Arab Bank (Switzerland) rejoint Avaloq

lundi, 19.12.2016

Arab Bank (Switzerland) a signé un contrat à long terme avec Avaloq. La migration devrait être achevée d’ici la mi-2017.

Basée à Genève, Arab Bank (Switzerland) se concentre principalement sur la gestion de fortune, le conseil en placement et le financement du négoce. La banque a récemment élargi son offre afin de répondre aux besoins des sociétés de négoce de matières premières basées hors de la Suisse.

La solution BPO d’Avaloq couvre l'ensemble des processus bancaires et des services de backoffice de manière intégrée et répond pleinement aux exigences légales et réglementaires (LSFin, MIFID II, etc.) L’externalisation de processus standardisés permettra à Arab Bank (Switzerland) d’optimiser son excellence opérationnelle, de réduire les ressources consacrées aux aspects légaux et réglementaires et de mettre l’accent sur ses compétences clés pour offrir une valeur ajoutée à ses clients.

Nasri V. Malhamé, CEO d’Arab Bank (Switzerland) commente: «En travaillant avec Avaloq, nous gagnons en efficacité et en souplesse. Etant donné que nous profitons désormais de l’expertise d’Avaloq pour répondre aux exigences légales et réglementaire accrues, nous pouvons libérer des ressources et donner encore davantage la priorité à nos clients en nous concentrant sur un éventail de services de conseil complet et un conseil hors pair.