du directoire, Carsten Kengeter, en décembre 2015.

► UniCredit a annoncé avoir fixé le prix de son augmentation de capital de 13 milliards d'euros avec une décote de 38% sur le prix théorique hors droits de souscription. Des sources avaient déclaré le mois dernier à Reuters que la première banque d'Italie par l'actif - et la seule classée d'importance systémique - allait mettre en vente les actions nouvelles avec une décote de 30% à 40%.

► Julius Bär s'est offert l'ensemble des titres du gestionnaire de fortune zurichois Wergen & Partner afin d'intégrer ce dernier au sein de sa filiale WMPartners Wealth Management. La cible de reprise dispose de plus de 600 mio CHF d'avoirs sous gestion, ajoute le communiqué. Les modalités financières de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité.

► Dassault Systèmes a légèrement dépassé ses objectifs annuels, ce qui est assez fréquent pour la société. La croissance devrait se poursuivre en 2017, avec une légère amélioration de la rentabilité. Le groupe a réalisé au cours de l'exercice écoulé, en base non-IFRS, un chiffre d'affaires de 3,065 milliards d'euros (+10% en données publiées comme à changes constants) pour une marge opérationnelle de 31,2% et un bénéfice net par action de 2,49 euros, en hausse de 11%. En octobre, le groupe avait relevé ses objectifs pour 2016 à un bénéfice net par action compris entre 2,40 et 2,45 euros (+7% à +9%), avec un effet de change négatif de 2 points de pourcentage, au lieu de 2,40 euros et un chiffre d'affaires compris entre 3,015 et 3,030 MdsE (+6% à 7% à changes constants), pour une marge opérationnelle d'environ 31% contre 30,8% en 2015. Comme c'est souvent le cas, Dassault Systèmes dépasse ses propres prévisions. Le consensus S&P Market Intelligence visait 3,04 MdsE de revenus et 30,9% de marge. Les flux de trésorerie nets ont légèrement reculé à 621,7 ME, car la progression du bénéfice a été grignotée par des acomptes d'impôt plus élevés. La société disposait fin 2016 de 2,49 MdsE de disponibilités, pour une dette à long terme d'1 MdE.

► Deutsche Bank a annoncé une perte nette de 1,4 milliard d'euros en 2016, nettement plus élevée qu'attendu, sur fond de nouvelles amendes, de baisses des revenus et de coûts de restructuration. Sur le seul quatrième trimestre 2016, la perte nette du groupe s'élève à 1,9 milliard d'euros, du fait notamment d'une très lourde amende pour solder une enquête aux Etats-Unis concernant le rôle de la banque dans la crise des subprimes.

Informations et Technologies

► U-blox a remporté une commande auprès de l'opérateur américain AT&T pour la livraison de modules électroniques destinés à l'internet des objets, a-t-il annoncé, sans dévoiler les détails financiers du contrat.

► Facebook a terminé l'année 2016 sur des résultats meilleurs que prévu, la publicité mobile continuant de soutenir sa croissance tandis que son nombre d'utilisateurs a encore progressé. Le réseau social revendiquait 1,86 milliard d'utilisateurs à la fin décembre, contre 1,79 milliard trois mois plus tôt. La part de ceux d'entre eux qui interagissent de manière quotidienne avec le service est stable à 66%. Le bénéfice net du groupe a parallèlement plus que doublé à 3,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, et presque triplé à 10,2 milliards sur l'ensemble de l'année. Son chiffre d'affaires a grimpé pour sa part de 51% sur les trois derniers mois, à 8,8 milliards de dollars, et de 54% sur douze mois à 27,6 milliards. Ces niveaux sont supérieurs aux attentes des analystes, et de nature à rassurer le marché inquiet de voir la croissance ralentir, alors que le réseau a lui-même reconnu ne plus pouvoir beaucoup augmenter le nombre de publicités qu'il incorpore au fil d'actualité de ses utilisateurs, et qui ont été un véritable moteur pour lui ces dernières années. Au quatrième trimestre, les recettes publicitaires du groupe ont encore augmenté de 53% à 8,6 milliards de dollars, et 84% de ce total provient des accès mobiles aux services du groupe. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street, l'action Facebook gagnait 2,5%

► Sony a abaissé sa prévision annuelle de bénéfice net à 26 milliards de yens (213 millions d'euros) contre 60 milliards précédemment, après une chute de 81% de son résultat net des 9 mois, en raison notamment de charges exceptionnelles et de variations de changes. Le groupe n'est pas parvenu à compenser ces éléments négatifs par la bonne tenue de l'activité des jeux tirée par les solides ventes de sa console PlayStation 4 (PS4). Cette fois, Sony a dû prendre en compte au 3e trimestre une dépréciation d'actifs de 962 millions de dollars (112,1 milliards de yens) sur son activité cinéma, en lien avec des droits acquis lors du rachat en 1989 de la maison de production américaine Columbia Pictures. Il a décidé de déprécier cette part du fait de faibles perspectives de revenus découlant de ces actifs.

Consommation

► Swatch a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires en repli de 10,6% à 7,53 mrd CHF et de 10,8% en monnaies locales. Le bénéfice net a été amputé de près de moitié à 593 mio, a indiqué le groupe. Les reversements aux actionnaires ont été abaissés. Le résultat opérationnel a chuté de 44,5% à 805 mio CHF, correspondant à une marge opérationnelle de 10,7%. En 2015, la même marge s'était établie à 17,2%. Swatch proposera à ses actionnaires un dividende abaissé à 6,75 CHF par action au porteur et 1,35 CHF par nominative, contre respectivement 7,50 CHF et 1,50 CHF pour 2015. Pour 2017, la direction table sur une croissance saine, la marche des affaires ayant évolué dans la bonne direction sur les mois de novembre, décembre et janvier, notamment en Chine continentale.

Pharmaceutique

► Reckitt Benckiser Group a annoncé être en négociations avancées pour racheter Mead Johnson Nutrition pour environ 16,7 milliards de dollars.Reckitt Benckiser a annoncé qu'il paierait 90 dollars en liquide par action Mead Johnson, un chiffre supérieur de 29,5% à son cours de clôture. Dans les transactions d'après-Bourse, le titre a gagné 22%. Reckitt Benckiser précise qu'il compte financer l'opération proposée par le biais de sa trésorerie et de son endettement.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP