La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

mardi, 31.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la croissance française ainsi que celle en zone euro.

Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en légère baisse ce matin dans le sillage de l’incertitude qui règne autour des futures annonces de Donald Trump à la veille de la publication du compte rendu de la réserve fédérale américaine (qui ne bougera pas ses taux).

Une nouvelle fois ce matin, ce sont les bonnes surprises en zone euro qui sont à l’ordre du jour est qui laissent entendre que 2017 pourrait être l’année du renouveau (économique) pour le vieux continent (pour certains de ses membres en tout cas).

La croissance tout d’abord a montré une accélération au quatrième trimestre 2016 (en ligne avec les attentes). Le PIB de la zone euro a effectivement progressé sur la période octobre-décembre de 0,5% d'un trimestre sur l'autre, contre 0,4% au troisième trimestre, et de 1,8% sur un an. Pour l'année 2016, la croissance est estimée à 1,7% en zone euro et de 1,9% pour l'ensemble de l'Union européenne. Au niveau des mauvais élèves, c’est encore une fois la France qui rate largement les objectifs du gouvernement français (1.1% contre 1.4% attendu). Et dire qu’en septembre 2016, le ministre de l’économie et des finances de l’hexagone affirmait haut et fort que la croissance du pays n’irait pas au-dessous de 1.5%.

L’inflation ensuite puisqu’au lendemain de la publication de statistiques probantes en Allemagne, la zone euro n’est pas en reste. On a en effet appris que l'inflation avait atteint en janvier son plus haut niveau depuis février 2013 avec une progression de 1,8% sur un an, ce qui marque une accélération par rapport à la hausse de 1,1% du mois de décembre et à celle de 0,6% enregistrée en novembre. Si ce sont les prix de l’énergie qui tirent la statistiques, force est de constater que nous ne sommes plus très loin de l’objectif de la banque centrale européenne (BCE).

Suite à ce chiffre (probant), François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre du conseil des gouverneurs de la BCE a tout de même signifié que les inquiétudes concernant un retour de l'inflation en zone euro apparues ces derniers temps dans le sillage de chiffres supérieurs aux attentes étaient très exagérées. Les membres de la BCE devront cependant bientôt ouvrir les yeux en admettant la réalité : La déflation est bien loin derrière nous….

Le chômage finalement poursuit toujours sa baisse dans la zone euro. Le taux de chômage s'est effectivement établi à 9,6% en décembre, contre 9,7% en novembre et signe son plus faible niveau depuis 2009. Le bon élève de la classe demeure bien évidemment l’Allemagne qui, avec un taux de 5.9%, signe le plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990. L’Allemagne connait un taux de 6,1% sur l'ensemble de l'année 2016, après 6,4% en 2015, 6,7% en 2014 et 6,9% en 2013.

Si la BCE peut continuer de se montrer insatisfaite du niveau de l’inflation en arguant que la progression des prix de l’^énergie y est pour beaucoup, elle ne pourra pas longtemps fermer les yeux sur la progression de la croissance et la baisse du chômage en zone euro. Quel que soit son mandat….

Les indices américains ont fini en baisse hier soir suite aux remous suscités par le décret de Donald Trump sur l’immigration (voir Point 2) et des informations (non confirmées) suggérant que les annonces de baisses d’impôts seraient repoussées à … 2018.

Le Dow Jones a quitté la zone des 20'000 points et a connu sa plus forte baisse depuis le 8 novembre 2016.

Si certains investisseurs pensent que la lune de miel entre le nouveau président américain et Wall Street est finit, il convient cependant de raison garder. La baisse constatée hier est plus à mettre sur le compte d’une légère pris de bénéfice après les records atteints par les 3 indices américains la semaine passée. Ces 3 derniers séances ont vu les valeurs les plus vendues (shortées) baisser de la manière la plus importante depuis l’élection du 8 novembre 2016.

Au niveau des secteurs, conséquence directe du décret sur l’immigration de Donald Trump, les compagnies aériennes et le compartiment des nouvelles technologies, qui a abondamment recours à la main-d’œuvre étrangère, surtout dans la Silicon Valley, ont pesé sur la tendance. American Airlines (-4,37%), United Continental (-3,63%) et Delta Air Lines (-4,1%) figurent parmi les plus fortes baisses de l'indice S&P des valeurs industrielles, qui a perdu 0,8%.

