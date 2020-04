Heinz Herren entre au Conseil d’administration de la Mobilière Holding

Au 15 mai 2020, Heinz Herren rejoindra le Conseil d’administration de la Mobilière Suisse Holding SA, que Rudolf Stämpfli quittera après douze années passées dans cet organe.

Heinz Herren travaille depuis de nombreuses années pour Swisscom, où il a été membre de la direction du groupe de 2010 à 2019.

Heinz Herren entre au Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Holding SA. Ingénieur électricien diplômé de l’ETS de Bienne, il travaille depuis de nombreuses années pour Swisscom, où il a été membre de la direction du groupe de 2010 à 2019.

Il est actuellement responsable Projets stratégiques à 60%, et exerce des mandats dans divers organes: président du conseil d’administration de cablex SA, membre du conseil d’administration de Swisscom Broadcast SA, membre du comité et du comité directeur d’economiesuisse ainsi que membre du directoire du Swiss Venture Club, Berne.

Il assume aussi des mandats de conseil dans le cadre de projets stratégiques. Heinz Herren, qui est membre du Conseil d’administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative depuis 2017 déjà, vient d’être élu au Conseil d’administration de la Holding, qui est composé de neuf membres. Il est âgé de 57 ans et vit à Bolligen (BE).

Heinz Herren dispose d’une riche expérience dans la direction de grands projets complexes – nationaux et internationaux – dans les domaines des télécommunications et des TIC, de comités de corporate venturing et d’investissement ainsi que dans la conduite et la transformation d’entreprises sur la voie du succès.

«Son élection permet de renforcer le Conseil d’administration dans les domaines de l’informatique, de la technologie, de la numérisation et de l’intelligence artificielle. Autant de compétences indispensables si nous voulons relever les défis, toujours plus nombreux, liés à la numérisation», rappelle Urs Berger, président du Conseil d’administration.

Heinz Herren remplace Rudolf Stämpfli, 64 ans, qui quitte le Conseil d’administration de la Holding, ayant atteint la durée maximale de fonction de douze ans.