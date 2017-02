La Morning note de Mirabaud Securities

mardi, 07.02.2017

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la confiance du consommateur en Suisse, la production industrielle en Allemagne et la balance commerciale aux Etats-Unis.

Les indices américains ont fini en légère baisse hier soir à l’issue d’une séance marquée par l’absence d’indicateurs économiques et de Tweet présidentielle majeure.

Le mouvement négatif a cependant été à mettre sur le compte d’une note du prestigieux cabinet Keefe, Bruyette & Woods (KBW), qui a dit ne pas s'attendre à une grande réforme fiscale avant au mieux la fin de l'année 2017. Le Dow Jone a néanmoins réussi à tenir les 20'000 points.

La plupart des indices sectoriels du S&P ont terminé dans le rouge, en premier lieu celui de l'énergie (-0,89%) pénalisé par le recul des cours du pétrole. Au sein du Dow Jones, Chevron et ExxonMobil ont perdu respectivement 0,52% à 112,98 dollars et 0,28% à 83,31 dollars.

Les volumes ont été un peu plus faibles que d'habitude avec 6 milliards d'actions échangées sur les marchés américains contre une moyenne quotidienne de 6,7 milliards sur les 30 dernières séances.

Le billet vert n'a guère varié face à un panier de devises de référence mais il s'est raffermi face à l'euro, qui a touché un creux d'une semaine à 1,0705 dollar en raison des incertitudes politiques en Europe.

L’Or, grand vainqueur de ce début d’année, a touché son plus haut de 3 mois et a fini au-dessus de sa moyenne mobile des 100 jours.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,416% (au plus bas depuis le 24 janvier dernier), contre 2,472% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 3,055%, contre 3,096% précédemment.

Si la tension s’est accrue en Europe après de nouveaux sondages laissant entendre que le pouvoir pourrait changer de main en France et Allemagne (voir point 1), nous notons un mouvement très intéressant de la firme américaine BlackRock. Cette dernière a en effet relevé sa recommandation sur les actions européennes de Neutre à Surpondérer dans sa note hebdomadaire.

La firme pense que les actions européennes devraient être les principales bénéficiaires de l'environnement mondial reflationniste Les analystes de Balckrock estiment aussi que les investisseurs sont trop sceptiques sur les perspectives de la région.

La firme note aussi que les entreprises des secteurs cycliques devraient voir leurs bénéfices croître car l'économie mondiale se renforce et l'euro s'affaiblit.

En conclusion, BlackRock écrit que les sociétés européennes devraient en outre plus en profiter que leurs rivales américaines car elles ont dans l'ensemble des marges plus faibles et une forte exposition aux marchés internationaux et émergents.

Cette hausse des perspectives pour la zone euro est très importante car c’est la première firme de taille à faire ce pari.

D’autres devraient suivre très prochainement…

Les incertitudes ne viennent pas seulement des Etats-Unis

Si les investisseurs se focalisent sur les déclarations du nouveau président américain en craignant une période d’incertitude, c’est pourtant du côté de l’Europe qu’il faut regarder.

En effet, l’indice des incertitudes politiques européens a atteint hier un plus haut historique, dépassant de loin la période où la Grèce était prêt de la porte de sortie et encore plus de celle du Brexit.

Les raisons sont bien évidemment à mettre sur le compte d’une accumulation d’informations pour le moins inquiétantes. Passage en revue :

France : Un sondage Opinionway pour Radio Classique et Les Echos confirme le statut de challenger d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle, avec le candidat de droite François Fillon éliminé dès le premier.

Allemagne (voir Point 1) : Le Parti social-démocrate (SPD) allemand battrait l'alliance conservatrice CDU-CSU d'Angela Merkel si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui.

Italie : Les derniers sondages montrent que les eurosceptiques sont actuellement en tête des intentions de vote. Si une élection anticipée devait être annoncée ces prochains mois, nous pourrions assister au lancement d’un référendum en Italie sur l’appartenance à l’Euro.