Du côté des technologiques, Microsoft, Alphabet et Netflix affichent des replis compris entre près de 1% et 2,5%.

Les cours du pétrole ont terminé en franche baisse hier soir, les craintes de rebond de la production américaine prenant le dessus sur les réductions promises par l’Opep. Le secteur de l’énergie est celui qui a le moins bien performé depuis le début de l’année….

Signe de la nervosité du marché, l'indice de volatilité du CBOE a pris 1,30 point, sa plus forte progression depuis début novembre.

Le dollar a perdu près d’1 pourcent face à un panier de devises, goutant peu les rumeurs concernant le report de la baisse des impôts et le décret concernant l’immigration.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,488%, contre 2,482% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,079%, contre 3,060% précédemment.

Statistiques américaines

Il y avait hier plusieurs statistiques économiques américaines intéressantes, voici ce que nous avons noté :

La Fed sous pression

L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains a atteint en décembre son plus haut niveau en plus de deux ans à l’avant-veille de la réunion de la réserve fédérale américaine (Fed). En détail, l'indice PCE a crû de 0,2% en décembre par rapport à novembre.

Rappelons que l’indice PCE est l'indicateur préféré de la Réserve fédérale pour l'inflation.

Dépenses des ménages en hausse

Les dépenses des ménages aux Etats-Unis ont progressé plus vite que leurs revenus en décembre. Les dépenses ont avancé de 0,5%, davantage que ne le prévoyait le consensus tandis que les revenus des ménages ont progressé de 0,3%.

La progression de 0,5% des dépenses, le plus fort taux en trois mois, représente un bon point pour l'économie alors que la consommation tire traditionnellement la croissance américaine (2/3 du composant du PIB).

Sur l’année 2016, les dépenses ont avancé plus vite qu'en 2015 à +3,8% contre 3,5%.

Hausse des revenus des ménages

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en rythme séquentiel le mois dernier, après +0,1% en décembre.

Le consensus anticipait de son côté une hausse légèrement supérieure de 0,4%.

Le secteur de la Tech US est-il à risque ?

Les décisions de Donald Trump concernant l’immigration n’ont pas seulement fait descendre dans la rue les bien-pensants et les personnes qui se sont découvert une âme charitable du jour au lendemain. En effet, on a vu, parmi la foule bon nombre de dirigeants de sociétés informatiques et startups. En cause, le risque qui pèse sur le Visa H-1B et qui fait trembler toute la Silicon Valley. Décryptage.

H-1B

Contrairement à son appellation, le H-1B n’est pas une maladie mais bien est une catégorie de visa attribuée aux travailleurs « professionnels ». Généralement, un candidat au visa H-1b aura au moins un diplôme universitaire de 4 années ou une expérience professionnelle équivalente, et viendra pour travailler dans le domaine de son éducation ou expérience antérieure.

Des exemples courants de professionnels travaillant à titre professionnel comprennent les ingénieurs, les enseignants, les avocats, les comptables, les infirmières et en majeure partie les professionnels de l’informatique tels que les programmeurs, les analystes de systèmes, les administrateurs de bases de données.

La ruée sur le H-1B

La ruée annuelle aux visas d’immigration H1B aux Etats-Unis, réservés aux travailleurs hautement qualifiés, a pris fin en avril 2016. Selon les chiffres diffusés par le service de l’immigration, le record de 2015 a été dépassé : Plus de 240 000 requêtes ont été déposées entre le 1er et le 7 avril pour 85'000 visas (contre 233'000 demandes l’an dernier et 172’500 en 2014). Pour la quatrième année, les candidats, qui ont payé de 7’000 à 10'000 dollars les frais d’avocat et de dossier, seront départagés par tirage au sort.

Même si parmi les visas H1B, dont le seuil est fixé par le Congrès, 20'000 sont réservés aux titulaires de masters de sciences et technologie.

La Silicon Valley, en déficit chronique de programmeurs qualifiés, proteste depuis des années contre un système qui non seulement limite ses possibilités d’embauche, mais laisse à une loterie le soin de choisir les candidats, indépendamment de leur talent.

Rappelons qu’en 2015, toutes les stars de l’internet criaient au scandale, elles avaient été rejointes par l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg et une pléiade de grands patrons qui avaient même créé une association pour défendre ces jeunes étrangers qui demandaient à venir travailler aux Etats-Unis.

