Lausanne franchit le cap des 145'000 habitants

lundi, 09.10.2017

Au 30 septembre 2017, le Service du contrôle des habitants recensait 145'088 habitants lausannois.

Traditionnellement, septembre est le mois le plus chargé en terme de mouvements de population et atteint un pic annuel.

La croissance démographique de ces dernières années se confirme puisque trois ans seulement après avoir accueilli le 140’000ème habitant, la statistique de la population lausannoise dressée chaque mois permet, à fin septembre 2017, de recenser 145'088 habitants, soit une augmentation de 1'901 personnes par rapport à septembre 2016.

Traditionnellement, septembre est le mois le plus chargé en terme de mouvements de population et atteint un pic annuel. Septembre 2017 ne fait pas exception à la règle, avec 2'940 nouvelles entrées enregistrées (dont 149 naissances), contre 1'447 sorties (dont 72 décès). La rentrée académique (Université, EPFL, Ecole Hôtelière de Lausanne, etc…) est en très grande partie la cause de cette évolution.

Le Service du contrôle des habitants assure plus de 13'000 entretiens à ses guichets ce mois-ci. La durée de l’attente en moyenne annuelle était, en 2016, de 5 minutes 56’’ et s’élève par contre à 13 minutes 19’’ en septembre.