Hochdorf renouvelle son conseil d’administration pour élaborer sa stratégie future

dimanche, 28.06.2020

Au terme de sa restructuration et de son recentrage, le groupe laitier lucernois se focalise sur les ingrédients laitiers et sur les nutriments pour nourrissons Made in Switzerland.

Piotr Kaczor



Jürg Oleas, l’ingénieur de formation est proposé à la présidence de Hochdorf.

C’est avec un conseil d’administration renouvelé que le groupe laitier lucernois en difficultés devrait établir, cet été, sa stratégie future, centrée sur le lait en poudre et les ingrédients à base de lait (Dairy Ingredients) et sur les nutriments pour nourrissons de haute qualité Made in...