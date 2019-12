2019, une année fructueuse pour Lidl Suisse

vendredi, 27.12.2019

Au total, 470 nouveaux postes ont été créés, 16 nouveaux magasins ont ouvert. En parallèle, Lidl Suisse a fait aussi sa première entrée sur le marché suisse de la téléphonie mobile et élargi son offre numérique.

Lidl Suisse a vécu une année 2019 réjouissante. Pour la cinquième fois d'affilée, Lidl Suisse a été élue « Retailer of the Year » et a obtenu pour la troisième fois d'affilée la distinction « Meilleure entreprise formatrice de Suisse ». 470 nouveaux postes ont été créés, 16 nouveaux magasins ont ouvert et la CCT a été prolongée.

De nombreuses étapes ont en effet marqué le succès de Lidl Suisse en 2019. L'été dernier, Lidl Suisse a mis en service les deux premières stations-service de gaz liquide du pays. Ce projet a valu à l'entreprise de gagner les prix « Swiss Logistics Award » et « Hanse Globe Award ». Comparés aux véhicules diesel, les véhicules au GNL émettent 15 % de CO2 en moins, 35 % d'oxydes d'azote en moins et 95 % de particules fines en moins. Lidl Suisse s'est fixé pour objectif ambitieux de pouvoir approvisionner tous ses magasins sans énergie fossile d'ici 2030. Pour y parvenir, dès juin 2019, Lidl Suisse a commencé un premier essai sur le terrain avec du biogaz liquéfié sans fossile (Bio-GNL).

Sous le nom « Lidl Connect », Lidl Suisse a fait sa première entrée sur le marché suisse de la téléphonie mobile et élargi son offre numérique. En partenariat avec Salt, le commerçant de détail a lancé le premier abonnement de téléphonie mobile discount

sur le marché suisse.



Objectifs environnementaux atteints

Le WWF Suisse et Lidl Suisse ont déterminé début 2017 des objectifs de durabilité fermes dans le cadre de leur partenariat. Les objectifs suivants ont été atteints en 2019 :

- Abandon total de l'utilisation de tourbe dans les terreaux

- L'intégralité des fruits frais bananes, mangues, ananas, fruits de la passion et melons, certifiés d'outre-mer (Fairtrade, Bio, UTZ ou Rainforest Alliance)

- Café de nos produits de marques propres certifié à 100 % (à partir d'une part de 5 % de café : Fairtrade, Bio, UTZ ou Rainforest Alliance)



En 2019, Lidl Suisse a réduit la part de plastique dans de nombreux emballages ou y a complètement renoncé. Lidl Suisse s'est fixé pour objectif de réduire de 20 % le plastique dans les emballages des produits de nos propres marques d'ici 2025 et de concevoir l'intégralité de façon à ce qu'ils soient recyclables. Comme première mesure concrète, Lidl Suisse pourrait, par exemple renoncer à la vente d'articles jetables en plastique comme les pailles, les petits et grands gobelets, les assiettes, les couverts et les cotons-tiges, d'ici fin 2019. À leur place, des produits issus de matériaux alternatifs et recyclables

apparaissent.

En outre, Lidl Suisse a pu élargir sa gamme bio et promouvoir et développer la part de produits alternatifs à base de plantes.

16 nouveaux magasins

En 2019, Lidl Suisse a ouvert 16 nouveaux magasins au niveau national : Soleure Werkhofstrasse, Berne Schlossstrasse, Niederlenz (AG), Berne Weiermattstrasse, Aarau Neumattstrasse, Lausanne Rue de Genève, Burgdorf (BE), Le Mont (VD), La Chaux-de-Fonds (NE), Cham (ZG), Balerna (TI), Biel Loeb, Zurich-Affoltern, Spreitenbach Shoppi Tivoli, Lausanne Rue St. Martin, Zurich Förrlibuckstrasse. Cette année aussi, les contrats de nouvelle construction et le facility management ont été quasiment tous attribués à des entreprises suisses. Depuis son entrée sur le marché, Lidl Suisse a investi environ 1,2 milliard de francs dans des projets de construction ou de rénovation.

Création de 470 postes

L'équipe Lidl Suisse s'est une nouvelle fois agrandie cette année. Fin 2019 Lidl employait 4000 collaborateurs, soit 470 de plus que l'année passée. De plus, 60 jeunes ont effectué un apprentissage chez Lidl Suisse. Fait particulièrement réjouissant : Lidl Suisse est une des premières entreprises suisses à avoir reçu pour la troisième fois d'affilée la distinction « Meilleure entreprise formatrice de Suisse » par l'institut « Great Place to Work ».

La prolongation de la Convention collective de travail (CCT) et le doublement du congé de paternité qui passe de deux à quatre semaines ainsi que la prolongation du congé de maternité de 16 à 18 semaines, furent en outre un jalon important pour les

collaborateurs : les deux à 100 % du salaire.

Lidl Suisse est convaincu que ce développement fructueux se poursuivra durant l'année à venir.(ATS)