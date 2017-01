La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

vendredi, 27.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la publication de la croissance du PIB annualisés aux Etats-Unis ainsi qu’aux commandes de biens durables et au sentiment de l’Université du Michigan.

Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains évoluent sans tendance dans l’attente de la publication des chiffres de la croissance américaine du quatrième trimestre 2016 (toujours sous l'ère Obama donc) et d’éventuelles nouvelles annonces de la part du président américain.



Avant ces potentiels rendez-vous, nous avions ce matin plusieurs informations économiques en zone euro. La première concernait tout d’abord les crédits aux entreprises. On a en effet appris que le crédit bancaire aux entreprises non financières de la zone euro avait augmenté en décembre à son rythme le plus soutenu depuis quatre ans et demi, tandis que la croissance de la masse monétaire avait été plus forte que prévu.

En détail, le crédit aux entreprises a augmenté de 2,3% après +2,1% révisés en novembre. La croissance du crédit aux ménages a quant à elle été de 2,0% après +1,9% en novembre, la plus forte depuis la mi-2011.

Finalement, la croissance annuelle de l'agrégat monétaire M3 (considéré par certains comme un indicateur économique avancé), a été de 5,0% en décembre après 4,8% en novembre et un consensus placé à 4,9%. La pression devient donc de plus en plus importante sur les épaules de la banque centrale européenne (BCE).



Après l’accélération des statistiques économiques concernant l’inflation (avec l’énergie) et les propos du président de la Bundesbank Jens Weidmann (sur le fait que maintenir une politique monétaire ultra-accommodante trop longtemps ferait courir à la BCE le risque de se retrouver prisonnière des marchés ou de la politique budgétaire), il va être de plus en plus difficile de contenir les réfractaires.



Rappelons que Mario Draghi considère que les potentiels risques politiques (élection au Pays-Bas, en France et en Allemagne) et la faiblesse de l’inflation core ne militent pas pour une réduction (drastique) des rachats d’actifs.



Autre sujet, mais concernant l’Italie cette fois-ci, nous avons pris connaissance d’une nouvelle mauvaise statistique économique qui justifie notre biais prudent sur l'économie du pays. On a en effet appris que l'indice de confiance des consommateurs (nerf de l’économie) avait baissé de 110,9 à 108,8. Parmi les composantes de la confiance des consommateurs, « l'opinion et les attentes des consommateurs concernant la situation économique du pays » baisse de 133,3 à 124,8, tandis que les attentes pour le pays et la famille passe de 116 à 111,6. Inquiétant.



Les indices américains ont fini sans tendance hier soir, le Dow Jones et le Nasdaq marquant néanmoins de nouveaux records historiques. Si le Nasdaq a aussi touché un nouveau record en séance, il a toutefois fini en légère baisse.

La bonne tendance du jour a aussi été marquée par la poursuite des bons résultats des entreprises américaines. En effet, sur les 146 entreprises du S&P qui ont publié à ce stade, 69,2% ont eu des bénéfices supérieurs au consensus, à comparer à une moyenne de 63,6% depuis 1994.

Les résultats du jour ont toutefois été moins convaincants et seuls six des 11 grands indices sectoriels S&P ont fini en hausse, la meilleure performance étant pour les financières avec un gain de 0,29%. Aux technologiques, Qualcomm a décroché de 5,01% à 54,05 dollars après l'annonce d'une progression moins importante que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel.

Les deux indicateurs du jour qui sont ressortis sous les attentes. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 22’000 à 259’000 la semaine passée et, sur le marché immobilier, les ventes de logements neufs ont chuté de 10,4% en décembre

Le regain d'appétit pour le risque a aussi favorisé les cours du pétrole, en hausse de près de 2% sur le Nymex, et le dollar qui a repris autour de 0,75% face à l'euro et 1,25% contre le yen.

Avec le rebond du dollar, les cours de l'or sont retombés à un plus bas de deux semaines tandis que le rendement sur l'emprunt du Trésor à 10 ans est retombé à 2,510% contre 2,523% la veille, victime d'une forte demande pour une adjudication de 28 milliards de dollars de notes à sept ans.