Ce que disent les ingénieurs

Annonce type publié sur les sites spécialisés : « Si la réputation et la demande sont au plus haut, le vrai challenge est de trouver une startup qui puisse sponsoriser le visa de travail. La plupart du temps les ingénieurs étrangers sont embauchés sous visa H1B. Ces derniers sont limités par le gouvernement américain, et la demande est de fait bien plus haute que le nombre de visas H1B distribués chaque année. Le challenge se trouve donc ici. Surtout que ces visas ne sont pas distribués tout au long de l’année, mais uniquement une fois par an. Avec le H1B, vous pourrez travailler dans n’importe quelle société américaine. Le visa H1B est beaucoup plus intéressant que les autres Visa sur les moyens et longs termes car si l’emploi ne se plait pas dans son entreprise il sera libre de changer. »

Des différences de point de vue

En 2014, le président démocrate en exercice, Barack Obama, souhaitait même faciliter l’entrée « d’immigrants hautement qualifiés, diplômés et entrepreneurs prêts à contribuer à l’économie américaine ». Et ainsi répondre à la demande du marché.

Mais Donald Trump (dont la femme aurait obtenu ce même visa en 1996…) a déclaré lors de sa campagne présidentielle bien connaître le visa H1B pour l’avoir utilisé lui-même dans le cadre de ses activités. Pour ses opposants, le visa H1B nivelle par le bas les salaires locaux en faisant appel à une main d’œuvre étrangère qualifiée qui peut être moins bien payée.

Conclusion

Si le problème de l’obtention des Visa H 1B ne date pas d’hier comme on a pu le constater, de nouvelles restrictions pourraient coûter très cher aux entreprises technologiques et aux startup majoritairement sis dans la Silicon Valley. Une fuite des « cerveaux étrangers » serait une véritable catastrophe pour cette industrie.

Rappelons que plusieurs sociétés emblématiques de la Silicon Valley ont été fondées par des immigrants de la première ou de la deuxième génération (Google, Facebook, Amazon, Oracle, IBM, Uber, eBay et même Tesla). Rappelons que le père du fondateur d’Apple, Steve Jobs, était syrien. Tout un symbole….

La BCE va-t-elle craquer ?

Amélioration des données économiques en zone euro, forte progression de l’inflation en Allemagne : La pression devient de plus en plus forte sur les épaules des dirigeants de la BCE comme nous le rappelons ces derniers mois.

Cette fois-ci cette affirmation ne vient pas de nous mais d’Ewald Nowotny, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Ce dernier a en effet indiqué que l’institution de Frankfurt pourrait commencer à signaler dès cet été le retrait progressif de son vaste programme d'achats d'actifs (QE). La BCE « doit se préparer à des temps meilleurs ».

Si Ewald Nowotny a cependant affirmé que la BCE disposerait de meilleures informations pour prendre une décision dans les prochains mois.

Mario Draghi se voit aussi être sous la pression de l’Allemagne aussi dont le gouvernement ne cesse de répéter que la BCE doit normaliser sa politique monétaire le plus rapidement possible. Rappelons que Sabine Lautenschläger, membre d'origine allemande du directoire de la BCE, a déclaré la semaine dernière avoir bon espoir que la question d'un retrait progressif du QE pourrait bientôt être abordée.

L’Allemagne pavoise

Le taux annuel d'inflation en Allemagne s'est établi à 1,9% en janvier, ce qui constitue son plus haut niveau depuis juillet 2013 proche de l’objectif affiché de la banque centrale européenne (BCE). Le consensus attendait néanmoins un taux annuel de 2%.

En décembre, le taux d'inflation annuel s'était établi à 1,7%. En janvier, les prix à la consommation se sont néanmoins repliés de 0,6% par rapport à décembre 2016, contre un recul de 0,5% attendu. En données nationales non harmonisées, les prix ont augmenté de 1,9% sur un an et ont baissé de 0,8% sur un mois.

L’Allemagne a donc un nouvel argument en sa faveur puisqu’il est clair que l'augmentation de l'inflation, quels qu'en soient les moteurs, conjuguée à la faiblesse des taux d'intérêt conduit à des taux d'intérêt réels encore plus négatifs et pénalise les épargnants du pays.

Les changements politiques impactent les taux

Nous savions que l’année 2017 serait intense au niveau politique et qu’il pourrait potentiellement y avoir des implications économiques fortes en fonction du résultat des urnes. Le week-end passé nous l’a encore démontré avec la victoire surprise (mais massive) lors des élections des primaires socialistes en France de Benoit Hamon.

On a constaté hier une forte progression de l’écart entre les taux à 10 ans allemand et française qui est revenu à des niveaux d’il y a 3 ans. Les investisseurs craignant notamment que le socialiste puisse, en cas de victoire à la présidentielle d’avril/mai 2017 annoncer des mesures fiscales impopulaires (pour les entreprises).

Benoit Hamon n’est effectivement pas n’importe qui et son programme économique à des relents d’extrême-gauche (voire communiste pour certains observateurs).

Ci-dessous son programme (compilé par l’Agence Reuters)

POUVOIR D'ACHAT

- Création d'un Revenu universel d'existence : augmentation dans un premier temps du RSA de 10% à 600 en 2017, versé à tous les ayants droit et tous les jeunes de 18 à 25 ans, puis extension à toute la population, montant de 750 euros à terme.

- Revalorisation immédiate du Smic et des minima sociaux de 10%, hausse du point d'indice de la fonction publique.

TRAVAIL

- Abrogation immédiate de la loi Travail.

- Création d'un droit inconditionnel au temps partiel.

- Statut unique pour tous les actifs.

- Requalification des employés "ubérisés" en salariés.

FISCALITÉ

- Fusion impôt sur le revenu-CSG, individualisé et plus progressif grâce à l'augmentation du nombre de tranches.

- Création d'un impôt unique sur le patrimoine, progressif, net des dettes, comprenant notamment la taxe foncière et l'ISF.

- Modulation de l'impôt sur les sociétés en fonction de la part de bénéfices réinvestis, conditionner le CICE à des résultats sur emploi, écologie et réduction du temps de travail.

- Renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale des entreprises.

- Création d'une taxe sur les robots intelligents pour financer la protection sociale.

ENTREPRISES

- Conseils d'administration plus représentatifs, droit de veto des salariés sur les choix stratégiques dans les entreprises de plus de 2.000 salariés.

- Renforcer l'implication des syndicats dans la prise de décisions stratégiques, encourager la syndicalisation.

- Egalité salariale femmes-hommes : renforcement des sanctions inscrites dans la loi, contrôles plus systématiques.

- Statut des dirigeants de grandes entreprises, encadrer les rémunérations, prohiber les stock options, fin des retraites chapeaux si démission ou de perte de confiance du conseil.

ECOLOGIE

- Sortie du diesel à l'horizon 2025, fin de l'avantage fiscal, installation de bornes de recharge électrique.

- Objectif de 50% d'énergies renouvelables en 2025.

- Programme d'investissements agricoles de 5 milliards d'euros pour soutenir agroécologie et circuits courts.

EUROPE

- Alliance des gauches pour imposer un moratoire sur le Pacte de stabilité et le traité TSCG jusqu'à l'adoption d'un traité excluant les dépenses d'investissement du déficit et introduisant une logique de coordination.

- Annulation de la dette contractée par les pays de l'UE depuis 2008 et détenue par d'autres Etats européens, mutualisation de la dette européenne, évolution des statuts de la BCE et facilitation du financement direct des Etats.

- Adoption d'un traité social européen avec un Smic européen à hauteur de 60% du salaire moyen et harmonisation fiscale.

- Suspension de l'accord de libre-échange avec le Canada.

SANTÉ

- Equité des aides à l'accès aux complémentaires santé.

- Légalisation du cannabis avec encadrement de sa distribution et prévention.

LOGEMENT

- Renforcement des sanctions à l'encontre des communes qui ne respectent pas la loi en matière de logements sociaux.

EDUCATION

- Recrutement de 40’000 enseignants, scolarité obligatoire dès 3 ans, revalorisation des salaires des enseignants et de la carrière des enseignants-chercheurs avec créations de postes.

- Création d'un service public de la petite enfance et d'un service public du soutien scolaire.

- Droit universel à la formation tout au long de la vie.

INSTITUTIONS

- Septennat unique du président de la République.

- Trois mandats identiques consécutifs maximum.

- Droit de vote des étrangers aux élections locales.

- Dose de proportionnelle à l'Assemblée, réforme du Sénat.

MÉDIAS

- Loi anti-trust dans les médias.

