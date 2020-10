La Suisse romande enregistre une baisse des créations d'entreprises

jeudi, 01.10.2020

Alors que le canton de Zoug est de loin le leader des créations d'entreprises sur les trois premiers trimestres de 2020, les cantons de Suisse romande enregistrent une baisse de 2,2%.

Le secteur de la coiffure et des cosmétiques a connu une croissance à deux chiffres de 23,6%.(Keystone)

La Suisse défie le contexte économique actuel. Au cours des neuf premiers mois, jamais autant de nouvelles entreprises ont été créées. Au total, 33.617 nouvelles entreprises ont vu le jour au cours des trois premiers trimestres de 2020, soit une augmentation de +2,5 % par rapport à l'année record de 2019. Néanmoins, la Suisse-Romande enregistre une baisse de -2,2%.

Dans quels cantons est-ce que le plus grand nombre d’entreprises ont été créé ? L'analyse nationale de IFJ montre que le canton de Zoug est de loin le leader avec 13,7 entreprises créées pour 1.000 habitants.

Le canton de Zoug (13,73) est en tête, devant Schwyz (6,07), Appenzell Rhodes intérieures (5,95), Genève (5,51) et Bâle-Ville (4,79). Les cantons suisses à la traine à ce niveau d’analyse sont Uri (2,11), Berne (2,74) et Schaffhouse (2,85), qui ont le plus faible nombre de nouvelles entreprises pour 1’000 habitants.

A noter que les cantons romands de Genève et du Valais sont au-dessus de la moyenne suisse.



Le Tessin qui a été le plus durement touché par la pandémie de corona virus affiche une baisse de 12,6 % du nombre de création d’entreprise par rapport à l'année précédente lorsque l'on compare avec les grandes régions. La Suisse du Sud-Ouest a également connu une baisse de 2,2 % du nombre de nouvelles entreprises créées.

Effet corona

L'analyse de IFJ, l'Institut pour jeunes entreprises montre qu'en raison des mesures liées au corona virus prescrites en mars (-5,4 %), avril (-25,1 %) et mai (-13,4 %), un nombre nettement inférieur d'entreprises ont été créées dans cette période par rapport à l'année précédente.

Au cours de ces trois mois de fermeture, une moyenne de -14,6 % d'entreprises ont été créées par rapport à la même période de l'année dernière. Toutefois, cette baisse a été compensée les mois suivants grâce à un grand nombre de création. Le mois de juin a connu une augmentation de +24,8%, le mois de juillet +11,1%, le mois d'août +17,9% et le mois de septembre +18,3%. La confiance des créateurs d’entreprise en Suisse se maintient et on peut s'attendre à une augmentation continue en 2020.

Coiffure et cosmétique en tête

Le secteur de la coiffure et des cosmétiques a connu une croissance à deux chiffres de +23,6%, le marketing et la communication de +17,6%, la formation de +16,7%, le conseil de +13,1% et l'architecture et l'ingénierie de +10%. Les plus fortes baisses en pourcentage ont été enregistrées dans les secteurs des autres services (agences de voyage, activités indépendantes, etc.) -24,5 %, de la culture et des œuvres de bienfaisance -7,1 % et des finances et assurances avec -6,7 %.