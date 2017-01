La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

lundi, 23.01.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la confiance du consommateur en zone euro.

John F. Plassard*



Commentaires américain Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en légère baisse dans le sillage du mouvement non-consensuel du dollar qui retrouve ses (bas) niveaux face à l’euro de début décembre 2016. Depuis le 20 décembre le billet vert a perdu près de 3.5% face à la monnaie unique et près de 3% face à un panier de devises. Si ce retour de tendance perturbe les investisseurs, il pourrait cependant faire les affaires du président Donald Trump et de la réserve fédérale américaine (Fed).



En effet on se souvient des tous récents commentaires du nouveau président américain qui a jugé le dollar trop fort dans un interview au Wall Street Journal. Rappelons-nous qu’un billet vert trop fort pourrait nuire aux ambitions de Donald Trump. En effet, si les biens importés deviennent mécaniquement moins chers, cela pourrait cependant devenir un frein à sa grande ambition: la réindustrialisation des Etats-Unis et sa lutte contre le «Made in China» ou, plus généralement, contre les pays à bas coûts qui hébergent la production et la sous-traitance des entreprises américaines.



On se souvient aussi que le dollar fort est l’une des préoccupations de la Fed. Lors de la publication du dernier Beige book, on apprenait que le secteur manufacturier de la région de St Louis entre autre avait exprimé ses inquiétudes sur le dollar fort. Janet Yellen elle-même n’a jamais caché le fait qu’une devise forte pouvait perturber les prévisions de l’institution qu’elle préside.



Phénomène intéressant cependant, on vu une corrélation entre hausse du dollar et des indices depuis l’élection du 8 novembre 2016 suite aux promesses de Donald Trump concernant la réduction massive de la fiscalité des entreprises (de 35% à 15%).

On prévoit que si le républicain devait concrétiser ses projets, les milliards de devises étrangères de bénéfices conservés par les entreprises américaines dans des pays fiscalement plus accueillants pourraient faire leur retour au pays. Les estimations parlent de près de … 2'500 milliards de dollars accumulé à l’étranger.



Bref, le dollar est l’un des actifs qu’il faudra surveiller lors de cette semaine cruciale. Cruciale car on imagine bien que si c’est l’espoir (Hope) qui a conduit les indices à leur niveau actuel, il faudra insuffler rapidement une nouvelle dose d’espoir pour (re) convaincre les investisseurs.





Les indices américains ont fini en légère hausse vendredi soir après l’investiture du 45ème président des Etats-Unis, Donald Trump. Le Dow Jones a ainsi mis fin à 5 séances de baisse consécutives.

Les investisseurs ont semblé assez nerveux dans l’attente d’annonces économiques concrètes. Les promesses doivent effectivement faire place aux mises en place de mesures effectives.

Plus que les secteurs, ce sont les valeurs individuelles qu’il fallait surveiller vendredi. Ainsi, Procter & Gamble a pris 3,25% après un chiffre d'affaires et un bénéfice meilleurs qu'attendus. IBM s'est quant à lui adjugé 2,24% après avoir présenté des prévisions supérieures aux attentes du marché en s'appuyant sur la croissance du cloud et l'analyse de données.

De l’autre côté, General Electric a été la lanterne rouge du Dow Jones avec une baisse de 2,18%, le ralentissement du chiffre d'affaires de plusieurs de ses divisions ayant occulté une hausse de 36% du bénéfice trimestriel et la confirmation des prévisions 2017. Enfin, Bristol Myers Squibb a chuté de 11,28% après avoir décidé de renoncer à mettre sur le marché deux traitements expérimentaux par immunothérapie du cancer du poumon. La nouvelle a profité à Merck & Co, qui a pris 3,65%, la meilleure performance du Dow Jones.

Les volumes échangés ont été de 6,6 milliards d'actions soit légèrement plus que la moyenne journalière (6.1) de ces 30 derniers jours.

