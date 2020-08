Des pertes dans les résultats d'Ascom

jeudi, 13.08.2020

Ascom, l'entreprise de Zoug spécialisée dans les systèmes de communication et les solutions IT pour le secteur de la santé, confirme sa perte semestrielle.

Jeannine Pilloud. La présidente du conseil d'administration occupe aussi le poste de CEO depuis un an.

Ascom, repositionné dans les solutions d'information et de communication dans la santé, a confirmé jeudi avoir accusé au premier semestre une perte nette de 0,3 million de francs.

Le groupe réalisant une réorganisation avait enregistré un bénéfice de 6,5 millions de francs l'année d'avant à la même période, mais ce résultat avait été porté par la vente de biens immobiliers. Les ventes se sont également inscrites comme attendue à 133,4 millions (-2,6%) et le carnet d'ordres à 194,3 millions (+12,9%). Le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) a été multiplié par six à 8,4 millions de francs et la marge a bondi de 5,3 points de pourcentage à 6,3%.

Le groupe a aussi confirmé ses objectifs de croissance pour cette année avec un chiffre d'affaires qui devrait progresser entre 1% et 5% à taux de changes constants. (AWP)



