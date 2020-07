Les ventes d'Arbonia impactées par le Covid-19 au 1er semestre

lundi, 13.07.2020

Arbonia anticipe des recettes en repli de 6,3% au premier semestre en raison du coronavirus.

La société basée à Arbon a été fortement touchée par la pandémie de coronavirus en avril et mai. (Keystone)

L'équipementier du bâtiment Arbonia a vu son chiffre d'affaires au premier semestre impacté par la pandémie de coronavirus, tandis que la rentabilité a été améliorée grâce aux mesures de réduction des coûts. La situation s'est progressivement améliorée depuis juin.

La société thurgovienne anticipe sur les six premiers mois de l'année des recettes en repli de 6,3% ou de 1,7% hors effets de change, selon des résultats provisoires et non audités publiés lundi.

"La propagation du Covid-19 depuis mi-mars 2020 a eu des répercussions sur la conjoncture et le secteur du bâtiment en Europe", notamment en Italie, en France, aux Benelux et en Pologne où l'activité a été "fortement impactée", a précisé Arbonia dans un communiqué.

L'Allemagne et la Suisse, principaux marchés du fabricant de radiateurs et ventilateurs, n'ont par contre subi qu'un léger ralentissement de l'activité de construction.

La société basée à Arbon a été fortement touchée par la pandémie de coronavirus en avril et mai. Une reprise a par contre été constatée dès juin.

Au niveau de la rentabilité, l'entreprise devrait récolter les fruits des mesures de restructurations menées ces dernières années. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) est attendu en hausse et le résultat opérationnel (Ebit) doit afficher une progression "plus que proportionnelle", a ajouté Arbonia, sans préciser de chiffre.

Le groupe va dévoiler les détails de sa performance semestrielle le 18 août.

Le titre vivement recherché

Début avril, Arbonia avait indiqué que les recettes du premier trimestre avaient reculé de 2% à 326,2 millions de francs, alors que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) avait progressé de 12,6% à 22,5 millions.

Les analystes de Vontobel ont applaudi les efforts déployés par Arbonia pour améliorer son efficacité opérationnelle, ainsi que sa focalisation sur l'immobilier résidentiel et l'Europe centrale, permettant au groupe "de faire mieux cette année que d'autres fournisseurs dans le secteur de la construction".

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a pour sa part souligné "l'avertissement positif sur résultats pour le premier semestre", dans un commentaire. L'établissement tablait jusqu'à présent sur une repli de 4% des ventes hors effet de changes et une baisse de 2,1 points de pourcentage à 5,5% de la marge Ebitda.

L'action, qualifiée de "peu chère", devrait réagir positivement aux annonces de la matinée, selon la ZKB.

De fait, le titre Arbonia bondissait à la Bourse suisse de 11% à 10,66 francs, dans un indice SPI en progression de 0,34% à 9h26. (awp)

