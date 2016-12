La Morning note de Mirabaud Securities - Update de l'après-midi

Aujourd'hui, la Morning note de Mirabaud Securities surveillera avec attention la conférence de presse de la présidente de la Fed. La production industrielle en zone euro ne sera cependant pas à négliger non plus.

Commentaires américains Mirabaud Securities

Les futures sur les indices américains sont en légère baisse à quelques heures des conclusions de la réserve fédérale américaine (Fed) où seront annoncé une hausse des taux d’intérêt directeur d’un quart de point. Il faudra bien évidemment aussi surveiller les prévisions économiques de l’institution américaine et les éventuelles allusions que pourraient faire la Présidente sur les élections américaines. On sait en effet que toutes remarques qui pourraient laisser sous-entendre qu’il y a une divergence de point de vue entre Janet Yellen et Donald Trump sur les futures perspectives économiques seraient dommageables pour la poursuite du rallye boursier entamé le 9 novembre 2016. Enfin, si nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure, rappelons cependant (comme nous l’indiquions hier) que l’expiration des options de vendredi (4 sorcières) pourrait apporter une très forte volatilité aux indices ces prochaines jours. Il y a quasiment 1 an jour pour jour, le même cas de figure s’était produit aux Etats-Unis avec la dernière hausse des taux d’intérêt. Les indices avaient alors fortement corrigé et la raison avait été mise sur la pression induite par une expiration de près de 1'100 milliards de dollars….

Avant ce rendez-vous de la plus haute importance qui devrait casser ou alimenter l’actuel momentum, nous avions ce matin une statistique économique importante en zone euro. Elle avait trait à la production industrielle. C’est une nouvelle fois la douche froide.

On a en effet appris qu’elle avait reculé en octobre pour le deuxième mois d'affilée alors qu'elle était attendue en hausse, sous le coup notamment des biens de consommation non durables et des biens intermédiaires. En détail, la production industrielle s’est tassée de 0,1%. Le consensus tablait pourtant sur une hausse de 0,2%. La baisse est expliquée par un recul de 1,5% des biens de consommation non durables, comme les vêtements, après une augmentation de 0,1% le mois précédent. La production de biens intermédiaires a également reculé, de 0,5%, mais celles de biens durables a rebondi de 1,5% après une chute de 5,5% en septembre. La production de biens d'équipement a progressé de 1,0% et celle d'énergie de 0,8%. Sur un an, la production industrielle a augmenté de 0,6% au lieu de +0,8% attendu.

Terminons avec des chiffres probants en provenance de la Chine. On a appris ce matin que les banques chinoises avaient accordé pour 794,6 milliards de yuans (108,3 milliards d'euros) de nouveaux prêts en novembre et étaient bien parties pour établir un record en 2016. Le consensus tablait sur 720 milliards de Yuans. Si ces chiffres laissent supposer que le gouvernement tente de relancer son économie à travers l’accélération de l’octroi de crédit, il laisse bien évidemment aussi craindre le spectre d’une nouvelle détérioration de la dette du pays….

Les indices américains ont fini sur de nouveaux records pour les 3 indices principaux hier soir à la veille d’une des plus importantes réunions de la réserve fédérale américaine (Fed) de l’année depuis de nombreuses années. Les 20'000 points sont en ligne de mire pour le Dow Jones.

Signalons que depuis la victoire de Donald Trump, le Dow Jones a gagné plus de 2'000 points (dont 20% provenant de la hausse de … Goldman Sachs…) !!! L’indice est maintenant suracheté pour la 23ème séance consécutive.

La plupart des indices sectoriels ont fini dans le vert, avec notamment un gain de 1,23% pour celui des valeurs technologiques. Apple (+1,7%) a apporté une grosse contribution au S&P comme au Nasdaq, IBM (+1,7% également) soutenant pour sa part le Dow. Microsoft de son côté a pris 1,3% et Amazon 1,9%.

Les cours du pétrole ont fini sans réelle tendance hier soir, les investisseurs prenant du recul au lendemain d'une nette hausse à la suite d'un accord sur l'offre entre l’Opep et d'autres pays.

Sur le plan macroéconomique, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont enregistré en novembre leur plus fort recul en neuf mois en raison de la baisse des coûts pétroliers.

Sur le marché des changes, le dollar s'est stabilisé face à un panier de devises de référence dans l'attente des signaux que lancera la Fed sur le rythme des hausses de taux à venir.

