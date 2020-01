Ascom remporte un contrat de 1,5 million de francs en Finlande

mardi, 14.01.2020

Ascom a remporté en décembre dernier un contrat de l'hôpital universitaire de Turku en Finlande pour un montant de 1,5 million de francs.

Le projet inclut des terminaux mobiles applicatifs Ascom Myco 3.(Keystone)

Ascom a remporté une commande dans le cadre de l'extension du campus T3 de l'hôpital universitaire de Turku en Finlande. Portant sur une durée de deux ans et se montant à 1,5 million de francs, le projet inclut notamment la solution logicielle Digistat ainsi que des terminaux mobiles applicatifs Ascom Myco 3.



Le nouveau bâtiment T3 de l'hôpital universitaire de Turku est un projet important pour le district hospitalier de la région sud-ouest de la Finlande, précise mardi le spécialiste bernois des solutions professionnelles de télécommunications.



L'ouverture de l'extension d'une surface totale de 55 000 m2 est prévue pour le début de l'année 2022.



Le nouveau bâtiment abritera les services pédiatriques, ceux des soins intensifs pédiatriques, des salles d'opération et une maternité. Il doit permettre d'offrir des soins plus axés sur la famille et offrir des installations fonctionnelles à son personnel.(awp)