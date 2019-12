Créer une porte d’entrée sur la transition écologique

lundi, 09.12.2019

ArboLife est né d’une initiative de Morli et Marc Mathys en 2015.

Morli et Marc Mathys*



Le projet qui se met au service de l’équilibre de vie et du développement durable est très vite devenu un élan collectif. Bobo hippie? Pas du tout. Ici, on est bel est bien au XXIe siècle: ArboLife opère la plateforme www.arbolife.com qui contient un annuaire des adresses de différents types de commerces, d’événements, et de bons plans pour amorcer une transition.

Pour l’association, il s’agit de cultiver non seulement son jardin intérieur, son équilibre propre, mais aussi le jardin extérieur qu’est la planète qui nous abrite. Même problématique vue sous deux angles différents. Volontairement démarré dans l’émergence et sans aucune structure interne, il devient rapidement central pour l’équipe de transposer ces valeurs dans le mode de fonctionnement interne de l’organisation et de mettre en place une gouvernance distribuée qui cultive les liens internes et stimule l’intelligence collective au service des actions et des résultats produits à l’extérieur.

La plateforme fait son chemin, véritable mix allant du zéro déchet, à la consommation bio et locale, en passant par des événements de développement personnel, elle invite chacun à choisir la porte d’entrée qui lui convient le mieux pour sa propre transformation.

Notre organisation d’une trentaine de personnes a aussi développé un pôle «intrapreneur» qui développe et héberge en son sein des projets entrepreneuriaux alignés avec la raison d’être d’ArboLife, qui est d’accélérer la transition écologique, sociétale et économique. Une partie du revenu généré par ces projets sert à financer l’association ArboLife.

C’est de ce pôle qu’est né «ArboLife @work», une offre destinée aux entreprises autour de la performance durable, de l’équilibre et de l’épanouissement des collaborateurs. «Let’s Talk Waste» est un autre projet qui organise des ateliers sur la thématique des déchets et du recyclage en entreprise. Et le dernier né, «Paradigm 21» est un collectif qui offre des formations de gouvernance distribuée et accompagne les organisations vers un nouveau paradigme culturel, organisationnel et environnemental.

*Les bons plans vers une transition écologique