Sur le front de la dette, les rendements des Treasuries à échéance courte ont grimpé à leurs plus hauts de l'année, celui des notes à deux ans touchant même un pic de plus de six ans.

Enfin, si nous vous donnons tous les jours des exemples d’exubérance des marchés, aujourd’hui on notera le record historique de la confiance des investisseurs (au sens de l’institut de recherche Gallup) dans l’amélioration des conditions économiques.

La raison principale étant bien évidemment à mettre sur le compte de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Intéressant de noter que tant les camps démocrates que républicains sondés tendent vers le même optimisme ce qui permet aux records d’être battus.

Statistiques économiques

Il y avait hier une statistique économique intéressante, voici ce que nous avons relevé :

Forte baisse des prix à l’importation

Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont enregistré en novembre leur plus fort recul en neuf mois en raison de la baisse des coûts pétroliers. En détail, ces prix ont diminué de 0,3% le mois dernier, après un gain révisé à 0,4% en octobre au lieu de 0,5%. C’est le 28ème mois de suite qu’un déclin est constaté.

Le chiffre de novembre, faisant suite à deux mois de hausse, constitue la plus importante baisse enregistrée depuis février. Le consensus anticipait une baisse de 0,4%. Sur les 12 mois à fin novembre, les prix à l'importation ont diminué de 0,1%, leur recul le plus faible depuis juillet 2014, après une baisse de 0,3% sur les 12 mois à fin octobre.

Les prix du pétrole importé ont reflué de 4,7% en novembre, soit également le repli le plus important depuis février, après une hausse de 7,3% le mois précédent.

Hors pétrole, les prix à l'importation sont restés stables après un recul de 0,1% en octobre. Les prix des biens alimentaires importés ont augmenté de 1,5%. Les prix des biens d'équipement importés ont reflué de 0,2% et ceux des automobiles de 0,1%.

Hors automobile, les prix des biens de consommation importés ont reculé de 0,1% le mois dernier. Les prix à l'exportation ont baissé de leur côté de 0,1% en novembre après une augmentation de 0,2% en octobre.

Ils sont en baisse de 0,3% par rapport à novembre 2015, le plus faible recul depuis août 2014, après une baisse de 1% en octobre.

Finalement, on notera que la déflation importée de Chine n’a jamais été aussi importante depuis juin 2010….

Le rendez-vous à ne pas manquer

On en a déjà parlé longuement, mais la conférence de presse de la présidente de la réserve fédérale américaine (Fed) de ce soir sera réellement le dernier rendez-vous important de l’année au niveau de la politique monétaire.

Un exercice de haut vol

Si la hausse des taux d’intérêt directeur d’un quart de point (entre 0.5% et 0.75%) ne fait plus de doute (ce d’autant plus que la récente hausse du prix du baril de pétrole alimente les anticipations d’inflation tout autant que le programme économique de Donald Trump) c’est bien évidemment le nombre de hausses de taux à prévoir pour 2017 qui devrait déterminer la tendance de demain soir.

Paradoxalement, le récent rallye des marchés financiers et la hausse des rendements obligataires pourrait devenir un poids supplémentaire sur les épaules de Janet Yellen. En effet, cette dernière est tout à fait au courant qu’un discours trop prudent (dovish) pourrait radicalement casser et inverser le momentum positif qui a pris place depuis l’élection de Donald Trump.

L’exercice sera peut-être le plus compliqué jamais effectué par la présidente de la Fed depuis le début de son mandat : Tenter de confirmer que l’institution américaine gardera son pragmatisme en observant les prochaines données économiques tout en essayant de ne pas briser l’élan des marchés (ce qui serait traduit pas certains comme une attaque personnelle envers le nouveau président républicain).

La réponse dans les Dot-Plots ?

La réponse à cette question se trouvera peut-être dans les fameux dot-plots que nous mettons souvent en avant. En effet, depuis leur première publication en 2012, les projections du niveau futur des taux de chacun des membres du FOMC ont toujours évolués à la baisse. La tendance serait-elle différente ce soir ? En septembre, la probabilité médiane des responsables de la Fed était de deux hausses d'intérêt l'an prochain et la moyenne se situait à 2,6.

À surveiller

Nous surveillerons bien évidemment l’évolution du dollar, des rendements des emprunts d’Etat américain, du secteur financier et plus globalement la réaction du gouvernement chinois qui pourrait être tenter d’intervenir sur sa devise.

