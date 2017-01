La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

lundi, 30.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la croissance espagnole, le sentiment industriel en zone euro, l’inflation en Allemagne et l’inflation aux Etats-Unis.

John F. Plassard



Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en baisse pour le premier jour de la semaine, les investisseurs prenant quelque peu des bénéfices avant une semaine qui sera chargée au niveau des statistiques économiques (emploi américain vendredi), des résultats d’entreprises américaines (la semaine la plus chargée des trimestriels avec notamment Apple, Facebook et Exxon) et des réunions monétaires (BoJ, BoE et Fed).

Il y avait pourtant de quoi se réjouir ce matin en zone euro en tout cas. On a en effet tout d’abord appris que la confiance des entreprises s’était encore améliorée en janvier en zone euro. En détail, la confiance des entreprises et des ménages de la zone euro s'est renforcée pour le cinquième mois consécutif en janvier et a atteint son plus haut de 6 ans. L'indicateur de climat économique, un indice composite de confiance de l'industrie, des services, des consommateurs, des secteurs de la construction et du commerce de détail, a atteint 108,2 en janvier, son plus haut niveau depuis mars 2011, après 107,8 en décembre. Le consensus prévoyait 107,9.

Ces chiffres confirment tout d’abord l’amélioration de la diffusion du crédit aux entreprises publiée la semaine passée mais confirme aussi que le momentum de la croissance observée au cours des derniers mois de 2016 se poursuit en ce début d'année.

En Espagne, nous avons pris connaissance d’une bonne surprise aussi. On a en effet appris que l'Espagne a vu son PIB progresser de 3,2% en 2016, gardant ainsi le même rythme qu'en 2015 alors que la majeure partie du consensus pariait sur une dégradation due, entre autres, aux incertitudes politiques. C’est le treizième trimestre consécutif de croissance depuis la fin 2013.

Cette croissance a été favorisée par les bas prix du pétrole, été nourrie par la reprise de la consommation liée à la baisse du chômage et par les exportations et les bons chiffres du secteur du tourisme, qui a battu des records en 2016. Nous conservons ainsi notre vision positive sur l’économie du pays.

Finalement, signalons une information qui devrait plaire au gouvernement allemand mais moins autres membres de la zone euro. On a appris ce matin que l'excédent des comptes courants allemands devrait avoir inscrit un nouveau record en 2016 à 297 milliards de dollars, dépassant ainsi celui de la Chine pour devenir le plus élevé au monde. Un tel montant équivaudrait à 8,6% du PIB et dépasserait donc largement le plafond de 6% recommandé par la Commission européenne. Rappelons que la Commission européenne et les Etats-Unis appellent depuis longtemps les autorités allemandes à soutenir la demande intérieure et les importations pour favoriser la réduction de l'excédent courant. Les critiques à l’encontre de Berlin devraient donc se poursuivre voire s’intensifier….

Les indices américains ont fini sans tendance vendredi soir. Le Nasdaq a néanmoins établi un nouveau record historique en clôture. La semaine restera marquée par le passage du Dow Jones au-dessus de la barre psychologique des 20'000 points.

La séance a été marquée par la publication d’une croissance économique américaine qui a nettement décéléré au 4ème trimestre, s'affichant à 1,9% en rythme annualisé (1ère estimation). Sur l'année 2016, le PIB de la première économie mondiale n'a progressé que de 1,6% (voir point 1). Par ailleurs, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de façon inattendue en décembre.

Aux valeurs individuelles, Intel (+1,12%) et Microsoft (+2,35%), qui ont annoncé jeudi des résultats meilleurs que prévu, ont largement contribué à la hausse du compartiment technologique. La capitalisation de Microsoft, plus forte hausse du Dow, a franchi le seuil des 500 milliards de dollars pour la première fois depuis près de 17 ans.

Chevron, plus forte baisse du Dow et premier contributeur au recul de l'indice, a cédé 2,37% après la publication d'un bénéfice trimestriel nettement sous le consensus.

Le secteur des supermarchés a perdu du terrain alors que Donald Trump maintient le ton agressif adopté lors de sa campagne vis-à-vis du Mexique, fournisseur majeur de produits, notamment alimentaires, pour les consommateurs américains.

Au lendemain de propos suggérant qu'une taxe de 20% pourrait être imposée sur les produits venant du Mexique, les titres Wal-Mart Stores et Kroger ont perdu plus de 1%, tandis que Whole Foods Market a abandonné 2,82%.

Les cours du pétrole ont achevé vendredi une semaine hésitante par une baisse, plombés par un indicateur confirmant le risque d'une reprise de la production américaine cette année.

La volatilité est restée extrêmement faible tout au long de la séance puisque le VIX a inscrit un nouveau plancher historique à 10,30. Preuve en est, le Dow Jones a fluctué 95% du temps entre 20’075 et 20'100 points (moins de 0,15% de volatilité).

Les volumes du jour ont été en dessous de la moyenne journalière de ces 30 derniers jours.

Le dollar a progressé face à un panier de devises mais n’a pas réussi à repassé en-dessous des 1.07 face à l’euro. Sur la semaine cependant le billet vert (l’indice) est en baisse pour la 5ème semaine de suite.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,482%, contre 2,509% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,060%, contre 3,089% précédemment.

Statistiques américaines

Il y avait vendredi des statistiques économiques extrêmement intéressantes car elles avaient trait à la fin de l’année 2016 et marquaient ainsi la fin des « années Obama » :

Une croissance américaine inquiétante

Au quatrième trimestre 2016, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 1,9% en termes annualisés. Il s'agit d'un net ralentissement par rapport à la hausse du PIB de 3,5% enregistrée au troisième trimestre (plus fort taux de croissance depuis deux ans). Le consensus attendait pour sa part une progression de 2.2%.

Le chiffre du jour est légèrement en-dessous de la moyenne observée depuis la fin de la crise financière (+2.1%).

L’une des raisons de la baisse est à mettre sur le compte de la décélération de la consommation des ménages américains (2/3 du PIB) qui a progressé de 2.5% en termes annualisés au quatrième trimestre, après une augmentation de 3% au troisième trimestre. Signalons cependant que les achats de biens durables, comme les automobiles, ont fortement progressé de 10,9% au cours du dernier trimestre (troisième trimestre consécutif de hausse). Le revenu disponible des ménages a quant à lui progressé de 3,7% après +4,1%.

L’autre raison réside dans la chute des exportations (-4,3%) qui reculent le plus fortement depuis le premier trimestre 2015. Elles avaient augmenté de 10% au troisième trimestre.

La contribution du commerce extérieur au PIB du quatrième trimestre a aussi été négative, de -1,70 point de pourcentage, alors que la balance commerciale avait contribué à la croissance à hauteur de 0,85 point de pourcentage au troisième trimestre.

Du côté des bonnes nouvelles, l'investissement des entreprises s’est accéléré, les achats de biens durables progressant de 3,1% après quatre trimestres consécutifs de baisse. Ce rebond traduit entre autres la reprise des forages et de l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz avec la remontée des cours des hydrocarbures.

Enfin, on a appris que la bonne tenue de la demande intérieure avait incité les entreprises à restocker: le rythme d'accumulation des stocks a atteint 48,7 milliards de dollars sur le trimestre, après 7,1 milliards seulement au trimestre précédent. Les stocks ont ainsi contribué au PIB à hauteur d'un point de pourcentage.

Hausse de l’inflation

L'inflation aux Etats-Unis s'est renforcée au quatrième trimestre, sous l'effet notamment de la hausse des prix de l'essence. L'indice PCE, qui mesure les prix liés aux dépenses de consommation des ménages et constitue l'indicateur préféré de la Fed pour l'inflation, a crû de 2,2% au quatrième trimestre, en rythme annualisé. Hors alimentation et énergie, l'indice est ressorti en progression de 1,3%.