Statistiques américaines

Il y avait hier plusieurs statistiques économiques intéressantes, voici ce que nous avons retenu :

Hausse des inscriptions au chômage

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 21 janvier, à 259’000 contre 237’000 la semaine précédente. Le consensus attendait 247’000 inscriptions au chômage. Pour les férus de statistiques, cela fait 99 semaines que le nombre des inscriptions est inférieur à 300’000, une série inédite depuis 1970. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 245’500 contre 247’500 la semaine précédente.

Baisse des ventes de logements neufs

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont chuté de 10,4% en décembre 2016 en rythme séquentiel, pour se situer à 536’000 unités en rythme annualisé, là où le consensus ne tablait que sur une baisse à 585’000.

Par rapport à décembre 2015 (538.000 unités), les ventes de logements neufs américains se sont tassées de 0,4% le mois dernier. Le stock de logements neufs disponibles à la vente à fin décembre était de 259’000, soit 5,8 mois au rythme d'écoulement actuel.

Sur l'ensemble de l'année, 563’000 logements neufs ont été vendus aux Etats-Unis, en augmentation de 12,2% par rapport à l'année précédente.

Hausse du Conference Board

L'indicateur avancé du Conference Board (inclut dix composantes, comme les inscriptions au chômage, les commandes à l'industrie ou l'évolution des prix de l'indice S&P 500, et permet de mesurer l'évolution de l'activité économique) a augmenté en décembre, signe d'une accélération de l'économie des Etats-Unis.

En détail, l'indicateur a progressé de 0,5% le mois dernier, soit sa quatrième hausse mensuelle d'affilée.

Le directeur de la recherche économique au Conference Board a noté que l'indicateur avancé avait progressé en décembre, ce qui laissait penser que l'économie allait continuer à progresser à un rythme modéré, et peut-être même accélérer au cours des premiers mois de l'année.

La hausse de 0,5% de l'indice en décembre a été tirée par celle des bons du Trésor à 10 ans, liée aux anticipations d'une inflation plus forte. Elle a également résulté de la progression de l'indice boursier S&P 500 et de l'augmentation de la confiance des consommateurs.

L’ISR est-il mort ?

Si en 2012, les fonds éthiques étaient à la mode, l’arrivée de Donald Trump signe-t-il la fin des investissements « consciencieux » ? Analyse.

L’investissement responsable

En 2012, une (ancienne) thématique d’investissement revenait sur le devant de la scène : L’investissement responsable (ISR). Cette manière d’investir faisait de nombreux adeptes puisqu’il était de plus en plus reconnu qu’une meilleure performance sociale ou environnementale influençait positivement le rendement financier à long terme. De grands investisseurs institutionnels (fonds de pension, entreprises d’assurances, fonds communs de placement, etc.) tendaient ainsi à intégrer progressivement l’analyse des risques sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance à leur placement. La prise en compte des critères extra financiers permet d’assurer le meilleur rendement possible à long terme.

Un record amer

Mercredi dernier lorsque le Dow Jones a dépassé le fameux niveau psychologique des 20'000 points, les investisseurs ont sabré le champagne. Un goût amer étrange persistait cependant et empêchait la fête de battre son plein. En effet, l’une des raisons de ce nouveau record était à mettre sur l’annonce de la relance de la construction des deux oléoducs controversés (Keystone XL et Dakota Access) la veille (voir notre Morning EU du 25 janvier 2017) qui a poussé les valeurs énergétiques et industrielles à la hausse.

La question qui fait mal

La question qui interpelle et qui dérange aujourd’hui est : Étant entendu que Donald Trump veut relancer des énergies dites polluantes (on songe notamment au charbon) et des projets controversés (Keystone XL et Dakota Access) pour relancer l’économie et l’emploi américain, est-il « éthique » d’investir sur le marché américain ?

La réponse est … oui mais il convient de :

Diversifier

Plusieurs fonds dits « éthiques » investissent dans des entreprises pétrolières et gazières mais de manière responsable en assurant la diversité de leur portefeuille. La question fondamentale qui se pose donc à nous doit intégrer l’éthique qui touche au sociétal et l’investissement qui intègre les marchés financiers. La diversification permet à ce stade d’unir ces deux paramètres.

Ne pas oublier l’ESG

Il y a quelques années, la société de consultants Mercer avait répertorié 36 études qui examinaient l’impact de l’intégration des critères ESG (critères sociaux, environnementaux et de gouvernance) sur le rendement. De ces études produites dans les dernières années, 20 avaient démontré un impact positif, 13 avaient indiqué un impact neutre et trois seulement avaient montré un impact négatif.