Écosse : L'Ecosse se dirige avec une quasi-certitude vers un nouveau référendum sur l'indépendance une fois que le gouvernement britannique aura déclenché la procédure de sortie de l'Union européenne, a estimé l'élu écologiste écossais Ross Greer. « Je suis sûr à 85 ou 90% que nous nous dirigeons vers un nouveau référendum ».

Grèce : L’ancien ministre des finances Yanis Varoufakis a prié le premier ministre Alexis Tsipras de ne plus se plier aux exigences de l’Union européenne (UE) en appelant à adopter un système de paiement parallèle et à restructurer les dettes en cours.

Chypre : Le processus de la réunification de Chypre est de plus en plus incertain suite aux divergences entre Grèce et Turquie qui persistent.

Les incertitudes ne s’arrêtent cependant pas là. Selon un tableau dressé par Allianz, on comprend facilement que le Portugal, l’Irlande ou même la Finlande pourraient potentiellement aussi être des sources de troubles politiques en 2017.

Mario Draghi se tient prêt à … augmenter son QE !

Lors d'une audition au Parlement européen, Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne (BCE) s’en est allé à plusieurs confidences. Passage en revue :

Besoin de soutien

Mario Draghi a affirmé que la reprise économique dans la zone euro gagnait en vigueur mais avait toujours besoin du soutien de la politique monétaire de la BCE. Il a une nouvelle fois répété que l'inflation accélérait mais pour l'essentiel à cause de la remontée des cours du pétrole.

Le président a aussi affirmé que l’institution de Frankfurt pourrait même augmenter rapidement la taille des achats d’actifs (60 milliards à partir d’avril 2017) ou les prolonger en cas de besoin. On en demandait pas tant…. Il considère effectivement que les risques pour les perspectives de la zone euro restaient orientés à la baisse.

Ne pas se focaliser sur les éléments ponctuels

En terme de timing, il a rappelé que la BCE s'attachait à analyser la tendance à moyen terme des prix sans se focaliser sur des évolutions ponctuelles.

Le dérèglement bancaire

Mario Draghi, s'est déclaré hostile à tout assouplissement de la réglementation bancaire, prenant ainsi le contrepied de la position défendue par Donald Trump. Il a même affirmé que l'idée de retrouver les conditions qui étaient en place avant la crise était préoccupante.

Manipulation des devises ?!

Pour répondre aux propos de Donald Trump accusant les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis de dévaluer leur monnaie, Mario Draghi a affirmé que le rôle d'une banque centrale n'était pas de manipuler les devises et que leurs politiques monétaires reflétaient les différents états du cycle économique de la zone euro et des Etats-Unis.

Il a conclu en affirmant que le marché unique ne survivrait pas à une succession de dévaluations compétitives.

On ne peut être plus clair…

L’Allemagne sous Martin

Coup de tonnerre et fin d’une époque : Angela Merkel qui visait un quatrième mandat a subi un camouflet en laissant sa place à Martin Schultz. Sur les 621 députés votants, la chancelière sortante n’a obtenu que 362 voix rendant impossible une coalition rouge-rouge-vert. Martin Schulz a eu l'avantage pour le SPD de rendre possible une telle coalition réunissant les sociaux-démocrates, Die Linke (gauche radicale) et les écologistes. Pour mémoire, le Bundestag comprend en tout 631 députés dont 311 sièges pour les membres du parti conservateur CDU et son allié Bavarois CSU. Les Sociaux-démocrates ont 193 sièges.

A la suite de l’annonce des résultats par le président du parlement et la question rituelle, à savoir si le chancelier acceptait le vote, Martin Schultz a déclaré : « J’accepte le vote et je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez. »

Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, après avoir ouvert en forte baisse les indices européens progressent en pariant sur une politique plus pro-active au niveau des dépenses d’infrastructure notamment du nouveau gouvernement.

Nous sommes le 25 septembre 2017.

On aurait dû s’y attendre

Largement moins impopulaire que l’ancien président du SPD, Sigmar Gabriel, le social-démocrate Martin Schultz était un choix judicieux et clair.