On ose imaginer (sans parti pris) que si Benoit Hamon devait accéder au pouvoir dans près de 4 mois, cela pourrait avoir des répercussions extrêmement importantes sur l’avenir économique du pays. Ce d’autant plus qu’il vient de tendre la main à Jean-Luc Mélenchon, communiste et président du mouvement La France insoumise (c’est tout dire….).

Aujourd’hui

Aujourd’hui nous surveillerons la croissance française ainsi que celle en zone euro.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans l’attente de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (qui commence cet après-midi et s'achèvera demain), qui évaluera la politique de Donald Trump depuis son entrée à la Maison blanche, le 20 janvier. Les indices devraient aussi évoluer en fonction des nouvelles déclarations du président américain.

Tendance asiatique

Les indices chinois étant fermés ce matin pour cause de jour férié (nouvel an) il fallait bien évidemment se focaliser sur la réunion de la banque central japonaise (BoJ).

Cette dernière a laissé sa politique et sa prévision d’inflation pour 2017 inchangées avouant à demi-mot que la nouvelle politique économique du président américain pourrait avoir une influence sur ses futures décisions. Lors de cette réunion, le comité de politique monétaire de la BOJ a voté en faveur du maintien des taux d'intérêt à des niveaux très bas et a maintenu à 1,5% sa prévision d'inflation, très surveillée, pour l'exercice débutant en avril. La banque centrale a en revanche relevé ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours et le suivant. Le comité de politique monétaire a voté à sept voix contre deux en faveur du maintien de l'objectif de rendement des emprunts d'Etat japonais à un niveau proche de zéro. Le taux de certains dépôts détenus par les banques commerciales a également été laissé à -0,1%. Dans son rapport trimestriel, la BOJ a réduit sa prévision d'inflation des prix à la consommation cette année à -0,2%, contre -0,1% précédemment. Pour l'exercice 2018, elle a conservé une projection de 1,7%. La BOJ anticipe également une croissance de 1,4% cette année, à comparer à 1% précédemment, et de 1,5% pour l'exercice suivant, contre 1,3% auparavant.

Ces déclarations n’ont pas réellement satisfait les investisseurs qui craignent un regain du Yen face au dollar.

Actualité

Donald Trump a limogé la ministre de la Justice ("Attorney general") des Etats-Unis, qui a annoncé lundi qu'elle refusait de défendre le décret sur l'immigration signé vendredi par le président. Dans un geste rare, l'"Attorney general" Sally Yates, désignée par Obama et qui assure l'intérim en attendant la confirmation par le Sénat de Jeff Sessions, s'est prononcée contre la défense du décret dans un communiqué à ses équipes. Elle disait douter que la défense de l'ordre présidentiel soit "en ligne avec l'obligation solennelle de l'institution de toujours rechercher la justice et défendre ce qui est juste".

Donald Trump est susceptible de signer aujourd’hui un décret sur la cybersécurité, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Energie / Utilities

► Meyer Burger a fixé à 0,98 CHF le nouveau prix de conversion pour son emprunt convertible de 100 mio CHF, échéance 2020. Le montant a été ajusté suite aux conditions acceptées par créanciers obligataires lors de l'assemblée du 25 novembre, indique le groupe. Le prix est désormais fixé à 25% au-dessus de la moyenne du cours de l'action Meyer Burger pondérée par les volumes quotidiens entre le 3 et le 30 janvier 2017, selon le communiqué. Sur cette base, quelque 102 mio de nouvelles nominatives peuvent être émises dans le cadre d'une conversion totale de l'emprunt de 100 mio CHF.

► En Amérique du Nord, la filiale d'EDF spécialisée dans les énergies renouvelables a le vent en poupe et entend bien accroître ses capacités au-delà des 4.400 MW installés actuellement. Pour appuyer son plan de développement 2017-2020 aux Etats-Unis, EDF Renewable Energy a signé des accords avec plusieurs fabricants de turbines éoliennes (Vestas, Siemens, General Electric) pour sécuriser l'approvisionnement d'équipements pouvant aller jusqu'à 3.000 MW. La demande est forte outre-Atlantique, souligne le CEO d'EDF North America, Tristan Grimbert, grâce d'une part à l'appel de l'amélioration du mix énergétique global, mais aussi du fait des politiques privées qui poussent certaines entreprises à opter pour l'énergie verte.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole poursuit sa baisse ce matin en Asie sous l'effet des inquiétudes quant à une augmentation de la production américaine qui réduirait les effets des baisses annoncées par l'Opep.

