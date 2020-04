Le coronavirus plombe les investissements dans les start-up suisses

Au premier trimestre 2020, les investissements suisses en capital-risque ont diminué de 100 millions de francs par rapport au premier trimestre 2019. L'imprévisibilité du coronavirus et son impact sur l'économie ainsi que la retenue des investisseurs présentent des perspectives difficiles pour les start-ups.

Le rapport Swiss Venture Insights de startup.ch montre que le coronavirus et la menace d'une éventuelle récession sévère continuent de créer un environnement incertain pour les investisseurs et les start-ups. Malgré une année 2019 forte, où les investissements en actions ont dépassé pour la première fois les 2 milliards de francs suisses, les retombées économiques de la pandémie affectent les investissements en 2020.

Alors que les investissements en actions au cours des trois premiers mois de 2019 se sont élevés à 658,7 millions de francs suisses, les fonds collectés au cours de la même période en 2020 s'élèvent à 254 millions de francs suisses. Les investissements dans les sciences de la vie représentent 47 % (119 millions de francs) des 254 millions de francs, ce qui souligne l'attrait continu du secteur en Suisse.

Les start-ups TIC ont attiré 58 millions de francs et les start-ups medtech 56 millions CHF. Si l'on se penche sur le premier trimestre 2019, on constate que celui-ci a été influencé par deux valeurs trompeuses: Arvelle Therapeutics (180 millions de dollars en février 2019) et Wefox (125 millions de dollars en mars 2019). En déduisant ces deux méga-rondes de financement, le résultat est de 354 millions de francs suisses. Cela signifie qu'au premier trimestre 2020, 100 millions de francs suisses de moins que l'année précédente ont été investis dans des startups suisses.

«Les leçons tirées de la crise financière de 2008 ou de l'éclatement de la bulle des .com en 2001 montrent que les investisseurs seront très prudents dans les mois à venir, a déclaré Stefan Steiner, codirecteur de Venturelab. À moins qu'une startup ne réponde à un besoin numérique urgent, comme le commerce électronique, la livraison à domicile, le travail à distance, les technologies de la santé ou l'apprentissage en ligne, les entreprises doivent se préparer à un scénario de baisse et envisager de conserver leurs liquidités.»

«Comme nous l'avons vu dans notre enquête de fin mars, les start-up ne bénéficient pas encore de l'aide du Conseil fédéral en matière de liquidités. Nous encourageons et soutenons les startups à ajuster leurs plans d'affaires et à développer des scénarios réalistes des futurs environnements de marché potentiels», ajoute-t-il.