Si l’obstacle devait être passé sans encombre, cela pourrait permettre aux indices d’aller encore un peu plus haut, alimenté, entre autres, par le secteur financier qui bénéficiera aussi du report de 5 ans de la mise en conformité de la règle Volker.

Nous ne manquerons pas de vous faire part de notre analyse demain à la première heure.

London calling

En juillet 2015 lorsque nous faisions un point sur les fondements de l’économie britannique nous affirmions que le Royaume-Uni prospérait sur une bulle immobilière.

Nous indiquions, entre autres, que la hausse des prix de l’immobilier était devenu indispensable à la croissance du pays car elle soutenait la demande des ménages, elle attirait des capitaux de non-résidents qui finançaient le déficit extérieur et s’investissaient dans l’immobilier londonien.

Tout choc (nous parlions par exemple d’une erreur de politique monétaire) aurait des effets très négatifs sur l’économie britannique avec un recul de la demande et une dépréciation du change qui provoquerait un retournement à la baisse des prix de l’immobilier.

Le choc a eu lieu et a pour nom : Le Brexit.

Le scénario d’une baisse des prix de l’immobilier se précise donc. En tout cas à Londres.

On vient en effet d’apprendre que les prix de l’immobilier au centre de Londres s’étaient effondrés en décembre. De la manière la plus importante depuis 6 ans ! Si la tendance n’est pas nouvelle, parce qu’elle dure depuis maintenant 8 mois, elle s’est bien évidemment accélérée après la hausse de la fiscalité sur les transactions immobilière et bien évidemment le choix des britanniques de sortir de l’Union européenne (UE).

Au début du mois de décembre, Berkeley Group, un prometteur immobilier de luxe, annonçait que les réservations de logements en construction en octobre étaient en baisse de 20 % par rapport à l’an dernier à la même période.

Parallèlement, une étude du groupe immobilier Knight Frank confirmait la tendance.

Seuls 83 logements au-delà de 10 millions de livres sterling s’étaient échangés sur les neufs premiers mois de l’année, contre 101 sur la même période en 2015. En valeur, la baisse est de 18%. De juin à août, juste avant et après le référendum, ce marché du très haut de gamme s’est même quasiment arrêté : seules cinq propriétés de plus de 10 millions de livres ont été vendues.

Si on peut tempérer la situation en affirmant que les prix de l’immobilier à Londres ont quasi augmenté de 80% au cours de 10 dernières années, et ce malgré la crise de 2008, il convient de ne pas minimiser la situation.

Si la tendance devait s’accélérer en 2017, cela aurait bien évidemment un impact sur la vigueur économique du pays déjà mis à mal par le doute qui a suivi le Brexit.

Aujourd’hui

Aujourd’hui tous les yeux seront rivés vers la conférence de presse de la présidente de la Fed. La production industrielle en zone euro ne sera cependant pas à négliger non plus….

Les indices européens devraient ouvrir sans tendance malgré les nouveaux records des trois principaux indices américains. La nervosité devrait gagner les investisseurs avant les conclusions de la réunion du FOMC de ce soir….

Tendance asiatique

Les indices asiatiques évoluent sans tendance ce matin avant la réunion de la Fed de ce soir. Les investisseurs scrutent bien évidemment l’évolution du dollar qui devrait avoir une influence forte sur les devises asiatiques. Le Nikkei aligne cependant sa 7ème séance de hausse consécutive…

Avant ce rendez-vous, nous avons pris connaissance ce matin d’une statistique intéressante au Japon. En effet, la confiance des grands groupes manufacturiers japonais s'est améliorée en décembre par rapport à il y a trois mois, selon l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon. L'indice phare de l'enquête s'est inscrit à +10 en décembre mais il devrait se détériorer à +8 au cours des trois mois à venir. Lors de la précédente enquête, publiée en septembre, l'indice était ressorti à +6. L'enquête précise que les grands groupes prévoient d'augmenter leurs dépenses d'investissement de 5,5% pour l'exercice fiscal en cours, une hausse inférieure à celle qui était anticipée dans la précédente enquête. Encourageant-

Actualité

Plusieurs milliers de personnes ont défilé à Varsovie pour protester contre la politique de l'actuel gouvernement polonais à l'occasion du 35e anniversaire de la répression menée par l'ancien régime communiste dans le cadre de la loi martiale. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs autres villes de Pologne à l'appel de l'opposition qui a tenté de montrer sa mobilisation près d'un an après l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski.

Energie / Utilities

► L'envoi des derniers éléments du plan de sauvetage d'Areva à la Commission européenne est imminent, a déclaré une source gouvernementale française, en précisant que la date de la réponse de l'exécutif européen n'était pas connue. Une source proche du dossier avait auparavant fait état d'une réponse de la Commission "dans les jours qui viennent".

► Le gouverneur de Californie Jerry Brown a demandé au président américain Barack Obama d'interdire le forage d'hydrocarbures au large des côtes de son Etat, parmi d'autres mesures pour protéger les océans et lutter contre le réchauffement climatique.

► Le conseil d'administration d’EDF doit valider aujourd'hui la vente de 49,9% du capital de RTE à la Caisse des Dépôts, révèle ce matin 'Le Figaro'. Les montants évoqués précédemment sont quasiment inchangés avec une valorisation de 8,45 milliards d'euros pour le propriétaire et gestionnaire du réseau haute et très haute tension. EDF devrait ainsi récupérer environ 4,2 MdsE de cette transaction qui a mis du temps à se décanter, en dépit, ou peut-être à cause, du nombre limité de prétendants puisque la réglementation impose que le réseau reste aux mains d'acteurs publics.

► Engie a des ambitions dans le solaire au Chili, ambitions que le patron de la stratégie du groupe en Amérique Latine a confiées à Bloomberg. Laurent Furedi a expliqué qu'Engie Energia et Solairedirect vont investir 1,2 milliard de dollars dans le pays pour développer 400 MW de panneaux solaires. Le dirigeant a souligné que le groupe négocie des contrats de vente d'énergie avec les compagnies minières et qu'il entend participer aux prochains appels d'offres gouvernementaux. La filiale chilienne est également à l'affût d'acquisitions de petits développeurs, notamment dans le nord du pays. L'énergéticien a récemment annoncé l'inauguration d'une centrale dans le pays, dans la province de Copiapo.

Prix du baril

Le prix du baril de pétrole est en baisse ce matin en Asie dans un mode de prise de bénéfice. Il est fort probable que l’évolution du dollar suite à la réunion de la Fed apporte beaucoup de volatilité au prix de l’or noir ces prochaines heures, tout comme la publication des stocks de brut américain.

Industrie / Minières / Automobile

► Toyota prévoit de dépasser cette année le cap des 10 millions de véhicules vendus dans le monde pour la quatrième année consécutive, rapporte le Nikkei. Le constructeur japonais resterait ainsi à la lutte avec Volkswagen, qui compte lui aussi dépasser les 10 millions de véhicules écoulés en 2016, pour le titre de numéro un mondial.

► Les actionnaires de Monsanto ont approuvé par un vote le rachat du spécialiste américain des semences par le géant allemand de la pharmacie et de l'agrochimie Bayer. Cette transaction d'un montant de 66 milliards de dollars, annoncée en septembre, est programmée pour s'achever fin 2017 mais doit encore recevoir le feu vert des autorités de régulation.

► Renault a tenu la neuvième et dernière séance de négociations sur son nouvel accord de compétitivité qui pourrait être signé début 2017 si une majorité de syndicats juge que les divergences sur les questions de flexibilité ont été aplanies. Le groupe automobile négocie depuis septembre en France un accord couvrant la période 2017-2019 qui prendra la relève d'un plan précédent plus drastique passé par d'importantes réductions d'effectifs, une augmentation du temps de travail et un gel des salaires la première année.

► La Chine s'apprête à sanctionner un constructeur automobile américain dont l'identité reste inconnue à ce stade, rapporte le Quotidien du Peuple citant un responsable gouvernemental. Les enquêteurs chinois ont établi que le groupe en question avait donné en 2014 des instructions tarifaires à ses distributeurs, a déclaré Zhang Handong.

► Solvay annonce avoir signé un accord définitif de cession de sa participation de 58,77% dans sa filiale thaïlandaise Vinythai PCL à AGC Asahi Glass, marquant ainsi sa sortie des activités asiatiques de polychlorure de vinyle (PVC). La transaction est réalisée sur base d'une valeur d'entreprise totale de 16,5 milliards bahts thaïlandais (435 millions d'euros), soit un multiple de huit fois l'EBITDA de milieu de cycle.

► CGG a annoncé dans un communiqué que sa filiale Sercel a vendu quatre systèmes d'acquisition sismique terrestre 508(xt) de nouvelle génération à deux sociétés indiennes

Financières

► Fitch Ratings a confirmé les notes de crédit à long terme de BNP Paribas et Société Générale en les assortissant d'une perspective "stable". La note de BNP Paribas est maintenue à A+ tandis que celle de Société Générale demeure à A, a indiqué Fitch.

► Banca Monte dei Paschi di Siena a dit avoir reçu une notification officielle de la Banque centrale européenne (BCE) du refus de lui accorder un délai supplémentaire de trois semaines, jusqu'au 20 janvier, pour mettre à exécution son plan de sauvetage. La BCE a fait valoir, selon Monte dei Paschi, que retarder une augmentation de capital pourrait aggraver la situation de liquidité et les ratios de fonds propres de la banque, ce qui représenterait des risques pour la survie de l'établissement.

► La holding CriteriaCaixa a annoncé qu'elle vendait des titres de Caixabank représentant 1,7% du capital de la banque et une valeur de 327 millions d'euros au cours du marché. La cession se fera par un placement accéléré qui sera sans doute mis à prix aujourd’hui et qui est supervisé par les établissements JPMorgan et Morgan Stanley.

► Goldman Sachs s'apprête à promouvoir David Solomon et Harvey Schwartz pour seconder son directeur général, Lloyd Blankfein, rapporte le Wall Street Journal. Ces décisions devraient être annoncées aujourd’hui. Elles interviennent après la désignation de Gary Cohn, directeur général-adjoint de la banque d'affaires, à la tête du Conseil national économique (NEC) de la Maison blanche par le président-élu, Donald Trump.

► La direction du gestionnaire d'actifs GAM va connaître quelques changements avec l'arrivée de Dirk Spiegel, nommé directeur juridique. Il va remplacer l'actuel titulaire du poste Scott Sullivan qui quittera le comité exécutif à la fin de l'année pour prendre la vice-présidence du conseil d'administration, indique le groupe. M. Spiegel occupe la fonction de responsable juridique pour l'Europe.

Informations et Technologies

► La tension est montée d'un cran entre Vincent Bolloré et Mediaset, Vivendi ayant porté à 12,32% sa part dans le groupe de médias contrôlé par Silvio Berlusconi. Le milliardaire français, président du conseil de Vivendi, avait déjà annoncé la veille avoir pris 3,01% du capital de l'italien et vouloir devenir son deuxième actionnaire industriel en acquérant, "dans un premier temps", jusqu'à 20% du capital de Mediaset.

► Alphabet a annoncé donner son indépendance à sa division en charge de développer les voitures autonomes, qui a effectué un test dans des conditions réelles avec un aveugle, une première. Tous les projets de cette unité vont désormais être logés dans une nouvelle entité baptisée Waymo.

► Le conseil de surveillance de M6 s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'un projet d'acquisition du pôle radio français de RTL Group, actionnaire de référence du groupe de télévision français, pour 216 millions d'euros hors trésorerie. M6, qui cherche à se renforcer sur le marché français des médias et de la publicité, réaliserait ainsi la plus grosse acquisition de son histoire et accélérerait sa croissance dans les activités et services digitaux.

► Eutelsat Communications a annoncé la nomination de Sandrine Téran au poste de Directrice financière du Groupe. Cette prise de fonctions sera effective à compter du 9 janvier 2017, date à laquelle Sandrine intègrera également le Comité exécutif du Groupe.

Consommation

► Inditex a fait état d'une hausse de 9% de son bénéfice sur les neuf premiers mois de l'exercice, avec des ventes qui ont continué d'accélérer en dépit des températures inhabituellement clémentes de l'automne dans bon nombre de pays européens. Le bénéfice net de 2,2 milliards d'euros sur la période février-octobre est conforme au consensus, tout comme l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) qui est ressorti à 3,6 milliards d'euros. Inditex a ajouté que ses ventes avaient augmenté de 16% entre le 1er novembre et le 12 décembre, à taux de change constants.

Pharmaceutique

► Johnson & Johnson a dit renoncer à s'emparer d’Actelion qui dit de son côté poursuivre ses discussions sur une "transaction stratégique" avec un autre acquéreur potentiel. L'agence Bloomberg rapportait début décembre que Sanofi envisageait une offre sur Actelion. J&J a expliqué ne pas être parvenu à trouver un accord susceptible de créer une valeur adéquate pour ses actionnaires.

La statistique du jour

