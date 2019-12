Ascom décroche une commande de près de 1,7 million en Allemagne

lundi, 25.11.2019

Un développeur allemand de logiciels a passé une importante commande auprès du groupe zougois Ascom.

Ascom s'est félicité lundi d'avoir décroché une commande pour plusieurs milliers de ses appareils d43 et d63 auprès d'un important développeur allemand de logiciels de communication pour petites et moyennes entreprises (PME), pour un montant total avoisinant 1,7 million de francs.

"Le contrat souligne la bonne et longue relation avec notre partenaire", a souligné Valerio Signorelli, responsable du groupe zougois pour les marchés allemand, autrichien et suisse (DACH), cité dans un communiqué.

Le partenaire en question, dont l'identité n'a pas été divulguée, est un client "de longue date" d'Ascom, disposant d'un réseau de distribution à deux niveaux et plus de 1200 revendeurs spécialisés. Il fournit non seulement ses solutions logicielles dans cinq langues, mais aussi des appareils, parmi lesquels "un grand nombre" de ceux proposés par Ascom. (awp)