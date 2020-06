Arthur Magis nommé à la tête de Dimension, filiale de la BCGE

vendredi, 12.06.2020

Arthur Magis est le nouveau directeur exécutif pour la filiale Dimension de la Banque cantonale de Genève.

Arthur Magis.

La Banque cantonale de Genève (BCGE) s'est trouvé un nouveau directeur exécutif pour sa filiale Dimension en la personne d'Arthur Magis. Ce dernier succédera au 1er juillet au fondateur de la société Claude Romy, qui a décidé de se retirer des activités opérationnelles, tout en demeurant au conseil d'administration, précise vendredi la société spécialisée dans la conduite de transactions et d'évaluation d'entreprise.



Spécialiste expérimenté du marché des fusions et acquisitions en Suisse romande, selon les termes du communiqué, M. Magis a rejoint la filiale de la BCGE début février, après avoir travaillé une dizaine d'années pour des cabinets de conseil internationaux.



Dimension se targue d'être "depuis 1994 l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs pour valoriser leurs sociétés dans la perspective d'une cession et conduire à leur terme les opérations de transmission".(awp)