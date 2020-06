Le directeur d’Interroll Paul Zumbühl en deviendra le président

mercredi, 03.06.2020

Au printemps 2021, Paul Zumbühl quittera son poste de directeur général pour prendre le rôle de président du conseil d'administration. Son prédécesseur, Urs Tanner restera au conseil d'administration.

L'équipementier d'entrepôts et de salles de tri Interroll a annoncé mercredi la démission de son directeur général Paul Zumbühl à fin avril 2021 et du président du conseil d'administration Urs Tanner à la fin de son mandat en mai 2021. Ce dernier sera remplacé par le patron sortant.



Paul Zumbühl, qui sera élu lors de l'assemblée générale de 2021, dirige le groupe basé à Sant'Antonino au Tessin depuis 2000. Interroll prévoit d'entamer le prochain chapitre de sa croissance en investissant jusqu'à 150 millions de francs entre 2020 et 2022. La succession du directeur général n'a cependant pas encore été réglée.



L'actuel président du conseil d'administration pour sa part restera au conseil d'administration après son retrait à la tête de celui-ci en tant que principal directeur indépendant pour une année. (AWP)