Choisir la meilleure gouvernance

Investir de manière responsable consiste aussi à placer son capital et son dévolu dans la meilleure gouvernance d’un secteur dit « sensible ».

Conclusion

Les décisions (et les futures décisions) controversées du président Donald Trump pourraient bien faire revenir sur le devant de la scène la thématique de l’investissement éthique.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochaines avancées sur le sujet.

Le Yuan souffre de plus en plus

Mauvaise nouvelle pour le gouvernement chinois dans sa volonté d’internationalisation du Yuan. On a en effet appris dans le tout dernier rapport publié par la société Swift que l'usage du yuan dans les paiements internationaux avait de nouveau baissé en décembre. En détail, le yuan a été utilisé le mois dernier dans 1,68% des paiements transfrontaliers dans le monde contre 2% le mois précédent, et 2,31% en décembre 2015. La monnaie chinoise retrouve donc le sixième rang des devises les plus utilisées, derrière le dollar canadien (1,93%) et bien évidemment le dollar américain (42%).

En valeur, les paiements internationaux en yuans ont chuté de 15% sur un mois en décembre et de 29,5% sur l'ensemble de 2016.

La raison principale est à mettre sur le compte de la dépréciation de la devise chinoise et de colossales fuites de capitaux hors du pays (ce qui incite le gouvernement) à durcir les restrictions sur les conversions de devises et les transactions transfrontalières.

Rappelons ici que le Fonds monétaire international (FMI) avait décidé d'intégrer le yuan chinois dans le panier de devises composant son unité de compte, les droits de tirage spéciaux (DTS) en novembre 2015 et l’avait concrètement intégré à la septembre 2016.

C’est donc une mauvaise nouvelle pour Pékin qui voyait déjà sa devise concurrencer le Yen ou même la livre sterling.

Aujourd’hui

Aujourd’hui on prêtera attention à la publication de la croissance du PIB annualisés aux Etats-Unis ainsi qu’aux commandes de biens durables et au sentiment de l’Université du Michigan.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans un mode de prise de bénéfice logique après les récentes hausses. Nous surveillerons avec attention l’évolution de la livre sterling après la visite de la première ministre britannique Theresa May avec Donald Trump.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent sans réelle tendance ce matin dans le sillage de la clôture de New-York. Le Nikkei est cependant alimenté par la baisse du Yen face au dollar.

Les jours se succèdent et se ressemblent pour l’économie japonaise ces 2 derniers mois avec des statistiques économiques de plus en plus probantes. Ce matin on a appris que les prix à la consommation de base avaient enregistré en décembre leur repli le moins marqué en près d'un an au Japon, une donnée qui pourrait suggérer une remontée de l'inflation dans les mois à venir à la faveur d'une reprise des cours du pétrole et d'un accès de faiblesse du yen. En détail, l'indice des prix à la consommation de base, qui inclut les prix du pétrole mais exclut ceux, volatiles, des produits alimentaires frais, a reculé de 0,2% en décembre sur un an, montrent des données gouvernementales après -0,4% en novembre et un consensus médian des économistes de -0,3%.

Actualité

Le ministre néerlandais de la Justice a présenté sa démission après qu'un scandale impliquant un baron de la drogue est revenu hanter le gouvernement du Premier ministre libéral Mark Rutte, à moins de sept semaines des élections législatives.

Le Fonds monétaire international (FMI) a dit prôner une politique budgétaire neutre dans la zone euro et non pas expansionniste comme l'a suggéré la Commission européenne.

Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient s'entretenir au téléphone samedi (Kremlin)

Energie / Utilities

► TransCanada a annoncé le dépôt auprès du gouvernement américain d'une demande de permis pour lancer la construction du projet controversé Keystone XL, devant acheminer du pétrole canadien vers les raffineries du golfe du Mexique.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue sans tendance ce matin malgré la vigueur du dollar. Le manque d’informations concernant les membres de l’Opep est l’une des raisons de cette monotonie.