Plus à gauche sur les questions sociales que Sigmar Gabriel, cet homme de 61 ans (parfaitement anglophone et francophone issue d'un milieu modeste (né à Eschweiler, petite ville industrielle) qui n'a pas fait d'études, a axé son discours davantage sur la défense des classes populaires qui se détournent, comme partout en Europe, de la social-démocratie.

Novice dans la politique allemande au niveau national - il fut parlementaire européen à partir de 1994 - l'homme met sans cesse en avant son expérience de maire d'une ville moyenne allemande au début de sa carrière en gage de proximité avec le peuple.

Son programme

Si le programme de Martin Schultz est encore assez général pour l’instant (les électeurs ayant voté contre Angela Merkel et non pour le programme de Martin Schultz), voici ses contours.

La fiscalité

Il dénonce le « dumping » et l’« optimisation fiscale » qui, pour être « légale », n'en est pas moins « immorale ». Mais il se dit « respectueux » de la « souveraineté fiscale » des États.

« Il faut vivre avec » le droit de veto de ceux qui pratiquent le moins-disant fiscal, dit-il, même s'il empêche depuis des années la création d'une base commune d'imposition des sociétés et a longtemps permis de faire échapper des milliards d'euros d'épargne à la curiosité des fiscs allemand ou français.

Sa solution ? Interdire l'accès aux marchés publics aux entreprises qui localisent des profits dans des paradis fiscaux. Soit.

La BCE

Martin Schultz veut réformer le statut de la Banque centrale européenne (BCE), de telle manière qu'à l'instar de la Réserve fédérale américaine (Fed) elle inscrive la croissance et l'emploi au nombre de ses objectifs. C’est une vraie rupture avec la politique d’Angela Merkel.

Union européenne (UE)

Renforcement de l’Union européenne (EU) pour mieux protéger les intérêts de l’Allemagne, voici ce que propose Martin Schultz face au protectionnisme du nouveau président américain Donald Trump.

La justice sociale

Justice sociale, redistribution et politique d’investissement, telle est le programme du nouveau chancelier pour éviter de dépendre des aléas de l’économie mondiales.

Conclusion

Vous aurez bien compris que cela n’était qu’une fiction. Cependant ce qui semblait impensable il y a peu ne doit plus être exclu aujourd’hui.

Le soutien des Allemands au Parti social-démocrate (SPD) s'est en effet envolé dans la foulée de la désignation à sa tête de Martin Schulz, montre un sondage qui vient d’être publié. Le Parti social-démocrate (SPD) allemand battrait effectivement l'alliance conservatrice CDU-CSU d'Angela Merkel si des élections devaient avoir lieu aujourd'hui.

Les sociaux-démocrates, partenaires de coalition de la CDU au gouvernement, sont dépassés depuis des années par les conservateurs dans les sondages d'opinion. Ils n'ont plus gagné d'élections fédérales depuis Gerhard Schröder en 2002. Dans l'enquête de l'institut INSA pour le Bild, le SPD recueille 31% d'intentions de vote contre 30% pour les conservateurs.

Le parti anti-immigration Alternative pour l'Allemagne est crédité de 12% des suffrages, et le parti de gauche Die Linke de 10% des voix.

Le SPD fait actuellement partie de la "grande coalition" au pouvoir à Berlin mais chercherait après le scrutin du 24 septembre à gouverner en alliance avec des petits partis, comme Die Linke même si cela pourrait s’avérer compliqué…

Réalisé du 26 janvier au 2 février auprès d'un échantillon de 2.233 électeurs, le sondage du Bild montre une baisse de la popularité des Verts et de Die Linke qui reculent chacun de 2 points à 8%.

Le parti de droite xénophobe et anti-immigration Alternative für Deutschland (AfD) se maintient à 11% tandis que les libéraux du FDP restent à 6%.

Aujourd’hui

Aujourd’hui nous surveillerons la confiance du consommateur en Suisse, la production industrielle en Allemagne et la balance commerciale aux Etats-Unis.

Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage de l’accentuation du stress politique en zone euro et dans l’attente de potentielles annonces du président Donald Trump concernant les baisses d’impôts.

