Ascom lance un avertissement sur pertes pour 2016

jeudi, 26.01.2017

Ascom anticipe une perte d'exploitation de 146 millions de francs sur l'exercice 2016, en raison notamment de la contre-performance de la division Network Testing, cédée en octobre au français Infovista. L'unité risque d'afficher un déficit de 20 millions de francs, en plus de l'écart comptable d'acquisition de 145 millions déjà annoncé en novembre, précise un communiqué du fournisseur d'outils de communication en milieu hospitalier.



Les frais de restructuration et autres facteurs non récurrents pèseront par ailleurs à hauteur de 13 millions de francs sur le résultat du groupe, selon les résultats provisoires présentés.



L'excédent d'exploitation (Ebit) de 34 millions de francs dégagé par l'unité Wireless Solution permettra de limiter les pertes.



La société zougoise maintient ses ambitions à moyen terme, comprenant une croissance de 7 à 10% à l'horizon 2020, ainsi qu'une marge brute (Ebitda) de 20%. - (awp)