Industrie / Minières / Automobile

► Toshiba a annoncé qu'il allait placer dans une nouvelle société filiale son activité de puces-mémoires, dans le but de lui donner des moyens supplémentaires de croître. Une assemblée générale d'actionnaires sera spécialement convoquée en mars pour se prononcer sur cette décision. "Nous voulons davantage faire prospérer cette activité-pilier", a expliqué le géant diversifié dans un communiqué. Toshiba pourrait ainsi décider par la suite d'ouvrir à des investisseurs tiers le capital de cette nouvelle entité, alors que le groupe a des capacités d'investissement limitées en raison de pertes massives attendues dans sa filiale nucléaire aux Etats-Unis.

► SFS a engrangé au cours de l'exercice 2016 un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% sur un an à 1,44 mrd CHF. Cette évolution a été alimentée principalement par une croissance organique, explique vendredi SFS. Pendant la période sous revue, la marge Ebita ajustée s'est également améliorée de 1,9 point de pourcentage à 14,4% en comparaison annuelle. SFS attribue cette performance notamment à des effets d'échelle ainsi qu'aux mesures prises après l'abandon du cours plancher en 2015. Les recettes sont supérieures au consensus AWP. Les analystes interrogés tablaient sur des ventes de 1,41 mrd CHF. Par ailleurs, le conseil d'administration proposera la nomination de Bettina Stadler au conseil d'administration en tant que représentant de la famille d'actionnaires Stadler/Tschan

Financières

► Banco BPM envisage de mettre en vente sa filiale de gestion d'actifs Aletti Gestielle SGR afin d'"optimiser" ses actifs, ont dit des sources à Reuters. BPM, issue de la fusion l'an dernier des banques Banco Popolare et Banca Popolare di Milano, a demandé à Barclays de lancer une "revue générale de l'entreprise", a dit une porte-parole en assurant que cet examen ne portait pas spécifiquement sur une activité ou une autre. Selon les sources, Aletti Gestielle a toutes les chances de se rapprocher d'Anima Holding, un autre acteur italien de la gestion d'actifs dont BPM est le premier actionnaire avec 14,67% du capital, mais d'autres candidatures pourront être examinées.

► UBS a dégagé en 2016 un bénéfice net de 3,3 mrd CHF, en recul de près de moitié (-46,8%) sur un an. Ce résultat a été réalisé dans des conditions de marché très difficiles et un climat d'incertitude sur le plan géopolitique, indique le groupe. Le quatrième trimestre s'est révélé bien meilleur que les attentes. La banque aux trois clés s'estime en bonne voie pour atteindre ses objectifs d'économies de 2,1 mrd CHF d'ici fin 2017. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende ordinaire inchangé de 0,60 CHF par action au titre de 2016. L'année précédente, un dividende spécial de 0,25 CHF par titre était venu gonfler la rémunération des actionnaires. Au quatrième trimestre, le produit d'exploitation s'est fixé à 7,00 mrd CHF, en progression de 3,4% sur un an. Le résultat avant impôts a été multiplié par 3,5 à 848 mio, tandis que le bénéfice net s'affiche en recul de 22% à 738 mio. UBS a provisionné au cours du dernier partiel une somme de 162 mio CHF destinée aux litiges. Les coûts de restructuration ont atteint 372 mio durant la même période. UBS dépasse les prévisions du consensus AWP en ce qui concerne le produit d'exploitation, le résultat avant impôts et le bénéfice net au 4e trimestre, attendus respectivement à 6,86 mrd, 362 mio et 296 mio CHF. Les provisions pour risques judiciaires s'avèrent moins élevés que prévu, tandis que les coûts de restructuration sont peu ou prou dans la cible. Les activités de gestion de fortune ont subi au 4e trimestre des reflux nets de 1,1 mrd CHF. A fin décembre, la masse sous gestion atteignait 2821 mrd CHF, contre 2747 mrd au 30 septembre. A fin décembre, le ratio de fonds propres durs affichait 13,8%, en recul de 0,2 point de pourcentage sur trois mois.