3. Banques Centrales au menu mais 2 destins différents

Cette semaine sera extrêmement animée au niveau du rendez-vous des banques centrales puisque ce n’est pas moins de de trois institutions monétaires d’importance qui se réuniront. Avec des objectifs cependant assez différents…

La BoJ

La banque centrale du Japon (BoJ) se réunira cette semaine dans une situation un peu particulière. En effet, si d’habitude c’est la grise mine qui est de mise face à une croissance qui ne redémarre pas et surtout une inflation en berne, les choses semblent s’améliorer ces dernières semaines : Plus forte croissance en près de trois ans du secteur manufacturier japonais en janvier, premier excédent commercial en 2016 pour la première fois en six ans et confiance retrouvée du gouverneur de la BoJ lors du dernier forum de Davos.

Ce d’autant plus que ce regain d’optimisme intervient près de 5 mois après une prise de conscience du gouvernement japonais tout entier. On se souvient en effet qu’en septembre 2016, la BoJ avait décidé de ne plus se focaliser sur l'accroissement de la base monétaire, qui ne parvenait pas à relancer l'inflation mais qu’elle allait plutôt tenter de contrôler les rendements des bons du Trésor pour soulager les groupes financiers.

La BoJ reconnaissait ainsi à demi-mot que son gigantesque programme de rachat d'actifs, en place depuis déjà trois ans et demi, ne permettait pas de générer le rythme de hausse des prix de 2 % promis, à maintes reprises, par Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la banque centrale. Abandonnant, sans l'admettre pleinement, son objectif d'élargissement de la base monétaire, l'institution comptait se concentrer sur un hypothétique contrôle des courbes de rendement des obligations japonaises. Elle avait ainsi expliqué qu'elle allait s'efforcer de maintenir le rendement des obligations à 10 ans autour de 0 %, avec l'espoir de voir se redresser les rendements des titres de plus longue échéance.

La BoE

La tâche de la banque d’Angleterre est un peu différente. En effet, si les effets du Brexit ont été « atténués » par la baisse violente de la livre sterling les questions demeurent. Non pas sur la croissance passée (qui en 2016 a été meilleure que celle de l’Allemagne par exemple) mais bien sur cette année.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, vient d’ailleurs, dans une audition devant le parlement, d’assurer que le Brexit ne constituait plus le principal risque pour la stabilité financière du Royaume-Uni, après une traversée sans trop d'encombres des premiers mois qui a suivi la décision-choc de quitter l'UE. Le processus de Brexit n'en est toutefois qu'à ses prémisses et les négociations formelles de sortie entre Londres et Bruxelles n'ont pas encore commencé.

La banque centrale serait même prête à normaliser sa politique monétaire en suivant l’exemple américain pour éviter entres autre une surchauffe de l’inflation. Rappelons que l'inflation britannique a atteint son plus haut niveau depuis mi-2014 en décembre 2016 (les prix à la consommation ont augmenté de 1,6% sur un an), portée par une hausse du tarif des transports aériens et la baisse de la livre sterling.

La Fed

La réserve fédérale américaine (Fed) se retrouve dans une situation un peu ambigüe. En effet, si elle vient de relever ses taux d’intérêt en décembre dernier (entre 0,50% et 0,75%) en indiquant qu’il devrait y avoir 3 hausses de taux en 2017, le destin de la normalisation est aussi lié aux futures décisions politiques misent en place par le nouveau président Donald Trump.

En effet, l’institution dirigée par Janet Yellen devrait attendre de voir avec plus de clarté la magnitude, la composition et le calendrier des dispositions de relance budgétaire (réduction d'impôts et dépenses d'infrastructures) promises par le président républicain. En effet, ces mesures expansionnistes, de même que les forts droits de douane que veut imposer Donald Trump pourraient s'avérer inflationnistes et forcer la Fed à accélérer ses hausses de taux.

Rappelons aussi que Janet Yellen a récemment déclaré que vu l'incertitude des mesures à venir, les attentes sur les taux d'intérêt changeront dans la mesure où les perspectives du FOMC sur l'économie changeront. Rappelons que la croissance du dernier trimestre 2016 publié vendredi passé à fait état d’une croissance de « seulement » 1.9% contre 3.5% au trimestre précédent.

Yalta 2

Le président Donald Trump multiplie ces derniers jours les déclarations concernant l’immigration, mais aussi concernant les barrières douanières qui pourraient être rapidement mise en place aux Etats-Unis. Au risque de sa fâcher avec le reste du monde (zone euro, Chine, Amérique du sud, …).

Il y a cependant deux pays qui semblent échapper aux foudres du républicain : La Grande-Bretagne et … la Russie. Serait-ce le renouveau de la conférence de Yalta du 11 février 1945. Analyse.

Rappel

Pendant une semaine, au bord de la mer Noire, Churchill, Staline et Roosevelt se concertent sur le sort futur de l'Allemagne et du Japon dont la défaite ne fait plus de doute. Les trois chefs alliés projettent de démilitariser l'Allemagne et de la découper en trois zones d'occupation.

Ils proposent aussi de réunir une conférence internationale en vue de remplacer la défunte Société des Nations (SDN). Ce sera l'ONU.

Churchill plaide pour qu'en plus des Trois Grands (États-Unis, Royaume-Uni, URSS), la France et la Chine disposent aussi d'un siège permanent à la tête de la future institution.

Bien entendu, il n'est pas question de contester à l'URSS les territoires qu'elle a déjà annexés ou s'apprête à le faire. C'est ainsi qu'elle conserve les États baltes, la Moldavie, la Carélie, la Pologne orientale et même la Prusse orientale.

Cette conférence des trois puissances alliées, est une rencontre des vainqueurs, pour évoquer le destin des vaincus… Se pose alors l'incontournable question : Où était le Général de Gaulle ?

La France n'avait tout simplement pas été invitée à Yalta. Symboliquement, le pays n'était donc pas considéré comme un vainqueur.

Un revers cinglant pour le général de Gaulle, qui espérait redonner à la France son rang de grande puissance en se plaçant en position d'arbitre entre les Alliés américains et britanniques d'une part, et les Soviétiques d'autre part.

L’aspect économique

En 1945 Roosevelt avait promis à Staline un crédit de 4,5 milliards de dollars pour le rétablissement d'après-guerre du pays pour plusieurs raisons. Tout d’abord car il savait que la Russie proposait aux Américains un grand nombre de concessions, des conditions exceptionnelles pour les investissements et ensuite qu’il méditait secrètement l'idée d'une économie de marché en URSS. De plus, le président américain comptait surtout sur les institutions internationales (ONU...) à mettre en place en commun accord avec le Royaume-Uni, la Chine (alors non communiste) et l’URSS pour conforter la suprématie économique, idéologique et politique des Etats-Unis.

Aujourd’hui il n’est pas insensé de faire quasiment le même parallèle.

L’Etat islamique est-il le mouvement nazis de 1945 ?

Au-delà de la volonté de développer des relations économiques ensemble, un autre sujet d’importance lie ces trois nations : Le terrorisme et l’Etat islamique. Si Churchill, Staline et Roosevelt voulait la fin du nazisme, Poutine, Trump et May veulent aujourd’hui la mort de l’Etat islamique. On sait que les Etats-Unis et la Russie ont des liens militaires particuliers en Syrie (avec la Turquie notamment). Le Brexit pourrait pousser la Grande-Bretagne à être beaucoup plus active militairement parlant.

Conclusion

Lors du Printemps Arabe en décembre 2010, nous avions affirmé que le volet géopolitique de la région pourrait être totalement redessiné et que la vague de réfugiés qui en découlerait aurait des influences (humaines bien évidemment mais aussi) politiques et économiques sur la zone euro (Printemps Arabe, été européen – Le Temps).

Aujourd’hui, suite à l’élection de Donald Trump et de ses premières déclarations, nous affirmons qu’un Yalta 2 n’est pas à exclure avec la redistribution d’une nouvelle carte géopolitique mondiale. Avec toutes les conséquences économiques que cela pourra avoir.

Cette semaine

Cette semaine sera sous le signe des réunions monétaires. La Banque d’Angleterre (BoE) la banque du Japon (BoE) et bien évidemment la réunion de la réserve fédérale américaine (Fed).

S’il n’y aura pas de conférence de presse ni de hausse de taux, il faudra cependant lire attentivement le communiqué de presse.

Aujourd’hui nous surveillerons la croissance espagnole, le sentiment industriel en zone euro, l’inflation en Allemagne et l’inflation aux Etats-Unis.

Demain il faudra faire attention à la production industrielle au Japon, à la réunion de la banque centrale du Japon (BoJ) et à la croissance française ainsi qu’en zone euro.

Mercredi on se tournera tout d’abord vers les chiffres manufacturiers en Chine, vers l’ISM manufacturier et bien évidemment vers la Fed.

Jeudi, c’est la réunion de la Banque d’Angleterre (BoE) qu’il faudra analyser, tout comme les chiffres sur l’emploi américain.

Finalement, vendredi nous observerons les ventes au détail en zone euro et l’emploi aux Etats-Unis.

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin avant une (nouvelle) semaine faste en statistiques économiques et en réunions de Banques centrales.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en légère baisse ce matin de plus en plus inquiets avant une semaine qui pourrait voir le nouveau président américain faire des annonces concernant l’évolution des taxes douanières américaines. Les volumes sont cependant assez faibles ce matin dans le sillage de la clôture de indices chinois (nouvel an).

Actualité

Donald Trump a annoncé dimanche soir que les Etats-Unis se mettraient à émettre à nouveau des visas pour tous les pays une fois mises en place des politiques de sécurité du territoire américain dans les 90 prochains jours.

Les procureurs généraux de Californie et de l'Etat de New York, deux bastions du Parti démocrate, examinent les moyens de contester la légalité du décret signé par Donald Trump interdisant temporairement l'accès au territoire américain à des ressortissants de sept pays musulmans.

Benoît Hamon a largement remporté dimanche la primaire organisée par le Parti socialiste pour choisir son candidat à l’élection présidentielle, avec environ 58% des voix face à Manuel Valls.

Fitch a abaissé la note de solvabilité de la Turquie, de BBB- à BB+, en raison de la période d'instabilité ouverte par le putsch avorté du 15 juillet et de l'impact de la purge menée par Ankara. "Les évènements politiques et sécuritaires ont affaibli la performance économique (...). L'ampleur de la purge, qui s'est étendue aux médias et à d'autres groupes, a perturbé certains acteurs économiques", affirme l'agence dans son communiqué.

Fitch Ratings a annoncé avoir confirmé la note souveraine à long terme "BBB+" de l'Espagne, assortie d'une perspective "stable". "La note et la perspective reflètent "une économie espagnole à forte valeur ajoutée, la vigueur de la reprise économique, le redressement en cours du secteur financier et l'amélioration du compte courant, avec toujours un niveau élevé de chômage et de ratios d'endettement, un dérapage budgétaire et de l'incertitude sur le plan politique", écrit l'agence dans son communiqué, comme le 30 juillet lors de la dernière confirmation de sa note.

Standard & Poor's a confirmé la note "AAA" du Liechtenstein, ainsi que la perspective stable, a indiqué le service de communication de la principauté. La notation tient compte de la solidité des finances publiques du petit Etat et les efforts consentis pour conformer la place financière aux règles internationales.

Energie / Utilities

► Un consortium de groupes énergétiques polonais a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord avec EDF pour racheter au groupe français des actifs en Pologne. Ce consortium est composé des entreprises publiques Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Energa et PGNiG Termika.

► Engie (ex-GDF Suez) a annoncé dimanche avoir remporté un contrat pour construire, exploiter et assurer la maintenance d'une centrale de cogénération d'électricité en Arabie Saoudite, dont le coût total d'investissement est estimé à 1,2 milliard de dollars

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère baisse ce matin en Asie malgré la baisse du dollar (face à un panier de devises).

Industrie / Minières / Automobile

► Les bénéfices 2017 de Ford seront amputés à hauteur d'au moins 600 millions de dollars par l'impact sur la livre sterling du vote britannique en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré son directeur général Europe à Reuters

► Toyota, qui dominait le secteur automobile mondial depuis des années, a annoncé des ventes en petite hausse en 2016, à 10,18 millions de véhicules, ce qui le place derrière Volkswagen.

► Tepco a trouvé un possible débris de combustible nucléaire sous le réacteur numéro 2 de la centrale de Fukushima-Daiichi, site en mars 2011 de la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl, rapporte le diffuseur public NHK.

► Metall Zug a généré l'an dernier un chiffre d'affaires tout juste supérieur à 950 mio CHF, contre 928 mio un an plus tôt. Le groupe anticipe une progression plus que proportionnelle de sa rentabilité opérationnelle, selon le rapport provisoire publié lundi. Dopé par les 5 mio CHF issus de la cession du site de Ballwil, l'excédent d'exploitation est devisé au-delà de 90 mio CHF, contre 81 mio comptabilisés l'an dernier. Le résultat final doit s'avérer meilleur que la perte nette de 8,2 mio CHF essuyée en 2015.

Financières

► Credit Suisse pourrait se voir condamné à payer un dommage de quelque 150 mio CHF dans le cadre d'une enquête du Ministère public genevois. Ce dernier reproche à la banque d'avoir violé les devoirs les plus élémentaires de surveillance et pourrait l'accuser d'avoir contrevenu à la législation sur le blanchiment d'argent, ont rapporté la "SonntagsZeitung" et "Le Matin Dimanche", citant une lettre à un tribunal.

► Allianz a engagé des discussions informelles sur l'éventualité d'un rachat de l'australien QBE Insurance, rapporte dimanche le quotidien économique Handelsblatt en citant des sources. Le président du directoire d'Allianz, Oliver Bäte, a rencontré avant Noël le directeur général de QBE, John Neal, et il a évoqué la possibilité d'une offre d'achat à 15 dollars australiens par action, qui valoriserait QBE à 20 milliards de dollars australiens (14,1 milliards d'euros), précise l'article.

Informations et Technologies

► Snap, la société mère du très populaire service de messagerie en ligne Snapchat, doit publier des données sur sa situation financière d'ici une semaine dans le cadre des préparatifs de son introduction en Bourse, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier. L'entreprise de Venice, en Californie, va rendre public le document d'enregistrement jusqu'à présent confidentiel qu'elle a déposé auprès des autorités américaines l'automne dernier

► Mediawan, la société créée l'an dernier par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, a annoncé être en négociations exclusives pour racheter le producteur et distributeur audiovisuel Groupe AB pour 270 millions d'euros environ.

► Gemalto annonce fournir à Al Rajhi Bank, premier établissement financier d'Arabie saoudite, sa solution d'émission instantanée de cartes de paiement pour ses guichets en libre-service de nouvelle génération. La technologie de Gemalto permet le remplacement en toute sécurité des cartes de paiement EMV qui peuvent être imprimées en quelques minutes sur place. Les clients peuvent ainsi renouveler à tout moment leur carte de paiement de façon immédiate, rapide et pratique.

Consommation

► McDonald's a annoncé qu'il cédait ses restaurants dans les pays nordiques au fondateur et président de la société britannique de capital-investissement Terra Firma Capital Partners dans le cadre d'une restructuration annoncée.

Pharmaceutique

► Sartorius Stedim Biotech a encore produit un millésime 2016 de haut niveau, conforme aux objectifs de la direction et aux prévisions de la place, grâce à une forte dynamique dans toutes les régions du globe, notamment en Asie. Les comptes devraient poursuivre leur ascension cette année. Une publication solide, mais le marché n'en attend pas moins d'une entreprise qui dépasse régulièrement ses projections et qui est valorisée en conséquence. La société provençale a réalisé un chiffre d'affaires de 1,051 milliard d'euros en 2016, en progression de 18,9% en données publiées et de 20,4% à taux de change constants. L'EBITDA courant bondit de 24,8% pour atteindre 288,7 millions d'euros, soit une marge de 27,5% après 26,2% en 2015. Le bénéfice net courant s'accroît dans les mêmes proportions, pour s'établir à 176,6 ME (+26,8%). Le groupe, qui comme à son habitude avait plusieurs fois relevé ses prévisions en cours d'année, visait dernièrement une croissance de 17 à 20% de ses ventes à taux de change constants et une marge d'EBITDA de l'ordre de 27,5%

► Sanofi annonce la nomination de Kathleen Tregoning au Comité Exécutif à compter du 27 février 2017. Madame Tregoning était jusqu'à présent Senior Vice-Président, Affaires Générales de Biogen.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP