Swisscom: bénéfice en hausse de 17,8% à 1,60 milliard en 2016

mercredi, 08.02.2017

Swisscom a, au cours de l'exercice 2016, généré un bénéfice net de 1,60 milliard de francs, soit en hausse de 17,8% sur un an. Le géant bleu a maintenu son dividende à 22 francs par titre. Pour 2017, l'entreprise vise des résultats stables et compte réduire 500 postes, indique mercredi le communiqué.



Au cours de l'exercice sous revue, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est fixé à 4,29 milliards de francs (+4,8%) et le résultat d'exploitation (Ebit) a avancé de 6,8% à 2,15 milliards de francs. Par contre, le chiffre d'affaire a reculé légèrement de 0,3% à 11,64 milliards.



A l'exception du chiffre d'affaires qui est quelque peu en deçà du consensus AWP, les autres résultats ont dépassé les prévisions des analystes interrogés par AWP. Ces derniers anticipaient des recettes de 11,65 milliards, un bénéfice net de 1,52 milliard, un Ebit de 2,12 et un Ebitda de 4,26 milliards de francs.



Pour 2017, le géant bleu table sur une stagnation de ses résultats: ventes d'environ 11,6 milliards, un dividende de 22 francs par action, un Ebitda de 4,2 milliards. D'ici à la fin de l'année, Swisscom cible un effectif de quelque 17'900 emplois à plein temps en Suisse, soit 500 emplois de moins que fin 2016, précise le communiqué. Le groupe a également confirmé l'objectif de réduction des coûts de 300 millions d'ici 2020. - (awp)