Industrie / Minières / Automobile

► General Motors et Honda vont créer une unité de production commune de piles à hydrogène dans le Michigan (nord), ont-ils annoncé dans un communiqué commun. Les deux constructeurs ont déjà un partenariat pour développer cette technologie présentée comme susceptible de motoriser des véhicules totalement propres car ne rejetant que de la vapeur d'eau.

► Dufry a prolongé de dix ans sa concession auprès de l'autorité portuaire de Jersey pour la distribution d'articles hors taxes sous la marque World Duty Free au départ de l'aéroport de Jersey. Le nouveau contrat prévoit par ailleurs l'augmentation de moitié de la surface de vente, qui passe à 750 m2, précise le détaillant bâlois mardi dans un communiqué.

► Givaudan a amélioré ses ventes et sa rentabilité en 2016, profitant notamment d'effets de change favorables, a annoncé mardi le spécialiste des arômes et parfums. La direction, qui a confirmé ses objectifs à moyen terme, a relevé le dividende pour la 16e fois consécutive et promet d'en faire autant pour la suite. Le bénéfice net a progressé de 3,1% à 644 mio CHF, tandis que le résultat brut d'exploitation s'est enrobé de 5,2% à 1,1 mrd. La marge afférente s'est par contre contractée de 0,2 point de pourcentage à 24,1%, a détaillé le groupe. Le chiffre d'affaires a pour sa part atteint 4,7 mrd CHF, en hausse de 6,1%. Sur une base comparable, la croissance des ventes a atteint 4,2%. Hormis le bénéfice net, qui est ressorti légèrement en dessous des 681 mio attendus par les analystes, les autres chiffres clés sont quasiment conformes aux prévisions. Le groupe propose de verser un dividende de 56 CHF en numéraire par action, correspondant à une progression de 3,7% par rapport à 2015. Givaudan a confirmé ses objectifs à moyen terme énoncés précédemment, soit une hausse du chiffre d'affaires de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes.

► SGS a ouvert en Equateur un laboratoire pour la préparation de tests de minéraux. Cette installation est située à Guayaquil et a la capacité de réaliser 2000 à 2500 préparations par mois

► Regi Aalstad, membre du conseil d'administration du groupe Geberit, quittera ses fonctions à l'occasion de la prochaine assemblée générale, en avril. La future ex-administratice entend se concentrer sur d'autres tâches, explique le géant des techniques sanitaires mardi dans un communiqué. La recherche d'un successeur a d'ores et déjà débuté.

► Airgas va passer de grosses augmentations tarifaires à compter du 1er mars prochain sur plusieurs séries de produits, ou dès que les contrats en cours le permettront. La filiale américaine d'Air Liquide a prévu des hausses de 10 à 15% sur la vente en vrac ou au détail d'oxygène, d'argon, de dioxyde de carbone, d'hélium et d'hydrogène, sur les gaz de spécialités et combustibles et sur les mélanges industriels ou médicaux. Des augmentations tarifaires de 3 à 5% toucheront les matériels de soudure et les produits de sécurité, tandis que les prix de location des cylindres et des réservoirs connaîtront une inflation de 10 à 15% dès le 1er février ou dès que les contrats le permettront.

Financières

► La Réserve fédérale (Fed) a annoncé que les banques américaines totalisant moins de 250 milliards de dollars d'actifs seraient exemptées de la partie "qualitative" des tests de résistance auxquels la banque centrale soumet le secteur bancaire chaque année, et qui passent par un examen approfondi des systèmes de gestion des risques des établissements. Les banques en question devront en revanche continuer à satisfaire aux niveaux de fonds propres exigés dans le cadre de ces "stress tests."

► Deutsche Bank est sur le point de passer des accords avec les autorités américaines et britanniques en vue de régler des litiges liés aux "transactions miroirs" de clients russes, ont déclaré des sources à Reuters.

► UniCredit a annoncé prévoir une perte nette 2016 de 11,8 milliards d'euros et a fait savoir que ses ratios de solvabilité à fin 2016 ne répondaient pas aux exigences imposées par la Banque centrale européenne (BCE). Ces données soulignent la nécessité de l'augmentation de capital de 13 milliards d'euros que la première banque d'Italie prépare pour renforcer son bilan. Dans un document de préparation à la levée de fonds, UniCredit explique la dégradation de ses ratios de fonds propres par les charges exceptionnelles de 12,2 milliards d'euros qu'elle prévoit d'inscrire dans ses comptes du quatrième trimestre afin de renforcer la couverture de ses créances douteuses. Sans ses charges exceptionnelles, la banque dit qu'elle aurait réalisé un bénéfice net l'an dernier.

► HBM Healthcare Investments (HBM) a enregistré une perte nette de 20 mio CHF sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2016/2017, contre un bénéfice de 101 mio un an plus tôt. Cette dernière table sur des perspectives "positives", mais sur une période marquée par la volatilité. La valeur nette d'inventaire (VNI) s'est repliée de 0,9% sur un an à 133,43 CHF par action sur la période close fin décembre. La fortune nette de HBM s'est quant à elle réduite de 8,8% à 930,6 mio, comparé au début de l'exercice, a précisé l'entreprise dans son rapport d'activité. La direction est néanmoins optimiste pour la nouvelle année, qui a démarré positivement en Bourse pour le secteur de la santé.

Informations et Technologies

► Microsoft s'apprête à solliciter le marché obligataire avec une émission jumbo (multi-tranches). L'éditeur américain de logiciels va émettre des obligations de maturité trois ans, cinq ans, sept ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans, d'après un document publié par les banques en charge de l'opération. Selon un investisseur, les banques ont indiqué que chacune des tranches pourrait atteindre un montant de deux milliards de dollars

Consommation

► Luxottica a annoncé avoir enregistré une hausse de 2,8% de son chiffre d'affaires en 2016, à 9,08 milliards d'euros, en ligne avec les attentes des analystes. La progression à taux de change constants s'élève à 3,9%, au-dessus de la fourchette donnée par le groupe, qui visait une augmentation de 2 à 3%, et ce, s'est-il félicité, "malgré un environnement économique plus incertain". Au quatrième trimestre, les ventes ont connu une accélération, avec une hausse de 6,3% (5,2% à taux de change constants), pour atteindre 2,14 milliards d'euros. L'Amérique du Nord reste le principal marché du groupe, qui y a réalisé 59% de son chiffre d'affaires sur l'année. Suivent l'Europe (19%) et l'Asie-Pacifique (13%).

► Carrefour veut fixer le prix d'introduction en Bourse de sa filiale brésilienne dès le deuxième trimestre, a-t-on appris auprès de deux sources directement au fait du dossier, dans un contexte de regain de dynamisme des IPO dans la première économie latino-américaine. Selon l'une des sources, le distributeur français s'attend à ce que l'IPO en Bourse de Sao Paulo s'inscrive dans une nouvelle salve d'introductions en Bourse attendue fin avril et compte bien que les investisseurs puissent valoriser sa filiale à une prime de 25% sur son homologue GPA dont la capitalisation boursière atteint 14,5 milliards de reals (4,3 milliards d'euros).

► Les informations obtenues par Bloomberg laissent penser que Diageo va dévoiler une nouvelle marque pour tenter de titiller le Jameson de son rival, qui représentait à lui seul plus des trois-quarts du marché américain de l'irish whiskey en 2015. Or ce segment est en vive croissance : +19% en 2015 contre +0,3% pour le scotch et 4,6% pour le bourbon outre-Atlantique. Les volumes sont encore faibles mais progressent rapidement. Diageo est sorti il y a deux ans du segment en cédant Bushmills à José Cuervo en échange de la tequila Don Julio.

Pharmaceutique

► Sanofi, Novo Nordisk and Eli Lilly, qui sont parmi les leaders sur le traitement du diabète, sont visés par une action de groupe aux Etats-Unis par des patients qui les accusent d'entente sur les prix. La procédure, déposée devant un tribunal du Massachusetts, affirme que les trois groupes se sont entendus pour augmenter simultanément les prix au public de l'insuline de 150% sur cinq ans.

► Novartis a annoncé avoir obtenu de la Commission européenne l'homologation de son médicament Vorubia (everolimus) pour le traitement de crises partielles réfractaires chez les patients âgés de plus de deux ans souffrant de la sclérose tubéreuse (TSC). Le médicament de Novartis devient ainsi le premier à être homologué pour traiter ce type de pathologie dans les 28 pays de l'union, plus l'Islande et la Norvège, se félicite le laboratoire dans un communiqué.

La statistique du jour

