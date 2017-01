Arbonia: ventes en hausse en 2016 soutenues par l'Allemagne et l'Europe de l'Est

jeudi, 19.01.2017

Arbonia s'attend à un chiffre d'affaires de 995,3 millions de francs en 2016, soit une hausse 5,7% sur un an.

Hors acquisition et effet de change, le rebond serait de 0,9%. Les chiffres sont provisoires et n'ont pas été encore audités.

Le chiffre d'affaires inclut les acquisitions de Sabiatherm et du groupe Koralle dans la division Techniques du bâtiment.



Le groupe se dit confronté à une situation difficile sur le marché européen, même si l'Allemagne et l'Europe de l'Est reste solides. Le faible niveau des taux d'intérêts encourage les investisseurs à financer des projets de construction. En Suisse, la société est confrontée à une concurrence féroce et à une pression des importations.



Arbonia a également entrepris de lourds projets de restructuration et d'optimisation, commençant à porter leurs fruits.



Le chiffre manque de peu les prévisions des analystes, qui tablaient sur des ventes de 1,009 milliard de francs, tout comme Arbonia, qui ciblait 1 milliard.



Les objectifs 2016 formulés en milieu d'année sont maintenus, précise le communiqué. Les résultats détaillés seront publié le 28 février.



De son côté, Looser, dont l'acquisition a été finalisée par l'ex-AFG le 13 décembre dernier, a enregistré des ventes de 434,3 millions de francs, en léger repli de 0,5%, mais en hausse de 5,6% ajusté des effets de change et d'acquisition. - (awp)