Aryzta: chute du bénéfice par action sur cinq mois

mardi, 24.01.2017

Aryzta a vu son bénéfice net par action chuter de 20% sur les cinq premiers mois de l'exercice décalé 2016/2017 et la performance devrait être tout aussi faible sur l'ensemble de l'année.

Ces mauvais résultats sont à mettre sur le compte de la faiblesse de l'activité en Amérique du Nord et en Europe.

Le groupe zurichois a expliqué dans un communiqué les difficultés en Amérique du Nord par une baisse des recettes et des coûts de main d'oeuvre plus élevés qu'attendus. Des difficultés sur le site de Cloverhill ont conduit à des pertes de chiffre d'affaires, a précisé Aryzta dans un communiqué.



La direction table en conséquence sur une fourchette de marge opérationnelle (Ebita) ramenée à 9%-10% pour l'ensemble de l'exercice, contre 11,5% à 12,5% anticipés en septembre dernier. Le chiffre d'affaires devrait évoluer entre -2% et +1%, contre +1% à +2% initialement prévus.



"La performance sur la période est inattendue et extrêmement décevante", a concédé le directeur général (CEO) Owen Killian. Afin de faire face à la hausse des coûts salariaux en Amérique du Nord, le groupe a effectué des augmentations de prix et a investi dans la formation de ses employés.



Le groupe s'est dit "conscient qu'il faudra une période de rebond suivi d'une période de croissance soutenue pour regagner la confiance des investisseurs". - (awp)