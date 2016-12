Asahi va acheter des actifs de SABMiller en Europe pour 7,3 milliards d'euros

mardi, 13.12.2016

Le brasseur japonais Asahi Group, qui a récemment bouclé l'acquisition des marques Peroni et Grolsch du britannique SABMiller, s'apprête à mettre aussi la main sur des actifs du géant dans cinq pays d'Europe de l'Est, a rapporté mardi le quotidien économique "Nikkei".



Le montant de la transaction, qui devrait être officiellement annoncée dans la journée, s'élève à 900 milliards de yens (7,3 milliards d'euros), selon le journal, qui ne cite pas de sources.



Les actifs situés en Hongrie, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Pologne, comprennent notamment la populaire marque tchèque Pilsner Urquell.



Des informations de presse avaient fait état début octobre de l'intérêt d'Asahi pour ces breuvages, mais le groupe avait alors démenti ce projet. S'il aboutit, ce sera alors la plus grosses acquisition jamais réalisée par un brasseur japonais, précise le Nikkei.



Asahi, en quête de relais de croissance en dehors de l'archipel, poursuit ainsi sa conquête de l'Europe, après le rachat d'un précédent lot de SABMiller, qui comprend la marque britannique Meantime en sus de l'italienne Peroni et de la néerlandaise Grolsch, pour 2,55 milliards d'euros.



Cette nouvelle information du Nikkei a été mal accueillie par les investisseurs: l'action Asahi a fini en baisse de 4,60% à la Bourse de Tokyo.



Afin d'obtenir les accords des diverses autorités de régulation à l'acquisition de SABMiller, le brasseur belgo-brésilien AB InBev, numéro un mondial de la bière, avait dû s'engager à céder de nombreuses activités de la future entité fusionnée. L'union des deux groupes, qui crée un géant incontesté du secteur (avec 27% du marché de la bière), s'est nouée pour le montant record de 103 milliards de dollars. - (awp)