L’EHL élue meilleure école hôtelière du monde

mercredi, 04.03.2020

Au lendemain de la confirmation de son étoile Michelin, l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) a été classée première institution mondiale dans l’enseignement du management des métiers d’accueil.

MH



L'EHL entre désormais dans le classement des écoles de management et se classe 7ème en Suisse.

L’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) rafle le titre de la première institution mondiale dans l'enseignement du management des métiers d'accueil, au classement "2020 QS World University ranking".

Michel Rochat, CEO du Groupe EHL, a réagi à la nouvelle en soulignant que «la tradition d’excellence suisse et son modèle d’éducation continuent à être reconnus mondialement».

En parallèle de cette annonce, l'EHL entre désormais dans le classement des écoles de management et se classe 7ème en Suisse. «Notre positionnement n’est plus celui d’une école purement dédiée à l’hôtellerie. Nos diplômés sont très compétitifs dans une multitude industries où l’expérience client est une question centrale, telle que le luxe, la banque ou encore l’aviation. Ce n’est donc pas improbable de se retrouver confronté aux meilleures écoles de commerce. Avec deux campus en Suisse et un à Singapour, ainsi qu’un village de l’innovation ouvert à nos étudiants, nous sommes fiers de l’offre unique qui a été mise en place ces dernières années», explique Michel Rochat.

« La Suisse continue à être l’exemple à suivre en termes d’excellence académique, de compétitivité et d’innovation. Le canton de Vaud plus particulièrement, avec ses centres d’excellence, la stratégie de développement ambitieuse du Service de la Promotion de l’Economie et de l’Innovation (SPEI), et aussi grâce à l’intelligence de chaque acteur à se mettre en réseau, est devenu un haut lieu de la création et de la transmission de savoir reconnu à travers le monde », conclut Michel Rochat.