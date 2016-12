Berlin: le bilan monte à 12 morts

mardi, 20.12.2016

Au moins 12 personnes ont été tuées et 48 autres blessées après qu'un camion a foncé dans la foule lundi soir sur un marché de Noël de Berlin, a indiqué la police de la capitale allemande, qui soupçonne un attentat.



"Douze personnes ont été tuées sur la place Breitscheid, 48 autres sont dans des hôpitaux, certaines gravement blessées", a indiqué la police berlinoise sur Twitter.



Les autorités n'ont jusqu'à présent donné aucune indication sur l'identité des victimes qui se trouvaient sur ce marché de Noël, parmi les plus fréquentés de la capitale allemande, notamment par les touristes.



Le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a estimé plus tôt qu'il y avait "beaucoup de raisons" de penser que le conducteur du camion avait commis un attentat.



Ce drame rappelle par ses circonstances l'attentat au camion-bélier du 14 juillet à Nice en France, le soir de la fête nationale. - (awp)