Tendance asiatique

Les indices asiatiques sont en légère baisse ce matin impactés par les incertitudes concernant les situations politiques en zone euro et aux Etats-Unis. Les investisseurs sont aussi inquiets de voir un tel mouvement sur les devises. Notons que le Yen a cassé hier un support très important face au dollar (112) et revient à ses plus hauts de novembre 2016.

Actualité

Une hausse des taux devrait être débattue lors de la prochaine réunion des responsables de la Réserve fédérale américaine en mars, a déclaré le président de la Fed de Philadelphie (qui dispose d’un droit de vote).

L'Union européenne va maintenir ses sanctions contre la Russie jusqu'à ce que Moscou renonce à son soutien aux séparatistes de l'est de l'Ukraine, malgré la promesse faite par Donald Trump d'améliorer les relations des Etats-Unis avec la Russie, ont déclaré à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Huit.

L'Union européenne pourrait suspendre les droits de vote de la Pologne au sein des instances européennes, si cet Etat membre ne consent pas à respecter l'Etat de droit, a déclaré Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne.

Energie / Utilities

► JX Holdings a nettement relevé ses prévisions de résultats annuels, expliquant cette amélioration de ses comptes par les effets positifs du rebond des cours du pétrole. Le groupe s'attend désormais à un bénéfice net annuel de 150 milliards de yens (1,23 milliard d'euros) au lieu de 100 milliards, grâce non seulement à un meilleur chiffre d'affaires mais aussi à la revalorisation de ses stocks. Il avait déploré une perte nette de 278 milliards à la fin du précédent exercice justement plombé par la dégringolade des prix de l'or noir. Cette année comptable, qui s'achèvera en mars, ses ventes annuelles devraient atteindre 8.130 milliards de yens au lieu de 8.000 milliards espérés. Il avait cependant encaissé 8.737 milliards un an plus tôt. Le gain d'exploitation est attendu à 270 milliards au lieu de 190 milliards, contre un déficit opérationnel de 62 milliards en 2015/16. JX a fait cette annonce tout en publiant ses résultats des neuf premiers mois de l'exercice. Entre le 1er avril et le 31 décembre 2016, le résultat net s'est affiché à 94,5 milliards de yens (775 millions d'euros) alors que le groupe était ancré dans le rouge (-113 milliards de yens) un an plus tôt.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole évolue ce matin sans tendance en Asie dans l’attente de la publication des stocks de brut américain.

Industrie / Minières / Automobile

► Latécoère, en pleine restructuration, a publié un chiffre d'affaires annuel en hausse de 5,3%, à 655,2 millions d'euros, ayant bénéficié d'un effet de change positif. A taux de change constant, l'activité ne progresse plus que de 0,3%, précise le groupe dans un communiqué, qui concède un "tassement" de l'activité. En cause: sa branche +Aérostructure+, en repli de 4,4% à taux de change constant, du fait de "la baisse des cadences de l'A330 initiée en septembre 2015 et du B787, suite à la volonté de Boeing de réduire ses en-cours", explique Latécoère. A cela s'ajoute une "baisse des cadences" qui s'est confirmée au dernier trimestre sur le programme de l'Airbus A380. En revanche, la branche "Systèmes d'Interconnexion" a nettement progressé de 10,1% à taux de change constant grâce à la montée en cadence du programme A350, qui va s'atténuer progressivement cette année, et à de nouveaux contrats. L'équipementier a par ailleurs poursuivi son plan de transformation, avec la cession en décembre de la branche Latécoère Services.

► Le Luxembourg a annoncé avoir porté plainte contre X, se disant victime "d'agissements criminels et délictuels" après le scandale du truquage des moteurs diesel du groupe Volkswagen, qu'il avait homologués. "Le Luxembourg se déclare victime d'agissements criminels et délictuels qui l'ont amené à établir des certificats d'homologation qu'il n'aurait pas émis, si les tests n'avaient pas été faussés", a expliqué le ministre luxembourgeois du Développement durable, François Bausch, lors d'une conférence de presse.

