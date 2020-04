Zur Rose croît nettement au 1er trimestre

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Zur Rose a bondi 11,6% à 426,6 millions de francs, soit une hausse de 15,9% hors effets de change.

Le groupe de Frauenfeld a confirmé ses objectifs pour 2020.(Keystone)

Le grossiste en médicaments et pharmacien en ligne Zur Rose a entamé l'année sur les chapeaux de roue. L'entreprise de Frauenfeld a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a bondi 11,6% à 426,6 millions de francs, soit une hausse de 15,9% hors effets de change. Ce chiffre comprend encore Medpex, qui a été vendu, précise le communiqué.



Les recettes de l'ensemble du groupe sans cette cession ont pour leur part gagné 11,6% à 365 millions francs.



Par marché, l'Allemagne, y compris Medpex, a généré 263,6 millions de ventes (+8,9%), la Suisse 151,2 millions(+14,2%) et l'Europe 12,4 millions (+54,5%).



Le chiffre d'affaires comprenant Medpex et celui du groupe sont légèrement inférieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés tablaient sur respectivement 373 millions et 426,6 millions.



Le groupe de Frauenfeld a confirmé ses objectifs pour 2020. Ceux-ci ne tiennent cependant pas compte de l'effet que pourrait avoir le coronavirus sur la marche des affaires. La crise sanitaire devrait accélérer l'acceptance de l'envoi des médicaments et des services numériques sanitaires, estime Zur Rose.(awp)