Informations et Technologies

► Alphabet a publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le quatrième trimestre mais son bénéfice a déçu les analystes. L'action perdait 2,7% à 834 dollars dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street après une clôture en repli de 0,17% à 856,98 pendant la séance régulière. Le groupe californien a fait état d'un bénéfice net en hausse à 5,33 milliards de dollars, soit 7,56 dollars par action, contre 4,92 milliards de dollars ou 7,06 dollars/action un an plus tôt. Hors éléments ponctuels, le bénéfice par action ressort à 9,36 dollars alors que l'estimation moyenne des analystes était de 9,64 dollars selon le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 22,2% à 26,06 milliards de dollars, dépassant le consensus qui était à 25,26 milliards. A lui seul, le CA publicitaire de Google a augmenté de 17,4% à 22,40 milliards, les annonceurs ayant dépensé davantage pour toucher une clientèle qui passe de plus en plus de temps sur les smartphones et sur YouTube.

► Microsoft a annoncé un bénéfice trimestriel en hausse de 3,6%, porté par une forte demande pour Azure, sa plate-forme de stockage de données. L'action du groupe informatique progressait de 0,5% à 64,60 dollars dans les transactions électroniques à Wall Street après une clôture en hausse de 0,93% à 64,27 dollars. Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 5,20 milliards de dollars pour son deuxième trimestre clos le 31 décembre, soit 66 cents par action, contre 5,02 milliards (62 cents/action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 83 cents, quatre cents de plus que le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a atteint 26,07 milliards contre 25,51 milliards un an plus tôt, dépassant lui aussi le consensus qui était à 25,30 milliards. La division "Intelligent Cloud", qui comprend Azure, a vu son chiffre d'affaires progresser de 8% à 6,9 milliards de dollars alors que les analystes attendaient en moyenne 6,73 milliards. Les ventes d'Azure, que les entreprises utilisent pour héberger leurs sites internet, applications ou données, ont bondi de 93% sur un an après avoir plus que doublé au trimestre précédent.

► PayPal a annoncé des résultats en hausse et conformes aux attentes des analystes, tout en livrant des prévisions pour cette année plutôt rassurantes. L'entreprise, qui a retrouvé son indépendance en 2015 du distributeur en ligne eBay, a dégagé un bénéfice net annuel de 1,41 milliard de dollars (+14%) pour un chiffre d'affaires de 10,84 milliards (+17,2%). Sur le trimestre, le bénéfice net est de 390 millions de dollars (+6,3%) et le chiffre d'affaires de 2,98 milliards de dollars (+16,6%), conforme aux attentes des analystes. Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du nord, à 1,50 dollar sur l'année et 0,42 dollar sur le trimestre, est dans les deux cas exactement conforme aux attentes. Le nombre de comptes clients a progressé de 5,4 millions sur le trimestre et de 18 millions sur l'année pour dépasser 197 millions, a précisé le groupe dans un communiqué. La valeur des transactions a atteint sur l'année 6,1 milliards de dollars (+24%), le nombre moyen de transactions par compte sur un an s'établissant à 31, en hausse de 13%. Pour l'année en cours, Paypal table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 12,45 et 12,65 milliards de dollars pour des attentes du marché de 12,62 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,69 et 1,74 dollar, là où les attentes sont actuellement de 1,73 dollar.

► Le patron de Publicis, Maurice Lévy, sera remplacé par Arthur Sadoun à la présidence du directoire, à partir du 1er juin, et devrait prendre la tête du conseil de surveillance, a annoncé le groupe dans un communiqué.

► Le chiffre d'affaires d'Altran a atteint 561,6 millions d'euros au cours du 4ème trimestre 2016, en hausse de 7,9% en données publiées et de 4,5% en données organiques. La croissance "économique" (croissance organique retraitée de la variation des jours travaillés) s'établit même à 6,2%. Le consensus tablait sur un chiffre d'affaires en hausse de 8,8% au quatrième trimestre, à 566,1 ME, mais la croissance économique est plus élevée que prévu. Sur l'exercice entier, la société de conseil dégage 2,12 MdsE, en hausse de 9% en publié, de 5,9% en organique et de 5,8% en économique

► Intel a publié des résultats meilleurs que prévu au titre du quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 10%, profitant de la stabilisation du marché des PC et d'une hausse de la demande pour ses centres de données. Le titre du premier fabricant mondial de semi-conducteurs progresse de 2,2% à 38,38 dollars dans les échanges électroniques à Wall Street. Le groupe californien a fait état d'un bénéfice net en légère baisse à 3,56 milliards de dollars sur les trois mois à fin décembre, soit 73 cents par action, contre 3,61 milliards (74 cents/action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 79 cents, cinq de plus que le consensus. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,8% à 16,37 milliards de dollars contre 14,91 milliards, dépassant lui aussi le consensus qui était à 15,75 milliards. Le CA des centres de données a augmenté de 8,4% à 4,67 milliards de dollars et celui de l'activité traditionnelle de PC a progressé de 4,3% à 9,13 milliards. La division PC comprend les ventes de puces pour ordinateurs mais aussi pour téléphones mobiles et tablettes. Afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du marché en déclin des PC, Intel a investi dans les centres de données, l'internet des objets et les puces pour automobiles.

Consommation

► LVMH se veut prudent pour 2017 après des résultats annuels record et supérieurs aux attentes, portés par une solide progression en Europe et aux Etats-Unis et par un fort rebond en Chine en deuxième partie d'année, dans un environnement devenu plus porteur pour le luxe. Les ventes du groupe ont progressé de 5% à 37,6 milliards d'euros en 2016, un chiffre légèrement supérieur aux 37,25 milliards du consensus. Sa croissance annuelle à taux de change constants a atteint 6%, comme en 2015, dépassant là aussi les 5,0% prévus, et 8% sur le seul quatrième trimestre, au lieu des 5,6% anticipés. Le résultat opérationnel courant, en hausse de 6%, a franchi le cap des 7,0 milliards à 7,026 milliards d'euros et la rentabilité s'est améliorée à 18,7%. Tout en se félicitant des résultats du groupe, son PDG, Bernard Arnault, s'est dit prudent pour 2017. "C'est quand tout va bien qu'il faut être vigilant (...) car l'année pourrait mal tourner", a-t-il averti, évoquant des taux d'intérêt "qui défient la gravité", des cours de Bourse qui "montent de façon tout à fait exubérante" et une évolution géoplitique "difficile à lire". Il a ainsi dit s'attendre à un premier semestre "relativement facile" et à "une deuxième partie d'année beaucoup plus difficile", en raison notamment de comparatifs plus élevés. Bernard Arnault s'est toutefois montré plutôt confiant dans la future politique économique américaine, louant le professionnalisme de l'entourage économique de Donald Trump.

► Starbucks a annoncé une hausse moins forte qu'attendu de ses ventes comparables en Amérique du Nord lors du trimestre écoulé et a réduit sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice 2017, en raison d'une moindre fréquentation de ses cafés aux Etats-Unis. Le titre du groupe trébuchait de 3,8% à 56,26 dollars dans les transactions électroniques à Wall Street. Le groupe de Seattle a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars pour le premier trimestre, clos le 1er janvier, de son exercice décalé. Les analystes anticipaient en moyenne 5,8 milliards, selon le consensus. Le bénéfice par action après ajustement est ressorti à 52 cents, comme attendu. Les ventes des cafés ouverts depuis au moins 13 mois dans la région Amériques ont augmenté de 3% sur le trimestre alors que les analystes prévoyaient une croissance de 3,9%. Sur le seul marché américain, les ventes comparables sont aussi en hausse de 3%, grâce à une augmentation des dépenses des clients alors que le nombre de transactions a baissé. Starbucks a expliqué cette situation par le fait qu'il a modifié son programme de fidélité, qui est désormais conditionné aux dollars dépensés et non plus au nombre de visites. En tenant compte de ce changement, le trafic a été stable.

Pharmaceutique

► Le pôle pharmacie Belux de Pharmagest, au travers de sa filiale Sabco, annonce la signature d'un contrat d'équipement avec le groupement de pharmacies belge Multipharma. Le logiciel Sabco Ultimate (équivalent belge du LGPI Global Services) équipera à partir du mois de juillet 2017 le parc informatique des 300 pharmacies et parapharmacies belges de Multipharma. Sabco équipera alors plus de 850 pharmacies en Belgique. Selon Pharmagest, la part de marché en Belgique passe de 12% au 31 décembre 2016 à 18% grâce à ce partenariat.

► Eli Lilly ne poursuivra pas le partenariat avec Adocia autour de BioChaperone Lispro. La notification a eu lieu par courrier en date du jeudi 26 janvier. L'accord initial avait été scellé en décembre 2014. Adocia reprend donc les droits qui avaient été licenciés, sans frais.

La statistique du jour

