La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

mercredi, 21.12.2016

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la confiance du consommateur en zone euro ainsi que des statistiques sur l’immobilier américain.

Les futures sur les indices américains évoluent sans réelle tendance ce matin. Le Dow Jones pourrait cependant franchir aujourd’hui la fameuse résistance des 20'000 points.

Avant cela il convient de noter quelques statistiques assez impressionnantes concernant cet indice.

En effet, le Dow n’a pas connu 2 jours de baisse consécutive depuis 8 semaines. Cela fait 7 semaines de suite que l’indice a terminé en hausse ce qui n’était plus arrivé depuis décembre 2014.

La plus forte baisse journalière depuis la victoire de Donald Trump a été de « seulement » 1.09%. Finalement pour ceux qui aiment les comparaisons, signalons qu’à la fin de 1989 le Nikkei avait frôlé les 40'000 points (comme le Dow Jones les 20'000) et l’indice japonais s’était progressivement effondré pour arriver en-dessous de 8'000 points en 2003. Autre pays, autres circonstances et autre époque bien entendu…. À l’époque le Japon n’était pas en phase de normalisation, mais juste devant la fameuse décennie perdue.

En parlant de normalisation, la thématique semble de plus en plus faire son chemin en Europe aussi. On a surtout parlé du Tapering de la banque centrale européenne (BCE) mais la Suède semble aussi être proche d’un progressif ralentissement de ses rachats d’actifs.

En effet, si la banque centrale suédoise a comme prévu laissé ses taux inchangés (son taux d'intervention à -0,5%) ce matin et étendu son programme de rachat d'actifs, son comité de politique monétaire n’a jamais paru aussi divisé, avec trois membres en faveur d'une extension du programme d'assouplissement quantitatif et trois autres pour une réduction.

Cette situation inédite a contraint le gouverneur Stefan Ingves à user de son droit de vote pour faire pencher la balance en faveur d'un assouplissement monétaire accru.

C'est la première fois que le cas de figure se présente depuis huit ans en pleine alors que nous étions en pleine crise financière.

Tout en prenant acte du raffermissement de l'économie, la banque centrale a fait valoir que des risques persistaient et pouvaient remettre en cause l'accélération de l'inflation.

À l'annonce de la décision la couronne suédoise s’est raffermie en laissant penser que nous étions plus près de la fin d’un cycle d’assouplissement qu’au début. Il est vrai que les conditions actuelles en Suède laisse planer le doute d’une bulle immobilière notamment.

Les indices américains ont fini en hausse dans une séance qualifiée de très calme. Le Dow Jones est passé à seulement 13 points des 20'000 points…. Le seuil psychologique devrait être dépassé aujourd’hui et bientôt devenir un support. Le Dow Jones et le Nasdaq ont cependant touchés de nouveaux records historiques.

Intéressant de noter que la corrélation entre le Dow Jones et le S&P500 est au plus bas depuis 15 ans.

(re)Signalons (nous avions fait l’observation mi-novembre) que 50% de la progression d’hier tout comme depuis le 9 novembre est à mettre sur le compte de 6 valeurs spécifiques (Goldman Sachs, UnitedHealth, JPMorgan, Boeing, Travelers Cos et Home Depot).

Hier n’a pas déroger à la règle, c’est le secteur financier, avec un gain de 1,12%, qui a connu la plus forte progression. Goldman Sachs, avec un gain de 1,68%, a été le principal contributeur à la hausse du Dow Jones tandis que JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup ont pris entre 1,29% et 1,91%.

Il n’y avait aucune statistique économique américaine à se mettre sous la dent hier.

Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse hier soir, le marché se montrant calme à l'approche des fêtes de fin d'année et en l'absence de nouvelles majeures spécifiques au brut.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,561%, contre 2,534% la veille, et celui des bons à 30 ans à 3,142%, contre 3,121% précédemment.

On reparle de l’élasticité de l’acceptation

Il est toujours facile de dire que certains évènements dramatiques étaient prévisibles. Dans le cas de l’attentat allemand de Berlin cela ne semblait malheureusement n’être qu’une question de jours puisque de nombreux suspects prévoyant des attaques avaient été arrêté dernièrement.

Mais si on regarde sur une plus grande échelle, force est de constater que l’évènement sanglant de la capitale allemande était aussi l’un des risques de l’embrasement de nombreux pays arabes.

En août 2011 (Le Temps, Printemps arabe, automne européen) et en mai 2012 (L'Agefi, L’impact économique réel de la montée des extrêmes) nous affirmions que les magnifiques élans de démocratie découlant du Printemps Arabe pouvaient avoir des répercussions collatérales autant inattendues qu’inquiétantes.

D’un point de vue géopolitique d’abord, puisque les pare-feu face à l’islamisme radical et face à l’Iran s’amenuisaient littéralement, redessinant donc la carte stratégique des pays arabes.

Ensuite, phénomène inquiétant, nous rappelions que l’afflux ou la crainte de l’afflux de migrants fuyant des pays où se déroulaient des drames humains, sans aucunes communes mesures, allait raviver des sentiments nationalistes forts en Europe.

Aujourd’hui, quel que soit l’auteur du massacre de Berlin (et c’est là l’un des drames), la chancelière Angela Merkel risque de devoir faire face à de nouvelles critiques au sujet de sa politique d'immigration.

Avant même de connaître les détails concernant le conducteur du camion, l'un des responsables du parti de droite populiste Alternative pour l'Allemagne (AfD), Marcus Pretzell a Twitté que les victime étaient les « morts de Merkel! ». La figure de proue de l'AfD, Frauke Petry, a quant à elle dénoncé sur son compte Twitter le fait que « L'Allemagne n'était plus sûre face au terrorisme de l'islamisme radical » en mettant en cause la décision de la chancelière d'ouvrir les portes du pays à l'été 2015 à près de 900’000 réfugiés originaires pour l'essentiel du monde musulman fuyant la guerre et la misère.

Environ 300’000 réfugiés supplémentaires sont arrivés en 2016.

Ces meurtres ne laisseront pas seulement des traces de sang. Les conséquences politiques (et bien évidemment économiques) seront importantes ces prochains mois et devraient impacter fortement les élections en France, au Pays-Bas et en Allemagne en 2017.

L’industrie pharmaceutique dans l’œil du cyclone

On savait que l’arrivée au pouvoir d’Hillary Clinton aurait été un facteur négatif pour l’industrie pharmaceutique. Elle avait en effet prévenu (et Twitté à de nombreuses reprises) qu’en tant que présidente des Etats-Unis elle annoncerait immédiatement un plan contre les dérives des prix pratiqués par les industries pharmaceutiques. Le feu aux poudres avait été déclenché par la décision en août 2015 de Martin Shkreli, patron de Turing, d’augmenter de 5’000% ( !) le prix du Daraprim, ,un médicament utilisé par les personnes souffrant du VIH, passé de 13,50 à 750 dollars.

L’arrivée au pouvoir de Donald Trump avait cependant changé la donne. Historiquement, le fait que la présidence et le Congrès soit républicains est favorable pour l’industrie de la pharmaceutique.

Le rejet de la proposition 61 en Californie était aussi un facteur de soutien puisqu’il visait à introduire des mesures pour exercer une pression à la baisse sur les prix des médicaments. Si le scénario du pire a été évité par le secteur de la pharma (malgré le fait que le président américain ait indiqué qu’il voulait une baisse des médicaments), le risque pourrait cependant venir d’autre part et pourquoi pas du Japon ?

Le gouvernement du pays du Soleil levant a en effet annoncé qu'il réexaminerait le prix des médicaments plus intensément afin de réduire le coût croissant des soins

Cette évaluation régulière concernera en outre tous les prix des médicaments vendus sur ordonnance alors qu'il se limitait jusqu'ici aux traitements qui revenaient plus cher que leurs équivalents à l'étranger.

Rappelons que le Japon est le troisième marché mondial derrière les États-Unis et la Chine pour les médicaments sur ordonnance et a dépensé l'an dernier 7.900 milliards de yens (environ 70 milliards de dollars) en remboursements médicaux.

Le système actuel au Japon est accusé de maintenir des prix anormalement élevés dans l'archipel. Mais la tendance est en train de s’inverser.

On sait par exemple que le prix de l'anticancéreux Opdivo (Bristol Myers Squibb et Ono Pharmaceutical) a été divisé par deux au mois de novembre. D’autres médicaments ont aussi commencé à voir leurs prix baisser ce qui a poussé les laboratoires à déclarer que cette décision freinera l'innovation en créant une plus grande incertitude tarifaire….

Le gouvernement japonais pense pouvoir économiser plus de 190 milliards de yens par année. La tendance pourrait bien arriver en Chine voire en Europe rapidement aussi….

Les impacts oubliés d’un euro faible

L'euro a retrouvé ses plus bas niveaux depuis 14 ans face au dollar. La normalisation monétaire d’un côté de l’Atlantique et les risques géopolitiques de l’autre ont récemment appuyé la tendance.

Si personne n’en parle aujourd’hui ce fort mouvement aura bien évidemment des implications positives sur les sociétés européennes.

En effet, les sociétés exportatrices européennes qui facturent en dollar devraient voir leur compétitivité renforcée face à leurs concurrents américains.

Parmi les valeurs les plus favorisées par la baisse de l’euro se trouvent les groupes pétroliers et parapétroliers qui réalisent la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires en dollars.

Les sociétés intervenant dans le secteur aéronautique sont également favorisées, car elles produisent essentiellement en euros et facturent l’intégralité de leur chiffre d’affaires en dollar (attention cependant à la hausse du prix du baril de pétrole).

Si l’effet devise est assez limité au niveau du marché, il a des effets plus importants au niveau des secteurs.

Les gagnants : Les exportateurs. Les secteurs avec des transactions en dollars, incluant les constructeurs automobiles allemand (BMW, Daimler, Porsche, VW), l’aérospatial (EADS), le secteur du Luxe (LVMH) et les semi-conducteurs (STMicroelectronics, Infineon).

D’une manière plus générale toutes les sociétés fortement exportatrices sont favorisées par une baisse de la monnaie unique car la part du chiffre d’affaires réalisée en dollar va mécaniquement s’apprécier dans les comptes de fin d’année publiés en euros.

Les perdants : il y a peu de perdants d’un euro faible, mais la liste inclut des sociétés qui produisent en Asie (Adidas, Puma), des distributeurs globaux (H&M, Delhaize Group) ou d’autre société comme EDF, NextRadio, Carnival, Fresenius Medical Care, Ahold ou Shire PLC.

Aujourd’hui

Aujourd’hui nous nous focaliserons sur la confiance du consommateur en zone euro ainsi que des statistiques sur l’immobilier américain.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse dans l’attente du probable nouveau record pour le Dow Jones et son passage au-dessus du deuil psychologique des 20'000.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent en hausse ce matin en réaction aux nouveaux records enregistrés la veille sur les indices américains. Le nikkei cède toutefois un peu de terrain à la clôture à cause d’un regain de vigueur du Yen face au dollar.

Rappelons cependant que la monnaie nippone a baissé de plus de 14% face au billet vert depuis le début novembre 2016 !

Actualité

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a présenté son plan pour que l'Écosse, qui a voté pour un maintien dans l'Union européenne, reste membre du marché unique en dépit du Brexit, menaçant à nouveau d'un référendum d'indépendance si nécessaire. Dans son plan, elle propose que l'Écosse, qui a voté à 62% pour rester dans l'UE lors du référendum du 23 juin, reste membre du marché unique à travers l'Espace économique européen (EEE) et l'Association européenne de libre-échange (AELE), à l'instar de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein, trois états non-membres de l'UE.

Les Etats-Unis ont annoncé avoir étendu leur liste de sanctions à sept autres hommes d'affaires et huit sociétés russes, certaines publiques, en réaction à l'annexion russe de la Crimée et au conflit en Ukraine, ce qui a déclenché les critiques de Moscou face à une mesure jugée "hostile".

Energie / Utilities

► Areva annonce la signature d'un contrat avec Vattenfall Nuclear Fuel pour la fourniture en 2019 d'assemblages de combustible à destination des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Ringhals. Le groupe fournira son tout dernier type de combustible GAIA pour réacteurs à eau pressurisée (REP).

► L'agence de notation Standard & Poor's annonce dans un communiqué qu’elle confirmait sa note 'a-/a-2' d'EDF après l'abaissement des prévisions 2017 du groupe le 15 décembre, avec une perspective stable

► Pénalisé par la forte baisse des prix sur le marché de l'énergie, Axpo a subi une perte de 1,25 milliard de francs lors de son exercice 2015/2016, clos à fin septembre. L'année précédente, le groupe avait subi une perte nette de 900 millions. Les corrections de valeurs nettes s'élèvent à 1,6 milliard de francs. Les liquidités et accès au marché des capitaux demeurent la priorité, a indiqué le groupe dans un communiqué. De nouveaux investisseurs sont attendus dès 2019. Les prix du commerce de gros de l'électricité sur le marché européen ont chuté de 30% d'une année à l'autre et les prix sont restés bas plus longtemps que prévu, avait expliqué Axpo en septembre. Le groupe a dû notamment inscrire un correctif de valeur pour sa nouvelle centrale de pompage de Limmern (GL).

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en légère hausse ce matin en Asie dans le sillage de la baisse du dollar et avant la publication des stocks de brut américain.

Industrie / Minières / Automobile

► Volkswagen a conclu un accord aux Etats-Unis pour racheter ou réparer environ 80.000 véhicules diesel des marques VW, Porsche et Audi équipés de moteurs 3,0 litres dépassant les seuils autorisés de pollution, a annoncé un juge fédéral américain à San Francisco. Ce dernier, Charles Breyer, a aussi déclaré que l'équipementier allemand Robert Bosch était parvenu à un accord de principe pour mettre fin aux poursuites civiles engagées par des propriétaires de véhicules diesel aux Etats-Unis. Reuters a rapporté lundi que cet accord devrait représenter un montant supérieur à 300 millions de dollars

► Etihad Airways réfléchit à sa stratégie d'investissements dans les compagnies aériennes européennes et cherche une porte de sortie dans le cadre d'une réorganisation qui pourrait conduire au départ de son directeur général James Hogan, ont déclaré à Reuters des sources au sein de l'entreprise et du secteur.

► Vinci a annoncé avoir acquis deux sociétés autoroutières au Pérou pour 1,5 milliard d'euros dette comprise. La société Lamsac est concessionnaire de la section à péage de 25 kilomètres du périphérique de la capitale péruvienne Lima jusqu'en 2049. Pex, l'autre société acquise par Vinci, exploite le système de péage électronique associé à cette autoroute.

► Icade a bouclé la cession du parc d'affaires Nanterre Seine (hors immeuble Axe Seine) et de l'immeuble Défense 3 situé à Nanterre à la Société de la Tour Eiffel, pour un montant global de l'ordre de 145 millions d'euros.

► FedEx a annoncé une hausse de son bénéfice net trimestriel, gonflé par la croissance de toutes ses activités. Le groupe a dégagé sur le trimestre clos le 20 novembre, le deuxième de son exercice décalé, un bénéfice net de 700 millions de dollars, soit 2,59 dollars par action, contre 691 millions de dollars (BPA de 2,44 dollars) un an plus tôt.

► Air Liquide a reçu du régulateur américain du commerce le feu vert pour céder certains actifs à Reliant. La FTC (Federal Trade Commission) a validé le projet, qui faisait partie des engagements pris par le groupe français dans le cadre du rachat d’Airgas pour 13,4 milliards de dollars.

► SGS s'est emparé de la société marocaine Laagrima. Cette dernière, basée à Casablanca, est active dans les analyses pour les marchés alimentaires et touristiques. Fondée en 2002, Laagrima a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 8 mio MAD (0,8 mio CHF),

► Bureau Veritas vient de réaliser l'acquisition de Kuhlmann Monitoramento Agrícola Ltda. (KMA), une société brésilienne spécialisée dans les services de surveillance et d'audit pour le secteur agroalimentaire.

► Dormakaba va racheter certaines activités de sécurité mécanique de Stanley Black & Decker pour un montant de 725 mio USD. La transaction concerne Stanley Commercial Hardware, qui se concentre principalement sur le marché nord-américain, ainsi que GMT en Chine. L'acquisition profitera au bénéfice par action dès le premier jour

Financières

► Banca Monte dei Paschi di Siena a pour l'instant levé environ 500 millions d'euros dans le cadre d'un plan volontaire de conversion de dette en actions, a déclaré une source à Reuters.

► Le secteur bancaire européen est confronté à des problèmes limités mais il doit faire face à la question plus large de sa faible rentabilité et d'un nombre excessif d'établissements, a déclaré Peter Praet, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE).

► Le nombre de gestionnaires et autres responsables des principaux hedge funds londoniens a reculé de 3,5% en 2016 en réponse aux performances décevantes de certains d'entre eux et aux dégagements d'investisseurs. Le nombre total de professionnels enregistrés auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorité réglementaire des activités financières de la City, dans les 15 principaux fonds qui ne recourent pas à la gestion algorithmique, est passé de 890 à 860, selon des données compilées par Reuters.

Informations et Technologies

► Mediaset a fait savoir qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses actifs face à la montée au capital de Vivendi. Le diffuseur italien a notamment fait savoir qu'il allait déposer plainte auprès de l'autorité italienne des communications pour dénoncer le "comportement illégitime" du groupe français, susceptible à ses yeux de faire obstacle à ses "stratégies de développement", et réclamer des mesures "provisoires et urgentes". Vivendi a annoncé détenir 25,75% du capital et 26,77% des droits de vote de Mediaset

Consommation

► Nike a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes des analystes en raison d'une progression de la demande en Chine, en Europe occidentale et sur les marchés émergents. Le titre se négociait en hausse de 4% à 53,89 dollars dans les échanges après la clôture à Wall Street. Le chiffre d'affaires du premier équipementier sportif mondial a grimpé à 8,18 milliards de dollars au trimestre clos le 30 novembre, le deuxième de son exercice décalé, contre 7,69 milliards un an plus tôt. Les analystes attendaient en moyenne des ventes à 8,09 milliards de dollars. Le bénéfice net est pour sa part monté à 842 millions de dollars, soit 50 cents par action, contre 785 millions, ou 45 cents par action, un an auparavant.

► Coca-Cola va débourser 3.2 milliards de dollars pour reprendre les activités d’AB-Inbev en Afrique

Pharmaceutique

► Les discussions entre Actelion et Sanofi progressent malgré les doutes des investisseurs sur la volonté du directeur général du groupe suisse d'aboutir à une transaction, a-t-on appris d'une source en prise directe avec les négociations. Actelion discute d'une possible transaction avec Sanofi après la décision du groupe de santé américain Johnson & Johnson de renoncer à mettre la main sur la biotechnologique suisse. La source fait valoir cependant qu'Actelion doit maintenant conclure une transaction et ne peut pas mettre un terme aux discussions avec Sanofi sans prendre le risque de provoquer une rébellion de ses actionnaires qui pourraient réclamer le renvoi du conseil d'administration. La proposition de Sanofi comporte du cash et également des certificats de valeur conditionnelle (CVR), un titre dont il avait déjà fait usage lors du rachat du laboratoire américain Genzyme en 2011, ont expliqué les sources. Ces titres donnent droit à des versements additionnels aux actionnaires si certains médicaments d'Actelion atteignent des objectifs déterminés.Des investisseurs disent que toute proposition dont les CVR représenteraient plus de 20% de la valeur totale de la transaction ne serait pas bien vue par les actionnaires.

► Allergan a acheté pour 2,9 milliards de dollars LifeCell, une division de l'entreprise Acelity

► Roche a annoncé que l'Agence américaine du médicament (FDA) a prolongé la période d'évaluation pour l'homologation du médicament Ocrevus (Ocrelizumab) jusqu'au 28 mars 2017. Cette période additionnelle est due au fait que le groupe pharmaceutique a dû fournir des données supplémentaires sur le processus commercial du médicament, indique le groupe pharmaceutique.

► Ipsen et Exelixis ont amendé leur accord exclusif de licence pour la commercialisation et le développement du cabozantinib. Le laboratoire français étend ses droits au Canada. Initialement, la licence avait été signée pour toute le globe hors Etats-Unis, Canada et Japon. Exelixis a prévu de conserver les droits aux Etats-Unis et négocie la vente des droits japonais. Ipsen versera 10 millions de dollars de paiement initial à son partenaire, qui est aussi éligible à des paiements d'étapes réglementaires et commerciales et à une redevance sur les ventes.

La statistique du jour