► General Motors va de nouveau réduire sa production de petites voitures de tourisme en raison d'un affaiblissement de la demande. Le constructeur automobile américain a annoncé qu'il prévoyait "plusieurs semaines" d'arrêt cette année au sein de son unité de fabrication de Lordstown dans l'Ohio, qui produit notamment des modèles de Chevrolet Cruze.

► La Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de transmettre au Parquet de Paris les conclusions de son enquête sur les émissions polluantes de véhicules diesel du groupe Fiat Chrysler Automobile (FCA), a annoncé le ministère de l'Economie. La DGCCRF s'est appuyée sur les résultats de tests menés sur des véhicules ainsi que "sur l'analyse de documents transmis par le constructeur", a précisé Bercy dans un communiqué, en remarquant qu'"il revient maintenant à la Justice de donner les suites qu'elle jugera nécessaires à ces manquements présumés".

► Le secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirugue a indiqué à l'AFP que la commande de quinze rames TGV à l'usine Alstom de Belfort à laquelle s'est engagé l'Etat en octobre pour sauver le site industriel serait confirmée "avant la fin du mois de février"

► Clariant a étendu ses capacités de production dans son usine américaine de Lewiston. Une nouvelle structure de compoundage sera aménagée afin de satisfaire la demande pour les raccords médicaux précolorés en plastique de la marque Mevopur, affirme le groupe. Cette installation devrait entrer en fonction au quatrième trimestre.

► Dätwyler a vu son bénéfice net reculer l'année dernière sous l'effet de la reprise avortée de Premier Farnell. Le groupe a néanmoins amélioré son résultat d'exploitation et ses ventes. Les dividendes ont été maintenus et la direction a relevé ses objectifs de rentabilité. Le profit net de Dätwyler est ressorti à 57,6 mio CHF en 2016, en repli de 30%. Les dépenses liées au rachat manqué du britannique Premier Farnell, ainsi que de frais de couverture de change et des pertes sur devises ont pesé sur le résultat net, a détaillé le groupe dans un communiqué. Le bénéfice d'exploitation a quant à lui bondi de 15,9% à 146,1 mio CHF, la marge s'améliorant de 1,2 point à 12,0%. Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a progressé de 4,3% à 1,2 mrd. Le conseil d'administration propose de maintenir le dividende inchangé à 2,20 CHF par action au porteur.

► Oerlikon renforce ses activités d'additifs en investissant 55 mio CHF dans la construction d'un centre de production à Charlotte (Caroline du Nord) aux Etats-Unis. Après l'acquisition de la société allemande citim spécialisée dans la fabrication d'additifs, Oerlikon se renforce dans ce domaine, ce qui permettra à ses clients industriels d'accéder plus facilement à ces composants, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Financières

► Le président par intérim de la Securities and Exchange Commission (SEC) a pris des initiatives pour retarder l'entrée en vigueur d'une disposition permettant, dans les entreprises américaines, de comparer le salaire du dirigeant avec le salaire médian de ses employés. Michael Piwowar réclame que les entreprises soumettent leurs commentaires au sujet de "toute difficulté inattendue" dans la mise en œuvre de cette mesure censée être appliquée dans le courant de l'année. Il a aussi demandé aux équipes de la SEC de "réexaminer l'application de cette règle" pour déterminer "si des instructions ou des aides supplémentaires sont appropriées".

► BNP Paribas a annoncé un bénéfice net annuel en hausse de 15% et dévoilé les objectifs de son plan stratégique 2020, qui promet, malgré des taux d'intérêt encore très bas, une hausse continue du dividende et des profits grâce à de nouvelles économies et à la digitalisation de ses métiers. "Le groupe prévoit d'investir trois milliards d'euros entre 2017 et 2019 dans ce programme qui générera 3,4 milliards d'euros d'économies sur la même période et 2,7 milliards d'euros d'économies annuelles récurrentes à partir de 2020 avec une contribution équilibrée de tous les pôles", explique dans un communiqué la banque de la rue d'Antin. Concrètement, et malgré des "vents contraires" macroéconomiques et réglementaires, la banque veut offrir à ses actionnaires une croissance annuelle moyenne du résultat net de 6,5%, ce qui, avec un taux de distribution des profits porté de 45% à 50%, devrait aboutir à un dividende en hausse de 9% par an en moyenne. Ce dernier a été fixé à 2,70 euros pour l'exercice 2016 contre 2,31 euros pour 2015. Les fonds propres seront aussi augmentés durant la période 2017-2020 et le ratio de solvabilité Common equity tier one (CET1) porté à 12%, alors qu'il s'établit actuellement à 11,5%. Cet objectif s'avère relativement modeste comparé aux efforts consentis durant les dix dernières années. Etant donné la cession en cours de First Hawaiin Bank, BNP Paribas peut estimer que la période d'accumulation à marche forcée de coussins de capitaux exigés par les régulateurs après la crise financière de 2008 est maintenant et pour l'essentiel derrière lui. Sur cette base de capital élargie, le groupe bancaire table d'ici 2020 sur un retour sur fonds propres de 10% contre 9,4% actuellement-

Informations et Technologies

► Kudelski a décroché un contrat avec la filiale américaine d'Altice relatif à la protection de contenus sur la télévision par câble. Le groupe vaudois fournira à son partenaire néerlandais, quatrième câblo-opérateur aux Etats-Unis, une plateforme permettant l'encryptage et la sécurisation du contenu diffusé en HD et 4K.

► Twenty-First Century Fox a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, en raison notamment des performances de ses chaînes de télévision avec le baseball et la campagne présidentielle aux Etats-Unis, mais un chiffre d'affaires en-deça des attentes des analystes. Le titre perdait environ 1,7% dans les échanges après la clôture à Wall Street. Le groupe de Rupert Murdoch a annoncé que le chiffre d'affaires de ses activités dans la télévision câblée, avec notamment les chaînes Fox, avait progressé de 7,1% à 3,97 milliards de dollars au trimestre clos le 31 décembre, avec des revenus publicitaires en hausse de 12%. Pour la première fois de son existence, la chaîne d'informations en continu Fox News a terminé l'année au premier rang des chaînes de télévision par câble en "primetime" aux Etats-Unis, selon les audiences calculées par l'institut Nielsen en décembre. Elle a notamment profité de la campagne présidentielle américaine et a attiré le soir du vote, le 8 novembre, 12,1 millions de téléspectateurs, devancée seulement par CNN, filiale de Time Warner, et ses 13,3 millions de téléspectateurs. Fox a aussi profité de la diffusion des matches de la finale du championnat nord-américain de baseball en octobre et en novembre. Les ventes de la division cinématographique du groupe se sont pour leur part contractées de près de 4%.

Consommation

► Le conseil d'administration de Charles Vögele confirme son intention de demander dans les prochaines semaines la décotation de l'action de l'habillementier, en voie de reprise par le groupe Sempione et conformément à la volonté déjà exprimée de ce dernier

► Les actionnaires de Metro se sont prononcés en faveur de la scission du distributeur allemand en deux entités, la première regroupant les activités alimentaires de gros et en hypermarchés, la seconde devenant le numéro un européen du commerce d'électronique grand public.

Pharmaceutique

► Carmat a annoncé avoir décidé de retirer sa demande initiale de reprise des essais de son coeur artificiel et prévoir de soumettre une nouvelle demande prochainement "avec les éléments requis". L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait demandé en novembre 2016 à Carmat de suspendre toutes les implantations de sa prothèse cardiaque après la mort d'un cinquième patient porteur. "Durant les différents échanges avec l'ANSM relatifs à la reprise des essais, il est apparu que le périmètre d'analyse demandé était plus large que celui retenu par la société", a indiqué Carmat.

► Bachem a prolongé son contrat de livraison de la substance peptide Goserelin avec AstraZeneca. L'accord porte sur un renouvellement de cinq ans, a indiqué Bachem dans un communiqué.

► Teva Pharmaceutical Industries a annoncé la démission avec effet immédiat de son directeur général Erez Vigodman et son remplacement à titre provisoire par Yitzhak Peterburg, jusqu'alors président du conseil d'administration. Lö’action était en baisse de -2% après la clôture.

La statistique du jour

* Mirabaud Securities LLP