Les cours du pétrole ont nettement monté vendredi à New York, repassant même de justesse dans le vert sur la semaine, avant une réunion du comité de surveillance des accords de réduction de l'offre conclus par l'Opep et ses partenaires.

L’Or a poursuivi sa bonne performance et reste l’actif qui a le mieux performé en 2017 (4ème semaine de hausse consécutive).

Le billet vert dollar a souffert de l'absence d'annonces concrètes dans le discours de Donald Trump, cédant 0,3% face à un panier de devises. Le dollar finit ainsi en baisse pour la 4ème semaine consécutive (plus longue série depuis février 2016). Rappelez-vous de la chanson de France Gall….

Les rendements des emprunts d'Etat américains, eux, ont reflué après des plus hauts de deux semaines et demie. Le rendement à 10 ans est revenu à 2,47% après un pic à 2,51%.

Les premières décisions de Donald Trump

Le président des Etats-Unis Donald Trump avait montré la couleur la semaine passée en affirmant que son « vrai premier jour » (real first day) serait aujourd’hui. Cela étant dit il ne fallait pas trop attendre de ses premières déclarations. Cependant, voici ce que nous avons noté qui donne déjà le ton de son début de mandat :

Le discours d’investiture

Il y avait des élans de Richard Nixon, de Roosevelt ou même de Ronald Reagan lorsque Donald Trump a promis de restaurer la grandeur de l’Amérique. Bref, le ton fut fort et même plus engagé que lors de sa compagne électorale. C’est peu dire. Le discours a été d’une rare brièveté (il faut revenir à Jimmy Carter pour trouver un discours plus court, 16.12 minutes et 1455 mots pour être précis).

La Chancelière Angela Merkel a joliment dit que les convictions du nouveau président américain étaient claires…. Un grand journal allemand s’est même avancé en disant que les mots prononcés par Donald Trump n’étaient pas un discours d’investiture mais une déclaration de guerre….

Le 45ème président des Etats-Unis a envoyé un signal sans ambiguïté aux Américains et au monde : Il dirigera la première puissance mondiale comme il a fait campagne, seul et contre tous. Il a d’ailleurs « oublié » de mentionner dans son discours le parti républicain, tout comme ceux qui n’ont pas voté pour lui.

Obamacare

Le président américain Donald Trump a signé vendredi son premier décret présidentiel, peu après la fin sa parade inaugurale, dans lequel il donne l'ordre aux agences gouvernementales d'alléger les réglementations liées à l'Affordable Care Act pendant que le Congrès détermine comment abroger et remplacer la loi. Rappelons qu’une mesure ouvrant la voie à l'abrogation de l'Obamacare a été adoptée la semaine dernière à la Chambre des représentants.

Immobilier

L’une des toutes dernières mesures annoncées par l’ancien président américain Barack Obama fut d’annoncer une réduction des frais hypothécaires pour les achats d’une première maison et pour les personnes avec un revenu moindre. Concrètement, cela aurait réduit à partir du 27 janvier 2017 de 500 dollars le premium annuel d’une personne empruntant 200'000 dollar. Aurait, car Donald Trump a aussi abrogé ce décret de dernière minute.

Environnement

Si je sors un court instant de ma réserve d’objectivité, c’est clairement l’un des thèmes majeurs qui me pose problème. En effet, l'administration présidentielle de Donald Trump s'est engagé à éliminer le plan d'action pour le climat et d'autres régulations environnementales mises en place par le démocrate Barack Obama, selon des documents mis en ligne vendredi sur le site internet de la Maison blanche après l'investiture. Ces documents portent notamment sur l'objectif de « maximiser l'utilisation des ressources américaines, nous libérant de la dépendance au pétrole étranger » et indiquent que « l'administration Trump va embrasser la révolution des gaz et huiles de schiste pour offrir emplois et prospérité à des millions d'Américains ». On peut aussi y lire que « Nous avons trop longtemps freiné notre secteur de l'énergie par des régulations contraignantes. Le président Trump s'engage à éliminer ces politiques nuisibles et inutiles comme le plan d'action pour le climat ». Finalement toujours selon ce document « La levée de ces restrictions aidera grandement les travailleurs américains, augmentant les salaires de plus de 30 milliards de dollars sur les sept prochaines années. »

Brexit

S’il est de coutume que le nouveau président américain rencontre rapidement le/la premier/ère ministre britannique, cette année cela a une toute autre signification. En plein Brexit, on imagine bien que la réunion qui se déroulera ce vendredi pourrait découler sur des accords qui pourraient avoir une importance significative pour l’avenir économique de la Grande-Bretagne….

Nafta

Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président mexicain Enrique Peña Nieto samedi au lendemain de son investiture à la présidence des Etats-Unis. Rappelons (comme nous l’indiquions vendredi matin) que le nouveau président américain a fait de la renégociation de l'Accord de libre-échange d'Amérique du Nord (Aléna ou NAfta), qui unit les trois pays, l'une de ses priorités. Rien n’a pour l’instant filtré de leurs discussions à part quelques banalités.

Les flux

Selon l’excellente étude hebdomadaire publiée par Bank of America Merrill Lynch, on a appris que les flux d'investissements vers les fonds collectifs dédiés aux actions avaient ralenti sur la semaine au 18 janvier, signe d'un moindre appétit pour le risque des investisseurs.

Les fonds obligataires ont enregistré une quatrième semaine consécutive d'entrées nettes à hauteur de 4,5 milliards de dollars.

Les fonds dédiés aux métaux précieux, l'or principalement, ont en revanche bénéficié de leurs premières souscriptions nettes en dix semaines et des plus élevées en cinq mois à 1,3 milliard de dollars.

Les entrées nettes sur les fonds actions ont représenté 1,7 milliard de dollars, dont 2,5 milliards de dollars sur ceux spécialisés sur les valeurs japonaises. En revanche, les fonds en actions américaines et en actions européennes ont subi des dégagements à hauteur respectivement de 2,5 milliards et de 700 millions de dollars. Les fonds en actions émergentes ont bénéficié de souscriptions nettes pour la deuxième semaine consécutive mais pour un montant net limité de 64 millions de dollars.

Et dire que l’on se plaint du manque d’inflation

Nous vous en parlions déjà en 2016, le Venezuela allait connaitre une année record en terme d’inflation et une très forte baisse de sa croissance.

Le verdict vient de tomber. Et il fait mal. On a en effet appris que les prix à la consommation au Venezuela avaient progressé de … 800% ( soit un record historique) en 2016 tandis que le PIB s'était effondré de 18,6% (plus forte contraction depuis 2003) selon des chiffres provisoires établis par la banque centrale. Pour mémoire, en 2015, le PIB vénézuélien s'était contracté de 5,7% et l'inflation avait été de 181%

Les raisons sont à mettre sur la baisse du cours du prix du baril de pétrole et d’une guerre économique (selon les dires du président vénézuélien) avec les Etats-Unis. Cependant les raisons sont aussi domestiques puisque le contrôle des changes très strict imposé par le gouvernement vénézuélien empêche les entreprises de s'approvisionner en dollars, ce qui freine les importations et provoque des pénuries de matières premières, de pièces détachées et donc de produits finis.

Rappelons que le secteur pétrolier est pratiquement l'unique source de devises du pays et que son activité a baissé de 12,7% en 2016 selon les données publiées par l’agence Reuters. Dans le secteur non-pétrolier, la contraction a atteint 19,5%.

Pour compenser ces chiffres démesurés de l’inflation, le gouvernement a notamment dû hausser le salaire minimum de 454% l’année passée (5 hausses au total dans le courant de l’année).

Conséquence directe, la peur de voir le Venezuela faire défaut sur sa dette extérieure s'est par ailleurs traduite par une envolée des rendements de ses obligations, les investisseurs exigeant en moyenne 21 points de pourcentage de plus que pour les emprunts du Trésor américain de même échéance.

Cette semaine

Si cette semaine sera dictée par les déclarations et les annonces du nouveau président américain Donald Trump, il faudra cependant surveiller plusieurs statistiques importantes :

Aujourd’hui, nous suivrons avec attention la confiance du consommateur en zone euro.

Demain, ce sont les statistiques concernant les services manufacturiers/services en Allemagne et en zone euro qui retiendront notre attention, tout comme des statistiques concernant l’immobilier américain.

Mercredi c’est l’IFO allemand et le ZEW en Suisse qu’il faudra surveiller, ainsi que les stocks de brut américains.

Jeudi, c’est la croissance en Grande-Bretagne et des statistiques sur l’emploi américain qui animeront la séance.

Vendredi finalement il ne faudra surtout pas manquer l’inflation au Japon, la croissance des prêts en zone euro et la croissance des Etats-Unis pour le 4ème trimestre 2016.

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin dans l’attente des premières annonces concrètes (ou dans l’espoir de) de la nouvelle administration de Donald Trump.

Nous observerons aussi de très près la nouvelle baisse du dollar qui arrive sur des niveaux techniques très importants face à l’euro notamment et confirme nos craintes du 6 janvier 2017 (France Gall et le dollar),

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent en baisse globalement ce matin dans le sillage de la baisse du dollar qui prend définitivement le consensus de court. Les investisseurs restent aussi actuellement sur leur faim dans l’attente des déclarations et des annonces du nouveau président américain. On imagine en effet l’impact que pourrait avoir sur le Nikkei ou les indices chinois une renégociation des barrières douanières….

Actualité

John Williams, le président de la Réserve fédérale de San Francisco, a répété souhaiter que la banque centrale américaine resserre sa politique monétaire sans attendre que ses objectifs d'emploi et d'inflation ne soient dépassés, pour éviter d'avoir à "écraser la pédale de frein". Le vieillissement de la population active et la faible croissance de la productivité devraient empêcher la croissance des Etats-Unis de dépasser durablement un rythme d'environ 2% par an, a expliqué John Williams lors d'une conférence organisée par le Bay Area Economic Institute.

L'Allemagne doit se préparer à une période turbulente avec la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis, a déclaré dimanche le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Le libre-échange et la coopération transatlantique en matière de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme sont prioritaires pour Berlin, a-t-il ajouté.

Le Parlement turc a approuvé samedi le projet de réforme constitutionnelle souhaité par le président Recep Tayyip Erdogan, ouvrant la voie à l'organisation d'un référendum populaire. Le texte a été adopté par 339 voix sur 550, neuf de plus que le seuil de la majorité qualifiée requise pour qu'il soit soumis au vote des citoyens turcs.

Le département américain d'Etat a annoncé samedi qu'il n'enverrait pas de délégation aux pourparlers de paix intersyriens qui s'ouvrent à Astana, la capitale du Kazakhstan, sous l'égide de la Russie et de la Turquie.

Marine Le Pen a appelé samedi les électeurs européens à se "réveiller" et à suivre l'exemple des Américains et des Britanniques lors des scrutins des prochains mois, à l'occasion d'un congrès réunissant à Coblence, en Allemagne, les représentants de partis d'extrême droite.

La Russie doit abandonner l'idée d'une levée prochaine des sanctions que lui ont imposées les Occidentaux contre son implication dans le conflit en Ukraine et à la suite de l'annexion de la Crimée, en 2014, a déclaré dimanche le Premier ministre russe Dmitri Medvedev.

Energie / Utilities

► Schlumberger a déclaré ne pas s'attendre à une reprise "spectaculaire" de ses marchés à l'international à court terme alors qu'en Amérique du Nord, les producteurs de pétrole et de gaz de schiste sont déjà en train de relancer leur activité. Le groupe américain a fait état d'une baisse de plus de 8% sur un an de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2016, la vigueur de l'activité au Moyen-Orient et en Amérique du Nord n'ayant pas suffi à compenser la faiblesse de l'Amérique latine, de l'Europe, de la Russie et de l'Afrique. "Nos activités internationales ressemblent actuellement à un ressort enroulé fortement comprimé", a déclaré le PDG, Paal Kibsgaard, lors d'une téléconférence avec des analystes financiers.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en hausse ce matin en Asie grâce à la baisse du dollar et la réunion de l’Opep. On a en effet appris ce week-end que les pays producteurs de pétrole avaient estimé que l'accord de décembre était bien respecté et en bonne voie de parvenir à l'objectif fixé de réduction globale de 1,8 million de barils par jour, lors d'une réunion d'évaluation à Vienne. Par ailleurs, .la Russie a annoncé avoir réduit sa production de pétrole d'environ 100’000 barils par jour.

Industrie / Minières / Automobile

► Meyer Burger a remporté des commandes en Asie pour un total de 19 mio CHF, a-t-il annoncé. La livraison des produits auprès des trois clients est prévue au second trimestre.

► SGS a généré un chiffre d'affaires de 5,99 mrd CHF en 2016, soit 4,8% de mieux que lors de l'exercice précédent. Sur une base pro forma, ajustée des effets de change, la croissance est de 6,0%, indique le groupe dans son rapport annuel. Un programme de rachat d'actions est prévu à hauteur de 250 mio, ainsi qu'un relèvement de 2 CHF du dividende. Le résultat avant intérêts et impôts en revanche s'est étiolé de 0,7% à 816 mio CHF, même si sur une base ajustée il affiche une progression de 1,6%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est de 543 mio, en recul de 1,1% par rapport à 2015, alors que le bénéfice ajusté (hors effets d'acquisition) a grappillé 0,6% pour s'établir à 629 mio. Les résultats publiés par le groupe sont globalement inférieurs au consensus, en particulier la performance opérationnelle. Seul le bénéfice net ajusté, attendu par le consensus à 623 mio CHF, s'est avéré supérieur aux prévisions.

► Interroll a publié un chiffre d'affaires en nette hausse de 11,3% à 401,5 mio CHF l'année dernière, soit en progression de 10,4% en monnaies locales, selon des résultats provisoires. Le bénéfice net est attendu en hausse de 20% au minimum par rapport à 2015, a indiqué le spécialiste des solutions de convoyage de marchandises. L'excédent brut d'exploitation devrait progresser de 10% au minimum. L'amélioration de la performance s'explique par des ventes en hausse, une discipline rigoureuse en matière de coûts et d'investissement et une amélioration de la productivité, selon le communiqué. Les entrées de commande ont atteint 405,2 mio CHF en 2016, soit une hausse de 5,2% par rapport à l'année dernière. En monnaies locales, l'augmentation est de 4,4%. Les résultats sont clairement au-dessus des prévisions des analystes. Le consensus s'était en effet fixé à 392,1 mio CHF pour le chiffre d'affaires. La direction d'Interroll n'avait quant à elle pas formulé d'objectifs chiffrés.

► L'action de Takata, qui pourrait être contraint au dépôt de bilan, a de nouveau dévissé, de près de 18%, à la Bourse de Tokyo, portant à 56% son recul depuis une semaine.

Financières

► La Société générale paiera 50 millions de dollars pour solder un litige portant sur la commercialisation de prêts immobiliers titrisés, a annoncé la justice américaine. Dans le cadre de l'accord de règlement négocié, la banque française a reconnu avoir induit en erreur des investisseurs, parmi lesquels des institutions financières bénéficiant d'une garantie de l'Etat fédéral, sur les produits financiers concernés, a précisé dans un communiqué Robert Capers, procureur fédéral de New York.

► Le Crédit agricole a annoncé l'inscription d'une charge de 491 millions d'euros sur sa filiale LCL à cause du bas niveau des taux d'intérêt qui affectera le résultat net 2016, mais le groupe bancaire a réaffirmé les objectifs de son plan stratégique à moyen terme. Crédit agricole a précisé que cette dépréciation de l'écart d'acquisition impacterait directement le résultat net, part du groupe, qui sera publié le 15 février mais qu'elle n'affectait pas sa solvabilité, sa liquidité ou sa politique de dividende.

► Morgan Stanley et Citigroup ont identifié la majeure partie des postes qu'ils auront à transférer hors du Royaume-Uni une fois celui-ci sorti de l'Union européenne, a-t-on appris de sources proches des réflexions en cours. Morgan Stanley, dont la majeure partie des équipes européennes sont basées en Grande-Bretagne, devra déménager jusqu'à 1.000 postes dans les ventes, le trading, la gestion du risque, le juridique et la conformité, tout en réduisant la taille de son "back office" au profit d'autres pays, a précisé l'une des sources.

► Deux grands fonds d'investissement d'Abou Dhabi (International Petroleum Investment Company (Ipic) et Mubadala Development Company) ont fusionné, donnant naissance à Mubadala Investment Company avec des actifs de 117 milliards d'euros, a rapporté dimanche la presse locale.

Informations et Technologies

► Vivendi pourrait reprendre les négociations avec Mediaset, mais seulement à condition que l'italien retire sa plainte, apprend-on de plusieurs sources. Les principaux points sur lesquels pourraient porter des discussions restent à déterminer, ajoutent ces sources, mais elles incluraient la filiale de télévision payante Premium TV de Mediaset et peut-être d'autres actifs du groupe italien contrôlé par la famille de l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi.

► Apple a déposé une plainte contre Qualcomm accusant le fournisseur de puces pour smartphones de réclamer des prix excessifs pour sa technologie et d'avoir cherché à sanctionner le fabricant de l'iPhone pour sa coopération avec des régulateurs coréens qui enquêtaient sur Qualcomm. La plainte, qui a été déposée devant un tribunal de Californie mardi, reproche à Qualcomm d'avoir cherché à imposer des conditions de prix "onéreuses, déraisonnables et coûteuses" pour ses brevets en usant de sa position de fournisseur de puces essentielles à la conception des téléphones mobiles. Qualcomm a ainsi empêché Apple de pouvoir choisir un autre fournisseur, d'après la plainte. Apple réclame également la restitution d'un milliard de dollars de remises que Qualcomm aurait conservé pour sanctionner le fabricant de l'iPhone d'avoir participé à une enquête des régulateurs en Corée du Sud.

► La Chine a créé un fonds de 100 milliards de yuans (13,6 milliards d'euros) pour soutenir l'investissement dans le secteur de l'internet, a annoncé dimanche l'agence officielle Chine nouvelle. Le fonds, qui bénéficie du soutien du gouvernement chinois, vise à contribuer à faire de la Chine un acteur majeur dans la technologie sur internet, précise l'agence.

► Foxconn envisage d'installer une usine de fabrication d'écrans plats aux Etats-Unis dans le cadre d'un investissement de plus de sept milliards de dollars (6,54 milliards d'euros), a annoncé dimanche le PDG du géant taïwanais d'électronique, Terry Gou.

► Le gendarme de la Bourse américaine, la SEC, a ouvert une enquête pour déterminer si Yahoo aurait du informer plus vite les investisseurs des attaques informatiques dont il a été l'objet, affirme dimanche le Wall Street Journal

► Samsung Electronics a confirmé qu'un défaut de batterie était à l'origine de l'incendie de certains de ses smartphones Galaxy Note 7, mettant hors de cause aussi bien le logiciel que les matériaux de fabrication de ce téléphone haut de gamme.

► Altice confirme son statut d'ogre du moment dans les médias, comme le démontrent les déclarations du PDG d'Altice Media, Alain Weill, dans le cadre du "Buzz Média TDF - Le Figaro". Une rencontre intervenue après la publication de la dernière vague d'audiences des radios Médiamétrie, qui place RMC au coude-à-coude avec Europe 1 pour la première fois de son histoire. Alain Weill a même été interrogé sur l'opportunité de racheter sa rivale. Si Europe 1 était à vendre, nous examinerions le dossier, a expliqué celui qui dirige désormais les médias au sein d'Altice. Mais je crois qu'Arnaud Lagardère est très attaché à Europe 1, tempère-t-il. Quant à Canal+, il y a eu des contacts, confirme le dirigeant, même si formellement, il n'y a aucun processus. Si un jour le dossier se présente, nous le regarderons comme une affaire importante, a-t-il toutefois ajouté

Consommation

► Chopard a vivement ressenti l'an dernier la vigueur du franc. Le repli du chiffre d'affaires sur le front des montres a toutefois pu être partiellement compensé par les ventes de bijoux. "Mais côté bénéfice, nous avons encore fortement pâti du franc fort", déclare le patron de Chopard Karl-Friedrich Scheufele en entretien avec l'hebdomadaire alémanique Zentralschweiz am Sonntag. Les produits haut de gamme se sont néanmoins très bien écoulés. Les montres les plus accessibles ont relativement bien marché. "C'est surtout la catégorie milieu de gamme - qui reste chère pour les revenus moyens - qui a souffert", explique Karl-Friedrich Scheufele. Avec sa soeur Caroline, il gère l'entreprise familiale fondée à Sonvilier, dans le Jura bernois, en 1860 et rachetée un siècle plus tard par leur père à Paul Louis Chopard. "Nous n'avons pas augmenté les prix en euros autant que nous aurions dû", dit l'actuel co-président. Les aléas monétaires ont malmené l'industrie horlogère. Et le Brexit a pesé sur la livre. "Notre bénéfice en souffre, car beaucoup de clients achètent à Londres".

► Alors que le processus de désignation du successeur de Georges Plassat à la tête de Carrefour est actuellement au point mort faute d'unanimité au sein du Conseil d'administration, un compromis pourrait s'esquisser avec le choix d'Hubert Joly, actuel CEO de l'entreprise américaine Best Buy. C'est en tout cas ce que croit savoir le journal économique brésilien Valor

Pharmaceutique

► Merck versera 625 millions de dollars ainsi que des royalties sur les ventes du Keytruda à Bristol-Myers Squibb et à Ono Pharmaceutical (4528), afin de mettre fin à un litige dans le cadre duquel le traitement d'immuno-oncologie du laboratoire pharmaceutique américain est accusé de violer les brevets de ses concurrents relatifs à une méthode de renforcement des défenses immunitaires destinée à lutter contre le cancer.

► Le fonds de pension canadien PSP et le fonds d'investissement suisse Partners Group ont annoncé dimanche le rachat à PAI Partners du groupe français Cerba Healthcare. PAI Partners, qui a racheté Cerba Healthcare en 2010 auprès d'IK Investment Partners, avait enclenché en septembre dernier la vente du groupe de biologie médicale. Selon une source proche du dossier, la transaction valorise le groupe français de laboratoires de biologie médicale à quelque 1,8 milliard d'euros

► Roche lance sa nouvelle solution intégrée dédiée au diagnostic des maladies du sang, l'analyseur cobas m 511. Ce dernier, plus rapide et plus précis que les solutions actuelles, sera disponible dans les pays acceptant le marquage CE, a indiqué le groupe

► Actelion reconnait n'avoir pas atteint le critère primaire d'évaluation dans une étude de phase III sur macitentan (Opsumit) contre l'hypertension artérielle pulmonaire (PAH) liée au syndrome d'Eisenmenger. Les patients sous placebo ont vu leur capacité de marche sur une période de six minutes augmenter de manière plus marquée que ceux ayant reçu la substance évaluée, indique un communiqué du laboratoire d'Allschwil.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP