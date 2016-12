La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

jeudi, 22.12.2016

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la publication du bulletin économique de la BCE, tout comme l’estimation finale de la croissance américaine pour le 3ème trimestre ainsi que des données sur l’inflation.

John F. Plassard*



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains évoluent en légère baisse avant une kyrielle de statistiques économiques aux Etats-Unis avant des fêtes de Noël bien méritées.

Il y avait cependant ce matin de quoi se réjouir en zone euro en lisant le dernier bulletin économique de la banque centrale européenne (BCE). On y apprend en effet que l'inflation dans la zone euro devrait dépasser 1% à la fin de l'année, pour la première fois depuis fin 2013, et la croissance mondiale devrait continuer de s'accélérer. Selon l’institution de Frankfurt, des risques continuent de peser sur la croissance mondiale, notamment la baisse des cours des ressources de base, les effets du rééquilibrage économique de la Chine et les incertitudes politiques aux Etats-Unis.

Le deuxième sujet du jour concernait bien évidemment la plus vieille banque du monde encore en activité : Monte dei Paschi di Siena. Le potentiel grain de sable que nous évoquions ce matin. Selon le sérieux journal italien Il Sole 24 Ore la très probable nationalisation (ou recapitalisation comme l’aime à dire la banque) comportera plusieurs étapes et pourrait prendre deux à trois mois !

La première étape serait d’apporter à la banque des garanties afin qu’elle puisse lever des fonds.

La deuxième étape consisterait pour le gouvernement de puiser dans une enveloppe de 20 milliards d'euros, somme que les députés lui ont donné l'autorisation d'emprunter pour aider Monte dei Paschi et d'autres banques en difficulté.

Rappelons que la banque italienne en difficulté a tenté sans succès de lever cinq milliards d'euros en faisant appel au secteur privé mais n'a reçu aucune marque d'intérêt de la part d'investisseurs de référence pour son augmentation de capital.

La banque a même chiffré à un peu plus de 2 milliards d'euros au maximum les fonds qu'elle récoltera par le biais d'une opération de conversion d'obligations en actions.

Mais, comme nous aimons à le rappeler, en définitive, le plan de sauvetage débloqué hier par les parlementaires italiens d’un montant de 20 milliards de dollars est bien peu face à aux créances douteuses de près de 350 milliards d’euros que détiendraient les banques italiennes….

Essayé, pas pu ! Le Dow Jones a une nouvelle fois manqué son rendez-vous avez l’histoire et les 20'000 points. Les indices américains ont donc fini globalement en légère baisse dans leur fameuse camisole algorithmique et marqués la première baisse pour les 3 indices principaux de la semaine.

La baisse a été à mettre sur le compte du recul des secteurs de l’immobilier et de la santé.

Les statistiques économiques concernant l’immobilier ont cependant été à la fête hier puisque les reventes de logements ont progressé de manière étonnante en novembre aux Etats-Unis pour atteindre un pic de près de 10 ans, les acquéreurs potentiels semblant accélérer leurs décisions pour continuer à profiter des taux bas face à la perspective d'un renchérissement du coût du crédit.

C’est pourtant cette crainte de voir les taux hypothécaires remonter qui à déprimé les valeurs du secteur.

Le secteur de l’énergie a légèrement progressé malgré la baisse des cours du pétrole plombés par une hausse inattendue des réserves américaines de brut.

La volatilité s’est aplatie au fur et à mesure de la séance pour atteindre 0.1% ! La corrélation avec l’évolution du Dow Jones n’a jamais été aussi importante depuis 3 ans.

Le dollar a faiblement baissé mais pour la première fois depuis 7 jours cependant.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé à 2,539% contre 2,557% la veille et celui des bons à 30 ans à 3,120%, contre 3,142% précédemment.

Statistiques économiques

Il y avait hier deux statistique économique intéressante, voici ce que nous avons relevé :

Belle hausse des reventes de logements

Les reventes de logements aux Etats-Unis ont connu une hausse étonnante en novembre et restent à leur plus haut niveau en presque une décennie.

Leur nombre s'est établi à 5,61 millions en rythme annualisé, soit 0,7% de plus qu'en octobre alors que le consensus tablait sur un repli de 0,5%. Elles s'affichent ainsi à leur plus haut niveau depuis leur pic de février 2007 (5,79 millions) qui avait précédé l'éclatement de la bulle immobilière américaine.

Sur un an, la hausse est spectaculaire et atteint 15,4%. Le chef économiste de l’association qui édite la statistique (NAR) note que le marché du travail le plus solide depuis 2009 et la volonté de certains acheteurs de finaliser leurs transactions avant que les crédits immobiliers ne remontent de leurs niveaux historiquement bas se sont conjugués pour porter les ventes au cours des récents mois.

Le prix médian d'un logement en novembre a grimpé de 6,8% sur un an à 234.900 dollars, marquant son 57e mois d'affilée d'augmentation.

Hausse surprise des stocks de brut

Les stocks commerciaux de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 2,3 millions de barils lors de la semaine close au 16 décembre, à 485,4 millions de barils. Le consensus tablait sur une baisse de 2,5 millions de barils. Les stocks d'essence ont pour leur part reculé de 1,3 million de barils, contre une progression de 1,4 millions attendue, alors que les stocks de produits distillés (gazole et fioul de chauffage) ont diminué de 2,4 millions de barils contre une baisse de 1,2 million anticipée.

Suite à la publication de cette statistique, le prix du baril de pétrole est reparti à la baisse.

Le fameux grain de sel ?

L'action de la Banca Monte dei Paschi di Siena a chuté de plus de 18% hier pour atteindre son plus bas historique suite à des informations de presse en Italie faisant état de résultats insatisfaisants à ce jour pour l'offre d'échange volontaire lancée par l'établissement qui doit se clôturer aujourd’hui.

En effet, les investisseurs particuliers auraient accepté d'échanger pour environ seulement 500 millions d'euros de titres de dette junior en de nouvelles actions, sur les 2,1 milliards d'euros de titres en leur possession.

Le stress a aussi été à mettre sur le compte de la situation de trésorerie de la plus vieille banque du monde encore en activité qui pourrait se dégrader bien plus rapidement qu'elle ne l'estimait il y a trois jours. La banque italienne pourrait effectivement épuiser environ 11 milliards d'euros (10.6) de trésorerie en quatre mois, et non en 11 mois, comme cela avait été estimé dimanche.

Signalons que la banque a jusqu'à la fin du mois pour lever cinq milliards d'euros, sous peine de risquer une liquidation pure et simple par les autorités de surveillance européennes.

Le cours de l’action de la Banca Monte dei Paschi di Siena a cependant repris l’ascendant après que la Chambre des députés italiennes ait autorisé le gouvernement à emprunter jusqu'à 20 milliards d'euros pour soutenir le secteur bancaire.

Concrètement, si l’augmentation de capital devait échouer, le nouveau gouvernement présidé par Paolo Gentiloni se réunirait vraisemblablement ce soir au demain pour approuver par décret une recapitalisation de la banque. L’histoire ne s’arrête cependant pas là.

Rappelons ici que les règles européennes stipulent clairement une mise à contribution des actionnaires des banques, détenteurs d'obligations et éventuellement déposants avant qu'il puisse être fait appel à l'Etat.

Si le ministre de l'Economie Pier Carlo Padoan a assuré que les investisseurs individuels seraient protégés il est clair que les débats concernant l’avenir des banques en difficultés en zone euro reprendra de plus belle.

Si nous étions à la recherche d’un grain de sable ou d’un signe noir pour expliquer une prochaine prise de bénéfice sur les marchés, l’avenir de la Banca Monte dei Paschi di Siena pourrait bien l’être…

Le luxe a progressé grâce à … l’automobile !

Les études sur le secteur du luxe nous réservent souvent des surprises. La dernière publiée par le cabinet Bain & Company réalisée avec la fondation italienne Altagamma est de taille. On y apprend en effet que le secteur du luxe a progressé de 4% à 1080 milliards d’euros au niveau mondial, porté par … l'industrie automobile ! Les revenus tirés des produits haut de gamme à usage personnel ont par contre stagné en 2016. Le rapport indique que 7% des revenus ont été enregistrés grâce au e-commerce qui devient le troisième marché mondial après les Etats-Unis et le Japon, en termes de recettes….

Pour revenir au secteurs, l'industrie automobile de luxe a gagné 8% en 2016. Les produits haut de gamme à usage personnel (montres, produits en cuir, mode et bijoux) ont par contre stagné à 249 milliards d’euros. Les dépenses de la clientèle chinoise ont de nouveau progressé après 3 ans d’hibernation mais elles n'ont pas pu compenser le recul de celles des clients américains, toujours à la traine cette année comme nous l’a montré les dernières exportations horlogères.

Au niveau des gammes, les accessoires et bijoux se développent plus rapidement que le marché, tandis que le domaine des produits de beauté progresse encore plus rapidement mais avec de fortes disparités entre les segments. Les produits d'entrée et haut de gamme fonctionnent ainsi mieux que la gamme de prix moyenne.

L’étude relève que le marché des biens haut de gamme a atteint un haut niveau de maturité et que les producteurs devaient se différencier nettement afin de continuer à se développer avec succès. La société Bain & Company note aussi des signes de polarisation des marchés.

En terme géographique, en Europe, mais particulièrement en France, les attaques terroristes ont pesé sur le luxe, notamment à cause du repli du tourisme.

Les clients locaux ont pour leur part davantage acheté permettant une croissance de 1% hors effets de change. La Chine s'est par contre mieux développée que le reste du secteur, en raison d'une consommation en hausse dans le pays.

Cette progression n'a cependant pas compensé le repli des dépenses chinoises dans les autres pays. Rappelons que la clientèle chinoise constitue cette année quelque 30% des revenus globaux, contre 31% il y a un an encore.

Les Etats-Unis ont aussi perdu du terrain, en partie à cause de … l'appréciation du dollar et du repli de la fréquentation touristique.

Selon l'étude le marché des produits de luxe personnalisés va croître d'ici 2020 de 3% à 4% par an à 285 milliards d’euros.

LE CALENDRIER 2017

Comme en chaque fin d’année, nous vous proposons un calendrier des évènements (non exhaustif) qui pourraient potentiellement affecter les indices en 2017. Nous n’hésiterons pas à rajouter des évènements dans les prochains mois.

Janvier – L’entrée en vigueur des nouvelles lois

1er janvier : Entrée en vigueur au niveau du droit Suisse (https://www.admin.ch/opc/fr/stats/in-force/2017/1.html#6)

1er janvier : Ce qui va changer en France http://www.directmatin.fr/france/2016-12-21/frais-bancaires-assurance-mutuelle-ce-qui-change-au-1er-janvier-2017-744651

12 janvier : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

17-20 janvier : Réunion annuelle du World Economic Forum (WEF)

19 janvier : Rendez-vous de politique monétaire de la Banque centrale américaine (BCE) suivi d’une conférence de presse

20 janvier : Investiture du 45ème président des Etats-Unis

28 janvier : Nouvel an chinois

31 janvier – 1 février : Rendez-vous de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed)

Février – Une élection présidentielle allemande plus important qu’il n’y paraît

2 février : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

12 février : Election du nouveau président de la république fédérale d’Allemagne

Mars – Quel sera le score de l’extrême droite en Hollande ?

9 mars : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

14-15 mars : Rendez-vous de politique monétaire de la Fed suivi d’une conférence de presse

15 mars : Elections législatives au Pays-Bas

16 mars : Rendez-vous de politique monétaire de la BNS

16 mars : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

26 mars : Elections régionales en Allemagne

L’Article 50 devrait être déclenché avant fin mars

Avril – Un nouveau président français quoi qu’il arrive

Elections présidentielle en Hongrie

Les rachats d’actifs de la BCE passent de 80 à 60 milliards d’euros par mois

Printemps : Elections législatives anticipées en Bulgarie

9 avril : Elections présidentielles en Serbie

13 avril : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

21-23 avril : Réunion du Fond Monétaire international (FMI)

23 avril : Elections présidentielles en France (premier tour)

27 avril : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

Mai – L’élection en Schleswig-Holstein confirmera-t-elle le déclin d’Angela Merkel ?

1 mai : Fin des 100 premiers jours de mandats de Donald Trump

2-3 mai : Rendez-vous de politique monétaire de la Fed

7 mai : Elections présidentielles en France (deuxième tour)

7 mai : Elections régionales en Schleswig-Holstein

11 mai : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

14 mai : Election régionale en Rhénanie du Nord Westphalie

19 mai : Elections présidentielles en Iran

25 mai : Réunion de l’OPEP à Vienne

Juin – La Fed montera-t-elle ses taux pour la deuxième fois de l’année?

Elections législative en Albanie

8 juin : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

11 et 18 juin : Elections législatives en France

13-14 juin : Rendez-vous de politique monétaire de la Fed suivi d’une conférence de presse

15 juin : Rendez-vous de politique monétaire de la BNS

15 juin : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

Juillet – La banque d’Angleterre sera-t-elle tentée de normaliser sa politique monétaire?

13 juillet : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

20 juillet : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

25-26 juillet : Rendez-vous de politique monétaire de la Fed

Août – Le nouveau président de Singapour sera-t-il malaisien ?

3 août : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

26 août : Election présidentielle à Singapour

Septembre – La Catalogne veut reproduire le Brexit

2ème semestre : 19ème Congrès national du Parti communiste chinois (PCC)

7 septembre : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

11 septembre : Elections législatives en Norvège

14 septembre : Rendez-vous de politique monétaire de la BNS

14 septembre : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

Septembre : Elections sénatoriales en France

Septembre : La Catalogne aimerait planifier une date concernant un référendum sur son indépendance

Octobre – Le FMI remontera-t-il enfin ses estimations de croissances pour les pays développés ?

12 octobre : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

13-15 octobre : Réunion du Fond Monétaire international (FMI)

26 octobre : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

29 octobre : Elections législative en Argentine

Octobre : Elections législatives en République tchèque

31 octobre – 1 novembre : Rendez-vous de politique monétaire de la Fed

Novembre – Les élections au Chili peuvent-elles changer la donne en Amérique du Sud ?

Elections présidentielles en Slovénie

2 novembre : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

19 novembre : Election présidentielle et au parlement en Chili

Décembre – La BCE pourrait-elle songer à remonter ses taux?

12-13 décembre : Rendez-vous de politique monétaire de la Fed suivi d’une conférence de presse

14 décembre : Rendez-vous de politique monétaire de la BCE suivi d’une conférence de presse

14 décembre : Rendez-vous de politique monétaire de la banque d’Angleterre

14 décembre : Rendez-vous de politique monétaire de la BNS

20 décembre : Election présidentielles en Corée du Sud (à confirmer)

Ne manquez surtout pas notre Bilan 2016 qui sera publié au tout début 2016 !

Aujourd’hui

Aujourd’hui la publication du bulletin économique de la BCE pourrait être intéressante à lire tout comme l’estimation finale de la croissance américaine pour le 3ème trimestre ainsi que des données sur l’inflation.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin à 2 séances d’un long week-end de 3 jours (le 26 décembre étant fermé). Les investisseurs observeront cependant de très près l’évolution de la Banca Monte dei Paschi di Siena qui pourrait impacter le secteur bancaire européen.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont globalement en baisse ce matin avant un jour férié précédent le week-end de Noël pour le Nikkei. Si nous vous parlons souvent du problème de la démographie au Japon, on a pris connaissance d’une statistique inédite ce matin depuis 127 ans. En effet, Moins d'un million d'enfants sont nés cette année au Japon, du jamais vu depuis 1899 et une confirmation supplémentaire du vieillissement accéléré de la population. Les conséquences économiques pourraient être dramatique à moyen terme. Nous aurons le temps d’y revenir dans nos prochaines synthèses.

Actualité

Les créanciers de la zone euro de la Grèce sont confiants au sujet de la possibilité de trouver rapidement une solution permettant la réactivation des mesures à court terme d'allègement du fardeau de la dette de la Grèce, suspendues après la décision surprise d'Athènes de verser une prime de Noël aux retraités les plus pauvres.

La croissance de l'économie allemande va vraisemblablement connaître une légère accélération au quatrième trimestre à la faveur d'une consommation des ménages qui reste soutenue et d'une amélioration des exportations, a déclaré jeudi le ministère des Finances.

Donald Trump a nommé le milliardaire et homme d'affaires américain Carl Icahn conseiller spécial chargé de la simplification des "règles excessives" qui pèsent sur les entreprises américaines, a annoncé mercredi son équipe de transition.

La Russie et les Etats-Unis ont livré deux visions presque opposées de l'état de leur relation, mise à mal par les crises ukrainienne et syrienne : elle est "gelée" pour Moscou, elle se poursuit selon Washington.

Energie / Utilities

► Total et Petrobras ont signé un accord portant sur un ensemble d'actifs dans le cadre de leur Alliance stratégique annoncée en octobre 2016. Cet accord renforce le partenariat et la coopération entre les deux entreprises dans l'amont et dans l'aval, et couvre les opérations, la recherche et la technologie. Dans l'amont, la coopération technique entre les deux entreprises sera renforcée, en particulier par l'évaluation conjointe du potentiel d'exploration sur des zones à fort potentiel au Brésil et par le développement de nouvelles technologies.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère baisse en Asie ce matin sans réelle tendance après la baisse de la veille due à la hausse surprise des stocks de brut américain.

Industrie / Minières / Automobile

► Odebrecht et sa filiale Braskem, au coeur du scandale Petrobras, ont accepté de payer des amendes record de 3,5 milliards de dollars aux autorités brésiliennes, suisses et américaines afin de tourner la page et reprendre les affaires. Odebrecht a versé 2,6 milliards de dollars et le pétrochimiste Braskem 957 millions de dollars, ont annoncé mercredi les autorités américaines. Les deux amendes combinées représentent "la plus forte somme jamais versée dans le cadre d'un scandale de corruption à l'étranger", assure le ministère de la Justice américain (Doj).

► AccorHotels a annoncé la signature d'un accord avec une filiale de l'ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) en vue de la restructuration d'un portefeuille de 31 hôtels en Australie. AccorHotels fera l’acquisition de 15 hôtels de marques Ibis et Ibis Budget pour environ 200 millions de dollars australiens, il convertira aussi 15 baux en contrats de management de 50 ans et étendra à 50 ans la durée du contrat d’un 31e hôtel.

► Air Liquide a signé plusieurs contrats pour la fourniture d’équipements cryogéniques destinés à la propulsion du futur lanceur européen Ariane 6, ainsi qu’à la conception et la réalisation des systèmes de fluides cryogéniques du nouvel ensemble de lancement Ariane (ELA4) du Centre Spatial Guyanais (CSG). Les contrats pour la vente de ces équipements, dont le montant s’élève à plus de 100 millions d’euros, seront exécutés au cours des trois prochaines années.

► Honda a annoncé mercredi avoir entamé des discussions formelles avec Waymo, la nouvelle entité d'Alphabet dédiée à la voiture autonome, devenant ainsi potentiellement le deuxième client du groupe américain.

► Le futur président des Etats-Unis, Donald Trump, a rencontré plusieurs hauts gradés de l'armée américaine pour évoquer d'éventuelles réductions budgétaires, notamment concernant le coût du programme du chasseur bombardier F-35, qu'il avait jugé la semaine dernière "hors de contrôle".

► Technip et FMC Technologies ont franchi une nouvelle étape dans leur projet de rapprochement, avec le feu vert des autorités britanniques (High Court of Justice, Chancery Division) à la fusion transfrontalière européenne de Technip et TechnipFMC. La date de réalisation a été fixée au 16 janvier 2017, après la clôture du marché

Financières

► Deutsche Börse est confiant dans sa capacité à convaincre les autorités de la concurrence européennes à accorder leur feu vert à son projet de fusion avec LSE, a déclaré Carsten Kengeter, président du directoire de l'opérateur boursier allemand.

► La filiale française de UBS a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de Banque Leonardo France, préalable à la création d'une coentreprise avec la société d'investissement La Maison, spécialisée dans la "gestion privée haut de gamme".

► Credit Suisse prévoit de supprimer 900 emplois dans la Confédération l'année prochaine, a affirmé l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. En 2016, le groupe a déjà élagué 800 postes en Suisse, sur les 1600 prévus d'ici fin 2018. Interrogé par l'agence, un porte-parole a refusé de commenter l'information.

► Le fonds de renflouement bancaire Atlante a accepté d'injecter près d'un milliard d'euros dans deux banques régionales pour les aider à renforcer leurs fonds propres. Veneto Banca déclare mercredi que Quaestio Capital, le gérant du fonds Atlante, s'est engagé à hauteur de 628 millions d'euros d'ici au 5 janvier, dans le cadre d'une future augmentation de capital. Banca Popolare di Vicenza dit de son côté que le fonds lui versera 310 millions d'euros d'ici la même date, également dans le cadre d'une augmentation de capital à venir.

Informations et Technologies

► La division télévision de Walt Disney a annoncé mercredi son intention de créer des programmes pour Snapchat, l'éditeur de l'application de partage de photos et de vidéos accumulant ainsi les contrats avec les géants des médias américains

► Silvio Berlusconi a souhaité que les actionnaires de Mediaset, cible d'une offensive de Vivendi, se rallient pour défendre "l'italianité" du groupe et que sa famille puisse atteindre 51% des droits de vote.

► Nokia a annoncé avoir porté plainte contre Apple, l'équipementier télécoms finlandais accusant le géant électronique américain de violation de 32 brevets technologiques.

► Orange a annoncé avoir négocié avec 24 banques un allongement et une baisse de taux d'une ligne de crédit syndiqué de 6 milliards d'euros. La nouvelle ligne de crédit, valable jusqu'en décembre 2021, remplace la précédente, qui arrivait à maturité en janvier 2018, indique Orange dans un communiqué.

► Altice va se séparer de ses activités en Belgique et au Luxembourg, regroupées sous bannière Coditel Brabant et qui opère sous marque SFR. C'est Telenet qui va les récupérer sur la base d'une valeur d'entreprise de 400 millions d'euros net de trésorerie et de dette. Le vendeur assurera les services de transition. L'opération doit encore recevoir l'assentiment des autorités belges.

Consommation

► Les produits au lait de chèvre comptent, à l'échelle internationale, parmi les niches les plus attrayantes de l'industrie laitière. Depuis 2010, Emmi n'a cessé de développer progressivement son réseau international de lait de chèvre. Et aujourd'hui, avec une participation de 80 % dans le fabricant de produits au lait de chèvre espagnol Lácteos Caprinos S.A., Emmi renforce sa position sur ce marché.

Pharmaceutique

► La bataille pour la prise de contrôle d'Actelion a connu un nouveau rebondissement lorsque le laboratoire suisse de biotechnologies a annoncé être entré en négociations exclusives avec … Johnson & Johnson en vue d'une "possible transaction stratégique". J&J, qui avait pourtant annoncé son retrait huit jours plus tôt, a confirmé ces nouvelles discussions. Sanofi, qui était entretemps entré en jeu pour tenter de mettre la main sur Actelion, n'avait pas de commentaire à formuler dans l'immédiat au sujet de l'annonce du retour de J&J dans la partie.

► Roche a annoncé jeudi avoir publié des résultats positifs d'une étude de phase III sur le médicament expérimental Ocrevus (ocrelizumab) dans la revue "New England Journal of Medicine", indique un communiqué. Ce produit est le "premier et unique" traitement capable de démontrer une efficacité supérieure par rapport à des comparateurs pour la sclérose multiple, tant primaire que récidivante, lors d'études cliniques. Par ailleurs, Ocrevus a démontré un profil de sécurité dans trois études étendues de phase III, assure le groupe pharmaceutique.

► Roche a enregistré des résultats positifs pour son médicament en développement emicizumab destiné au traitement de l'hémophilie de type A chez les patients âgés de 12 ans ou plus, a annoncé le groupe. Utilisé en prophylaxie, le produit a démontré "une baisse statistiquement importante" du nombre de saignements comparé aux patients ne recevant pas de traitement, dans le cadre d'une étude clinique de phase III, selon un communiqué.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP